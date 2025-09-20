فیلم «علت مرگ: نامعلوم»، اولین ساختهی سینمایی «علی زرنگار» است. این فیلم داستان تعدادی مرد را بهتصویر میکشد که هنگام سفر در بیابان، ناگهان یکی از افراد گروه خود را از دست میدهند و از قضا، میزان بسیار زیادی پول همراهش کشف میکنند. تلاش آنها برای چگونگی برخورد با این اتفاق و حمل جسد و در عین حال، ریشهیابی اتفاقات، نهایتا درگیریهای زیادی را در فیلم بهوجود میآورد که هستهی اصلی فیلم است.
بنیاد سینمایی فارابی، تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد، نوشته است که آنها از بین ۸۴ فیلم مقابل خود، نهایتا پنج گزینه را نامزد و سپس «علت مرگ: نامعلوم» را بهعنوان انتخاب اصلی و «شایسته برای حضور در رقابت جهانی اسکار» برگزیدند. این خبر در حالی منتشر میشود، که فیلم «علت مرگ: نامعلوم» از سمت دولت پیشین بهمدت سه سال توقیف شده بود. همین سال گذشته بود که این فیلم از توقیف خارج و به شکلی محدود در چند سینما اکران شد.
توقیف فیلم «علت مرگ: نامعلوم» در پی حواشی حضور آن در جشنوارهی فجر، صدای افراد زیادی از جمله کارگردان فیلم یعنی علی زرنگار را درآورده بود. هیئت انتخاب جشنوارهی فجر، این فیلم را در چهلمین جشنوارهی فیلم فجر بهعنوان یکی از سه فیلم برتر برای حضور انتخاب کرد، اما وزارت ارشاد جلوی نمایش آن را گرفت.
زرنگار توانست فیلم را در فستیوال فیلم شانگهای در سال ۲۰۲۳ بهنمایش بگذارد و حتی در رقابت این فستیوال، موفق بهدریافت جایزهی «بهترین فیلمبرداری» برای «داوود ملک حسینی» شد. با این حال، فیلم «علت مرگ: نامعلوم» نتوانسته در مجامع بینالمللی مطرح شود و گمنام بودن آن در این سطح مطمئنا مانع انتخاب آن برای یکی از نامزدهای اصلی رقابت در بخش فیلمهای بینالملل اسکار خواهد شد.
