رتبه‌بندی قوی‌ترین شخصیت‌های انیمه «سولو لولینگ»

دنیای «سولو لولینگ» پر شده از هانترهایی که هرکدام قدرت‌های منحصربه‌فرد خودشان را دارند؛ از کسی مثل چاهه بگیر که مثل برق سریع است، تا قدرت‌های ناشناخته‌ی سونگ ایل‌هوان که حدود قدرتش همچنان برایمان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، «سولو لولینگ» پر شده از قوی‌ترین شخصیت‌های دنیای انیمه که مانندشان را پیدا نخواهید کرد.

هشدار! در ادامه خطر لو رفتن داستان انیمه «سولو لولینگ» وجود دارد

قوی‌ترین شخصیت‌های انیمه «سولو لولینگ»؛ از بدترین تا بهترین

۱۰. ما دونگ‌ووک (Ma Dongwook)

با اینکه ما دونگ‌ووک پرزرق و برق‌ترین هانتر دنیای «سولو لولینگ» نیست، اما مقاومت بی‌نظیرش او را به یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های این انیمه تبدیل می‌کند. او یکی از تاتکرهای رتبه‌ی S است و طوری ساخته شده که بتواند قوی‌ترین ضربات را هم تحمل کند و دربرابر تهدیداتی که شکارچیان ضعیف‌تر را درهم‌می‌کوبد، بایستد. مهم‌ترین لحظه‌ی قدرت‌نمایی او را می‌توانید در حمله به جزیره‌ی ججو در فصل دوم ببینید؛ جایی که ما دونگ‌ووک در آن با ملکه‌ی مورچه‌ها مواجه می‌شود.

ما دونگ‌ووک توانایی دارد که می‌توان به غول‌پیکرسازی از آن یاد کرد؛ یعنی دونگ‌ووک می‌تواند هیکل و قدرتش را به‌حد خیره‌کننده‌ای افزایش دهد؛ آن وقت دیگر به سختی می‌توان او را از جایش تکان داد. او همین قدرت را موقع مبارزه با شاه مورچه‌ها به کار برد که به طرز وحشیانه‌ای دستش را کند و مثل یک عروسک پارچه‌ای او را به این سمت و آن سمت پرتاب کرد. این نبرد نشان می‌دهد ما دونگ‌ووک با وجود قدرت استقامت و انگیزه‌ی قوی‌اش برای محافظت از دیگران، در مقایسه با سایر شکارچیان رتبه‌ی S در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرد.

۹. هوانگ دونگ‌سو (Hwang Dongsoo)

اگر بخواهید یک کاراکتر را در «سولو لولینگ» نام ببرید که از نظر پرخاشگری و قدرت بی‌حدوحصر همتا نداشته باشد، آن کاراکتر هوانگ دونگ‌سو است. به‌عنوان یک هانتر رتبه‌ی S، هوانگ دونگ‌سو در میان قوی‌ترین شخصیت‌های «سولو لولینگ» جای دارد؛ اما آنچه او را از سایرین متمایز می‌کند، ذات بی‌رحم و انتقامجوی اوست. او می‌خواهد انتقام برادرش، هوانگ دونگ‌سوک، را بگیرد و برای همین، در یک تعقیب بی‌رحمانه دنبال جینوو می‌افتد.

این هانتر اصالتا اهل کره است، اما فقط به‌خاطر پول به یک هانتر امریکایی تبدیل شده. هوانگ دونگ‌سو فردی خودخواه است و برای همسالان خود احترامی قائل نمی‌شود. به اغلب افراد زور می‌گوید و از قدرت خود سوءاستفاده می‌کند. با این حال، وقتی صحبت از قدرت می‌شود، نمی‌توان او را در رتبه‌های بالایی قوی‌ترین شخصیت‌های «سولو لولینگ» قرار داد. در آرک قلعه شیطان (Demon Castle Arc) او را برای بازجویی از سونگ ایل‌هوان فرامی‌خوانند. بعد از یک مکالمه‌ی کوتاه، هوانگ ذکر جینوو را به میان می‌آورد و ایل‌هوان آنقدر او را زیر باد کتک می‌گیرد که به کل ساختمان عظیمی که در آن هستند آسیب می‌رساند.

۸. بک یونهو (Baek Yoonho)

بین قوی‌ترین شخصیت‌های «سولو لولینگ» بک یونهو توجه خاص دیگری می‌طلبد. او نه‌تنها یک هانتر رتبه S است، بلکه رهبری انجمن ببر سفید را هم برعهده دارد و یک فرد باتجربه و بااقتدار به حساب می‌آید. قدرت ویژه‌ی او، توانایی تبدیل شدن به هیولا است که در طول انیمه اشاراتی به آن می‌شود؛ اما حدود واقعی قدرت او را می‌توانید در آرک جزیره ججو ببینید. در اینجا یونهو به موجودی شیرمانند تبدیل می‌شود و قدرت و واکنش‌هایش را به سطوح بالایی افزایش می‌دهد.

یونهو از میان امواجی از هیولاهای مورچه‌ای عبور می‌کند و تسلط خود را در نبرد به نمایش می‌گذارد. خلاف سایر شکارچیان که به استفاده از مانا و حملات از راه دور متکی هستند، یونهو با استفاده از حواس تقویت‌شده و قدرت بدنی محض خود در نبردهای شدید موفق می‌شود. با این حال، غریزه‌ی او می‌تواند یک تیغ دولبه باشد؛ زیرا در برخی از نبردها او را به دردسر می‌اندازد. به جز این مسئله، کمتر کسی در دنیای «سولو لولینگ» می‌تواند به حد قدرت فیزیکی محض بک یونهو برسد.

۷. چوی جونگ‌این (Choi Jong-In)

چوی جونگ‌این یک هانتر با رتبه‌ی S و استاد انجمن صنفی هانترها است که عموما او را به‌عنوان قوی‌ترین هانتر کره می‌شناسند؛ دلیل خوبی هم برایش وجود دارد. تسلط او بر جادوی آتش به چوی جونگ‌این اجازه می‌دهد از پس خطرناک‌ترین جانوران و هیولاها بربیاید و با یک حمله‌ی ویرانگر، آن‌ها را بسوزاند. قدرت او، «امپراتور شعله» (Flame Emperor)، ارتباط مستقیمی با ذخایر عظیم مانایی دارد که در وجود جونگ‌این نهفته است. این مانا جونگ‌این را قادر می‌سازد تا آتشی چنان بزرگ ایجاد کند که انبوهی از مورچه‌ها را همزمان از بین ببرد.

از نظر قدرت فیزیکی می‌توان چوی جونگ‌این را کنار کسی مثل بک یونهو گذاشت. اما توانایی‌های جونگ‌این بیشتر در دسته‌ی جادوگری می‌گنجد و برای همین، در نبردهای تن‌به‌تن کمی او را آسیب‌پذیر می‌کند؛ مخصوصا اگر یک تیم از فایترها، آدمکش‌ها، تانکر، رینجر و درمانگر پشت خود نداشته باشد. جونگ‌این حین مبارزه مدام استراتژی می‌چیند و روی همه‌ی جزئیات دقت نظر دارد.

۶. چا هه‌این (Cha Hae-In)

چا هه‌این، نایب رئیس انجمن شکارچیان، محبوب‌ترین و ترسناک‌ترین شکارچی رتبه S کره است. او همچنین در میان فایترها تکنیک فوق‌العاده‌ای دارد و به‌خاطر مهارت‌های شمشیرزنی و حرکات نرم و سریعش شناخته می‌شود. توانایی دیگری که چا هه‌این را بین قوی‌ترین شخصیت‌های «سولو لولینگ» متمایز می‌کند، حس بویایی قوی اوست که به هه‌این اجازه می‌دهد تا نوسانات بالای مانا را تشخیص دهد. در طول داستان می‌بینید که این توانایی به ویژه در مواجهه‌ی هه‌این با سونگ جینوو به دردش می‌خورد. هه‌این بلافاصله احساس می‌کند چیزی غیرطبیعی درمورد جینوو وجود دارد.

به‌یادماندنی‌ترین صحنه با حضور هه‌این در طول آرک حمله به جزیره‌ی ججو اتفاق می‌افتد. در اینجا، هه‌این به هانترهای دیگر می‌پیوندد و با سرعت و چابکی خود، چندین گارد سلطنتی ملکه‌ی مورچه‌ها را شکست می‌دهد. ضربات شمشیر سرشار از مانای او، دشمنان را با قدرت و دقت از بین می‌برد و او را به یکی از کشنده‌ترین شکارچیان در رتبه‌بندی انفرادی تبدیل می‌کند.

۵. لیو ژیگانگ (Liu Zhigang)

در دنیای انیمه «سولو لولینگ» لیو ژیگانگ تنها در پایان فصل دوم سروکله‌اش پیدا می‌شود؛ اما از همین مواجهه‌‌ی کوتاه هم می‌فهمیم که او قوی‌ترین هانتر کل چین و یکی از معدود هانترها در سطح ملی است که او را به یکی از قوی‌ترین شخصیت‌های «سولو لولینگ» تبدیل می‌کند. خلاف اکثر هانترها که به قدرت‌های درونی‌اشان متکی هستند، لیو قدرت فیزیکی محض را به نمایش می‌گذارد. حضور او از همان لحظه‌ی اول ورودش به داستان، مو به تن آدم سیخ می‌کند.

بلافاصله پس از حمله به جزیره‌ی ججو، ژیگانگ به طور اتفاقی می‌گوید که می‌توانست به تنهایی با پادشاه مورچه‌ها مقابله کند و راستش را بخواهید، باورش سخت نیست؛ زیرا او را در حال دفاع از منطقه‌ی ساحل شرقی چین و موقع قتل عام صدها مورچه با یک ضربه دیده‌ایم. ژیگانگ می‌تواند حجم عظیمی از مانا را به خواست خود تغییر دهد و آن‌ها را در قالب انرژی‌های انفجاری به سمت دشمنانش بفرستد. حملات لیو نیز تنوع و برد بالایی دارند و او به‌شدت سریع است.

۴. گو گون‌هی (Go Gun-Hee)

گو گون‌هی یکی از شخصیت‌های محوری در انیمه «سولو لولینگ» است. البته شاید از ظاهرش چنین برنیاید که بتواند از نظر فیزیکی با هانترهای رتبه S برابری کند؛ اما می‌تواند موازنه‌ی قدرت را از هرجایی که باشد تغییر دهد. گون‌هی به‌عنوان رئیس انجمن هانترهای کره، یکی از هانترهای سابق رتبه S است و زمانی، قدرت فیزیکی‌اش در کل جهان مایه‌ی وحشت همگان بوده.

آنچه گون‌هی را بسیار قدرتمند می‌کند، ارتباطش با حاکمان است. این ارتباط به او توانایی‌هایی مثل حرکات اجسام از راه دور را می‌دهد که هانترهای معمولی ندارند. ذهن استراتژیک و ویژگی‌های رهبری گون‌هی نیز او را به یکی از قوی‌ترین شخصیت‌های «سولو لولینگ» تبدیل کرده که نمی‌توان جایگزینی برایش گذاشت. بعد از دومین بیداری سونگ جینوو، گون‌هی پیشنهاد استخدام به جینوو می‌دهد؛ اما جینوو این پیشنهاد را رد می‌کند. با این حال، گون‌هی همچنان دست از حمایت جینوو نمی‌کشد. با اینکه گون‌هی مدت‌‌هاست از هانتر بودن بازنشسته شده، اما همچنان آرزوی بازگشت به این حرفه را دارد و در کل، در جهت خیر و صلاح عمومی فعالیت می‌کند.

۳. سونگ جینوو (Sung Jinwoo)

شاید به نظرتان عجیب باشد که چرا سونگ جینوو را در رتبه‌ی سه گذاشته‌ایم؛ آن هم جینوویی که از تمام نبردهایی که در آن‌ها حضور داشته مقتدرانه و سربلند بیرون آمده. اما در میان شخصیت‌های «سولو لولینگ»، سونگ جینوو قوی‌ترین هانتری نیست که تاکنون در این انیمه دیده‌ایم. تبدیل جینوو از یک هانتر رتبه E به قدرتمندترین موجود تمام دنیا در مرکزیت داستان «سولو لولینگ» قرار دارد. سفر او با حادثه‌ی دانجن دوگانه آغاز می‌شود؛ در اینجاست که جینوو به‌عنوان یک پلیر برای اولین بار به سیستم دسترسی پیدا کرده و سیستم به او اجازه می‌دهد تا بی‌نهایت لول‌آپ کند.

از آن به بعد، جینوو مدام توانایی‌های تازه‌ای به دست می‌آورد و حتی از هانترهای رتبه S هم پیشی می‌گیرد. او حتی می‌تواند دشمنان و سربازان شکست‌داده را احیاء کرده و ارتشی برای خودش بسازد که جینوو را به پادشاه سایه‌ها تبدیل می‌کند. مسیر رشد جینوو هنوز به پایان نرسیده و با اینکه او هنوز تا رسیدن به رتبه‌ی قوی‌ترین هانتر انیمه راه درازی در پیش دارد، اما قطعا در فصل‌های آینده به این هدف نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.

۲. توماس آندره (Thomas Andre)

توماس آندره قوی‌ترین هانتر امریکا و یکی از هانترهای سطح ملی است که قدرت بی‌نظیری دارد. او نه‌تنها می‌تواند به حریفان خود یک مشت‌ومال حسابی دهد، بلکه می‌تواند زمین زیرپای آن‌ها را هم متلاشی کند! مثل گون‌هی، او می‌تواند از قدرت حاکم (Ruler’s Authority) استفاده و آن را در ترکیب با قدرت‌های خود به کار بگیرد. در رمان، نبرد توماس آندره با کامیش و پادشاه هیولاها تأثیرگذارترین نبردهای او هستند.

با این حال، در انیمه «سولو لولینگ» اولین بار آندره را در قسمت نهم فصل دوم می‌بینیم و از همان ثانیه‌های اولیه، این هانتر ترس را به وجود آدم می‌اندازد. او در حمله به جزیره‌ی ججو حضور ندارد؛ اما بدیهی است که اگر داشت، حمله اینقدر طول نمی‌کشید و جان افراد کمتری هم از دست می‌فت. با اینکه توماس آندره در حملات خاص کشوری شرکت نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد در فصل ۳ (که ساختش تأیید شده است) او را احتمالا در خط مقدم نبردها ببینیم. آندره به‌عنوان یکی از قوی‌ترین شخصیت‌های «سولو لولینگ» شاید در نبردی در مقابل جینوو قرار بگیرد و بی‌شک این مبارزه، یکی از جذاب‌ترین نبردهای کل مجموعه خواهد بود.

۱. سونگ ایل‌هوان (Sung Il-Hwan)

سونگ ایل‌هوان در انیمه همچنان یک شخصیت پررمز و راز است؛ اما درباره‌ی یک چیز شکی نداریم و آن قدرت بلامنارع اوست. ایل‌هوان در فصل دوم انیمه «سولو لولینگ» ظاهر می‌شود و خیلی طول نمی‌کشد که انیمه تلویحا (و بعد آشکارا) فاش کند که او پدر سونگ جینوو است. ایل‌هوان جزء اولین هانترهای رتبه S کره بوده و اگرچه خانواده‌اش فکر می‌کردند او مرده، اما معلوم می‌شود که او تمام این مدت در یک دانجن گیر افتاده بوده. با این حال، ایل‌هوان فراتر از محدودیت‌های بشری توانسته دوام بیاورد که همین قدرتش را به حد پادشاهان یا مونارک‌ها می‌رساند.

در طول انیمه می‌بینیم که ایل‌هوان، که دانش فوق‌العاده‌ای درباره‌ی دانجن‌ها و قدرت مبارزه‌ای بی‌مانندی دارد، با هوانگ دونگ‌سو می‌جنگد و به راحتی او را شکست می‌دهد. ایل‌هوان همچنین با استفاده از نبوغ استراتژیک خود مدام بین کشورها جابجا می‌شود و محل دقیق خود را مخفی نگه می‌دارد؛ همچنین از این طریق، او همیشه جلوتر از همه از اخبار مطلع می‌شود. ایل‌هوان همزمان با دو شخصیت قدرتمند به جزیره‌ی ججو می‌رسد، اما آن‌ها به حضور ایل‌هوان بویی نمی‌برند. علاوه بر این، چون ایل‌هوان به دست حاکمان نجات یافته، در سلسله‌مراتب قدرت در «سولو لولینگ» ایل‌هوان در جایگاهی به‌شدت بالاتر قرار می‌گیرد. با پیشرفت داستان و مطلع شدن جینوو از زنده بودن پدرش، اهمیت ایل‌هوان در انیمه بیشتر و بیشتر هم می‌شود.

