«او» در گیشه بین‌المللی هم موفق عمل نکرد و با فروش ضعیف 400 هزار دلاری از 25 کشور، شکست بزرگی خورد. خبر خوب این است که فیلم با بودجه‌ی 27 میلیون دلاری ساخته شده و برای اینکه بودجه‌اش را جبران کند، کار چندان سختی در پیش ندارد (البته به نظر نمی‌رسد که بتواند بالای 50 میلیون دلار بفروشد و به سوددهی برسد). و خبر بد، واکنش‌ اکثر منتقدان و سینمادوستان به فیلم منفی بوده است (میانگین امتیاز 28 درصد در راتن تومیتوز، امتیاز 5.5 از 10 در آی‌ام‌دی‌بی و نمره C منفی در سینماسکور).

با این تفاصیل، فیلم احتمالا در هفته‌های آینده با افت فروش شدیدی روبه‌رو خواهد شد. جدیدترین ساخته‌ی جاستین تیپینگ (که تهیه‌کنندگی‌اش را جوردن پیل برعهده داشته)، داستان یک بازیکن جوان فوتبال آمریکایی را روایت می‌کند که نزد یکی از اسطوره‌هایش می‌رود تا تمرین ببیند اما به مسیری خطرناک کشیده می‌شود. دیوید ا. گروس (تحلیلگر) همین میزان فروش فعلی «او» را هم به جوردن پیل نسبت داده است که نامش در تبلیغات فیلم پررنگ بود. او همچنین اضافه کرد: «نمره C و C مثبت [در سینماسکور] برای یک فیلم ترسناک رایج است، اما نمره C منفی نشان‌دهنده نارضایتی است.»

«یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا» دیگر فیلم جدید این هفته بود که تنها 3.5 دلار فروخت و جایگاهی بهتر از ششم پیدا نکرد. فیلم از حضور ستارگانی همچون مارگو رابی و کالین فارل بهره می‌برد، اما حتی آن‌ها هم نتوانستند تاثیرات نقدهای وحشتناک (میانگین امتیاز 38 درصد در راتن تومیتوز) و تبلیغات دهان به دهان بد (نمره 6.2 در آی‌ام‌دی‌بی و B منفی در نظرسنجی‌های سینماسکور) را خنثی کنند. این فیلم در بازار بین‌المللی هم 4.5 میلیون دلار از 45 کشور فروخت تا فروش جهانی‌اش به 8 میلیون دلار برسد. فیلم را کوگونادا ساخته است که «کلمبوس» و «بعد از یانگ» را در کارنامه دارد. با توجه به بودجه‌ی 45 میلیون دلاری «یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا»، به نظر می‌رسد که فیلم را همین حالا باید شکست‌خورده بدانیم.

و اما به فیلم «شیطان‌کش» برسیم که تا به امروز 103 میلیون دلار در گیشه‌ی داخلی فروش داشته و حالا پرفروش‌ترین انیمه سینمایی در تاریخ آمریکای شمالی است. با اینکه فروش آن نسبت به افتتاحیه رکوردشکن 70 میلیون دلاری، حدود 75 درصد کمتر بوده، اما فروش 17.3 میلیون دلاری‌اش در این هفته، همچنان قابل توجه است. این فیلم که کشورهای دیگر هم روی پرده رفته، با 451 میلیون دلار فروش بین‌المللی و 555 میلیون دلار فروش جهانی، به طور رسمی به پرفروش‌ترین انیمه سینمایی جهان تبدیل شده است. «قلعه بی‌پایان» اولین قسمت از یک سه‌گانه است و داستان پسری را روایت می‌کند که برای انتقام قتل خانواده‌اش و یافتن درمانی برای خواهرش که به یک شیطان تبدیل شده، شیطان‌کش می‌شود. کاملا بدیهی است که دو قسمت بعدی هم پرفروش و موفق باشند.

جایگاه سوم به «احضار: آخرین مراسم» رسید که در سومین هفته اکران خود، 13 میلیون دلار فروخت. تا این لحظه، این فیلم ترسناک فراطبیعی با 151.2 میلیون دلار در گیشه‌ی آمریکا و 400 میلیون دلار در سراسر جهان، به پرفروش‌ترین نسخه‌ی این فرنچایز تبدیل شده است. چهارمین قسمت «احضار»، روند درخشان استودیوی نیو لاین سینما (متعلق به برادران وارنر) را ادامه می‌دهد، که در مدتی کوتاه به لطف موفقیت‌های «مقصد نهایی: خطوط خونی» و «سلاح‌ها»، از مرز فروش یک میلیارد دلار عبور کرد.

«دانتون ابی: پایان باشکوه» و «پیاده‌روی طولانی» هم به ترتیب 6.4 و 6.2 میلیون دلار فروختند و در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند. «پیاده‌روی طولانی» در هفته دوم اکران با افت فروش 46 درصدی روبه‌رو شد که برای اثری با بودجه‌ی متوسط، قابل قبول است. داستان این فیلم درباره نوجوانانی که در یک مسابقه وحشیانه شرکت می‌کنند که در آن باید به طور مداوم راه بروند یا بمیرند، «پیاده‌روی طولانی» بودجه‌ای 20 میلیون دلاری دارد و مجموع فروش آن تا این لحظه 22.7 میلیون دلار بوده است.

در مقابل، «دانتون ابی: پایان باشکوه» با افت 66 درصدی روبه‌رو شد. این فیلم که قرار است پرونده‌‎ی این مجموعه‌ی تلویزیونی را ببندد، تا اینجا 31.6 میلیون دلار در آمریکای شمالی و 59.5 میلیون در جهان فروخته است. اولین فیلم «دانتون ابی» که سال 2019 روی پرده رفت، 96 میلیون دلار در داخل کشور و 194 میلیون دلار در سراسر جهان فروخته بود. دنباله‌‌اش، «دورانی جدید» هم سال 2022 روی پرده رفت و 44 میلیون دلار در آمریکای شمالی و 92.6 میلیون در سطح جهان فروش داشت.

همچنین، در میان فیلم‌های جدید، درام ورزشی «پیشکسوت» با فروش پایین 2.7 میلیون دلاری در رتبه هفتم قرار گرفت. این داستان الهام‌بخش واقعی، یک مرد 59 ساله (با بازی مایکل چکلیس) را دنبال می‌کند که بازیکن تیم فوتبال دانشگاه می‌شود. تماشاگران از این فیلم با نمره A در نظرسنجی‌های سینمااسکور استقبال کردند.

بر اساس گزارش کام‌اسکور، مجموع فروش گیشه (تا این لحظه) 4.4 درصد از سال 2024 جلوتر است، اما همچنان بیش از 22 درصد از سال 2019 عقب است. انتظار می‌رود که دو هفته آینده با اکران فیلم «یک نبرد پس از دیگری» از پل توماس اندرسون با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و «جشن انتشار رسمی یک آوازه‌خوان» (فیلم کنسرت تیلور سوئیفت) باکس آفیس رونق تازه‌ای بگیرد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی شیطان‌کش: قلعه بی‌پایان

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle 2 17,303,707 104,733,741 او

Him 1 13,251,560 13,251,560 احضار 4: آخرین مراسم

The Conjuring: Last Rites 3 12,280,749 150,507,873 دانتون ابی: پایان باشکوه

Downton Abbey: The Grand Finale 2 6,405,965 31,731,585 پیاده‌روی طولانی

The Long Walk 2 6,223,029 22,642,363 یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا

A Big Bold Beautiful Journey 1 3,252,578 3,252,578 پیشکسوت

The Senior 1 2,628,666 2,628,666 داستان‌ اسباب‌بازی

Toy Story 2 1,421,389 5,907,690 نوح زنده

Sight & Sound Presents: NOAH Live 1 $1,336,786 $1,336,786 سلاح‌ها

Weapons 7 1,245,707 149,717,324

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

