«سوپرمن ۲» و «بتمن ۲»‌ هر دو رسما ۲۰۲۷ اکران می‌شوند

مثل فیلم امسال، جیمز گان برای دنباله‌ی سوپرمن هم خود زمام به‌دست خواهد گرفت. نویسندگی و کارگردانی فیلم «مرد فردا» توسط جیمز گان انجام خواهد شد. به‌غیر از او، همانطور که می‌توان انتظار داشت، «دیوید کورنسوت» و «نیکلاس هولت» هم هر دو برای سوپرمن ۲ بازمی‌گردند و به‌ترتیب نقش‌های «سوپرمن» و «لکس لوثر» را دوباره ایفا خواهند کرد.

خبر اعلام تاریخ اکران و نام فیلم «مرد فردا» ساعتی پیش توسط جیمز گان در شبکه‌های اجتماعی اعلام شد. او در کنار اعلام این خبر، یک طراحی هنری دو شخصیت سوپرمن و لکس لوثر منتشر کرده است. این طرح توسط «جیم لی»، مدیر عامل و طراح ارشد دی‌سی کمیکس و از مهم‌ترین طراحان کتاب مصور تاریخ، نقاشی شده است و لکس لوثر را در حالی به‌تصویر می‌کشد که لباس جنگی خود را به تن دارد.

زره جنگی لکس لوثر یا همان Warsuit معروف او، مشخصا به یک چیز اشاره دارد: اینکه لکس لوثر قرار است این بار خود زره به تن کرده و مستقیما با سوپرمن مبارزه کند.

در فیلم جدید سوپرمن دیدیم که لوثر مبارزه را به «اولترامن» سپرده بود و از دور تمام حرکات او را کنترل می‌کرد؛ با این حال، با استناد به همین تصویر می‌توانیم به‌راحتی پیش‌بینی کنیم که لوثر در سوپرمن ۲ خود تن‌به‌تن و از نزدیک به مبارزه خواهد پرداخت.

می‌توانیم مطمئن باشیم که «ریچل برازنهن» در فیلم مرد فردا نقش لوییس لین را دوباره ایفا خواهد کرد، اما به‌غیر از او خبر بازگشت «ایزابلا مرسد» در نقش «هاوک‌گرل» است. او خیلی سریع و پس از اعلام رسمی جیمز گان گفت که برای نقش هاوک‌گرل در سوپرمن ۲ حضور خواهد داشت. این موضوع هم به‌وضوح از بازگشت «گنگ عدالت» می‌گوید که یکی از گروه‌های اصلی فیلم سوپرمن بود.

صد البته که با اطمینان می‌توان گفت که باد انتظار حضور شخصیت‌های زیاد دیگری را در فیلم مرد فردا داشته باشیم. از همه‌ی شخصیت‌های جدیدی که احتمالا در فصل دوم پیس‌میکر معرفی می‌شوند گرفته تا شخصیت‌های مختلف فیلم «سوپرگرل» که برای اکران در سال آینده برنامه‌ریزی شده، تا حتی انیمیشن‌هایی مثل «هیولاهای کماندویی»، همگی در دنیای دی‌سی سینمایی جدید جیمز گان جای دارند.

در حال حاضر، دنیای سینمایی دی‌سی قرار است در سال ۲۰۲۶ شامل دو فیلم «سوپرگرل» و «کلی‌فیس» (Clayface) باشد و یک سال پس از آن، در سال ۲۰۲۷ سوپرمن ۲ یا همان مرد فردا را خواهیم دید. می‌توانیم بگوییم که جیمز گان و دی‌سی استودیوز از همین حالا برنامه‌ای دقیق و پربار را برای این دنیای سینمایی جدید دی‌سی در ذهن دارند.

جیمز گان در حالی تاریخ اکران سوپرمن ۲ را دو سال پس از فیلم اول تنظیم می‌کند، آن هم با در نظر گرفتن تمام مراحل نگارش فیلم‌نامه و پیش‌تولید و فیلم‌برداری و پس‌تولید و بازاریابی بسیاری پروسه‌ی دیگر، که «مت ریوز» سه سال گذشته را فقط صرف نگارش فیلم‌نامه‌ی «بتمن ۲» کرده است.

و اگر همه چیز برای بتمن ۲ طبق برنامه پیش رود، در سال ۲۰۲۷ شاهد اکران «بتمن ۲» و «سوپرمن ۲» خواهیم بود.

منبع: ددلاین

