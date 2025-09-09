۱۰ انیمیشن که می‌توانید بعد از «شکارچیان شیاطین کیپاپ» تماشا کنید

اگر با دنیای شیاطین، کیپاپ و شکارچیان آن‌ها آشنایی ندارید، پدیده‌ی تازه‌ی نتفلیکس درباره‌ی یک گروه دخترانه‌ی آیدولی است که هانترایکس (HUNTR/X) نام دارند. البته توانایی‌های آن‌ها از خوانندگی و رقص فراتر می‌رود. این دختران وظیفه دارند با قدرت منحصربه‌فرد خود، از مردم در برابر شیاطین دنیای دیگری محافظت کنند. لازمه‌ی این کار این است که لایه‌ی محافظتی کره، که «هونمون» (Honmoon) نام دارد، سالم بماند. شاه تاریک شیاطین، گوی‌ما، برای مبارزه با هانترایکس، یک گروه پسرانه‌ی آیدولی روی کار می‌آورد که خودشان را ساجابویز (Saja Boys) می‌خوانند. آن‌ها با به دست آوردن دل طرفداران هانترایکس، می‌خواهند هونمون را نابود کرده، به زمین سرازیر شده و آن را تصاحب کنند.

۱۰ انیمیشن برتر شبیه «شکارچیان شیاطین کیپاپ» که باید تماشا کنید

۱۰. وندل و وایلد (Wendell & Wild)

کارگردان: هنری سلیک

هنری سلیک سال انتشار: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ صداپیشگان: جردن پیل، لیریک راس، تامارا اسمارت، جیمز هونگ

جردن پیل، لیریک راس، تامارا اسمارت، جیمز هونگ امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

در «وندل و وایلد» کاترین الیوت (سرل استریکلند و لیریک راس) دختری کله‌شق است که برای پنج سال متوالی خودش را مقصر مرگ والدینش می‌داند. او در یک مدرسه‌ی دخترانه‌ی کاتولیک ثبت‌نام می‌کند و به‌سرعت می‌فهمد علامت اسکلت روی دستش، معنایی ترسناک دارد: او می‌تواند با شیاطین ارتباط بگیرد. این توجه دو برادر شیطانی، وندل (کیگن مایکل کی) و وایلد (جردن پیل) را برمی‌انگیزاند. آن‌ها می‌خواهند کاترین را مجبور به احضارشان کنند و برای این کار، وعده‌ی بازگرداندن والدین دخترک را به او می‌دهند.

کمدی «شکارچیان شیاطین کیپاپ» حرف ندارد و از همان روزهای اول انتشار، طرفداران میم‌های زیادی از صحنه‌های کمدی فیلم ساختند. «وندل و وایلد» به‌ویژه به‌خاطر حضور زوج طلایی جردن پیل و کیگن مایکل کی در آن، از نظر کمدی انیمیشنی تماشایی است. آخر فیلم هم پیامی از بخشش و پذیرش چیزهایی وجود دارد که کنترل همه‌اشان دست ما نیست.

۹. میچل‌ها در مقابل ماشین‌ها (The Mitchells vs. The Machines)

کارگردان: مایکل ریاندا

مایکل ریاندا سال انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ صداپیشگان: دنی مک‌براید، ابی جیکبسن، اولیویا کولمن، مایا رودلف

دنی مک‌براید، ابی جیکبسن، اولیویا کولمن، مایا رودلف امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

«شکارچیان شیاطین کیپاپ» از نظر سبک نقاشی و انیمیشن یکی از خاص‌ترین جلوه‌های بصری را دارد که در این دوره زمانه پیدا می‌کنید و «میچل‌ها در مقابل ماشین‌ها» با اینکه دقیقا شبیه آن سبک را تداعی نمی‌کند، اما از نظر بصری کم از انیمیشن نتفلیکس ندارد. داستان این فیلم کمذی که سال ۲۰۲۱ منتشر شد (و متأسفانه در بحبوحه‌ی کرونا آنقدر سروصدا نکرد) درباره‌ی دختری به نام کیتی میچل (ابی جیکبسون) است که سفرش برای رسیدن به کالچ فیلمسازی، به ماجراجویی حماسی مملو از ربات‌ها تبدیل می‌شود؛ ربات‌هایی که قصدونیت خوبی ندارند و می‌خواهند زمین را مال خودشان کنند.

تنها راه نجات زمین هم کیتی و خانواده‌ی عجیب و غریبش هستند که دنی مک‌براید و مایا رودلف صداپیشگی آن‌ها را برعهده داشته‌اند. در این میان، دو ربات با انگیزه‌های متفاوت هم سر راهشان سبز می‌شود که به مأموریت کیتی می‌پیوندند. فرد آرمیسن و بک بنت دوبلور این ربات‌ها هستند.

۸. رایا و آخرین اژدها (Raya and the Last Dragon)

کارگردان: کارلوس لوپز استرادا، دان هال

کارلوس لوپز استرادا، دان هال سال انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ صداپیشگان: آکوافینا، کلی مری ترن، دنیل دی کیم، جما چان

آکوافینا، کلی مری ترن، دنیل دی کیم، جما چان امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

اگر دنبال انیمیشن دیگری می‌گردید که شبیه «شکارچیان شیاطین کیپاپ» رابطه‌ی عمیق بین دوستان را به تصویر بکشد، «رایا و آخرین اژدها» گزینه‌ای عالی است. این فیلم محصول ۲۰۲۱، که از بهترین انیمیشن‌های فانتزی و ماجراجویی است، داستان رایا (کلی مری ترن) را به تصویر می‌کشد؛ یک پرنسس جنگجو که دنبال آخرین اژدهای باقیمانده در دنیا می‌گردد تا پدرش را از دست ارواح شیطانی نجات دهد. در میانه‌ی راه، رایا با گروهی از مطرودین آشنا می‌شود و با آن‌ها اخت می‌گیرد و در این میان، می‌فهمد شاید انتقام چاره‌ی همه‌چیز نیست.

«رایا و آخرین اژدها» متأسفانه در دوره‌ای منتشر شد که احساسات ضدآسیایی غلیان کرده بود؛ اما قهرمان فیلم دست کمی از پرنسس‌های دیزنی در «یخ‌زده» (Frozen)، «موآنا» (Moana) و «گیسوکمند» (Tangled) ندارد. می‌توانید توقع همان سبک کمدی و ایده‌آلیسم داستان‌های دیزنی را هم داشته باشید و تصویر آن نیز با انیمیشن‌های زیبا و رنگارنگ دیدنی شده است.

۷. اژدهای آرزو (Wish Dragon)

کارگردان: کریس اپلهنز

کریس اپلهنز سال انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ صداپیشگان: جان چو، ناتاشا لیو بوردیزو، جیمی وانگ

جان چو، ناتاشا لیو بوردیزو، جیمی وانگ امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

اگر انیمیشن و تصاویر رنگارنگ «شکارچیان شیاطین کیپاپ» را دوست داشته‌اید، می‌توانید سراغ «اژدهای آرزو» بروید که رد سبک کریس اپلهنز در هردویشان دیده می‌شود. داستان فیلم ۲۰۲۱ شما را به دنیایی فانتزی و کمدی درباره‌ی پسری به نام دین (جیمی وانگ) می‌برد که روزی به یک اژدهای آرزو (جان چو)، از آن سبک اژدهایان افسانه‌ای چینی، برمی‌خورد. ازاینجا به بعد دین و اژدها هم‌سفر می‌شوند تا دین با سه آرزوی خود بتواند به دوست دوران کودکی خود برسند.

اگر فکر می‌کنید «اژدهای آرزو» از روی دست «علاءالدین» نگاه کرده، اشتباه نمی‌کنید؛ اما افسانه‌ی چینی‌ها درباره‌ی اژدهای آرزو حتی از «هزار و یک شب» هم قدیمی‌تر است و اپلهنز با کنار گذاشتن کلیشه‌ها در این فیلم، این داستان عامیانه را برای دنیای مدرن به‌روز کرده است. شباهت‌های جادویی هم بین دنیای افسانه‌های چینی «اژدهای آرزو» و عناصر فرهنگی کره‌ای در «شکارچیان شیاطین کیپاپ» وجود دارد.

۶. روی ماه (Over the Moon)

کارگردان: گلن کین

گلن کین سال انتشار: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ صداپیشگان: فیلیپا سو، کن جونگ، کثی انگ

فیلیپا سو، کن جونگ، کثی انگ امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

انیمیشن‌های موزیکال به وفور پیدا نمی‌شوند؛ «روی ماه» اما یکی از بهترین آن‌هاست که نامزدی جایزه‌ی گلدن گلوب هم به دست آورده است. این انیمیشن موزیکال با الهام از یک افسانه‌ی چینی به نام چانگ ای، الهه‌ی ماه (Chang’e, the Moon Goddess) ساخته شده و درباره‌ی دختری است که در تلاش برای بازگشت به یک مرد فانی، عاشقش می‌شود. شبیه «شکارچیان شیاطین کیپاپ» که فرهنگ کره‌ای را به عنصر پررنگی از داستانش تبدیل کرده، انیمیشن «روی ماه» بر عناصر فرهنگی چینی تمرکز دارد؛ همزمان، از ارزش‌ها و احساساتی حرف می‌زند که برای هرکسی با هر فرهنگی ملموس است.

انیمیشن‌هایی که از مرگ یا غم ازدست دادن عزیزان حرف می‌زنند، همیشه روی احساسات بیننده دست می‌گذارند. «روی ماه» هم درباره‌ی دختری است که می‌خواهد با مرگ مادرش کنار بیاید. فی‌فی (کثی انگ) یک سفینه‌ی فضایی می‌سازد و به ماه می‌رود تا الهه‌ی افسانه‌ای به نام چانگ ای (فیلیپ سو) را ملاقات کند. «روی ماه» اولین کارگردانی گلن کین، انیماتور فیلم‌های مهمی در دیزنی مثل «علاءالدین»، «پری دریایی کوچولو» و «دیو و دلبر» به حساب می‌آید.

۵. نیمونا (Nimona)

کارگردان: تروی کوان، نیک برونو

تروی کوان، نیک برونو سال انتشار: ۲۰۲۳

۲۰۲۳ صداپیشگان: یوجین لی یانگ، کلویی گریس مورتز، ریز احمد

یوجین لی یانگ، کلویی گریس مورتز، ریز احمد امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

«نیمونا» شبیه «شکارچیان شیاطین کیپاپ» یک انیمیشن عالی دیگر از نتفلیکس است و حتی سبک بصری آن هم تاحدودی شما را یاد فیلم تازه می‌اندازد. «نیمونا» از کمیک اینترنتی به همین نام برگرفته شده و داستان بالیستر بولدهارت (ریز احمد) و نوجوانی پانک و آشوبگر به نام نیمونا (کلویی گریس مورتز) را دنبال می‌کند که می‌تواند تغییرشکل دهد. انیمیشن «نیمونا» در دنیایی آینده‌نگرانه با تم قرون‌وسطایی اما با تکنولوژی بالا اتفاق می‌افتد و بالیستر هم در آن یک شوالیه‌ی شکست‌خورده است که می‌خواهد نام‌اش را از اتهام قتلی که به او زده‌اند پاک کند. با پیشرفت داستان، بالیستر به این نتیجه می‌رسد که نیمونا شاید همان هیولایی است که کل عمرش از آن می‌ترسیده است.

اگر انیمیشن زیبا می‌خواهید، «نیمونا» را از دست ندهید. متأسفانه، این انیمیشن هم آنقدرها که باید و شاید دیده نشد؛ اما به جز تصاویر جذاب و قهرمانان بامزه، «نیمونا» پیامی شبیه به «شکارچیان شیاطین کیپاپ» از ترس از ناشناخته‌ها می‌دهد؛ درست مثل اتفاقی که برای رومیِ داستان «شکارچیان شیاطین کیپاپ» می‌افتد.

۴. کوبو و دوتار (Kubo and the Two Strings)

کارگردان: تراویس نایت

تراویس نایت سال انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ صداپیشگان: شارلیز ترون، آرت پارکنیسون، ریف فاینز

شارلیز ترون، آرت پارکنیسون، ریف فاینز امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

با اینکه در کارنامه‌ی استودیوی انیمیشن‌سازی «لایکا» (Laika)، سازنده‌ی «کوبو و دوتار»، فیلمی مثل «کورالاین» (Coraline) هست، اما این فیلم ۲۰۱۶ حتی از فانتزی ترسناک ۲۰۰۹ هم فراتر می‌رود؛ مخصوصا که شبیه «شکارچیان شیاطین کیپاپ»، موسیقی در انیمیشن «کوبو و دوتار» هم نقش مهمی ایفا می‌کند.

داستان «کوبو و دوتار»، که ریشه در فرهنگ عامه و اساطیر ژاپنی دارد، ماجرای قصه‌گویی یک‌چشم به نام کوبو (آرت پارکنیسون) را روایت می‌کند که سازش، شامیسن است. این شامیسن شخصیت‌های اوریگامی داستان کوبو را زنده می‌کنند. او با اجراهای خیره‌کننده‌اش، دل مردم محله را به دست می‌آورد؛ اما پیش از غروب آفتاب باید سریع به خانه و پیش مادر بیمارش (شارلیز ترون) گردد. پادشاه ماه شرور (ریف فاینز)، یعنی همان کسی که چشم کوبو را بوده، و دخترانش کاراسو و واشی (هردو با اجرای رونی مارا) فقط می‌توانند شب‌ها کوبو را شکار کنند. البته پسرک درنهایت تا دیروقت بیرون می‌ماند تا بتواند با پدر گمشده‌اش هانزو ارتباط بگیرد. از اینجاست که ماجراجویی کوبو برای یافتن زره هانزو آغاز می‌شود.

۳. بل (Belle)

کارگردان: مامورو هوسودا

مامورو هوسودا سال انتشار: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ صداپیشگان: تاکرو ساتو، کاهو ناکامورا، سونگ‌ون چو

تاکرو ساتو، کاهو ناکامورا، سونگ‌ون چو امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

مامورو هوسودا بعد از یک نامزدی اسکار برای فیلم خود، «میرای» (Mirai)، سراغ ساخت «بل» رفت؛ یک فیلم با دنیای واقعیت مجازی خارق‌العاده و از نظر بصری پرجنب و جوش، که داستان دیو و دلبر را در قالبی فانتزی و در دنیایی که به اینترنت متکی است، بازروایی می‌کند. شاید از اسم فیلم هم معلوم باشد که باید انتظار چه چیزی را از داستان «بل» داشته باشی و مضامین‌اش آنقدرها زیرپوستی نیستند؛ اما هوسودا باری دیگر داستانی انسانی را در پس‌زمینه‌ی انیمه‌ای به تصویر کشیده که این بار، بین دنیای واقعی ژاپن و دنیای مجازی «یو» (U) در نوسان است.

در «بل» داستان دختری به نام سوزو (کاهو ناکامورا) را دنبال می‌کنیم؛ یک نوجوان ۱۷ساله‌ی دبیرستانی که تنهایی و افسردگی‌اش پس از یک رویداد تراژیک بیشتر هم شده است. او تصمیم می‌گیرد با نام تازه‌ی بل، خودش را در قالب ستاره‌ی پاپ جا بزند. همزمان، می‌خواهد هویت واقعی کسی را آشکار کند که در اینترنت تنها به نام اژدها شناخته می‌شود. «بل» شبیه انیمیشن «شکارچیان شیاطین کیپاپ» یک موسیقی متن فوق‌العاده پر از آهنگ‌های به‌یادماندنی دارد.

۲. قرمز شدن (Turning Red)

کارگردان: دامی شی

دامی شی سال انتشار: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ صداپیشگان: ساندرا اوه، روسالی چیانگ، مایتری راماکریشنان

ساندرا اوه، روسالی چیانگ، مایتری راماکریشنان امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

قهرمان انیمیشن «قرمز شدن» هم باید شبیه «شکارچیان شیاطین کیپاپ» دگرگونی فراطبیعی خود را از بقیه مخفی نگه دارد؛ اما خلاف فیلم ۲۰۲۵، هرموقع احساسات می لی (روزالی چیانگ) غلیان می‌کنند، او به یک پاندای قرمز گنده تبدیل می‌شود!

دامی شی در این فیلم، که اولین کارگردانی کارنامه‌ی او به حساب می‌آید، روی یکی از تجربه‌های فراگیر انسانی دست می‌گذارد: بلوغ که با کلی تغییرات هورمونی و بالا و پایین‌های احساسی همراه است. با تمرکز روی قهرمانی سیزده‌ساله، شی داستان خود را از زاویه‌ای روایت می‌کند که معمولا پایشان به فیلم‌ها باز نمی‌شود. به جز چالش‌های شخصی می لی، رابطه‌ی مادر-دختری که این فیلم به تصویر می‌کشد، یکی از نقاط قوت آن است. با اینکه پیکسار از این دست روابط در داستان‌هایش کم ندارد، اما داستان و شخصیت‌پردازی «قرمز شدن» با انیمیشن جذاب و رنگارنگ آن دقیقا به خال می‌زند. با اجرای برجسته‌ی ساندرا اوه، این فیلم یک گروه پسرانه‌ی خیالی هم دارد که آهنگ‌های آن‌ها را بیلی آیلیش و برادرش فینیس ساخته‌اند.

۱. مرد عنکبوتی: در دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into The Spider-Verse)

کارگردان: پیتر رمزی، رادنی راثمن

پیتر رمزی، رادنی راثمن سال انتشار: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ صداپیشگان: شمیک مور، جیک جانسن، هیلی استاینفیلد

شمیک مور، جیک جانسن، هیلی استاینفیلد امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

درست شبیه «شکارچیان شیاطین کیپاپ»، «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» یک انیمیشن پیشگامانه و پر از جلوه‌های بصری چشم‌نواز، کمدی ناب، شخصیت‌های جذاب، موسیقی متن عالی و هویت‌های مخفی است؛ اینکه هردوی این انیمیشن‌ها را هم سونی ساخته دلیل دیگری است بر شباهت آن‌ها. دنباله‌ی آن، «مرد عنکبوتی: در دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Across The Spider-Verse)، هم دست کمی از فیلم ۲۰۱۸ ندارد و بااینکه داستان آن نیمه‌تمام می‌ماند، اما به‌خاطر انیمیشن منحصربه‌فرد و رنگارنگش به‌شدت دیدنی است.

این انیمیشن ابرقهرمانی محصول ۲۰۱۸، داستان نوجوان نیویورکی، مایلز مورالز (با صداپیشگی شمیک مور) را دنبال می‌کند که نیش یک عنکبوت رادیواکتیوی به او توانایی‌های فوق بشری لازم برای تبدیل شدن به مرد عنکبوتی بعدی را می‌دهد. اما مایلز پس از مواجهه با یک مرد عنکبوتی ۳۸ساله و خسته از بُعدی دیگر، یعنی پیتر بی. پارکر (جیک جانسون)، متوجه می‌شود که جهان‌های زیادی از قهرمانان عنکبوتی وجود دارد که او باید از آن‌ها درس بگیرد. تنها همکاری با عنکبوتی‌های دیگر است که به او قدرت مواجهه با کینگ‌پین (لیو شرایبر) را می‌دهد؛ شروری که می‌خواهد واقعیت را نابود کند.

