بهترین فیلم‌ها و سریال‌های دیوید کورنسوت؛ سوپرمن جدید سینما

از درام‌های تلویزیونی گرفته تا فیلم‌های ترسناک، از سریال‌های رایان مورفی در نتفلیکس تا فیلم‌های عاشقانه‌ی کوچک، کورنسوت در آثار متنوعی نقش‌آفرینی کرده و به نظر می‌رسد که آینده‌ی خوبی انتظارش را می‌کشد. البته همه‌ی فیلم‌ها و سریال‌های او باکیفیت و راضی‌کننده نبوده‌اند اما اگر به این بازیگر جوان علاقه‌مند شده‌اید یا جدیدترین نسخه‌ی «سوپرمن» را تماشا کرده‌اید و کنجکاوید که چه کارهای دیگری از کورنسوت می‌تواند شما را شگفت‌زده کند، این مقاله برای شماست.

بهترین فیلم‌های دیوید کورنسوت که باید ببینید

10- امور دولتی (Affairs of State)

سال اکران: 2018

2018 کارگردان: اریک بروس

اریک بروس سایر بازیگران: تورا برچ، دیوید جیمز الیوت، گریس ویکتوریا کوکس، میمی راجرز، آدریان گرنیر

تورا برچ، دیوید جیمز الیوت، گریس ویکتوریا کوکس، میمی راجرز، آدریان گرنیر امتیاز کاربران IMDb به فیلم: 4.7 از 10

4.7 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 54 از 100

«امور دولتی» شاید بهترین اثر دیوید کورنسوت نباشد، اما نقطه شروع مهمی در کارنامه سینمایی اوست. این فیلم نخستین حضور او در یک اثر بلند است؛ جایی که نقش مایکل لارنس، جوانی جاه‌طلب در واشنگتن دی‌سی را بر عهده دارد. لارنس به‌واسطه‌ی دستیاری یک سناتور قدرتمند وارد دنیای سیاست می‌شود، اما جاه‌طلبی‌هایش او را به مسیری پرخطر می‌کشاند: رابطه‌ای ممنوعه با همسر سناتور (میمی راجرز) و سپس ماجرایی پیچیده‌تر با دختر او (گریس ویکتوریا کوکس).

«امور دولتی» یک ملودرام سیاسی است که مانند آثار مشابه، جاه‌طلبی، خیانت و رسوایی‌های پشت‌پرده قدرت را به تصویر می‌کشد. هرچند از نظر هنری و روایت، اثر چندان برجسته‌ای محسوب نمی‌شود و نقدهای مثبتی هم دریافت نکرده، اما برای مخاطبانی که از پیچیدگی‌های دراماتیک دنیای سیاست لذت می‌برند، چندان ناامیدکننده نخواهد بود. برای فیلم کورنسوت به مثابه یک سکوی پرتاب بود؛ فرصتی برای ورود به پروژه‌های بزرگتر.

9- بهترین‌ها (The Greatest Hits)

سال اکران: 2024

2024 کارگردان: ند بنسون

ند بنسون سایر بازیگران: لوسی بوینتون، جاستین اچ. مین، آستین کروت، رتا، نلی فورتادو، آلیسا هانتر

لوسی بوینتون، جاستین اچ. مین، آستین کروت، رتا، نلی فورتادو، آلیسا هانتر امتیاز کاربران IMDb به فیلم: 6.2 از 10

6.2 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 50 از 100

«بهترین‌ها» از آن فیلم‌هایی است که می‌توانست در ذهن‌ها ماندگار شود اما در اجرا، بسیار ضعیف از آب درآمده است. دیوید کورنسوت نقش مکس را بازی می‌کند، جوانی که خیلی زود از دنیا می‌رود، اما مرگ او اساسا موتور محرک کل روایت است. فیلم بر زندگی هریت (لوسی بوینتون) تمرکز دارد؛ زنی که از غم از دست دادن مکس رنج می‌برد. او توانایی عجیبی دارد: هر بار که آهنگی آشنا می‌شنود، به گذشته و لحظات مشترکش با مکس بازمی‌گردد.

این قدرت در ابتدا مانند یک هدیه به نظر می‌رسد؛ فرصتی برای دوباره دیدن عشق از دست‌رفته. اما خیلی زود روشن می‌شود که این بازگشت‌های مکرر، هریت را در گذشته گیر انداخته و مانع حرکت او به سوی آینده می‌شود. شرایط پس از آشنایی با دیوید (جاستین اچ. مین) پیچیده‌تر هم می‌شود و حالا هریت باید انتخاب کند که به گذشته برگردد یا واقعیت را بپذیرد و آینده‌اش را بسازد.

8- همه جوانب را بسنج (Look Both Ways)

سال اکران: 2022

2022 کارگردان: وانوری کاهیو

وانوری کاهیو سایر بازیگران: لی‌لی راینهارت، دنی رامیرز، آیشا دی، آندرئا سوج، لوک ویلسون، نیا لانگ

لی‌لی راینهارت، دنی رامیرز، آیشا دی، آندرئا سوج، لوک ویلسون، نیا لانگ امتیاز کاربران IMDb به فیلم: 6.3 از 10

6.3 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 62 از 100

«همه جوانب را بسنج» با یک پرسش ساده اما بنیادین آغاز می‌شود: چه می‌شود اگر زندگی در نقطه‌ای کلیدی به دو مسیر متفاوت تقسیم شود؟ این ایده برای طرفداران دوآتشه ژانر عاشقانه آشناست، چون فیلم «درهای کشویی» (1998) هم قصه‌ی مشابهی داشت. اینجا، زندگی زن جوانی به نام ناتالی (لی‌لی راینهارت) را دنبال می‌کنیم که نتیجه یک تست بارداری، آینده‌اش را به دو شاخه کاملا متفاوت تقسیم می‌کند.

فیلم ما را همزمان به دو واقعیت موازی می‌برد: در یک جهان، ناتالی مادر می‌شود و در دیگری، بدون فرزند راهی لس‌آنجلس می‌شود تا رویای فیلم‌ساز شدن را دنبال کند. در همین روایت دوم است که شخصیت جیک (دیوید کورنسوت) وارد صحنه می‌شود؛ جوانی باانگیزه که آرزو دارد تهیه‌کننده سینما شود. رابطه او با ناتالی نمادِ زندگی‌ای است که می‌تواند سرشار از آزادی، عشق و فرصت‌های خلاقانه است. کورنسوت با بازی گرم و صمیمی‌اش، این مسیر «رویایی» را به شکلی باورپذیر و دلنشین به تصویر می‌کشد.

اما زیبایی فیلم در این است که هیچ‌کدام از دو مسیر را گزینه‌ی بهتری معرفی نمی‌کند. چه با فرزند و چه بدون آن، هر زندگی چالش‌ها و شادی‌های خودش را دارد. در نهایت، پیام فیلم روشن است: رضایت قلبی و یافتن معنا در زندگی، از نگرش ما سرچشمه می‌گیرد.

7- سیاستمدار (The Politician)

سال پخش: 2019 – 2020

2019 – 2020 تعداد فصل‌ها: 2

2 تعداد اپیزودها: 15

15 سازنده: رایان مورفی

رایان مورفی سایر بازیگران: بن پلت، زوئی دویچ، لوسی بوینتون، باب بالابان، جسیکا لنگ، گوئینت پالترو

بن پلت، زوئی دویچ، لوسی بوینتون، باب بالابان، جسیکا لنگ، گوئینت پالترو امتیاز کاربران IMDb به سریال: 7.5 از 10

7.5 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به سریال: 51 از 100

سریال «سیاستمدار» اولین همکاری دیوید کورنسوت با رایان مورفی بود، یکی از چهره‌های برجسته‌ی دنیای تلویزیونی که مجموعه‌ی محبوبی همچون «داستان ترسناک آمریکایی» را در کارنامه دارد. کورنسوت در این سریال نقش ریور بارکلی را ایفا می‌کند؛ پسری کاریزماتیک که برای ریاست شورای دانش‌آموزی رقابت می‌کند.

ریور که تحت تاثیر کشمکش‌های شخصی و سیاسی قرار گرفته، (خطر اسپویل) در اقدامی ناگهانی و غم‌انگیز دست به خودکشی می‌زند؛ لحظه‌ای که نه‌تنها مسیر داستان، بلکه سرنوشت دیگر شخصیت‌ها را دگرگون می‌کند. هرچند کورنسوت در فصل اول حضور محدودی دارد، اما او را به آسانی فراموش نمی‌کنید. «سیاستمدار» برای کورنسوت فرصت مناسبی فراهم کرد تا استعدادهایش را بار دیگر به رخ بکشد و یک قدم دیگر به پروژه‌های سینمایی جریان اصلی نزدیکتر شود.

6- هالیوود (Hollywood)

سال پخش: 2020

2020 تعداد فصل‌ها: 1

1 تعداد اپیزودها: 7

7 سازنده: رایان مورفی

رایان مورفی سایر بازیگران: دارن کریس، لورا هری‌یر، جو منتلو، دیلان مک‌درموت، جیک پیکینگ، هالند تیلور، سامارا ویوینگ

دارن کریس، لورا هری‌یر، جو منتلو، دیلان مک‌درموت، جیک پیکینگ، هالند تیلور، سامارا ویوینگ امتیاز کاربران IMDb به سریال: 7.5 از 10

7.5 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به سریال: 58 از 100

«هالیوود» از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های رایان مورفی برای نتفلیکس است؛ سریالی پرزرق‌وبرق که با الهام از خاطرات اسکاتی باورز (یکی از چهره‌های جنجالی پشت پرده‌ی هالیوود) الهام گرفته. این سریال از روابط پنهانی و واقعیت‌های کمتر دیده‌شده لس‌آنجلس در دوران طلایی هالیوود پرده برمی‌دارد. مورفی با ترکیب شخصیت‌های واقعی، خیالی و نیمه‌واقعی، داستانی می‌سازد که به همان اندازه سرگرم‌کننده است که پرسش‌برانگیز.

دیوید کورنسوت نقش جک، یک کهنه‌سرباز جنگ جهانی دوم را بازی می‌کند که می‌خواهد ستاره‌ی سینما شود. جک با چشمانی پر از امید به لس‌آنجلس می‌آید، اما خیلی زود با چهره‌ای تاریک‌تر از هالیوود روبه‌رو می‌شود. سریال گاهی از مرزهای باورپذیری عبور می‌کند اما بازی خوب کورنسوت را نمی‌توان نادیده گرفت.

5- گردبادها (Twisters)

سال اکران: 2024

2024 کارگردان: لی ایزاک چانگ

لی ایزاک چانگ سایر بازیگران: دیزی ادگار جونز، گلن پاول، آنتونی راموس، برندون پریا، مورا تیرنی، ساشا لین

دیزی ادگار جونز، گلن پاول، آنتونی راموس، برندون پریا، مورا تیرنی، ساشا لین امتیاز کاربران IMDb به فیلم: 6.5 از 10

6.5 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 75 از 100

«گردبادها» یک لحظه‌ی کلیدی دیگر در مسیر حرفه‌ای دیوید کورنسوت است. او درست زمانی مشغول کار روی این فیلم بود که برای نقش سوپرمن تست داد و خبر انتخابش را دریافت کرد؛ خبری که آینده کاری‌اش را دگرگون ساخت. اما اهمیت «گردبادها» فقط در این تقارن تاریخی نیست؛ بلکه در فرصتی است که به کورنسوت داد تا چهره‌ای کاملا متفاوت از خودش را به نمایش بگذارد.

او نقش اسکات را ایفا می‌کند؛ شخصیتی جدی و سخت‌گیر که دقیقا در نقطه‌ی مقابل شخصیت‌های دیگر قرار می‌گیرد. «گردبادها» دنباله مستقیم فیلم کلاسیک دهه 90 میلادی نیست، اما حس‌وحال سرگرم‌کننده و اغراق‌آمیز آن اثر را زنده می‌کند؛ از نادیده گرفتن قوانین علمی گرفته تا خلق صحنه‌های اکشن پرهیجان. «گردبادها» نشان داد که کورنسوت می‌تواند شخصیت‌های جدی و خاکستری را هم به درستی بازی کند.

4- بانوی دریاچه (Lady in the Lake)

سال پخش: 2024

2024 تعداد فصل‌ها: 1

1 تعداد اپیزودها: 7

7 سازنده: آلما هارئل

آلما هارئل سایر بازیگران: ناتالی پورتمن، موزس اینگرام، یلان نوئل، برت گلمن، بایرون باورز، نوآ جوپ، جوزایا کراس، مایکی مدیسون

ناتالی پورتمن، موزس اینگرام، یلان نوئل، برت گلمن، بایرون باورز، نوآ جوپ، جوزایا کراس، مایکی مدیسون امتیاز کاربران IMDb به سریال: 6 از 10

6 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به سریال: 75 از 100

اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته‌ی لورا لیپمن، «بانوی دریاچه» ما را به دهه‌ی 60 میلادی می‌برد. در مرکز قصه، مدی (ناتالی پورتمن) قرار دارد: یک زن خانه‌دار که با ترک خانواده‌اش تصمیم می‌گیرد تا رویای دیرینه‌اش یعنی روزنامه‌نگار شدن را دنبال کند. اما مسیر حرفه‌ای او به‌سرعت با وسواس شخصی‌اش بر سر دو پرونده قتل حل‌نشده پیوند می‌خورد: یکی مربوط به دختری نوجوان به نام تسی (بیانکا بل) و دیگری زنی سیاه‌پوست به نام کلئو (موزس اینگرام). مدی متقاعد می‌شود این دو قتل به شکلی پنهان به هم پیوند خورده‌اند.

چیزی که «بانوی دریاچه» را برای هواداران دیوید کورنسوت متفاوت می‌کند، نوع نقشی است که او در این سریال بر عهده دارد. کورنسوت که معمولا به خاطر ایفای نقش مردان مثبت و معصوم شناخته می‌شود، با شخصیت آلن، شما را غافل‌گیر می‌کند: او پدر عزادار تسی است، مردی با گذشته‌ای تاریک. این نقش، برای بازیگری که اغلب در قامت قهرمانان یا عاشقان رمانتیک دیده می‌شود، جسورانه و ناخوشایند است. این سریال با بازخوردهای ضدونقیضی روبه‌رو شد اما جذابیت‌های خاص خودش را دارد.

3- این شهر مال ماست (We Own This Cit)

سال پخش: 2022

2022 تعداد فصل‌ها: 1

1 تعداد اپیزودها: 6

6 سازنده: جورج پلکانوس، دیوید سیمون

جورج پلکانوس، دیوید سیمون سایر بازیگران: جان برنثال، وونمی موساکو، جمی هکتور، جاش چارلز، مک‌کینلی بلچر، دارل بریت گیبسون، راب براون

جان برنثال، وونمی موساکو، جمی هکتور، جاش چارلز، مک‌کینلی بلچر، دارل بریت گیبسون، راب براون امتیاز کاربران IMDb به سریال: 7.6 از 10

7.6 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به سریال: 93 از 100

«این شهر مال ماست» به‌نوعی میراث‌دار سریال مشهور «وایر» است و به فسادهای ساختاری می‌پردازد. این سریال که براساس رویدادهای واقعی ساخته شده، بر اداره پلیس بالتیمور متمرکز است، به‌ویژه «واحد ویژه ردیابی اسلحه» که سال‌ها درگیر سوءاستفاده، اختلاس و نقض اعتماد عمومی بود. اما روایت تنها به پلیس‌های فاسد محدود نمی‌شود: ماموران فدرال که آن‌ها را تحت تعقیب قرار دادند، پلیس ایالتی و شهروندانی که ناخواسته در مسیر این افراد گرفتار شدند نیز بخشی از تصویر بزرگ‌تر فساد سیستماتیک را شکل می‌دهند.

جان برنثال نقش وین جنکینز را ایفا می‌کند، یکی از چهره‌های کلیدی فساد. در کنار او، دیوید کورنسوت در نقش دیوید ظاهر می‌شود؛ مامور واحد ویژه مواد مخدر. دیوید تجسم مامورانی است که در تعامل دائمی با فساد، خودشان هم با کشمکش‌های روانی روبه‌رو می‌شوند. اگر از طرفداران «وایر» هستید، فرصت تماشای این مینی سریال را از دست ندهید.

2- پرل (Pearl)

سال اکران: 2022

2022 کارگردان: تی وست

تی وست سایر بازیگران: میا گاث، دیوید تندی رایت، متیو ساندرلند، اِما جنکینز-پورو

میا گاث، دیوید تندی رایت، متیو ساندرلند، اِما جنکینز-پورو امتیاز کاربران IMDb به فیلم: 7 از 10

7 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 93 از 100

بعد از موفقیت غیرمنتظره‌ی «ایکس» (2022)، تی وست، «پرل» را راهی سینماها کرد تا گذشته‌ی شخصیت شرور و سالخورده‌ی آن فیلم را کاوش کند. پرل، دختری روستایی است که جز سالن سینما، پناهگاهی ندارد؛ جایی که او برای مدتی کوتاه، از واقعیت‌های تلخ زندگی‌اش فاصله می‌گیرد. در همین مکان است که او با آپارتچی (دیوید کورنسوت) آشنا می‌شود، جوانی خوش‌چهره و اغواگر که بیشتر شبیه ستاره‌های هالیوود است تا یک کارمند ساده.

آپاراتچی، پرل را ساده‌دل و آسیب‌پذیر می‌بیند و خیال می‌کند با نشان دادن فیلم‌های قدیمی و وسوسه‌ی لحظه‌ای می‌تواند او را به دام بیندازد. اما خیلی زود می‌فهمد که خودش طعمه‌ی تار عنکبوتی شده که پرل تنیده است. حضور کورنسوت هرچند کوتاه و پایانش تراژیک است، اما فرصت مناسبی بود تا کاریزمای کلاسیک هالیوودی‌اش را نشان دهد. جیمز گان (کارگردان فیلم «سوپرمن») می‌گوید که پس از تماشای کورنسوت در این فیلم، قانع شد که او سوپرمن موردنظرش است.

1- سوپرمن (Superman)

سال اکران: 2025

2025 کارگردان: جیمز گان

جیمز گان سایر بازیگران: ریچل بروزناهان، نیکلاس هولت، ادی گاتگی، آنتونی کریگن، ناتان فیلیون، ایزابلا مرسد

ریچل بروزناهان، نیکلاس هولت، ادی گاتگی، آنتونی کریگن، ناتان فیلیون، ایزابلا مرسد امتیاز کاربران IMDb به فیلم: 7.2 از 10

7.2 از 10 امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: 83 از 100

و در نهایت به «سوپرمن» می‌رسیم، نقشی که احتمالا تا یک یا دو دهه‌ی آینده نام کورنسوت با آن شناخته خواهد شد. جیمز گان برای بازسازی جهان سینمایی دی‌سی، نقش «مرد پولادین» را به او سپرد و موفق شد امید، معصومیت و جذابیت را دوباره به این شخصیت برگرداند. در این روایت تازه، کلارک کنت نه‌تنها باید با تهدیدهای جهانی و سیاست‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم کند، بلکه با بی‌اعتمادی افکار عمومی نیز روبه‌روست.

دشمن دیرینه‌اش، لکس لوتر (نیکلاس هولت)، با افشای رازهای کریپتونی او، جهانیان را علیه‌اش تحریک می‌کند. اما همان‌طور که سنت شخصیت حکم می‌کند، قدرت واقعی سوپرمن نه در توان جسمانی، بلکه در توانایی‌اش برای حفظ تعادل و امید حتی در تاریک‌ترین شرایط است. این فیلم، کورنسوت را به یک ستاره تبدیل کرد و البته او با واکنش‌های مثبتی هم روبه‌رو شد. بی‌دلیل نیست که بعضی از منتقدان، او را بهترین سوپرمن از زمان کریستوفر ریو توصیف کرده‌اند.

منبع: slash/film

نوشته بهترین فیلم‌ها و سریال‌های دیوید کورنسوت؛ سوپرمن جدید سینما اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala