برندگان جشنواره ونیز ۲۰۲۵؛ شیر طلایی به جیم جارموش رسید

هیئت داوران بخش رقابتی امسال به ریاست الکساندر پین (کارگردان «جاماندگان») و با ترکیبی متنوع از چهره‌های برجسته جهانی تشکیل شده بود: بازیگر و نویسنده برزیلی نامزد اسکار، فرناندا تورس («من هنوز اینجا هستم»)، فیلمساز سرشناس ایرانی، محمد رسول‌اف («دانه‌ی انجیر معابد»)، کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده رومانیایی برنده نخل طلا، کریستیان مونجیو («چهار ماه، سه هفته و دو روز»)، کارگردان فرانسوی، استفان بریزه («خارج از فصل»)، کارگردان ایتالیایی، مائورا دل‌پرو («ورمیلیو») و بازیگر و تهیه‌کننده چینی، ژائو تائو («گرفتار جزر و مد»)

مراسم با اجرای امانوئلا فانلی و اهدای جوایز افتخاری امسال به ورنر هرتزوگ، گاس ون سنت و جولین اشنابل آغاز شد. سپس نخستین جایزه بخش «آثار فراگیر» -یا همان واقعیت مجازی- به «خداحافظی طولانی» (The Long Goodbye) ساخته کیت ووت و ویکتور مائس اهدا شد. مائس در سخنانی کوتاه و صمیمی این جایزه را به پدربزرگش تقدیم کر. نگار متولی برای فیلم «کمتر از 5 گرم زعفران» (Less than 5gr of Saffron) جایزه ویژه دریافت کرد و جایزه بزرگ بخش هم به «ابرها دو هزار متر بالاترند» (The Clouds are 2,000m Up) ساخته سینگینگ چن رسید.

پس از اعلام جوایز بخش افق‌ها، بخش اصلی با ادای احترام حضار به جورجیو آرمانی فقید آغاز شد. سپس جایزه لوئیجی د لائورنتیس برای بهترین فیلم اول، به «تابستان کوتاه» (Short Summer) اثر ناستیا کورکیا رسید. او هنگام دریافت جایزه گفت: «امروز هزار و دویست و نود و یکمین روز از حمله تمام‌عیار به اوکراین است. من هرگز جنگ را از نزدیک ندیده‌ام، اما برای 1291 روز تاثیر آن را حس کرده‌ام. امیدوارم که چشمان خود را کاملا باز نگه داریم و قدرت لازم برای متوقف کردن جنگ را پیدا کنیم.»

پس ازآن، هیئت داوران بین‌المللی روی صحنه قرار گرفتند و جایزه مارچلو ماسترویانی برای بهترین بازیگر نوظهور را به لونا ودلر برای فیلم «دوست ساکت» (Silent Friend) به کارگردانی ایلدیکو انیدی اهدا کردند. ودلر نام اکثر افرادی که می‌خواست از آن‌ها تشکر کند را فراموش کرد، به جز نام کارگردانش!

جایزه بهترین بازیگر زن سزاوارانه به شین ژی‌لی برای فیلم «خورشید بر همه ما طلوع می‌کند» (The Sun Rises on Us All) به کارگردانی تسای اینگ-ون رسید. او سخنرانی خود را به زبان ماندارین ارائه کرد و گفت: «بسیار خوشحال و بسیار مفتخرم» و سپس دو بار موسیقی پایان سخنرانی را نادیده گرفت تا به تشکرهایش ادامه دهد.

جایزه بهترین بازیگر مرد همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، به تونی سرویلو برای نقش‌آفرینی‌اش در فیلم «رحمت» (La Grazia) به کارگردانی پائولو سورنتینو رسید. او که یک بازیگر باتجربه است، از الکساندر پین، رئیس هیئت داوران تشکر کرد و همچنین در صحبت‌های خود درباره کرامت انسانی، به فلسطین نیز اشاره‌ای داشت.

والری دونزلی، کارگردان فرانسوی، هنگام دریافت جایزه بهترین فیلمنامه برای «در حال کار» (At Work)، سخنرانی پرهیجانی ارائه داد و به طور ویژه از بازی بازیگر اصلی‌اش، باستین بویون، قدردانی کرد و سخنرانی‌اش را با این جمله به پایان رساند که جایزه‌اش «یک وعده» برای فیلم‌هایی است که هنوز ساخته نشده‌اند.

جانفرانکو رزی، برنده پیشین شیر طلایی، امسال مجبور شد به جایزه ویژه هیئت داوران (جایزه سوم) برای مستند خود به نام «زیر ابرها» (Below the Clouds) بسنده کند. این جایزه توسط استفان بریزه به او اهدا شد. سپس پین، جایزه بهترین کارگردانی را اعلام کرد که به بنی سفدی برای فیلم زندگی‌نامه‌ای وی درباره مارک کِر، «ماشین کوبنده» تعلق گرفت. سفدی دریافت این جایزه را «تحقق یک رویا» توصیف کرد. او افزود: «اینکه اینجا باشم، در کنار غول‌های گذشته و غول‌های امسال، باورنکردنی است.»

«صدای هند رجب» برنده جایزه بزرگ هیئت داوران شد. کوثر بن هنیه، کارگردان تونسی فیلم، این جایزه را به هلال احمر فلسطین و دیگر «قهرمانان» تیم‌های امدادی تقدیم کرد.

و سرانجام، شیر طلایی به «پدر مادر خواهر برادر» رسید. جیم جارموش، کارگردان این فیلم، با عینک آفتابی خاص خود و یک کت‌وشلوار شیک زرشکی، جایزه را با گفتن «اوه لعنتی» پذیرفت.

او ادامه داد: «انگیزه‌ی ما فیلمسازان، از رقابت سرچشمه نمی‌گیرد، اما این چیزی است که واقعا از آن قدردانی می‌کنم.» او از علاقه‌اش به ونیز گفت و از هیئت داوران و تماشاگران به خاطر استقبال از «فیلم آرام ما» تشکر کرد. او همچنین به سخنرانی قبلی سفدی اشاره کرد و با او موافقت کرد که «هنر لزوما نباید به طور مستقیم به سیاست بپردازد تا سیاسی باشد. می‌تواند همدلی ایجاد کند، که اولین گام برای حل مشکلات ماست.»

فهرست کامل برندگان جشنواره فیلم ونیز 2025

بخش اصلی

شیر طلایی بهترین فیلم: «پدر مادر خواهر برادر» ساخته‌ی ‌جیم جارموش

«پدر مادر خواهر برادر» ساخته‌ی ‌جیم جارموش جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران: جانفرانکو رزی برای مستند «زیر ابرها»

جانفرانکو رزی برای مستند «زیر ابرها» شیر نقره‌ای بزرگ هیئت داوران: «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه

«صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی: بنی سفدی برای «ماشین کوبنده»

بنی سفدی برای «ماشین کوبنده» جام ولپی بهترین بازیگر زن: شین ژی‌لی برای «خورشید بر همه ما طلوع می‌کند»

شین ژی‌لی برای «خورشید بر همه ما طلوع می‌کند» جام ولپی بهترین بازیگر مرد: تونی سرویلو برای «رحمت»

تونی سرویلو برای «رحمت» اوسلای طلایی بهترین فیلم‌نامه: والری دونزلی و ژیل مارشان برای فیلم «در حال کار»

والری دونزلی و ژیل مارشان برای فیلم «در حال کار» جایزه‌ی مارچلو ماسترویانی برای بهترین بازیگر نوظهور: لونا ودلر برای فیلم «دوست ساکت»

بخش افق‌ها

بهترین فیلم: «در جاده» (En el camino) ساخته‌ی داوید پابلوس

«در جاده» (En el camino) ساخته‌ی داوید پابلوس بهترین کارگردانی: آنوپارنا روی برای «ترانه‌های درختان فراموش‌شده»

آنوپارنا روی برای «ترانه‌های درختان فراموش‌شده» جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران: «زمین گمشده» (Harà Watan)

«زمین گمشده» (Harà Watan) بهترین بازیگر زن: بندتا پورکارولی برای «ربودن آرابلا» (Il Rapimento di Arabella)

بندتا پورکارولی برای «ربودن آرابلا» (Il Rapimento di Arabella) بهترین بازیگر مرد: جاکومو کووی برای «یک سال مدرسه» (Un Anno di Scuola)

جاکومو کووی برای «یک سال مدرسه» (Un Anno di Scuola) بهترین فیلم‌نامه: آنا کریستینا باراگان برای «هیدرا» (Hiedra)

آنا کریستینا باراگان برای «هیدرا» (Hiedra) بهترین فیلم کوتاه: «بدون کلی» (Without Kelly)

بخش کلاسیک‌ ونیز

بهترین مستند درباره سینما: «ماتا هاری» (Mata Hari)

«ماتا هاری» (Mata Hari) بهترین فیلم مرمت‌شده: «باشو، غریبه‌ی کوچک» ساخته‌ی بهرام بیضایی

بخش واقعیت مجازی (Venice Immersive)

جایزه‌ی بزرگ: «ابرها دو هزار متر بالاترند»

«ابرها دو هزار متر بالاترند» جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران: فیلم «کمتر از 5 گرم زعفران»

فیلم «کمتر از 5 گرم زعفران» جایزه‌ی بهترین دستاورد: «خداحافظی طولانی»

