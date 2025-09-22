اسکورسیزی فیلم جدیدش را با حضور لئوناردو دی‌کاپریو و جنیفر لارنس می‌سازد

اثر جدید اسکورسیزی اقتباسی از رمان «آنچه در شب رخ می‌دهد» (What Happens at Night) نوشته پیتر کامرون خواهد بود و در آن لئوناردو دی‌کاپریو و جنیفر لارنس نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. هر دو بازیگر سال پرکاری را پشت سر گذاشته‌اند: دی‌کاپریو با «یک نبرد پس از دیگری» ساخته‌ی پل توماس اندرسن و لارنس با «بمیر، عشق من» ساخته‌ی لین رمزی. این زوج پیش‌تر در فیلم «بالا رو نگاه نکن» (2021) کنار هم بازی کرده بودند و حالا قرار است دوباره همبازی شوند، البته در فضایی به‌مراتب متفاوت و رازآلودتر.

نگارش فیلمنامه هم برعهده پاتریک ماربر، فیلمنامه‌نویس نامزد اسکار برای «یادداشت‌هایی بر یک رسوایی» خواهد بود. اپل نیز در حال مذاکره است تا در کنار استودیوکانال، مسئولیت تولید فیلم را برعهده بگیرد. اپل پیش‌تر هم با اسکورسیزی در «قاتلان ماه گل» همکاری کرده بود.

«آنچه در شب رخ می‌دهد» داستان زوجی آمریکایی را روایت می‌کند که برای به فرزندی گرفتن یک نوزاد، راهی شهری دورافتاده و برفی در اروپا می‌شوند. اقامت آن‌ها در هتلی متروکه آغازگر مواجهه با شخصیت‌هایی عجیب و غیرقابل‌پیش‌بینی است؛ فضایی که نوید ترکیبی از تعلیق روان‌شناختی و تنش دراماتیک می‌دهد. طبق برنامه، فیلمبرداری از ژانویه سال آینده آغاز خواهد شد.

دی‌کاپریو یکی از وفادارترین یاران اسکورسیزی است؛ همکاری‌های قبلی آن‌‌ها، «دارودسته‌های نیویورکی»، «هوانورد»، «گرگ وال استریت»، «جزیره شاتر»، «جدامانده» و «قاتلان ماه گل» همگی موفق از آب درآمده‌اند. بنابراین حضور او در پروژه‌ی جدید اسکورسیزی، اتفاق هیجان‌انگیزی است. در مقابل، جنیفر لارنس برای نخستین بار در فیلمی به کارگردانی اسکورسیزی بازی خواهد کرد.

گفته می‌شود «آنچه در شب رخ می‌دهد» در مقایسه با آثار تاریخی و حماسی اسکورسیزی حال‌وهوایی معنوی‌تر دارد. البته این کارگردان پیش‌تر نشان داده که مرزهای ژانری او انعطاف‌پذیرند. ترکیب سبک شخصی او با فضای وهم‌انگیز رمان پیتر کامرون می‌تواند به نتیجه‌ای غیرمنتظره اما درخشان منتهی شود.

اگر روند تولید طبق برنامه پیش برود، فیلم در سال 2027 آماده اکران خواهد شد. این یعنی تماشاگران باید چند سالی در انتظار بمانند، اما طرفداران اسکورسیزی به‌خوبی می‌دانند که آثار او ارزش چنین انتظاری را دارد.

منبع: screenrant

نوشته اسکورسیزی فیلم جدیدش را با حضور لئوناردو دی‌کاپریو و جنیفر لارنس می‌سازد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala