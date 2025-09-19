برندگان امی ۲۰۲۵؛ استودیو رکوردشکنی کرد، جداسازی و پنگوئن پرافتخارترین

تعداد جوایز استودیو، تنها رکوردشکنی مراسم امی ۲۰۲۵ نبود. «ترامل تیلمن» با کسب جایزهی «بهترین نقش مکمل مرد در یک سریال»، به اولین مرد سیاهپوستی در تاریخ تبدیل شد که این جایزه را برنده میشود؛ موضوعی که با در نظر گرفتن تاریخ ۷۶ سالهی جوایز امی سوالهای زیادی را مطرح میکند. سریال «جداسازی» در امی ۲۰۲۵ مجموعا در ۸ بخش مختلف موفق به کسب جایزه شد.
پرافتخارترین برندههای امی ۲۰۲۵ با در نظر گرفتن تعداد جوایزی که برنده شدهاند، از این قرار هستند:
- استودیو: ۱۳ جایزه
- نوجوانی: ۹ جایزه
- پنگوئن: ۹ جایزه
- جداسازی: ۸ جایزه
- اسانال ویژه پنجاه سالگی: ۸ جایزه
- آندور: ۵ جایزه
- گودال: ۵ جایزه
- خیانتکاران: ۵ جایزه
- آرکین: ۴ جایزه
- عشق، مرگ و رباتها: ۴ جایزه
- پسران: ۳ جایزه
- بریجرتون: ۳ جایزه
- هکس: ۳ جایزه
رکوردشکنی دیگر، «اوون کوپر»، نقش اصلی سریال «نوجوانی» بود که با برنده شدن در بخش «بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک مینیسریال» بهعنوان جوانترین برندهی تاریخ امی شناخته شود. او در سن ۱۵ سالگی موفق به کسب یک امی شده است. سریال «نوجوانی» در ۹ بخش، شامل «بهترین مینیسریال»، «بهترین بازیگر مرد نقش اصلی»، «بهترین بازیگر مرد نقش مکمل»، «بهترین بازیگر زن نقش مکمل»، «بهترین کارگردانی مینیسریال»، «بهترین فیلمبرداری مینیسریال» و همچنین «بهترین نویسندگی مینیسریال» توانست برندهی امی شود.
سریال دیگر پرافتخار این مراسم «پنگوئن» بود که «کالین فارل» در آن برای ایفای نقش اصلی، اخیرا یک جایزهی «گلدن گلوب» برنده شده بود و تصور میکردیم جایزهی نقش اصلی مرد امی ۲۰۲۵ هم به کالین فارل برسد. با این حال، پنگوئن در این بخش جایزهای بهخانه نبرد، اما در ۹ بخش دیگر برندهی امی شد. «کریستین میلیوتی»، بازیگر نقش «سوفیا فالکون» بود که بین بازیگران سریال پنگوئن توانست یکی از جوایز اصلی را برنده شود. میلیوتی جایزهی «بهترین بازیگر نقش اصلی زن» را برای این سریال بهخانه برد. دیگر جوایز کسب شدهی پنگوئن همگی در بخشهای فنی بودند؛ مثل «بهترین گریم»، «بهترین لباس» و «بهترین طراحی مو» یا «بهترین میکس صدا» و «بهترین جلوههای ویژه» که همگی به پنگوئن رسیدند.
نکتهی جالب دیگری دربارهی خود مراسم، حمایت جدی بازیگران از مردم غزه بود. «خاویر باردم» چفیه بسته به مراسم آمده و مشخصا همهی سوالهای مصاحبهگران از او دربارهی این چفیه و موضعش نسبت به وضعیت غزه بود. او گفت که حاضر نیست با هیچ استودیو یا شرکتی کار کند که از قتل عام در غزه حمایت میکند. «هانا آینبیندر»، بازیگر سریال «هکس» هم هنگام دریافت جایزهی خود برای «بهترین بازیگر نقش مکمل زن» صحبت خود را با «فلسطین را آزاد کنید» و «لعنت به ادارهی مهاجرت» به پایان رساند.
میتوانید در ادامه فهرستی از برندگان اصلی امی ۲۰۲۵ را ببینید.
- بهترین سریال درام: گودال
- بهترین سریال کمدی: استودیو
- بهترین مینیسریال: نوجوانی
- بهترین تاک شو: آخرشب با استیون کولبرت
- بهترین نویسندگی سریال کمدی: استودیو
- بهترین نویسندگی مینیسریال: نوجوانی
- بهترین نویسندگی سریال درام: آندور
- بهترین کارگردانی سریال درام: اسبهای آرام
- بهترین کارگردانی مینیسریال: نوجوانی
- بهترین کارگردانی سریال کمدی: استودیو
- بهترین بازیگر نقش مکمل در سریال کمدی: جف هیلر برای کسی جایی
- بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال کمدی: هانا اینبیندر برای هکس
- بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال درام: بریت لوور برای جداسازی
- بهترین بازیگر نقش اصلی مرد برای سریال درام: نوا وایل برای گودال
- بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال درام: ترامل تیلمن برای جداسازی
- بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام: کاترین لاناسا برای گودال
- بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال کمدی: جین اسمارت برای هکس
- بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سریال کمدی: سث روگن برای استودیو
- بهترین بازیگر نقش مکمل در مینیسریال: اوون کوپر برای نوجوانی
- بهترین بازیگر مرد نقش اصلی در مینیسریال: استیون گراهام برای نوجوانی
- بهترین بازیگر زن نقش اصلی در مینیسریال: کریستین میلیوتی برای پنگوئن
- بهترین بازیگر زن نقش مکمل در مینیسریال: ارین دوهرتی برای نوجوانی
