۱۰ سریال ترسناک برتر برای کسانی که با ژانر وحشت میانه‌ای ندارند

سریال‌های ماورایی، خون‌آشامی، روانشناختی و معمایی بسیاری هستند که با داستان‌پردازی فوق‌العاده و کاراکترهای جذاب، حسابی ارزش دیدن دارند. لازم هم نیست در ژانر ترسناک خبره باشید تا بتوانید این سریال‌های هیجان‌انگیز را تماشا کنید. اگر خیلی طرفدار ژانر ترسناک نیستید، اما از یک داستان خوب بدتان نمی‌آید، سریال‌های زیر برای شما هستند.

۱۰ سریال ترسناک برتر برای کسانی که ژانر وحشت را دوست ندارند

۱۰. ترس (The Terror)

سال پخش: ۲۰۱۸ تاکنون

۲۰۱۸ تاکنون سازنده‌ی سریال: مکس بورنشتاین، الکساندر وو

مکس بورنشتاین، الکساندر وو بازیگران: جرد هریس، توبایس منزیز، ایان هارت، نایو نیلسن

جرد هریس، توبایس منزیز، ایان هارت، نایو نیلسن امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۸ از ۱۰

«ترس» یا «ترور» یک سریال آنتولوژی تاریخی است که داستانش با وحشت ماورای طبیعی ترکیب شده. هر فصل داستان و شخصیت‌های متفاوتی را دنبال می‌کند. فصل اول، روایتی تخیلی از سفر اکتشافی فرانکلین است که از واقعیت الهام گرفته شده. در این سفر اکتشافی، گروهی به دل دریا می‌زنند، اما در مسیر قطب شمال، آن‌ها با سرمای کشنده، گرسنگی و یک تهدید ماورای طبیعی مرموز دست به گریبان می‌شوند که سرنوشت تاریکی برایشان رقم می‌زند.

در این سریال ترسناک، اتمسفر حرف اول را می‌زند، اما منابع الهام تاریخی آن و فیلمنامه‌ی قوی‌اش، آن را به گزینه‌ای عالی برای تازه‌کاران در ژانر وحشت تبدیل می‌کند. در «ترس» خبری از جامپ‌اسکیر یا هیولاها نیست؛ بلکه تعلیق، وحشت درونی، حس انزوا و ترس از بقا جای آن‌ها را گرفته‌اند که با شخصیت‌پردازی دقیق مبتنی بر روایت‌های تاریخی، حتی برای کسانی که معمولا سریال ترسناک نمی‌بینند، جذابیت پیدا می‌کند.

۹. عشای ربانی شبانه (Midnight Mass)

سال پخش: ۲۰۲۱

۲۰۲۱ سازنده‌ی سریال: مایک فلنگن

مایک فلنگن بازیگران: کیت سیگل، زک گیلفورد، سامانتا اسلوین، راهول کوهلی

کیت سیگل، زک گیلفورد، سامانتا اسلوین، راهول کوهلی امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۷ از ۱۰

در میان طرفداران ژانر وحشت فیلم‌ها و سریال‌های مایک فلنگن طرفدار زیاد دارند؛ به طوری که جز «عشای ربانی نیمه‌شب» می‌توان سایر آثار او را هم در این فهرست آورد؛ اما این مجموعه عمیق‌ترین و شخصی‌ترین اثر اوست و برای تازه‌کارها در ژانر وحشت یکی از بهترین سریال‌های فلنگن به حساب می‌آید.

داستان «عشای ربانی نیمه‌شب» در شهر دورافتاده‌ی کراکتر آیلند اتفاق می‌افتد که با ورود یک کشیش کاریزماتیک، آرامشش مختل می‌شود. در مرکز داستان، رایلی (زک گیلفورد)، مردی است که با گناه و غم فقدان درگیر است و در میانه‌ی موجی از اتفاقات معجزه‌آسا که شهر را فراگرفته‌اند قرار دارد. مردم شهر هم به‌نوبه‌ی خود با ایمان و ترسشان روبرو می‌شوند.

«عشای ربانی نیمه‌شب»، که نگاهی تازه به زیرژانر خون‌آشامی نیز می‌اندازد، به جای آنکه تمام فوت‌های کوزه‌گیری ژانر وحشت و ماورایی را به کار ببندد، با یک درام کاراکترمحور و کاوش‌های درونی فلسفی و معنوی این کاراکترها به استقبال مخاطب می‌آید. هرچند هنوز لحظات دلهره‌آور و پرتنش در سریال وجود دارند، اما فلنگن یادتان می‌اندازد که یک سریال ترسناک لازم نیست حتما تمام الفبای ژانر وحشت را موبه‌مو اجرا کند؛ بلکه آوردن المان‌های درام و روانشناختی، عنصر تازه‌ای به سریال او داده است. داستان چندلایه‌ی «عشای ربانی نیمه‌شب» از کلیشه‌های معمول ژانر فراتر می‌رود و داستانی چندلایه ارائه می‌دهد که تامدت‌ها پس از تیتراژ شما را به فکر فرومی‌برد.

۸. شر (Evil)

سال پخش: ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴

۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ سازنده‌ی سریال: رابرت کینگ، میشل کینگ

رابرت کینگ، میشل کینگ بازیگران: کاتیا هربرز، مایک کولتر، آصف ماندوی، کرت فولر

کاتیا هربرز، مایک کولتر، آصف ماندوی، کرت فولر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۸ از ۱۰

کاتیا هربرز در سریال «شر» نقش یک روانشناس پزشکی قانونی به نام کریستن را بازی می‌کند، مایک کولتر یک کشیش کاتولیک به نام دیوید است و آصف مندوی در نقش یک پیمانکار فناوری به نام بن ظاهر شده که با هم تیم تشکیل می‌دهند و روی پدیده‌های غیرقابل توضیح تحقیقات می‌کنند؛ پدیده‌هایی که مرز بین علم و ماورای طبیعی در آن‌ها گم می‌شود. دیوید جنبه‌ی معنوی این پدیده‌ها را بررسی می‌کند، کریستن جنبه‌ی روانشناختی و بن جنبه‌ی علمی پرونده‌ها را. شاید تعجب نکنید که در طول ۵۰ اپیزود این سریال، اکثریت پرونده‌ها ترکیبی از هر سه مورد از آب درمی‌آیند.

«شر»، ساخته‌ی رابرت و مشل کینگ، سریالی است که المان‌های کلاسیک ژانر وحشت را در خود دارد؛ همزمان، عناصر سریال‌های تلویزیونی پلیسی/جنایی هم در آن پیدا می‌شود؛ همه‌ی این‌ها را ترکیب کنید با یک تیم سه‌تایی که همدیگر را دست می‌اندازند و خود را در موقعیت‌های کمیک می‌یابند و یکی از خاص‌ترین سریال‌های ترسناک عصر کنونی نصیبتان می‌شود. تا آخر فصل چهارم، مجموعه به یک اوج هیجان‌انگیز می‌رسد و از آخرالزمان هم حرف می‌زند. اما قابل توجه‌ترین ویژگی آن، کنجکاوی انسانی فیلمنامه در مورد چالش‌های معنوی روزمره‌ی افراد عادی و جایزالخطا است. سریال «شر» یک سریال ترسناک نادر است که با استایل و هوشمندی خاص خود، می‌تواند دل کسانی که ژانر وحشت را نمی‌پسندند، به دست آورد.

۷. سوپرنچرال (Supernatural)

سال پخش: ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰

۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ سازنده‌ی سریال: اریک کریپک

اریک کریپک بازیگران: جنسن اکلس، میشا کالینز، جرد پادالکی، مارک شپرد

جنسن اکلس، میشا کالینز، جرد پادالکی، مارک شپرد امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۴ از ۱۰

سریال «سوپرنچرال» آنقدر که استحقاقش را دارد در فهرست‌های بهترین سریال‌های ترسناک دیده نمی‌شود؛ با اینکه با ۱۵ فصل و قریب به ۲۰ سال پخش، تأثیر فرهنگی مهمی در تلویزیون امریکا به جا گذاشته است. می‌توانید «سوپرنچرال» را «نظم و قانون» (Law & Order) برای طرفداران ماوراءالطبیعه در نظر بگیرید. در این سریال، برادران وینچستر را (با اجرای جرد پادالکی و جنسن اکلس) دنبال می کنیم که در سرتاسر امریکا سفر کرده و دنبال شکار شیاطین، ارواح، هیولاها و موجودات افسانه‌ای دیگر می‌روند.

سریال‌های ترسناک معمولا نمی‌توانند این همه سال در تلویزیون دوام بیاورند. برای همین، مجموعه‌ای مثل «شر» باوجود دریافت بهترین نقدها و امتیازات پس از چهار سال کنسل شد. علت ماندگاری «سوپرنچرال» این است که مفاهیمی چون خیر و شر در آن معنای تازه‌ای دارند؛ در جهنم هرج و مرج است، اما بهشت هم می‌تواند فرشتگانی داشته باشد که می‌خواهند از بشریت انتقام بگیرند. این نگاه تازه به امر فراطبیعی، «سوپرنچرال» را به یک سریال ترسناک جذاب برای هر جور بیننده‌ای تبدیل می‌کند؛ حتی آن‌هایی که معمولا میانه‌ای با خون‌آشام‌ها و شیاطین ندارند.

۶. پرونده‌های ایکس (The X-Files)

سال پخش: ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۸

۱۹۹۳ تا ۲۰۱۸ سازنده‌ی سریال: کریس کارتر

کریس کارتر بازیگران: دیوید دوکاونی، جیلین اندرسن، رابرت پاتریک

دیوید دوکاونی، جیلین اندرسن، رابرت پاتریک امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

«پرونده‌های ایکس» یک سریال کلاسیک ماورایی است که بسیاری از بینندگان معمولی تلویزیون امریکا ژانر وحشت را با آن شناختند. از بیگانگان و آدم‌فضایی‌ها تا لاپوشانی‌های دولتی و دسیسه‌های مرموز در میان اپیزودهای «پرونده‌های ایکس» وجود دارند. در مرکزیت هرکدام از پرونده‌ها، داستانی ترسناک یا ماورای طبیعی است که بازتابی از پارانویایی که بر سر مردم در دهه‌ی نود ایالات متحده سایه انداخته بود ارائه می‌دهد. «پرونده‌های ایکس» داستان دو مأمور اف‌بی‌آی، مولدر (دیوید دوکاونی) و اسکالی (جیلین اندرسن) را دنبال می‌کند که روی پرونده‌های حل‌نشده تحقیقات انجام می‌دهند؛ پرونده‌هایی که به‌خاطر پدیده‌های عجیب و غیرقابل توضیحشان از روی میز مولدر و اسکالی سر در می‌آورند.

«پرونده‌های ایکس» به معنای دقیق کلمه در ژانر ترسناک نمی‌گنجد؛ اما در طول ۲۵ سال پخش آن هرچه بخواهید در سریال پیدا می‌شود؛ از ژانر علمی-تخیلی بگیر، تا معمایی، هیجانی و البته ترسناک. حتی می‌توانید اپیزودهای کمدی هم لابلای آن‌ها پیدا کنید. برای همین، باورش سخت نیست که این سریال کلاسیک و پرسابقه‌ی تلویزیون امریکا می‌تواند هر سبکی از بینندگان را به سمت خود بکشاند.

۵. بافی قاتل خون‌آشام‌ها (Buffy the Vampire Slayer)

سال پخش: ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳

۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ سازنده‌ی سریال: جاس ودون

جاس ودون بازیگران: سارا میشل گلر، نیکلاس برندن، الیسون هنیگن، کریسما کارپنتر

سارا میشل گلر، نیکلاس برندن، الیسون هنیگن، کریسما کارپنتر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

«بافی قاتل خون‌آشام‌ها» سریالی بود که سارا میشل گلر را به یکی از ستاره‌های دهه‌نود میلادی تبدیل کرد. داستان این سریال، که یک نسل تازه از فیلم‌ها و سریال‌های ترسناک را راه انداخت، درباره‌ی دانش‌آموزی دبیرستانی است که مخفیانه با خون‌آشام‌ها، شیاطین و تهدیدات ماوراءالطبیعه‌ی دیگری مبارزه می‌کند که خطر بزرگی برای مردم شهر سانی‌دیل محسوب می‌شوند.

بعد از «پرونده‌های ایکس»، پدیده‌ی سوپرنچرال بعدی تلویزیون امریکا «بافی قاتل خون‌آشام‌ها» بود که المان‌های فیلم‌های ترسناک را با فرهنگ عامه‌پسند ترکیب می‌کند و تا فصل‌های آخر، تراژدی و مرگ نیز به آن اضافه می‌شود. در «بافی» چالش‌های شکارچی خون‌آشام بودن به استعاره‌ای از چالش‌های زندگی نوجوانان تبدیل شده که از سارا میشل گلر یک ستاره‌ی اکشن دوست‌داشتنی برای جوانان دهه‌نود و دوهزار میلادی ساخت.

۴. ماجراجویی‌های هراس‌انگیز سابرینا (Chilling Adventures of Sabrina)

سال پخش: ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰

۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ سازنده‌ی سریال: روبرتو آگیره-ساکاسا

روبرتو آگیره-ساکاسا بازیگران: کرنان شیپکا، راس لینچ، لوسی دیویس، چنس پردومو

کرنان شیپکا، راس لینچ، لوسی دیویس، چنس پردومو امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰

«ماجراجویی‌های هراس‌انگیز سابرینا» بازراه‌اندازی پرزرق و برق نتفلیکس از «سابرینا جادوگر نوجوان» (Sabrina the Teenage Witch) است؛ سیتکامی که دهه‌ی نود و اوایل ۲۰۰۰ میلادی پخش می‌شد. مجموعه‌ی نتفلیکس بیشتر از امثال «بافی قاتل خون‌آشام‌ها»، «کرفت» (The Craft) و به ویژه «ریوردیل» (Riverdale) الهام می‌گیرد که سازنده‌ی سریال، روبرتو آگیره ساکاسا روی هردویشان کار کرده است.

در «ماجراجویی‌های هراس‌انگیز سابرینا» با دختر ۱۶ساله‌ای به همین نام سروکار داریم که نیمی‌انسان و نیمی جادوگر است. او باید در شانزدهمین تولدش تصمیم بگیرد می‌خواهد به مسیر نور برود، یا زندگی انسانی خود را برای رسیدن به جادوگری و مسیر شب کنار بگذارد. او با زلدا، هیلدا و امبروز زندگی می‌کند که به خاطر منفجر کردن واتیکان در بازداشت خانگی است. والدین سابرینا در سانحه‌ی سقوط هواپیما جان باخته‌اند و او طوری بزرگ شده تا در مسیر شب قدم بگذارد و نام خود را در کتاب هیولا (Book of the Beast) ثبت کند. سابرینا که در یک دوراهی بزرگ قرار دارد، باید سرنوشت خود را به دست بگیرد.

اگر سریال ترسناک معروف نتفلیکس، «ونزدی» (Wednesday)، را دوست داشته‌اید، می‌توانید سراغ «ماجراجویی‌های هراس‌انگیز سابرینا» بروید که از همان المان‌های ژانر وحشت در داستان‌پردازی خود استفاده می‌کند. با دختری نوجوان در نقش اصلی که قدرت‌هایی ماورایی دارد، شباهت‌های این دو سریال ترسناک از آنچه فکر می‌کنید هم بیشتر است.

۳. آنچه در تاریکی انجام می‌دهیم (What We Do in the Shadows)

سال پخش: ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴

۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ سازنده‌ی سریال: جرمین کلمنت

جرمین کلمنت بازیگران: کیوان نوواک، مت بری، ناتاشا دمتریو، کریستن شال

کیوان نوواک، مت بری، ناتاشا دمتریو، کریستن شال امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

سریال «آنچه در تاریکی انجام می‌دهیم» با اینکه به‌خاطر شخصیت‌های خون‌آشامش در ژانر ترسناک می‌گنجد، اما بیشتر از آنکه شما را بترساند، می‌تواند شما را بخنداند؛ برای همین، اگر می‌خواهید قدم‌های اولتان را در دنیای فیلم و سریال‌های ترسناک بردارید، «آنچه در تاریکی انجام می‌دهیم» می‌تواند دروازه‌ی ورود شما به دنیا خون‌آشام‌ها و موجودات شب باشد.

جرمین کلمنت و تایکا وایتیتی «آنچه در تاریکی انجام می‌دهیم» را با سبک ماکیومنتری (Mockumentary) و براساس فیلم ۲۰۱۴ خودشان به همین نام ساخته‌اند. این سریال کمدی ترسناک، که با فصل ششم خود در سال ۲۰۲۴ به پایان رسید، نگاهی به زندگی چهار خون‌آشام می‌اندازد که صدها سال است با هم در استتن آیلند زندگی می‌کنند. اول ناندور (کیوان نوواک) را داریم که خود را رهبر گروه می‌داند، گیرمو (هاروی گین) دوست ناندور، همراهان قدیمی نادیا (ناتاشا دمتریو) و لازلو (مت بری) و آخری کالین رابینسن (مارک پراکش) که به‌جای کشیدن خون مردم، انرژی‌اشان را از وجود آن‌ها بیرون می‌کشد.

۲. چیزهای عجیب (Stranger Things)

سال پخش: ۲۰۱۶ تاکنون

۲۰۱۶ تاکنون سازنده‌ی سریال: برادران دافر

برادران دافر بازیگران: میلی بابی براون، دیوید هاربر، فین ولفهارد، وینونا ریدر

میلی بابی براون، دیوید هاربر، فین ولفهارد، وینونا ریدر امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۶ از ۱۰

اگر دنبال یک عنوان نوجوانانه‌ی ترسناک هستید، اما خیلی با موجودات منزجرکننده و چندش‌آور بیشترشان میانه‌ای ندارید، چه چیز بهتر از «چیزهای عجیب». با اینکه اغلب سریال «چیزهای عجیب» را بین دیگر عناوین ژانر وحشت قرار نمی‌دهند، اما عاقبت ترسناک قهرمانان جوان داستان، و هیولاهایی که همیشه در کمین‌اند، ممکن است تا صبح بیدارتان نگه دارد. سریال «چیزهای عجیب» ترکیبی است از تمام چیزهایی که دهه‌ی هشتاد را به دوره‌ای نوستالژیک تبدیل کردند؛ از ترس از بیگانگان بگیر، تا بازی‌های تخته‌ای، ادیان فرقه‌ای و البته موسیقی و فشن عالی.

به احتمال زیاد تا همین الان این سریال را دیده‌اید؛ اما اگر فرصتش را نداشته‌اید، خوب است بدانید این مجموعه داستان یک گروه از بچه‌مدرسه‌ای‌ها را دنبال می‌کند که خود را درگیر آزمایشات مخفیانه‌ی دولت امریکا و نتایج آن می‌یابند. ویل (نوآ اشناپ) روزی گم می‌شود، اما امید مادرش، جویس (وینونا ریدر) به زنده بودن پسرک، به زودی ثابت می‌کند که اتفاقات ماورایی در پشت پرده در جریان است. در این میان، پای دختری مرموز به نام الون (میلی بابی براون) به شهر باز می‌شود که با تمام دختربچه‌های همسن و سال خودش تفاوت دارد.

۱. ونزدی (Wednesday)

سال پخش: ۲۰۲۲ تاکنون

۲۰۲۲ تاکنون سازنده‌ی سریال: آلفرد گاف، مایلز میلر

آلفرد گاف، مایلز میلر بازیگران: جنا اورتگا، اما مایرز، گوئندولین کریستی، کاترین زیتا جونز

جنا اورتگا، اما مایرز، گوئندولین کریستی، کاترین زیتا جونز امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸ از ۱۰

سردمدار سریال‌های ترسناک امروز «ونزدی» است که در سال ۲۰۲۲ محبوبیت بی‌سابقه‌ای به دست آورد و احتمالا خودتان هم دیدید که ترند رقص آن تامدت‌ها از شبکه‌های اجتماعی جمع نمی‌شد. امسال بالاخره انتظارات برای انتشار فصل دوم سریال به سر رسید که باوجود گذشت سه سال، هیچ از جذابیت یا کیفیت آن کم نشده است.

این مجموعه، با تهیه‌کنندگی تیم برتون و موسیقی دنی الفمن، از کمیک‌ها، سریال دهه ۶۰ میلادی و البته فیلم‌های دهه‌نودی «خانواده آدامز» (The Addams Family) الهام می‌گیرد و این بار، ونزدی آدامز، دختر عبوس و به‌شدت باهوش خانواده را در مرکزیت داستان قرار می‌دهد. پس از درگیری‌هایی که ونزدی در مدرسه‌‌ی معمولی خود پیدا می‌کند، او را به آکادمی نورمور (Nevermore) می‌فرستند؛ جایی برای مطرودین (Outcasts) مثل ونزدی که قدرت‌های عجیب و غریب دارند. ونزدی با ورود به این مدرسه و هم‌اتاق شدن با اینید (اما مایرز)، متوجه می‌شود که در پس دیوارهای نورمور اسراری است که یکی باید برای آشکارسازی‌اشان دست به کار شود. ونزدی خود را در میانه‌ی حل معماهای قتل شهر می‌یابد که به نحوی به نورمور ارتباط دارند.

سریال «ونزدی» تمام آن ترس و دلهره‌ای را که از یک عنوان تیم برتونی انتظار دارید، در خودش جای داده است. از جو تاریک داستان، تا هیولاها، گرگینه‌ها و قدرت‌های ماورایی طبیعی در «ونزدی» پیدا می‌شود. اما این‌ها پس‌زمینه‌ی لازم برای معماها و رمز و رازهایی را ساخته‌اند که هیچکس از ونزدی شایسته‌تر نیست که برای حل آن‌ها آستین بالا بزند. اگر می‌خواهید بترسید، بخندید و همگام با قهرمان داستان غرق معماهای چندین‌ساله شوید، این سریال ترسناک را از دست ندهید.

منبع: Collider

نوشته ۱۰ سریال ترسناک برتر برای کسانی که با ژانر وحشت میانه‌ای ندارند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala