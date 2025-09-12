موردانتظارترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۵؛ «خانواده جاسوس» و «مرد تک‌مشتی» از راه رسیدند!

در میان موردانتظارترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۵ عناوین تازه‌ی بسیاری هم وجود دارد. یکی از رقبای سرسخت پاییز امسال، قسمت سوم انیمه «جنگ ستارگان: ویژنز» (Star Wars: Visions volume 3) است که به دیزنی پلاس خواهد آمد. درست است که «جنگ ستارگان: ویژنز» دقیقا انیمه به حساب نمی‌آید،‌ اما فهرست پرستاره‌ای از استودیوهای انیمیشن‌سازی ژاپنی روی اپیزودهای آن کار کرده‌اند و برای همین، ارزش دارد آن را در میان انیمه‌های موردانتظار پاییز بگنجانیم.

اگر انیمه‌هایتان را ژاپنیِ ژاپنی می‌پسندید، بهتر است «ساندا» (Sanda) را ببینید؛ اقتباس انیمه‌ای از مانگای پارو ایتاگاکی، نویسنده‌ی «بیستارز» (Beastars) که استودیوی «ساینس سارو» (Science Saru) آن را ساخته؛ استودیویی که اخیرا به‌خاطر «دان دا دان» (Dan Da Dan) حسابی در مرکز توجهات قرار گرفته است.

۱. مدرسه قهرمانانه من (My Hero Academia)

تاریخ انتشار: ۴ اکتبر

۴ اکتبر پلتفرم: کرانچی‌رول

اگر فصل آخر مانگای «مدرسه قهرمانانه من» را خوانده باشید، می‌دانید که حسابی اشکتان را درمی‌آورد؛ دیدن فصل آخر اقتباس انیمه‌ای آن هم دست کمی نخواهد داشت. «مدرسه قهرمانانه من» واقعا یکی از بهترین انیمه‌های شونن دهه‌ی گذشته است و هرچه از یک شونن خوب می‌خواهید، در خودش دارد: اکشن، کمدی، درام، نبردهای ابرقهرمانی، رشد شخصیت‌ها و برخی از دلخراش‌ترین صحنه‌هایی که در دنیای انیمه پیدا خواهید کرد. این فصل آخر، همه چیز را به اوج خواهد رساند؛ زیرا دکو قرار است برای آخرین بار دربرابر قوی‌ترین شرور داستان، شیگاراکی، ایستادگی کند.

اگر مانگا را قبلا خوانده باشید، از همین حالا می‌دانید با چه چیزی طرف هستید. استودیو «بونز» (BONES) تا همین فصل آخر اقتباسی درخشان از اثر کوهی هوریکوشی انجام داده و دیدن زنده شدن این شخصیت‌ها در دنیای انیمه برای یک بار آخر، حسابی ارزش دیدن دارد.

۲. مرد تک‌مشتی (One-Punch Man)

تاریخ انتشار: ۵ اکتبر

۵ اکتبر پلتفرم: کرانچی‌رول

با ۶ سالی که از انتشار دومین فصل «مرد تک‌مشتی» می‌گذرد، دیگر توقعات برای فصل سوم انیمه «مرد تک‌مشتی» چنان بالا رفته که نمی‌توان آن را در میان موردانتظارترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۵ جای نداد. طرفداران نه‌تنها باید شش سال برای دیدن فصل بعدی صبر می‌کردند، که فصل دوم هم به‌خاطر تغییر استودیو آن کیفیت لازم را نداشت و مورد استقبالشان قرار نگرفت. خوشبختانه، ساخت «مرد تک‌مشتی» برای فصل سوم دوباره به همان استودیوی سابق سپرده شد و می‌توان بااطمینان گفت، طرفداران قرار است تک‌تک فریم‌های انیمه را با نگاهی کاملا انتقادی موشکافی بکنند.

اگر از زمره‌ی این طرفداران هستید، می‌توانید از یک چیز مطمئن باشید: این اقتباس از مانگای ONE و یوسوکه موراتا از نظر صحنه‌های اکشن کم‌وکاستی ندارد. فصل سوم بر حمله‌ی همه‌جانبه‌ی انجمن قهرمانان علیه انجمن هیولاها تمرکز خواهد داشت و همه‌ی قهرمانان S فرصت درخشش پیدا خواهند کرد. در همین حال، سایتاما باید با گارو، شکارچی قهرمان و شاگرد سرکش بنگ، روبرو شود. این وسط‌ها، دشمنان قدرتمندی سر راه سایتاما سبز خواهند شد و طبق معمول، سایتاما با حواله کردن یک مشت به سویشان آن‌ها را شکست می‌دهد؛ البته باز هم طبق معمول خیلی از آنچه دوربرش می‌گذرد خبر ندارد!

۳. خانواده جاسوس (Spy x Family)

تاریخ انتشار: اکتبر

اکتبر پلتفرم: اعلام نشده

آیا خودتان را برای دُز تازه‌ای از آنیا آماده کرده‌اید؟ اگر پاسخ نه است که آدم خیلی خوبی نیستید و پلیس مخفی اوستانیا خصوصی با شما کار دارد. اگر پاسختان بله است، پس هیچ دشمنی با هم نداریم و می‌توانید اکتبر ۲۰۲۵، شاهد انتشار یکی از موردانتظارترین انیمه‌های پاییز باشید. این انیمه، که استودیو WIT و «کلوورورکس» (CloverWorks) آن را ساخته‌اند، براساس مانگای عاشقانه و اکشن تاتسویا اندو است که با لحن کمدی خود، اوقات خوشی را برایتان رقم خواهد زد.

در «خانواده جاسوس»، جاسوس فوق‌العاده، توایلات، باید یک خانواده‌ی جعلی با نام مستعار لوید فورجر درست کند تا به نخست‌وزیر سابق خطرناک کشور اوستنیا، داناوان دزموند، نزدیک شود. او خبر ندارد که دختری که به فرزندی قبول کرده می‌تواند ذهن افراد را بخواند و زنی که او را متقاعد می‌کند تا همسرش شود، بزرگترین قاتل اوستنیاست! در فصل تازه‌ی «خانواده جاسوس»، نگاهی اجمالی به گذشته‌ی لوید انداخته می‌شود و می‌توانید انتظار ترکیبی از طنز ناب و مضامین جدی درباره‌ی جنگ هم داشته باشید.

۴. رانما یک‌دوم (Ranma 1/2)

تاریخ انتشار: اکتبر

اکتبر پلتفرم: نتفلیکس

بازسازی، یا در این مورد بازراه‌اندازیِ انیمه‌های محبوب قدیمی کار ساده‌ای نیست؛ اما «رانما یک‌دوم» یکی از معدود نمونه‌های موفق آن است که فصل اولش به یکی از بهترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۴ تبدیل شد و حالا فصل دومش در میان موردانتظارترین عناوین ۲۰۲۵ جا دارد. «رانما یک‌دوم» براساس مانگای رومیکو تاکاهاشی و انیمه‌ی کلاسیک دهه‌هشتاد میلادی ساخته شده است. جلوه‌های بصری مدرن و پررنگ و لعاب و تغییرات جزئی که «رانما یک‌دوم» در داستان خود ایجاد کرده، به‌سرعت بین طرفداران با استقبال مواجه شد و فصل دوم آن هم نوید هرج و مرج بیشتر، مبارزات رزمی دیوانه‌وار و شخصیت‌های عجیب و غریبی را می‌دهد که در مسیر عاشقانه‌ی قهرمانان قرار می‌گیرند.

رانما وارث مدرسه‌ی هنرهای رزمی سائوتومه است که روزی موقع تمرین با پدرش در چین در یک چشمه‌ی جادویی می‌افتد. حالا هربار که آب سرد به او می‌خورد، رانما تبدیل به دختر می‌شود! زندگی او زمانی وضعیت پیچیده‌تری به خود می‌گیرد که رانما به ژاپن برمی‌گردد و می‌بیند ناخواسته او را با آکانه، وارث مدرسه‌ی تندو نامزد کرده‌اند. استودیو «ماپا» (MAPPA) انیمیشن فصل تازه را ساخته که در آن شاهد اولین حضور موس، اوکیو، کولون، هیکارو بدنام‌ترین آن‌ها، هاپوسای، خواهیم بود. جالب است که ببینیم آیا جوک‌های منحرف قدیمی، برای اقتباس ۲۰۲۵ تغییر کرده‌اند، یا رانما هنوز به همان عیاشی‌هایی ادامه خواهد داد که پیشتر از او دیده‌ایم.

۵. کینگدام (Kingdom)

تاریخ انتشار: ۴ اکتبر

۴ اکتبر پلتفرم: اعلام نشده

احتمالا بهترین عنوانی که اکثر شما نه خوانده‌اید، نه هرگز تماشایش کرده‌اید، «کینگدام» است؛ یک عنوان تاریخی فوق‌العاده در ژانر سینن که در دوره‌ای از تاریخ می‌گذرد که به اتحاد چین انجامید. این انیمه، به‌خاطر مشکلات حقوقی ترجمه‌ی رسمی مانگا، در غرب آنچنان محبوبیت پیدا نکرد. اما با پیش از صدمیلیون نسخه در تیراژ، «کینگدام» یکی از پرفروش‌ترین مانگاهای تاریخ است. اگر می‌خواهید تازه سراغ این عنوان بروید، احتمالا اقتباس انیمه‌ای دروازه‌ی ورود راحت‌تری خواهد بود تا ۷۶ جلد مانگای آن.

فصل ششم انیمه «کینگدام» را استودیو «پیرو» (Studio Pierrot) می‌سازد، خالق انیمه‌هایی چون «ناروتو» و «بلیچ». این فصل بر آرک تهاجم غربی ژائو از مانگا متمرکز خواهد بود و اولین درگیری بزرگ بین پادشاهی‌های چین و ژائو و رویارویی نهایی بین شین و جنگجوی قدرتمند، هو کن را نشان می‌دهد. اگر نبردهای عظیم، داستان‌های قهرمانانه از شجاعت و تحولات دراماتیک را دوست دارید، این انیمه را از دست ندهید.

۶. ساندا (Sanda)

تاریخ انتشار: ۴ اکتبر

۴ اکتبر پلتفرم: آمازون پرایم ویدیو

با یک تاریخ بلندوبالا از انواع انیمه‌های شونن، ساخت عنوان شونن دیگری که حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشد کار دشواری است. اما اگر کار را به پارو ایتاگاکی بسپارید، ناامید نخواهید شد. ایتاگاکی، نویسنده‌ی مانگای تحسین‌شده‌ی «بیستارز»، که اتفاقا دختر کیسوکه ایتاگاکای، نویسنده‌ی «باکی گرپلر» (Baki the Grappler) هم هست، «ساندا» را نوشته که داستانش در ژاپنی آینده‌نگرانه اتفاق می‌افتد. در این دنیا، اقدامات سختگیرانه برای مقابله با کاهش زاد و ولد، منجر به ناپدید شدن بابانوئل و افسانه‌اش شده است. روزی، کازوشیگه ساندا، دانش‌آموز دوره‌ی راهنمایی، متوجه می‌شود که او در واقع از نوادگان بابانوئل است و قدرت‌های او را به ارث برده. او از این قدرت‌ها برای محافظت از کودکان و بازگرداندن امید و البته کریسمس به ژاپن استفاده خواهد کرد.

اگر این پیش‌فرض هنوز شما را ترغیب نکرده بخواهید «ساندا» را ببینید، خوب است بدانید این انیمه را یکی از بهترین استودیوهای انیمه‌سازی حال حاضر جهان، یعنی «ساینس سارو» ساخته؛ استودیویی که با آثار موفقی مثل «دان دا دان»، «دویل‌من کرای‌بیبی» (Devilman Crybaby) و «اسکات پیلگریم اوج می‌گیرد» (Scott Pilgrim Takes Off) حسابی سر زبان‌ها افتاده است.

۷. جنگ ستارگان: ویژنر (Star Wars: Visions)

تاریخ انتشار: ۲۹ اکتبر

۲۹ اکتبر پلتفرم: دیزنی پلاس

فصل سوم «جنگ ستارگان: ویژنر»، مجموعه‌ی آنتولوژی دیزنی پلاس یکی دیگر از موردانتظارترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۵ است که با نه اپیزود کوتاه به این پلتفرم خواهد آمد. برخی از استودیوهای ژاپنی که در ساخت فصل اول مشارکت داشتند، حالا برگشته‌اند و چندین شرکت تازه هم در این فصل داریم: مثل استودیوهای ANIMA، David Production، Polygon Pictures، Project Studio Q و WIT Studio.

فصل سوم «جنگ ستارگان: ویژنز» روح آنتولوژی فصل‌های گذشته را حفظ کرده و هر اپیزود، سازنده، داستان و جو متفاوتی خواهد داشت. در این فصل می‌توانید منتظر مضامین و منابع الهام ژاپنی در داستان‌ها باشید؛ از بوشیدو، تا تاریخ دوران فئودالی ژاپن و نیروی حیات‌بخش چی. در این داستان‌ها تلاش شده پایه‌های دوره‌ی جمهوری قدیم دنیای «جنگ ستارگان» بنا گذاشته شود.

۸. سرزمین عجایب دیزنی (Disney: Twisted-Wonderland The Animation)

تاریخ انتشار: ۲۹ اکتبر

۲۹ اکتبر پلتفرم: دیزنی پلاس

«سرزمین عجایب دیزنی» اقتباسی از یک بازی موبایل ژاپنی ساخته‌ی آنی‌پلکس (Aniplex) و والت‌دیزنی ژاپن است که داستان مرد جوانی را روایت می‌کند که به طرز عجیبی به یک آکادمی جادویی منتقل می‌شود؛ با اینکه خودش معتقد است هیچ قدرتی ندارد. در این کالج، که «نایت ریون» (Night Raven College) نام دارد، خوابگاه‌هایی هست که از دنیاهای کلاسیک دیزنی الهام گرفته شده‌اند.

تبدیل یک گاچاگیم دیزنی به انیمه‌، آن هم تنها چند سال پس از انتشار بازی (بازی اولین بار در مارس ۲۰۲۰ به ژاپن آمد و بالاخره در ۲۰۲۲ پایش به امریکای شمالی هم باز شد) ایده‌ی جالبی است؛ ولی امیدواریم انیمه‌ی بعدی که دیزنی سراغش برود، اقتباسی از بازی‌های «کینگدام هارتس» (Kingdom Hearts) باشد.

۹. حماسه زامبی‌لند: یومگینگا پاردایز (Zombie Land Saga Movie: Yumeginga Paradise)

تاریخ انتشار: ۲۴ اکتبر

۲۴ اکتبر پلتفرم: اکران در ژاپن

این فیلم انیمیشنی ژاپنی یکی از موردانتظارترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۵ است، چون داستان فصل دوم انیمه‌ی «حماسه زامبی‌لند» را ادامه می‌دهد. گروه آیدولی فرانچوچو قرار است سفیران اکسپوی ۲۰۲۵ باشند، اما برنامه‌های آن‌ها با حمله‌ی یک سفینه‌ی فضایی بیگانه همه به هم می‌ریزد. در بحبوحه‌ی این بحران، تائه یامادا، آیدول افسانه‌ای زامبی برخاسته و گروه را ترک می‌کند تا به تنهایی به مصاف بیگانگان برود. حالا فرانچوچو، که از هم پاشیده، باید برای دفاع دوباره با هم متحد شوند.

«حماسه زامبی‌لند» انیمه‌ای نیست که بتوانید یک‌دفعه از وسط داستان پایش بنشینید. بنابراین، بهتر است قبل از دیدن این فیلم، نگاهی به انیمه‌ی اصلی بیندازید.

۱۰. این هیولا می‌خواهد مرا بخورد (This Monster Wants to Eat Me)

تاریخ انتشار: ۲ اکتبر

۲ اکتبر پلتفرم: کرانچی‌رول

این اثر اورجینال از سای نانکاوای تازه‌کار، دختری دبیرستانی با گذشته‌ای پر از مشکلات را دنبال می‌کند که در یک شهر ساحلی آرام ساکن است. در تریلر این انیمه‌ی ترسناک می‌توانید این دختر افسرده را ببینید که زندگی روزمره‌ی کسل‌کننده‌ای دارد؛ اما روزی یک پری دریایی آدم‌خوار از راه می‌رسد و این زندگی بی‌سروصدا را مختل می‌کند. پری دریایی دخترک را از حمله‌ی هیولایی نجات می‌دهد؛ اما این کار بهای خودش را دارد. محافظت پری دریایی تنها تا زمانی ادامه خواهد داشت که دختر تبدیل به یک وعده‌ی غذایی درست و درمان شود.

این انیمه با جو ترسناکی که دارد یکی از موردانتظارترین انیمه‌های ۲۰۲۵ برای پاییز است. به جز جو ترسناک، می‌توان تم‌های عاشقانه هم در داستان پیدا کرد. خلاصه، از الان نمی‌توان قضاوت کرد و باید به استودیو «لینگز» (Studio Lings) و نویسنده، سای نانکاوا، اجازه دهیم ما را با خود به این دنیای مخوف اما احساسی با پری دریایی‌ها ببرند.

۱۱. می‌توانم یک چیز آخر بخواهم؟ (May I Ask for One Final Thing)

تاریخ انتشار: اکتبر

اکتبر پلتفرم: کرانچی‌رول

ژانر ویلنس (The Villainess) در سال‌های اخیر به‌شدت محبوب شده است. انیمه «می‌توانم یک چیز آخر بخواهم؟» هم در این ژانر است و به جای بازی با تناسخ و کلیشه‌های بازی‌های اوتومه (Otome)، جلوه‌ی تازه‌ای به آن بخشیده. داستان این انیمه در یک دنیای فانتزی کلاسیک اتفاق می‌افتد. پرنسس اسکارلت دختری سرد و گوشه‌گیر است که به‌خاطر قدرت و نفوذ خانواده‌ی نامزدش، تمام بدرفتاری‌های او، یعنی شاهزاده کایل را تحمل می‌کند. وقتی کایل ناگهان در یک مهمانی مجلل نامزدی‌شان را به هم می‌زند، تمام خشمی که اسکارلت در وجودش انباشته بود، منفجر می‌شود و شخصیت واقعی او به عنوان یک زن خشن و خونخوار بیرون می‌زند.

داستان ساده است، اما دیدن تبدیل یک دختر صاف و ساده به کسی که می‌تواند یک‌گروه اشراف‌زاده‌ی مغرور را زیر بار کتک بگیرد، جذابیت‌های خودش را دارد. این انیمه را استودیو LIDENFILMS براساس مجموعه‌های لایت ناول‌های اوتوری ساخته. در کارنامه‌ی استودیو LIDENFILMS عنوان محبوبی چون «رورونی کنشین» (Rurouni Kenshin) نیز دیده می‌شود.

۱۲. گل معطر باوقار شکوفا می‌شود (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

تاریخ انتشار: ۷ سپتامبر

۷ سپتامبر پلتفرم: نتفلیکس

هر فصل باید حداقل یک انیمه‌ی عاشقانه‌ی خوب داشته باشد تا بتوان آن را یک فصل انیمه‌ای خوب توصیف کرد. با اینکه «گل معطر باوقار شکوفا می‌شود» را شاید در میان انیمه‌های تابستان دیده باشید، انتشار خارج از ژاپن آن به تعویق افتاد و حالا این عنوان یکی از موردانتظارترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۵ به ویژه خارج از ژاپن است.

این انیمه یک عاشقانه‌ی دبیرستانی ساده را دنبال می‌کند؛ اما داستان بسیار خوبی دارد. ما با دو دانش‌آموز دبیرستانی، رینتارو تسوموگی و کائوروکو واگوری آشنا می‌شویم که رابطه‌اشان مبتنی بر درک و احترام به تفاوت‌های بین آن‌ها شکل می‌گیرد. استودیو «کلوورورکس» سازنده‌ی این انیمه است که چندین عنوان هیجان‌انگیز دیگر را هم ساخته‌اند؛ از «خانواده جاسوس» بگیر که همین پاییز منتظر فصل بعدی‌اش هستیم، تا «بوچی راک!» (Bocchi the Rock!) و «سامورایی فراری» (The Elusive Samurai).

۱۳. بیا بازی کنیم (Let’s Play)

تاریخ انتشار: ۲ اکتبر

۲ اکتبر پلتفرم: کرانچی‌رول

در «بیا بازی کنیم» با یک عاشقانه‌ی کلیشه‌ای طرف نیستیم و قرار نیست داستان با یک قرار ملاقات رمانتیک بین دوتا نوجوان آغاز شود. داستان درباره‌ی سم یانگ است، یک زن بالغ که همیشه عاشق ویدیوگیم بوده و خودش شغل بازی‌سازی را دنبال می‌کند. بعد از آنکه بالاخره بازی‌اش منتشر می‌شود، سم خود را در میانه‌ی معمای عشق، محبت و البته سه مرد جذاب می‌یابد؛ بخشی از زندگی‌اش که مدت‌هاست آن را نادیده گرفته است.

انیمه‌های عاشقانه با کاراکترهای بزرگسال کمتر پیدا می‌شوند، اما از این ویژگی برخوردارند که ابعاد مختلف زندگی قهرمانان داستان را نشان دهند؛ نه‌فقط روابط و احساسات، که حتی چالش‌های شغلی و تمام چیزهایی که با بزرگسالی می‌آید. «بیا بازی کنیم» اقتباس انیمه‌ای از یک مانهوای محبوب است که تاکنون میلیون‌ها خواننده داشته است. علاوه بر این رقم‌های نجومی، «بیا بازی کنیم» اولین عنوانی است که یک زن امریکایی آن را نوشته و توانسته یک اقتباس انیمه‌ای رسمی داشته باشد.

۱۴. دیجیمون بیت‌بریک (Digimon Beatbreak)

تاریخ انتشار: ۵ اکتبر

۵ اکتبر پلتفرم: اعلام نشده

۲۰۲۵ قرار است سال دیجیمون‌ها باشد و یک انیمه‌ی جدید از «توئی انیمیشن» (Toei Animation) تمام آن چیزی است که برای اثباتش نیاز دارید. با اینکه هنوز اطلاعات زیادی از داستان «دیجیمون بیت‌بریک» اعلام نشده، اما می‌توانید انتظار موقعیت‌های مهیج و غیرمنتظره‌ای را از رابطه‌ی بین انسان‌ها و دیجیمون‌ها داشته باشید.

بر اساس آنچه تاکنون از تریلرهای منتشر شده می‌دانیم، «دیجیمون بیت‌بریک» لحنی غم‌انگیز دارد، با حال و هوایی که با آنچه در مجموعه‌های قبلی فرنچایز دیده‌ایم متفاوت است. جالب است که ببینیم حالا مجموعه‌ی دیجیمون‌ها چطور تحول پیدا کرده؛ به خصوص وقتی صحبت از ماهیت واقعی دیجیمون‌ها و چگونگی تفسیر وجود دنیای دیجی‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد «دیجیمون بیت‌بریک» قرار است یک انیمه‌ی جذاب دیگر در فرنچایز بی‌پایان و همواره در حال تکاملِ دیجیمون باشد.

۱۵. به سوی ابدیت تو (To Your Eternity)

تاریخ انتشار: ۴ اکتبر

۴ اکتبر پلتفرم: کرانچی‌رول

«به سوی ابدیت تو» (یا «به تو ای ابدی») با موجودی نامیرا که باید بین انسان‌ها زندگی کند، ایده‌ی جالبی دارد. در مقایسه با انیمه‌ای مثل «فریرن» (Frieren: Beyond Journey’s End)، لحن داستان «به سوی ابدیت تو» بسیار جدی‌تری است. پاییز ۲۰۲۵ شاهد انتشار فصل سوم این انیمه خواهیم بود که در آن، فوشی در دوره‌ی مدرن بیدار می‌شود که بی‌شک چالش‌ها و دشواری‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت.

«به سوی ابدیت تو» را یوشیتوکی اویما، نویسنده‌ی «صدای خاموش» (A Silent Voice) نوشته و می‌تواند به همان اندازه مسحورکننده باشد؛ مخصوصا زمانی که از قدرت مهربانی انسان‌ها و گفتگوهای عمیق درباره‌ی گذر زمان حرف می‌زند. با اینکه چیز زیادی تا انتشار فصل سوم «به سوی ابدیت تو» نمانده، اما می‌توانید دو فصل قبلی را تماشا و به‌سرعت خودتان را برای حماسه‌ی تازه آماده کنید.

۱۶. آشپزی در دنیایی دیگر (Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill)

تاریخ انتشار: اکتبر

اکتبر پلتفرم: کرانچی‌رول

از زمانی که انیمه «غذای دخمه» (Delicious in Dungeon) تمام شد، طرفداران بسیاری دنبال یک انیمه‌ی دنج جدید می‌گردند تا عناصر دنیای فانتزی را با آشپزی ترکیب کند. اگر شما هم از بینندگان «غذای دخمه» بوده‌اید، «آشپزی در دنیایی دیگر» برای شماست و حالا فصل دوم این انیمه در راه است.

نکته‌ی جالب درباره‌ی دنیای ایسکای «آشپزی در دنیایی دیگر» این است که شخصیت اصلی داستان می‌تواند از قدرت «سوپرمارکت آنلاین» خود استفاده کرده و حتی بعد از انتقال از ژاپن به دنیای موازی، از ژاپن غذا بخرد. «آشپزی در دنیایی دیگر» یک انیمه‌ی طنز با حال و هوای آرامش‌بخش است که پیش از انتشار فصل دوم، هنوز برای دیدن فصل اولش فرصت دارید.

۱۷. کلاس سوم زی گینپاچی سنسی (Third Year Class Z Ginpachi-sensei)

تاریخ انتشار: ۶ اکتبر

۶ اکتبر پلتفرم: اعلام نشده

هرچه از «گینتاما» (Gintama) بگوییم کم است که آن را یکی از محبوب‌ترین فرنچایزهای تاریخ انیمه می‌دانند. در زمان نگارش این مطلب، ۵ تا از ۱۵ انیمه‌ی برتر وبسایت MyAnimeList در فرنچایز «گینتاما» جا دارند. بنابراین، کاملا منطقی است که اسپین‌آف تازه‌ی این فرنچایز یکی از موردانتظارترین انیمه‌های پاییز ۲۰۲۵ باشد.

«کلاس سوم زی گینپاچی سنسی» با اقتباس از یک لایت‌ناول اسپین‌آف، همان سبک طنز و شوخی‌هایی را که مجموعه‌ی اصلی را محبوب کرد، بازمی‌گرداند؛ اما این بار با گینتوکی و دیگر شخصیت‌های آشنا از مجموعه‌ی اصلی در محیط دبیرستان. اگر تاحالا «گینتاما» تماشا نکرده‌اید، نگران نباشید. «کلاس سوم زی گینپاچی» نقطه‌ی شروعی عالی برای ورود به دنیای این فرنچایز کلاسیک است.

۱۸. کاکوریو: تخت‌خواب و صبحانه برای ارواح (Kakuriyo: Bed and Breakfast for Spirits)

تاریخ انتشار: اکتبر

اکتبر پلتفرم: کرانچی‌رول

داستان این انیمه‌ی فانتزی دقیقا همانی است که از اسمش برمی‌آید: تهیه‌ی غذا و سرو چای برای ارواح و الهگان. نقش اصلی انیمه، آئویی تسوباکی، به‌خاطر بدهی صدمیلیون ینیِ پدربزرگش به اودانا، صاحب مهمانخانه، به قلمروی پنهان برده می‌شود.

اگر دلتان برای «کامیساما هاجیمه‌ماشتا» (Kamisama Hajimemashita) تنگ شده، «کاکوریو: تخت‌خواب و صبحانه برای ارواح» می‌تواند جای خالی آن را برایتان پر کند که فصل اولش ۲۶ اپیزود دارد و فصل دوم قرار است اکتبر امسال منتشر شود.

۱۹. نوشا (Gnosia)

تاریخ انتشار: اکتبر

اکتبر پلتفرم: اعلام نشده

داستان «نوشا» درباره‌ی گروهی است که با یک موجود خطرناک در جایی گیر افتاده‌اند. نکته اینجاست که آن‌ها نمی‌توانند دوست و دشمن را تشخیص دهند؛ چون این موجود خطرناک با انسان‌های معمولی فرقی ندارد.

ایده‌ی اصلی «نوشا» چیز جدیدی نیست و مانندش را حتی در «موجود» (The Thing) جان کارپنتر سال ۱۹۸۲ دیده‌ایم. با این حال، «نوشا» به این خاطر دیدنی است که آن را براساس یک ویژوال ناول به همین نام ساخته‌اند که همین الان امتیازش در متاکریتیک ۸۲ از ۱۰۰ است؛ امتیازی که برای یک ویژوال ناول خیلی هم بالا به حساب می‌آید. انیمه‌های شاهکاری مثل «کلند» (Clannad) و «استاینز: گیت» (Steins;Gate) هم اول ویژوال ناول بوده‌اند و بعد انیمه شده‌اند. اگر می‌خواهید فهرست انیمه‌های موردانتظار پاییزتان را با یک داستان معمایی جذاب‌تر کنید، «نوشا» گزینه‌ی مناسبی برای شماست.

۲۰. گلدن کاموی: ساپورو بیر کوجوهن (Golden Kamuy: Sapporo Beer Koujou-hen)

تاریخ انتشار: ۱۰ اکتبر

۱۰ اکتبر پلتفرم: اکران در ژاپن

فصل اول انیمه «گلدن کاموی» با روایت داستان سایچی سوگیموتو و آسیرپا در جستجوی گنجی پنهان، در سال ۲۰۱۸ به موفقیت چشمگیری دست یافت. به دلیل فضای تاریخی این انیمه، که در منطقه‌ی هوکایدو پس از پایان جنگ روسیه و ژاپن می‌گذرد، دیدنش طبع خاصی را می‌طلبد. پس از پایان فصل چهارم، ساخت فصل پنجم و پایانی آن براساس آرک آخر مانگا اعلام شد که قرار است ژانویه‌ی ۲۰۲۶ بیاید. قبل از آن، یک فیلم دوقسمتی (که مقدمه‌ای بر فصل آخر خواهد بود) خواهیم داشت که قرار است در ۱۰ و ۳۱ اکتبر امسال به سینماهای ژاپن بیایند و امیدواریم زود به استریمینگ برسند.

اگر تاکنون «گلدن کاموی» را تماشا نکرده‌اید، فیلم تازه برای شما نخواهد بود. برای طرفداران قدیمی‌تر، این فیلم در حکم آغازِ پایان «گلدن کاموی» است که دیدنش را ضروری می‌کند. اما اگر به موضوع تاریخی این انیمه علاقمند شده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به فصل‌های قبلی آن بزنید.

