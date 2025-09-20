انیمه «شیطان‌کش: قلعه بی‌پایان» گیشه را به آتش کشید (باکس آفیس هفته)

«قلعه بی‌پایان» که نخستین بخش از سه‌گانه پایانی این مجموعه است، هم به‌صورت زیرنویس و هم دوبله عرضه شد و با استفاده از فرمت‌های ویژه‌ای همچون آیمکس، توانست بلیت‌های گران‌تری هم بفروشد. فروش جهانی این فیلم حالا از 300 میلیون دلار عبور کرده و تنها در ژاپن بیش از 200 میلیون دلار درآمد داشته است؛ موفقیتی که آن را به سومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ژاپن تبدیل می‌کند. این عملکرد تحسین‌برانگیز نشان می‌دهد که «شیطان‌کش» فراتر از یک انیمه، به یک پدیده‌ی فرهنگی تبدیل شده است.

توزیع فیلم در آمریکا را سونی برعهده داشت و آن‌ها پس از تابستانی کم‌فروغ که مملو از آثار ناموفق و متوسط بود، سرانجام به یک موفقیت بزرگ دست یافتند. «قلعه بی‌پایان» حتی توانست از افتتاحیه داخلی «پسران بد: تا پای مرگ» (56.5 میلیون دلار) پیشی بگیرد و به بزرگ‌ترین افتتاحیه‌ی فیلم‌های سونی در دو سال اخیر تبدیل شود. این دستاورد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری سونی روی بازار جهانی انیمه به‌خوبی نتیجه داده و می‌تواند مسیر آینده استودیو را بازتعریف کند.

فیلم «احضار: آخرین مراسم» که هفته گذشته در صدر قرار داشت، با افت شدید 69 درصدی به فروش 26.1 میلیون دلاری بسنده کرد و به رتبه دوم سقوط کرد. فروش داخلی (آمریکای شمالی و کانادا) فیلم حالا به 131.1 میلیون دلار رسیده و فروش جهانی آن هم 332.9 میلیون دلار است تا به دومین فیلم پرفروش این فرانچایز تبدیل شود. «آخرین مراسم» احتمالا تا هفته‌های آتی، وارد فهرست 10 فیلم ترسناک پرفروش تاریخ هم خواهد شد.

موفقیت غیرمنتظره‌ی «قلعه بی‌پایان» و «احضار 4» موجب شد تا گیشه‌ی ماه سپتامبر، برخلاف پیش‌بینی‌ها، به رونق برسد. این دستاورد، امید تازه‌ای به سینماداران داده تا شاید پاییز برخلاف تابستان ناامیدکننده‌ی گذشته، بهتر سپری شود. این شرایط همچنین نشان می‌دهد که بازار سینما همچنان توانایی غافلگیر کردن دارد.

«قلعه بی‌پایان» تنها اثر پر سروصدای این هفته نبود و «دانتون ابی: پایان باشکوه» هم روی پرده رفت. این فیلم توانست 18.1 میلیون دلار بفروشد که اندکی بیشتر از فروش قسمت قبلی مجموعه، «دانتون ابی: دورانی جدید» (با افتتاحیه 16 میلیون دلاری در سال 2022) است. نکته قابل‌توجه، ترکیب تماشاگران این فیلم بود: 72 درصد زن، 73 درصد سفیدپوست و 57 درصد بالای 55 سال. این آمار نشان می‌دهد که «پایان باشکوه» دقیقا به همان جامعه طرفداران وفادار خود تکیه کرده است؛ نسلی که از تلویزیون با این قصه همراه بوده‌اند و حالا برای وداع به سالن‌های سینما قدم گذاشته‌اند.

این هفته یک فیلم خوش‌ساخت دیگر هم داشتیم: «پیاده‌روی طولانی» به کارگردانی فرانسیس لارنس («کنستانتین» و «من افسانه هستم») و بر اساس رمانی از استیون کینگ، با 11.5 میلیون دلار در جایگاه چهارم قرار گرفت. فروش این فیلم شاید درخشان نباشد اما با توجه به بودجه‌ی 20 میلیون دلاری‌اش، ریسک مالی زیادی برای استودیوی لاینزگیت به همراه داد و البته با توجه به رضایت بالای تماشاگران، احتمالا در هفته‌ی آینده با افت فروش زیادی روبه‌رو نخواهد شد. دیگر فیلم جدید این هفته، «اسپینال تپ 2: تمام نشدنی»، دنباله‌ی فیلم کمدی کالت دهه‌ی 80 میلادی بود که با فروش 1.7 میلیون دلاری در رتبه نهم قرار گرفت و بسیار ناامیدکننده ظاهر شد.

لاینزگیت در سال‌های اخیر با ناکامی‌های پیاپی در باکس آفیس روبه‌رو بوده؛ آثاری چون «آمریکانا»، «فردا عجله کن»، «بوردرلندز» و «بالرین» نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. با این حال، نیمه دوم سال 2025 می‌تواند شرایط را برای آن‌ها بهتر کند، چراکه پروژه‌هایی چون «خدمتکار» (اقتباسی از رمان محبوب فریدا مکفادین)، کمدی «خوش‌شانس» (ساخته‌ی عزیز انصاری) و همچنین دنباله‌ی «اکنون مرا می‌بینی» در راه هستند. مخاطبان «پیاده‌روی طولانی» نیز ترکیب خاصی داشتند: 59 درصد مرد و 71 درصد بالای 25 سال؛ نشانه‌ای از اینکه فیلم بیشتر مورد توجه بزرگسالان علاقه‌مند به ژانر تریلر قرار گرفته است.

یکی از اتفاقات جالب هفته، اکران مجدد انیمیشن کلاسیک «داستان اسباب‌بازی» از دیزنی بود. این فیلم که به مناسبت سی‌اُمین سالگردش روی پرده رفت، در 2375 سالن نمایش داده شد و 3.5 میلیون دلار فروش داشت. عملکرد آن به‌قدری خوب بود که در میان پنج فیلم برتر جدول آخر هفته قرار بگیرد. این بازگشت، بار دیگر قدرت نوستالژی و ارزش ماندگار آثار پیکسار را نشان می‌دهد.

با موفقیت‌های «شیطان‌کش: قلعه بی‌پایان»، «دانتون ابی: پایان باشکوه» و سایر آثار، یکی از پرفروش‌ترین ماه‌های سپتامبر تاریخ باکس آفیس رقم خورد؛ چیزی که کسی انتظار را نداشت. مجموع فروش فیلم‌ها در این هفته حدود 145 میلیون دلار برآورد شده است؛ یعنی 50٪ بیشتر از همین بازه در سال گذشته، زمانی که «بیتل‌جوس بیتل‌جوس» در دومین هفته اکران خود در صدر جدول قرار داشت.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی شیطان‌کش: قلعه بی‌پایان

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle 1 70,000,000 70,000,000 احضار 4: آخرین مراسم

The Conjuring: Last Rites 2 26,100,000 131,053,084 دانتون ابی: پایان باشکوه

Downton Abbey: The Grand Finale 1 18,100,000 18,100,000 پیاده‌روی طولانی

The Long Walk 1 11,500,000 11,500,000 داستان‌ اسباب‌بازی

Caught Stealing 1 3,500,000 3,500,000 سلاح‌ها

Weapons 6 2,725,000 147,451,801 همیلتون

Hamilton 2 2,200,000 14,957,531 جمعه عجیب‌تر

Freakier Friday 6 2,100,000 91,097,850 اسپینال تپ 2: تمام نشدنی

Spinal Tap II: The End Continues 1 1,674,926 1,674,926 اشک‌ها و لبخندها

The Sound of Music 1 1,486,231 1,486,231

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

