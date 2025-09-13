جورجو آرمانی در قاب سینما؛ ۱۰ فیلم (و یک سریال) برای یابود این طراح مد ایتالیایی

برای پاسداشت میراث این دیزاینر ایتالیایی در دنیای سینما سراغ برخی از بهترین گنگسترها، ابرقهرمانان، تریدرهای وال‌استریت و کارآفرینان سیلیکون‌ولی می‌رویم که جورجو آرمانی روی فشن آن‌ها نقش پررنگی ایفا کرده و طراحی‌های خود را بر تنشان پوشانده است.

۱. شوالیه تاریکی (The Dark Knight)

آرمانی در دو فیلم ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ کریستوفر نولان، «شوالیه تاریکی» و «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» (The Dark Knight Rises) طراحی کت و شلوارهای بروس وین با اجرای کریستین بیل را برعهده داشت. او با طراح لباس فیلم، لیندی همینگ، برای طراحی کت و شلوارهای دودکمه و شیک بروس وین همکاری کرد. شاید این کت و شلوارها را به یاد داشته باشید؛ یکی با طرح راه‌راه خاکستری ذغالی و دیگری با طرح چهارخانه‌ی خاکستری که لوگوی سفارشی «جورجو آرمانی برای بروس وین» رویشان خورده است. با کمک آرمانی، کریستین بیل با کت‌های یقه برگردان دو دکمه با شانه‌های پهن و کراوات‌های ابریشمی ظریف کاملا در نقش ابرقهرمان میلیونر دنیای کمیک‌های دی‌سی فرورفت. آرمانی همچنین طراحی لباس دیگر بازیگران فیلم‌های «بتمن» را هم برعهده داشت؛ به ویژه گری اولدمن، مایکل کین، جوزف گوردون-لویت و آن هتوی.

آرمانی درباره‌ی همکاری‌اش در فشن «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» گفته؛

«در دایره‌ی وسیع ابرقهرمانان، برای من افتخاری است که با شخصیت جذابی مثل بروس وین مرتبط باشم. این یک امتیاز است که این کاراکتر دوباره مرا با لیندی همینگِ با استعداد همراه می‌کند تا یک ظاهر کلاسیک دیگر خلق کنم که قدرت و ثبات را در دنیای مرموز و پیچیده‌ی وین به نمایش می‌گذارد. مشارکت در فرآیند طراحی برای هنرمند فوق‌العاده‌ای مانند کریستین بیل یک تجربه‌ی ارزشمند است. از ایفای نقش کوچکی در میراث شوالیه تاریکی خوشحالم.»

۲. رفقای خوب (Goodfellas)

این فیلم، استارت همکاری پربار این دو هنرمند را زد که دنیای فشن و سینما را به هم نزدیک‌تر کرد. فیلم ۱۹۹۰ اسکورسیزی، «رفقای خوب»، درباره‌ی ظهور و سقوط هنری هیل در مافیای نیویورک است. آرمانی برای کاراکترهای این فیلم کت و شلوارهایی دوخت که جوهره‌ی جنایتکاران نیویورکی را به تصویر می‌کشند. اسکورسیزی و آرمانی پس از «رفقای خوب» بارها با هم همکاری کردند.

شاید کمی ناشناخته‌تر در حوزه‌ی سینما اما به همان اندازه بااهمیت، مستند مارتین اسکورسیزی درباره‌ی جورجو آرمانی، به نام «ساخت میلان» (Made in Milan) است که همزمان با «رفقای خوب» منتشر شد. «ساخت میلان» یک تجربه‌ی مسحورکننده است. بخش‌هایی از آن به یک نمایش مد آرمانی اختصاص داده شده که به خودی خود جذابیت دارد. اما جذابیت واقعی، رویکرد وُیریستیک اسکورسیزی به فرایند وسواس‌گونه‌ی آرمانی حین طراحی است که می‌توانید آن را در رویکرد شاعرانه‌ای که آرمانی به پارچه‌ها دارد و آنطوری که به ایتالیایی از پارچه‌ها می‌گوید ببینید.

همانطور که از عنوان فیلم برمی‌آید، توجه زیادی نیز به ریشه‌های میلانی آرمانی در «ساخت میلان» شده که اسکورسیزی آن‌ها را با تصاویر فوق‌العاده همراه کرده است. اسکورسیزی ما را به خانه‌ی مجلل آرمانی می‌برد که رویای هر مجله‌ی معماری و طراحی داخلی است. همچنین صحنه‌ای از خود آرمانی در فیلم هست که در آن تقریبا به سبک هنری هیل در مرکز یک مهمانی شام پرجنب و جوش قرار گرفته. بهترین صحنه‌ی این مستند هم دقیقا اینجاست: دوربین می‌چرخد و اسکورسیزی و آرمانی را با تمام جلال و جبروتشان در سرتاپا لباس‌های آرمانی می‌بینیم.

۳. کازینو (Casino)

اسکورسیزی و جورجو آرمانی با همکاری دوباره با هم در «کازینو» یکی از نقاط عطف فشن در تاریخ سینما را خلق کردند. در فیلم «کازینو» ۱۹۹۵، شخصیت ایس روثستین با بازی رابرت دنیرو هیچوقت کت و شلوارهای تکراری نمی‌پوشد؛ برای همین، تعداد کت و شلوارهای دوخته شده (تنها برای دنیرو) به چیزی در حدود ۷۰ دست کت‌وشلوار می‌رسد که بخش قابل توجهی از آن‌ها از برند آرمانی هستند.

«کازینو» بیش از هرچیز به‌خاطر لباس‌ها و استایل‌ها، به ویژه دوخت بی‌عیب و نقص کت و شلوارهای پرزرق و برق و جسورانه‌ای که دنیرو می‌پوشد شناخته می‌شود که از ۱۹۹۵ تاکنون تحسین بسیاری را در پی داشته است.

۴. گرگ وال استریت (The Wolf of Wall Street)

مدت‌ها پیش از آنکه ثروت جردن بلفورت سر به فلک بکشد، وال استریت شیفته‌ی کت و شلوارهای آرمانی شده بود. با اینکه سبک یقه‌هایی که لئوناردو دیکاپریو در اواخر فیلم می‌پوشد به دل هر مردی نمی‌نشیند، اما نمونه‌ای که در این تصویر می‌بینید، به بهترین شکل یک استایل آرمانی در آن دوره را نشان می‌دهد.

وقتی از سندی پاول، طراح لباسی که سه جایزه‌ی اسکار به خانه برده، خواسته شد تا کت و شلوارهایی به سبک دهه ۱۹۹۰ برای فیلم اسکورسیزی آماده کند، او فورا سراغ آرشیو آرمانی رفت. جورجو آرمانی هم دسترسی ویژه‌ی آرشیوها را به پاول داد. پاول از کت و شلوارهای کلاسیک راه راه دو دکمه‌ی آرمانی برای فشن فیلم الهام گرفت. دو تا از دوخت‌های جورجو آرمانی روی پرده‌ی سینما ظاهر می‌شوند: یکی کت و شلوار شیک به رنگ خاکستری کم‌رنگ و دیگری به رنگ سرمه‌ای که جردن بلفورت با بازی لئوناردو دی‌کاپریو آن‌ها را می‌پوشد. بقیه‌ی کت و شلوارها توسط پاول و خیاط افسانه‌ای نیویورکی، لئونارد لاگزدیل، با دست دوخته شده‌اند.

۵. ژیگولوی امریکایی (American Gigolo)

اولین حضور جورجو آرمانی در سینمای هالیوود فیلم «ژیگولوی امریکایی» با حضور ریچارد گی‌یر در نقش جولین کی است که به تثبیت فشن این دیزاینر ایتالیایی در ذهن امریکایی‌ها کمک کرد. جولین کی در مرکزیت این فیلم درام دهه‌هشتاد میلادی به کارگردانی پاول شریدر، تجسم مرد ایده‌آل آرمانی است: خوش‌قیافه و باظرافت که همیشه لباس‌هایی با دوخت بی‌عیب و نقش می‌پوشد.

آرمانی تنها پنج سال پس از تأسیس برند خود، مسئولیت طراحی فشن ریچارد گی‌یر برای این فیلم را عهده‌دار شد. این فیلم، آرمانی را به شهرت بین‌المللی رساند و انقلابی در خیاطی مردانه ایجاد کرد. کت و شلوارها، که پیش از آن قالبی سفت و سخت و سیلوئتی خشن داشتند، با نبوغ آرمانی به کت و شلوارهای گشادتر، سبک و البته شیک تبدیل شدند. پیراهن‌هایی که تا ناف باز گذاشته شده‌اند، شلوارهای خاکی شق‌ورق و ترنچ‌کت‌های کمربندی از جنس کشمیر را هم فراموش نکنید که هنر ایتالیایی را با زرق و برق هالیوودی ترکیب می‌کنند.

طراحی‌های جورجو آرمانی برای «ژیگولوی امریکایی» را می‌‌توان نقطه‌عطفی در حضور این دیزاینر در دنیای سینما دانست که کمک کرد از وال‌استریتی‌ها، تا سلبریتی‌های هالیوود همه به سبک و استایل آرمانی روی بیاورند.

۶. حرامزاده‌های بی‌شرم (Inglourious Basterds)

فکر می‌کنید ستوان اول آلدو رین در مراسمی که قصد ترور هیتلر و نوچه‌هایش را دارد چه بپوشد بهتر است؟ البته، یک لباس سفارشی از آرمانی! آرمانی کت و شلوار رسمی رین (با بازی برد پیت) را طراحی کرد. رین خودش را جای یک بدلکار مشهور ایتالیایی جا زده؛ بنابراین، یقه‌های بزرگ و شانه‌های اپل‌دار بهترین گزینه برای اوست تا خودش را یک مرد ثروتمند ایتالیایی معرفی کند؛ هرچند لهجه‌اش به‌راحتی او را لو می‌دهد.

آرمانی برای آخرین صحنه در کمدی سیاه کوئنتین تارانتینو، یک کت رسمی عاجی با یقه‌های نوک‌تیز برای برد پیت طراحی کرد. این کت با یک گل قرمز، دستمال جیبی سفید، پاپیون مشکی و دکمه سرآستین مرواریدی تکمیل می‌شود و با یونیفورم کهنه و همیشگی رین متفاوت است. با اینکه فشن آرمانی حضور کوتاهی در «حرامزاده‌های بی‌شرم» دارد، اما این طراحی یکی از مهم‌ترین لباس‌های پیت در فیلم است که صحنه را برای حمام خونی که پس از آن رخ می‌دهد، آماده می‌کند.

۷. تسخیرناپذیران (The Untouchables)

دوره‌ی ممنوعیت مشروبات الکلی در شیکاگو، دوره‌ی به‌خصوصی است که فیلم تریلر ۱۹۸۷ برایان دی‌پالما در آن می‌گذرد. در «تخسیرناپذیران» الیون نس، افسر پلیس آرمانگرا با اجرای کوین کاستنر، در مقابل آل کاپونِ رابرت دنیرو قرار می‌گیرد. جورجو آرمانی چندین کت‌وشلوار سه‌تکه برای کوین کاستنر آماده کرد: از جمله کت خاکستری که او در رویارویی نهایی با فرانک نیتیِ مسلح، روی پشت بام دادگاه شهر می‌پوشد. خطوط صاف و پالت‌های رنگی ملایم لباس کاستنر، او را از هیاهوی فیلم بالاتر می‌برد و در تضاد کامل با کت‌های بدقواره و کراوات‌های پرزرق و برق دنیرو قرار می‌دهد.

فشن «تسخیرناپذیران» بازتابی درستی از آن برهه‌ی تاریخی به‌خصوص به نمایش می‌گذارد. نکته‌ی جالب اینجاست که بسیاری از چیزهایی که در دهه‌ی ۳۰ امریکا محبوب بودند مثل شانه‌های بزرگ، به اجزای اصلی طراحی‌های آرمانی تبدیل شدند.

جورجو آرمانی حضور خود در سینما را با فیلم «بادیگارد» (۱۹۹۲) ادامه داد و باری دیگر کت و شلوارهای کوین کاستنر را، این بار برای کاراکتر مایک جکسون فراهم کرد. این کت و شلوارها اغلب در یک پالت رنگی ملایم، سرمه‌ای، خاکستری و ذغالی بودند که با لباس‌های خیره‌کننده و رنگارنگ ستاره‌ی پاپ، ریچل مارون (ویتنی هیوستن) در تضاد قرار می‌گرفتند.

۸. شبکه اجتماعی (The Social Network)

جاستین تیمبرلیک برای آنکه هرچه بیشتر به شخصیت شان پارکر، بنیانگذار نپستر و اولین رئیس فیسبوک، نزدیک شود، تمام مدت در «شبکه اجتماعی» لباس‌های آٰرمانی پوشیده است. برای همین، پس از آنکه قرارداد فیلم دیوید فینچر را امضا کرد، یک‌راست به بورلی هیلز رفت تا از فروشگاه آرمانی خرید کند.

به گفته‌ی ژاکلین وست، طراح لباس فیلم «شبکه اجتماعی»، شان پارکرِ واقعی تمام لباس‌هایش را به طور سفارشی از این طراح ایتالیایی می‌گرفت. پس از فیلم «شبکه اجتماعی»، کت‌هایی که عالی به تن تیمبرلیک دوخته شده‌اند و او آن‌ها را روی تیشرت و شلوار جین غیررسمی‌اش می‌پوشد، به عنصر اصلی لباس کارآفرینان مدرن حوزه‌ی تکنولوژی تبدیل شد. نکته‌ی جذاب دیگر درباره‌ی این کت‌ها، لوگوهای دست‌دوز روی جیب‌های داخلی آن‌هاست که رویشان نوشته شده: جورجو آرمانی برای شان پارکر.

۹. الیسیوم (Elysium)

طراحی‌های آینده‌نگرانه‌ی جورجو آٰرمانی برای جودی فاستر در فیلم علمی-تخیلی و تریلر نیل بلومکمپ، «الیسیوم»، با تمام طراحی‌های دیگری که از این دیزاینر در سینما دیده‌اید تفاوت دارد. فاستر نقش جسیکا دلاکورت، وزیر دفاع یک ایستگاه فضایی را بازی می‌کند که پس از تخریب کره‌ی زمین، شهروندان ثروتمند زمین در آن اسکان یافته‌اند.

جودی فاستر، که کاراکتر بی‌رحم و جاه‌طلبی دارد، با کت‌های خاکستری روشن، پیراهن‌های مجلسی طرح‌دار و کت و دامن‌های روشن، چهره‌ای ترسناک به خود می‌گیرد. خطوط دایره‌ای و رنگ‌های ملایم لباس‌های فاستر نیز یادآور فضای داخلی مینیمالیستی و بی‌روح ایستگاه فضایی است.

۱۰. خشن‌ترین سال (A Most Violent Year)

داستان این درام جنایی محصول سال ۲۰۱۴ در نیویورک سال ۱۹۸۱ می‌گذرد. جسیکا چستین و اسکار آیزاک در «خشن‌ترین سال» نقش آنا و ایبل مورالز را بازی می‌کنند؛ یک زوج کارآفرین که در بحبوحه‌ی خشونت و فساد گسترده برای نجات کسب و کار نفت خود با چالش‌هایی مواجه‌اند. می‌توانید فشن آرمانی را در «خشن‌ترین سال» در لباس‌های جسیکا چستین ببینید.

دوستی جورجو آرمانی و چستین به دوران قبل از «خشن‌ترین سال» برمی‌گردد. آرمانی لباس‌های این بازیگر را برای فرش قرمز مراسمی چون اسکار و گلدن گلوب طراحی کرده بود که متعاقباً زمینه را برای همکاری آٰرمانی با کاسیا والیکا-میمون، طراح لباس فیلم «خشن‌ترین سال»، فراهم کرد.

بخش زیادی از لباس‌های چستین در این فیلم از آرمانی هستند؛ از پیراهن‌های چسبان فراموش‌نشدنی او، تا بلوزهای ابریشمی پاپیون‌دار و اکسسوری‌های قدیمی و همچنین یک کت سفید ساده با شانه‌های پهن و کمر تنگ که با یک نگاه به شما می‌فهماند قدرتمندترین زن داستان چه کسی است.

جورجو آرمانی، فراتر از سینما

میراث جورجو آرمانی تنها به دنیای سینما خلاصه نمی‌شود. یکی از تأثیرگذارترین سریال‌های تلویزیونی تاریخ امریکا، که نقش پررنگی در فشن مردان در دهه‌ی هشتاد میلادی امریکا داشت، سریال پلیسی «میامی وایس» (Miami Vice) ساخته‌ی مایکل مان و آنتونی یرکوویچ است. دان جانسن و فیلیپ مایکل توماس در این مجموعه نقش دو پلیس جنایی میامی سیتی، سانی کراکت و ریکاردو تابز، را بازی می‌کنند.

دان جانسن در این سریالِ شبکه‌ی NBC، کت و شلوارهای سبک و بدون پد را باب کرد. او با پوشیدن تنها تیشرتی زیر کت و بدون جوراب، سبک تازه‌ای از فشن را به بینندگان امریکایی شناساند. خود جانسن دلیل روی آوردن به این استایل را گرمای هوای میامی عنوان کرده است. به هر حال، استفاده از رنگ‌های پاستل در مقابل رنگ‌های غلیظ و همکاری نزدیک طراحان لباس «میامی وایس» با خانه‌های مد آرمانی (و ورساچه) و حتی صحبت با شخص جورجو آرمانی، به تعیین سبکی از فشن در دهه‌ی هشتاد امریکا انجامید که امروزه تصور آن سال‌ها بدون دیدن رنگ‌ها و برش‌های آرمانی غیرممکن است. با اینکه کت و شلوارهای آرمانی بالاخره از فصل سوم «میامی وایس» به پای ثابت لباس‌های دان جانسن تبدیل شدند، اما کسی نیست که فشنِ این سریال، و فشن مردان در دهه هشتاد میلادی را به نام دیزاینر دیگری بشناسد.

