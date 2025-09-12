۱۰ سریال ابرقهرمانی برتر که تنها یک فصل دارند

تاریخ تلویزیون مملو از سریال‌هایی است که باوجود تحسین منتقدان و محبوبیت بین کمیک‌بازها، پس از یک فصل کنسل شده‌اند. سریال‌های مارول یا دی‌سی هم از این قاعده مستنثی نیستند. عوامل مختلفی زمینه‌ساز این اتفاق می‌شوند: میزان بینندگان پایین، هزینه‌های تولید سرسام‌آور یا اختلافات بین سازندگان سریال و دلایل دیگر گاه به پایان مجموعه‌ای می‌انجامد. در حوزه‌ی ژانر ابرقهرمانی هم می‌توان از چندین سریال جذاب نام برد که با وجود نوآوری در داستان، پس از یک فصل جذاب به پایان رسیدند.

۱۰ سریال ابرقهرمانی برتر با تنها یک فصل که نباید از دست بدهید

۱۰. فلش (The Flash)

سال پخش: ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱

۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ سازنده‌ی سریال: دنی بلیسون، پاول دی‌میو

دنی بلیسون، پاول دی‌میو بازیگران: جانی وسلی شیپ، آماندا پیز، الکس دزرت

جانی وسلی شیپ، آماندا پیز، الکس دزرت امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۱ از ۱۰

سریال دهه‌نودی «فلش» بینندگان را با بری آلن آشنا کرد؛ دانشمندی در حوزه‌ی پزشکی قانونی که بعد از برخورد صائقه با او، سرعت فوق‌العاده‌ای به دست می‌آورد. بری با بازی جان وسلی شیپ، لباس فلش را به تن کرده و به سراغ مبارزه با جرم و جنایت در سنترال سیتی می‌رود. «فلش» در دوره‌ی خودش به خاطر جلوه‌های ویژه‌ی چشمگیر و لحن تاریک‌تر و بزرگسالانه‌ی داستان در مقایسه با سایر سریال‌های ابرقهرمانی دهه‌نودی حسابی جلب توجه کرد، اما پس از تنها یک فصل کنسل شد. باوجود رویکرد تازه و تحسین منتقدان، این سریال در مقابل مجموعه‌های محبوب اوایل دهه‌نود مثل «سیمپسون‌ها» (The Simpsons) و «کازبی شو» (The Cosby Show) رقابت سختی داشت و نتوانست به حد کافی بینندگان را به خود جذب کند.

علاوه بر این، هزینه‌های بالای تولید هم نقش مهمی در کنسل شدن «فلش» ایفا کردند و این قضیه به پایان مجموعه تنها پس از ۲۲ قسمت انجامید. با این حال، «فلش» طرفداران خاص خود را پیدا کرد و اجرای شیپ همچنان یکی از محبوب‌ترین بازنمایی‌ها از این ابرقهرمان تلقی می‌شود. محبوبیت شیپ تاحدی بود که او را به دنیای اروورس (The Arrowverse) هم آوردند. او نقش پدر بری، هنری، را در سریال «فلش» دنیای اروورس بازی می‌کند. در اروورس حتی شاهد بازگشت مارک همیل هم بودیم که نقش شخصیت شرور کمیک‌ها، تریکستر، را برعهده دارد.

۹. کنستانتین (Constantine)

سال پخش: ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵

۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ سازنده‌ی سریال: دنیل سرونی، دیوید اس. گویر

دنیل سرونی، دیوید اس. گویر بازیگران: مت رایان، لوسی گریفیث، چارلز هالفورد

مت رایان، لوسی گریفیث، چارلز هالفورد امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۵ از ۱۰

سریال «کنستانتین» بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ پخش می‌شد. این مجموعه یکی از شخصیت‌های متفاوت کمیک‌های دی‌سی، یعنی جان کنستانتین (مت رایان) را دنبال می‌کند؛ یک شکارچی شیاطین و کارآگاه علوم ماورایی که با گناهان گذشته‌ی خود دست به گریبان است؛ همزمان، وظیفه‌ی محافظت از بشریت در برابر تهدیدات ماورای طبیعی را هم برعهده دارد. سریال «کنستانتین» به لحن کمیک‌های Hellblazer وفادار است که طنز تلخ و المان‌های ترسناک هردو را به داستان می‌آورد. بازی مت رایان در نقش جان کنستانتین، با اینکه به پای کیانو ریوز فیلم ۲۰۰۵ نمی‌رسد، اما به‌خاطر تازگی و کاریزمای رایان مورد توجه قرار گرفت که توانست راه خود را از بازنمایی سابق جدا کند. بسیاری از منتقدان سریال «کنستانتین» را پیشرفتی نسبت به اقتباس سینمایی می‌دانند که فرصت کرده داستان کمیک‌ها را بسط دهد. خوشبختانه، «کنستانتین» ۲۰۰۵ هم فرصت تازه‌ای یافته و دنباله‌ی آن با حضور خود کیانو ریوز در دست ساخت است.

با اینکه منتقدان سریال «کنستانتین»‌ را اقتباس شایسته‌ای از کمیک‌ها توصیف کردند، اما این سریال ابرقهرمانی نتوانست آنطور که باید و شاید بینندگان را به سمت خود بکشاند و درنهایت، پس از یک فصل ۱۳ قسمتی کنسل شد. با این حال، مت رایان توانست دوباره در دنیای اروورس شبکه‌ی CW به نقش جان کنستانتین برگردد و حتی در یک اسپین‌آف انیمیشنی به نام «کنستانتین: شهر شیاطین» (Constantine: City of Demons) نقش خود را تکرار کند.

۸. تیک (The Tick)

سال پخش: ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲

۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ سازنده‌ی سریال: بن ادلوند

بن ادلوند بازیگران: پاتریک واربرتن، دیوید برک، نستر کاربونل

پاتریک واربرتن، دیوید برک، نستر کاربونل امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۷ از ۱۰

«تیک» اقتباس لایواکشن از مجموعه کمیک‌های طنز بن ادلوند است که خودش هم سریال را ساخته. در این مجموعه ابرقهرمان داستان، یعنی همان تیک (پاتریک واربرتن) را دنبال می‌کنیم که یک قهرمان عجیب و غریب است و در کنار دستیارش آرتور و گروهی از قهرمانان که از خودش عجیب‌ترند به سراغ مبارزه با جرم و جنایت می‌رود. با اینکه اجرای بامزه‌ی واربرتن و دیالوگ‌های مملو از طنز پوچ گرایانه‌ی سریال، این مجموعه‌ی ابرقهرمانی را بین بینندگان محبوب کرد، اما همزمان شدن پخش آن با سریال‌های دیگری در شبکه‌ی NBC، باعث شد «تیک» پس از یک فصل کنسل شود.

هزینه‌های بالای تولید و تبلیغات محدود، ضربه‌ی بزرگی به میزان بازدید «تیک» زد و برای همین، این مجموعه در کل ۹ قسمت بیشتر ندارد. واربرتن و کارگردان سریال، بری ساننفلد، امیدوار بودند بتوانند حداقل یک فیلم بلند از این مجموعه بسازند، اما حتی این ایده هم کنار گذاشته شد.

۷. مون نایت (Moon Knight)

سال پخش: ۲۰۲۲

۲۰۲۲ سازنده‌ی سریال: جرمی اسلیتر

جرمی اسلیتر بازیگران: اسکار آیزاک، ایتن هاک، موری آبراهام

اسکار آیزاک، ایتن هاک، موری آبراهام امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۳ از ۱۰

«مون نایت» یکی از سریال‌های بحث‌برانگیز مارول است. استودیو مارول تاکنون در ژانر ابرقهرمانی سردمدار بوده و فیلم‌ها و سریال‌های MCU همه پر از اکشن و جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری، طراحی صحنه و لباس و کارگردانی هنری فوق‌العاده‌اند؛ اما همزمان، داستان‌پردازی ضعیف و فیلمنامه‌ی سطحی برخی از این پروژه‌ها، زحمت بخش‌های دیگر را به هدر می‌دهد. «مون نایت» هم متأسفانه به چنین عاقبتی دچار شد. جلوه‌های ویژه‌ی هیولاها و محیط‌های سریال واقعا عالی‌اند، اسکار آیزاک هم در نقش ابرقهرمان اصلی داستان سنگ تمام می‌گذارد. اما صحنه‌های دراماتیک و اکشن به‌خاطر فیلمنامه‌ی ضعیف، آنطور که باید به هدف نمی‌زنند.

زمان‌هایی که «مون نایت» اجازه می‌دهد داستان در شخصیت‌پردازی‌ها عمیق شود و عقاید مختلف کاراکترهایی مثل گرنت، اسپکتر و هرو را نشان دهد، اینجاست که سریال بالا می‌گیرد و واقعا ارزش دیدن پیدا می‌کند. این سریال ابرقهرمانی با وجود استقبال طرفداران، پس از یک فصل ۶قسمتی کنار گذاشته شد و تاکنون اسکار آیزاک در قالب مون نایت حتی در سایر پروژه‌های مارول هم ظاهر نشده است.

۶. گرین هورنت (The Green Hornet)

سال پخش: ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷

۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷ سازنده‌ی سریال: جرج دابلیو. ترندل، فرن استرایکر

جرج دابلیو. ترندل، فرن استرایکر بازیگران: بروس لی، ون ویلیامز، والتر بروک

بروس لی، ون ویلیامز، والتر بروک امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۳ از ۱۰

این سریال تلویزیونی دهه‌ی ۶۰ میلادی (بین ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷) از شبکه‌ی ABC پخش می‌شد. در آن ون ویلیامز نقش بریت رید یا همان گرین هورنت (که به نام زنبور سبز هم شناخته می‌شود) را بازی می‌کند و در مقابلش بروس لی بازیگر نقش کاتو است. در همان دهه‌ی ۶۰ که سریال «بتمن» با لحنی بامزه و حتی مسخره به تلویزیون آمده بود، «گرین هورنت» رویکرد جدی‌تری اتخاذ کرد و روی روایت‌هایی از مبارزه با جرم و جنایت تمرکز داشت. بازی بروس لی در نقش کاتو هم هنرهای رزمی را به مخاطبان تلویزیون امریکا شناساند و به طور قابل توجهی شهرت او را بین غربی‌ها بالا برد.

با این حال، «گرین هورنت» هم یک سریال ابرقهرمانی دیگر است که نتوانست بیشتر از یک فصل دوام بیاورد و بالاخره پس از ۲۶ اپیزود کنار گذاشته شد. امروزه این سریال به‌خاطر حضور بروس لی طرفداران خاص خود را پیدا کرده و از آن به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشگام برای سریال‌های ابرقهرمانی عصر کنونی یاد می‌کنند. باوجود نوآوری و خلاقیت‌هایی که «گرین هورنت» به تلویزیون آورد، مسلماً این مجموعه استحقاق آن را داشت که بیش از یک فصل داشته باشد.

۵. سوامپ تینگ (Swamp Thing)

سال پخش: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ سازنده‌ی سریال: گری دابرمن، مارک ورهایدن

گری دابرمن، مارک ورهایدن بازیگران: کریستال رید، ویرجینیا مدسن، اندی بین

کریستال رید، ویرجینیا مدسن، اندی بین امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۳ از ۱۰

«سوامپ تینگ» سریال ترسناکی براساس کمیک‌های دی‌سی است که در سال ۲۰۱۹ آمد و تنها یک فصل داشت. داستان، ابی آرکین (کریستال رید) را دنبال می‌کند که تحقیقاتی روی یک ویروس مرگبار انجام می‌دهد؛ ویروسی که از باتلاقی در یک شهر کوچک لوئیزیانا پخش شده است. آرکین خیلی زود با الک هالند (اندی بین) آشنا می‌شود؛ یک دانشمند بدنام که به‌طرز وحشیانه‌ای کشته شده و در باتلاق گرفتار می‌شود. ابی می‌فهمد که اسرار نهان بسیاری در دل این باتلاق نهفته و یکی از آن‌ها، ظهور موجودی است به نام سوامپ تینگ که با بحران‌های هویتی دست و پنجه نرم می‌کند.

سریال «سوامپ تینگ» با داستان جذاب و وفاداری‌اش به کمیک‌ها، یکی از قدرنادیده‌ترین مجموعه‌های ابرقهرمانی است که نه‌تنها یک فصل بیشتر نداشت، که تنها چند هفته قبل از انتشار ناگهان از ۱۳ قسمت به ۱۰ قسمت کاهش پیدا کرد. برخی مشکلات بودجه‌ای را دلیل این اتفاق دانسته‌اند، برخی از مشکلات با پلتفرم پخش و برخی هم اختلافات درون‌سازمانی بین دی‌سی و وارنر مدیا را علت کوتاه و کنسل شدن زودتر از موعد سریال عنوان کردند. به هر حال، «سوامپ تینگ» همچنان بین علاقمندان به ژانر وحشت و ابرقهرمانی طرفداران زیادی دارد و شاید امیدی به بازگشت آن در دنیای «هیولاها و خدایان» جیمز گان وجود داشته باشد.

۴. آگاتا تمام مدت (Agatha All Along)

سال پخش: ۲۰۲۴

۲۰۲۴ سازنده‌ی سریال: جک شیفر

جک شیفر بازیگران: کاترین هان، آبری پلازا، جو لاک، پتی لوپن

کاترین هان، آبری پلازا، جو لاک، پتی لوپن امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۲ از ۱۰

سریال «آگاتا تمام مدت» را می‌توانید بچه‌ی عجیب و غریب سریال «وانداویژن» در نظر بگیرید. این مجموعه اسپین‌آفی بر «وانداویژن» ۲۰۲۱ به حساب می‌آید که یکی از شخصیت‌های فرعی سریال ۲۰۲۱ را در مرکزیت داستان قرار می‌دهد. جادوگر مرموز «وانداویژن»، آگاتا هارکنس با بازی کاترین هان آنقدر طرفدار پیدا کرد که سران مارول را بر این داشت تا یک سریال مجزا برای این کاراکتر بسازند و حتی نام سریال از آهنگ معروفی از «وانداویژن» برگرفته شده است. «آگاتا تمام مدت» داستان سفر خطرناک آگاتا و چند جادوگر دیگر را در جاده‌ی جادوگران (The Witches’ Road) دنبال می‌کند که می‌خواهند قدرت‌هایشان را پس بگیرند. در طول مسیر، ما با توانایی‌های هرکدام از این جادوگران آشنا می‌شویم و چالش‌های شخصی و گذشته‌های دردناکشان را می‌بینیم.

به گفته‌ی پتی لوپن، بازیگر نقش جادوگر لیلیا کالدرو، جک شیفر (سازنده‌ی سریال) کسی نیست که بخواهد سریال‌های چندفصلی بسازد و همین موضوع احتمال بازگشت «آگاتا تمام مدت» برای فصل دوم را کمرنگ می‌کند. جک شیفر سازنده‌ی «وانداویژن» هم هست و احتمالا همین عقیده‌ی شیفر مانع ساخت فصل دومی برای آن شد. البته پایان‌بندی «آگاتا تمام مدت» راه را برای بازگشت کاراکترهای محبوب بازمی‌گذارد و ممکن است دوباره این جادوگر محبوب را در سایر پروژه‌های مارول ببینیم.

۳. وانداویژن (WandaVision)

سال پخش: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ سازنده‌ی سریال: جک شیفر

جک شیفر بازیگران: الیزابت اولسن، پاول بتنی، کاترین هان، رندال پارک

الیزابت اولسن، پاول بتنی، کاترین هان، رندال پارک امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۹ از ۱۰

«وانداویژن» یکی از شگفتی‌های تاریخ MCU است. این سریال، که ژانر کمدی‌های کلاسیک و سیتکام‌های تلویزیون امریکا را با درام ابرقهرمانی ترکیب می‌کند، دست‌تنها امیدهایمان به آینده‌ی دنیای سینمایی مارول را، به ویژه پس از حماسه‌ی بی‌نهایت بالا برد. «وانداویژن» داستان واندا ماکسیموف (الیزابت اولسن) و ویژن (پاول بتنی) و زندگی آن‌ها در شهر وست‌ویو را نشان می‌دهد؛ شهری که در پس ظاهر بی‌نقص‌اش، رازهای بسیاری در آن نهفته است. هر قسمت با سبک کارگردانی و زیبایی‌شناسی منحصربه‌فرد به دوره‌های مختلف تلویزیون امریکا ادای احترام می‌کند؛ در حالی که واندا همچنان با عواقب اتفاقات «انتقام‌جویان: پایان بازی» دست به گریبان است.

جک شیفر با این ایده «وانداویژن» را ساخت که داستان را در همان یک فصل تمام کند. آخروعاقبت واندا در فیلم «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) دنبال شد که البته به اندازه‌ی «وانداویژن» نظر مثبت منتقدان را جلب نکرد. برای همین، طرفداران مارول امیدوار بودند که شاید سریال «وانداویژن» با یک فصل دیگر بتواند داستان ابرقهرمانی چون واندا را بهتر توضیح دهد. «وانداویژن» با یک فصل به کار خود پایان داد، اما دو اسپین‌آف از دل آن بیرون آمد؛ یکی «آگاتا تمام مدت» و دیگری «ویژن کوئست» (Vision Quest) که هنوز در مراحل پیش‌تولید است.

۲. پنگوئن (The Penguin)

سال پخش: ۲۰۲۴

۲۰۲۴ سازنده‌ی سریال: لاورن لفرانک

لاورن لفرانک بازیگران: کالین فرل، کریستین میلیوتی، دیردری اوکانل

کالین فرل، کریستین میلیوتی، دیردری اوکانل امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

با اینکه در این سه سالی که از اکران «بتمن» مت ریوز می‌گذرد، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در ساخت دنباله‌اش صورت نگرفته، اما دنیای بتمن مت ریوز حداقل یک خوبی داشت و آن سریال «پنگوئن» بود؛ یکی از بهترین سریال‌های ابرقهرمانی تمام ادوار که داستان پنگوئن، شرور کمیک‌های بتمن و یکی از شخصیت‌های فرعی فیلم ۲۰۲۲ را درست از پایان فیلم ریوز دنبال می‌کند.

در «پنگوئن» آزوالد کابلپات را می‌بینیم که در گاتهام‌سیتی برای خودش کسی شده و دیگر در سایه‌ی کارماین فالکون قرار ندارد. آزوالد، که کالین فرل زیر تلی از گریم و پروتز نقش او را بازی می‌کند، در سریال فرصت پیدا کرده تا شخصیت باهوش و زیرک خود را نشان دهد که با استراتژی‌هایی که می‌چیند، می‌تواند بالانس قدرت گاتهام را در مشت خود بگیرد.

ریوز تکرار کرده «بتمن ۲» از پایان سریال «پنگوئن» داستان خود را آغاز می‌کند. باتوجه به اخباری که از نوشتن فیلمنامه‌ی «بتمن ۲» به گوش می‌رسد، احتمال کمی وجود دارد که «پنگوئن» فصل دومی داشته باشد. مخصوصا، خود کالین فرل، باوجود تحسین‌ها و جوایز متعددی که برای نقش پنگوئن برده، چندین بار تکرار کرده که اجرای این نقش آن هم زیر کلی گریم و لباس چه کار طاقت‌فرسایی است و نمی‌خواهد حالاحالاها دوباره به آن بازگردد. با این اوصاف، می‌توان پرونده‌ی سریال «پنگوئن» را تمام‌شده تلقی کرد.

۱. نگهبانان (Watchmen)

سال پخش: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ سازنده‌ی سریال: دیمون لیندلاف

دیمون لیندلاف بازیگران: رجینا کینگ، جرمی آیرونز، دان جانسن، جین اسمارت

رجینا کینگ، جرمی آیرونز، دان جانسن، جین اسمارت امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۲ از ۱۰

تاکنون چندین اقتباس از شاهکار آلن مور، کمیک «نگهبانان»، ساخته شده. سال ۲۰۲۴ اقتباس انیمیشنی آن را دیدیم که دقیقا پنل‌های کمیک را زنده کرده است. اقتباس ۲۰۰۹ زک اسنایدر هم با همان ذوق و قریحه‌ی زک اسنایدری سراغ این کمیک فلسفی-سیاسی می‌رود. نسخه‌ی سریالی اما دقیقا راه کمیک‌ها را دنبال نمی‌کند؛ بلکه در روایتی غیرخطی آینده و گذشته را به هم وصل کرده و سراغ داستانی کاملا تازه رفته که در دنیای کمیک «نگهبانان» می‌گنجد. در این تاریخ موازی، با ابرقهرمانان مثل یاغی‌ها برخورد می‌شود. رجینا کینگ در نقش آنجلا ایبار یکی از همین قهرمانان است که هویت کارآگاهی خود، معروف به خواهر شب، را پنهان نگه می‌دارد.

سریال «نگهبانان» یک سریال ابرقهرمانی بی‌نقص است که با یک فصل ۹ اپیزودی داستان را جمع می‌کند؛ همانطور که دیمون لیندلف، سازنده‌ی سریال، صلاح دیده، «نگهبانان» به هیچ فصل دومی نیاز ندارد. هرچند ما بدمان نمی‌آمد شخصیت‌های جذابی که «نگهبانان» معرفی کرده برای چند فصل دنبال کنیم، اما باید اعتراف کرد مو لای درز فیلمنامه‌ی این سریال نمی‌رود و هر دنباله یا فصل دیگری به میراث آن آسیب می‌رساند. به این ترتیب، تک‌فصل منحصربه‌فرد «نگهبانان» گواهی بر قدرت داستان‌سرایی در ژانر ابرقهرمانی است که مارول مدت‌هاست از آن غافل شده است.

