بهترین شخصیتهای انیمه «دراگون بال»؛ از بدترین تا بهترین
۱۰. تین (Tien)
- اولین حضور در انیمه: دراگون بال
- حضور در سریهای دیگر: دراگون بال زد، بال سوپر، دراگون بال جیتی، سوپر دراگون بال هیروز
- نژاد: انسان
اگر فقط «دراگون بال زد» یا دنبالههایش را دیده باشید، احتمالا خیلی حواستان به تین نبوده است. به جز یک سکانس باحال که در آن تین با تکنیک نئوترایبیم (Neo Tri-Beam) به استقبال ایمپرفکت سل میرود، دیگر تحرک ویژهای از تین را نمیبینیم. سروکلهی او گهگاه در «دراگون بال سوپر» پیدا میشود، اما نقش قابل توجهش در مواجهه با هرمیلا و حذف او از مسابقات قدرت (Tournament of Power) بود و هرمیلا هم چالش بزرگی برای تین ایجاد نکرد. در «دراگون بال دایما» دنبال تین نگردید که او را در این انیمه پیدا نخواهید کرد؛ در «دراگون بال جیتی» هم میتوان گفت اصلا حضور ندارد.
با این حال، تین در «دراگون بال» اصلی فوقالعاده است. ماجرای این شخصیت اساسا طرحی است که بهترین شخصیتهای انیمه «دراگون بال» مثل وجیتا و پیکولو از آن پیروی کردند. تین یک رزمیکار فداکار است که زیر نظر استاد شن و تائو آموزش دیده. او هدف خود را انتقام از استادانش قرار میدهد. لازمهی این کار هم کنار زدن گوکو و روشی در بیست و یکمین مسابقات جهانی هنرهای رزمی است. تین یک شرورِ قدرتمند با اهداف مشخص است و تااینجا ثابت کرده از بزرگترین چالشهایی است که گوکو مصافش رفته است. با تمام این اوصاف، تین اصول اخلاقی مشخصی دارد و شرافت و احترام را در اولویت قرار میدهد؛ همین ویژگی هم عنصر بارز شخصیت تین است.
تین شخصیتی خونسرد دارد و متعهد به استادش است؛ مربی و دوست خوبی هم برای چیائوتزو به حساب میآید. او تقریبا با تمام مبارزان زد رابطهی خوبی دارد، اما معمولا خیلی به آنها نزدیک نمیشود.
۹. فریزا (Frieza)
- اولین حضور در انیمه: دراگون بال زد
- حضور در سریهای دیگر: دراگون بال سوپر، دراگون بال جیتی، سوپر دراگون بال هیروز
- نژاد: اسم رسمی ندارد
فریزا، امپراتور فاسد دنیای هفتم، نقش مهمی در شکلگیری بسیاری از بهترین شخصیتهای انیمه «دراگون بال» داشته است. او نژاد سایان و سیارهی وجیتا را نابود کرد که مستقیما باعث آمدن گوکو به زمین شد. همچنین فریزا به بسیاری از اقدامات وجیتا در بخشهای اولیهی «دراگون بال زد» دامن میزند. از نظر داستانی، بدون این هیولای نسلکش اساسا ماجراهای «دراگون بال» اتفاق نمیافتاد.
لور فریزا را بهراحتی میتوان یکی از مهمترین شخصیتهای شرور دنیای انیمه دانست؛ بهویژه زمانی که به شکل نهاییاش در «دراگون بال زد» میرسد. معرفی او در طول حماسهی نامک (Namek Saga) چنان استانداردها را برای شرورهای بعدی بالا برد که هیچ شروری بعد از او نتوانست از فریزا پیشی بگیرد. فریزا حاکمی بسیار قدرتمند، دمدمیمزاج، خطرناک و متکبر است و سر هیچ و پوچ خشمگین میشود.
البته با اینکه فریزا میتواند بهشدت وحشتناک باشد، میتوانید طنز آکیرا توریاما را در رفتارهای این شخصیت ببینید؛ ویژگی که در میان اکثر شرورهای اصلی «دراگون بال زد» و حتی در کل دنیای انیمه مانند ندارد. فریزا در «دراگون بال سوپر» نقش مهمی داشت و قبل از آنکه به عنوان شرور به داستان وارد شود، همکاری غیرمنتظره برای مبارزان بود. با اینکه فریزا یکی از بهترین شخصیتهای انیمه «دراگون بال» است، اما از یکجایی به بعد حضورش در داستان زیادی میشود و کمی توی ذوق میزند.
۸. سل (Cell)
- اولین حضور در انیمه: دراگون بال زد
- حضور در سریهای دیگر: دراگون بال سوپر، دراگون بال جیتی، سوپر دراگون بال هیروز
- نژاد: بیو-اندروید
سلایق شخصی را کنار بگذاریم، آرک بازیهای سل در «دراگون بال زد» یکی از بهترین آرکهای کل فرنچایز است. سل را میتوانید در قالب یک شخصیت شرور ایدهآل در اینجا ببینید؛ نه فقط برای گوهان، که برای کل «دراگون بال». با اینکه سل به اندازهی فریزا ترسناک نیست یا نمیتوانید جملاتش را بعدا نقل قول کنید، اما ماجرای زندگی سل حتی از فریزا هم جالبتر است. با هر شکل جدید، شخصیت، تاکتیکها و رفتار این بیو-اندروید تغییر میکند؛ یعنی سل مدام در حال تکامل است، نه اینکه فقط قدرت بیشتری به دست میآورد. تازه، سل پیروز میشود؛ حتی اگر این قضیه در یک خط زمانی متفاوت اتفاق بیفتد.
پس از آنکه سل به شکل نهایی خود میرسد، تقریبا به آینهای از گوکو مبدل میشود. سل و گوکو هردو انگیزهی بالایی برای مواجهه با رقیبِ قدرتمندتر بعدی دارند. با این حال، سل حاضر است هرچیز و هرکسی را در این مسیر فدا کند و به شکست خوردن هم واکنش منطقی نشان نمیدهد. سل با شخصیتی بهیادماندنی، طراحی کاراکتر عالی و مبارزات فوقالعادهای که تمامی ندارند، بیشک در میان بهترین شخصیتهای انیمه «دراگون بال» جای دارد.
۷. کریلین (Krillin)
- اولین حضور در انیمه: دراگون بال
- حضور در سریهای دیگر: دراگون بال زد، دراگون بال دایما، دراگون بال سوپر، دراگون بال جیتی، سوپر دراگون بال هیروز
- نژاد: انسان
کریلین قویترین مبارز انسانی و سنگبنای فرنچایز «دراگون بال» است؛ حتی اگر در اسپینآفها و دنبالهها این کاراکترها به حاشیه رانده شده باشد. کریلین تقریبا به اندازهی خود گوکو اهمیت دارد. رقابت او با گوکو که به دوستی تبدیل میشود، بهعنوان قلب داستان عمل میکند. با اینکه کریلین به اندازهی اکثر شخصیتهای اصلی قوی نیست، اما بیشک لقب خندهدارترین شخصیت «دراگون بال» را باید به او داد که به خوبی در طول انیمه به نمایش گذاشته میشود. او همچنین فوقالعاده شجاع است.
کریلین حتی بیشتر از چیچی یا حتی گوهان به آشکار شدن جنبهی انسانی گوکو در «دراگون بال زد» و «دراگون بال سوپر» کمک میکند. این دو شخصیت رابطهای باورنکردنی دارند که هر زمان که اجازهی تعامل داشته باشند، میدرخشد؛ اتفاقی که البته پس از انیمهی اصلی به آن اندازه که باید و شاید اتفاق نمیافتد.
۶. بولما (Bulma)
- اولین حضور در انیمه: دراگون بال
- حضور در سریهای دیگر: دراگون بال زد، دراگون بال دایما، دراگون بال سوپر، دراگون بال جیتی، سوپر دراگون بال هیروز
- نژاد: انسان
در کل فرنچایز «دراگون بال» شخصیتهای زن زیادی پیدا نمیکنید که در مرکز توجه قرار بگیرند و این موضوع جای تأسف دارند؛ چون این شخصیتهای زن یکی از دیگری بهترند. اما شخصیت بولما استثناء است. این دانشمند نقشی محوری در «دراگون بال» ایفا میکند؛ تاجایی که در انیمهی اصلی به اندازهی خود گوکو مهم است. بولما همچنین در دورهای از انیمههای شونن سروکلهاش پیدا شد که مانندش را در سایر انیمههای همدورهاش نمیتوانید ببینید.
بولما در میان شخصیتهای اصلی «دراگون بال» باهوشترین کاراکتر است و ویژگیهای شخصیتی او از بولما یک کاراکتر چندوجهی و عمیق ساخته که با کلیشهها کاری ندارد. او میتواند نفرتانگیز، باااعتماد به نفس، فریبکار، بامزه، مهربان و عصبانی باشد. با اینکه بولما مبارزه نمیکند، اما در زمینهی خودش تخصص بالایی دارد و نقش پررنگی در داستان انیمهی اصلی ایفا میکند.
باید اعتراف کرد که بولما در دنبالههای بعدی بیشتر به یک کاراکتر فرعی تبدیل میشود، اما هنوز لحظات خاص خود را هم دارد. رابطهی بولما با وجیتا عالی است. او در «دراگون بال سوپر» و به خصوص «دراگون بال دایما» همیشه با حضورش روی تصویر شما را سرگرم میکند.
۵. ترانکس آینده (Future Trunks)
- اولین حضور در انیمه: دراگون بال زد
- حضور در سریهای دیگر: دراگون بال سوپر ، سوپر دراگون بال هیروز
- نژاد: انسان/سایان
ترانکس عملا در بدترین خط زمانی متولد شده و چیزی جز تراژدی، ظلم و ترس نمیشناسند. او آخرین سایان زنده و تنها کسی است که حاضر است با اندروید ۱۷ و اندروید ۱۸ مخالفت کند. با اینکه میداند به هیچ وجه قدرت آنها را ندارد. ترانکس اما به گذشته برمیگردد، به امید اینکه بتواند اوضاع را درست کرده و آیندهی بهتری برای خودش بسازد.
معمولا رویکرد خوبی به ترانکس کودک و ترانکس از «دراگون بال جیتی» وجود ندارد؛ چون آنها باید نسخهی آیندهی خود را دنبال میکردند. ترانکس با وجود لحن ملایماش، یک جنگجوی سرسخت است که بیشتر عمرش را در جهنم زندگی کرده. او انگیزهی بالایی برای تغییر و نجات جهان دارد و شخصیتاش با هر سایان دیگری در «دراگون بال» متفاوت است.
۴. گوهان (Gohan)
- اولین حضور در انیمه: دراگون بال زد
- حضور در سریهای دیگر: دراگون بال سوپر، دراگون بال جیتی، سوپر دراگون بال هیروز
- نژاد: انسان
گوهان همزمان یکی از بهترین شخصیتهای انیمه «دراگون بال» و یکی از ناامیدکنندهترین آنهاست. تا قبل از حماسه سل (Cell Saga)، او به عنوان پسر گوکو و چیچی، سفر بینظیری را آغاز میکند تا به قدرتمندترین جنگجوی جهان تبدیل شود. او سختیها و موقعیتهای وحشتناک زیادی را زیر دست رادیتز، وجیتا، فریزا و سل تحمل میکند، اما در نهایت مجبور میشود در مقابل شخصیتهای قدرتمندتر بایستد. اعمال او از شجاعت و محافظت از ضعیفان نشأت میگیرند، نه عشق به جنگیدن.
گوهانِ نوجوان بیشک بهترین شخصیت کل فرنچایز است. تا آن زمان، ما قدم به قدم شاهد بزرگ شدن این کودک در مقابل چشمانمان بودیم که در نبرد افسانهای تمام دوران او با سل به اوج خود میرسد. متأسفانه، پس از این حماسه، گوهان انرژی خود را از دست میدهد و او را به نفعِ پرداختن به داستان گوکو و وجیتا کنار میگذارند، به طور خاص در خط داستانی ماجین بو (Majin Buu). گوهان در «دراگون بال جیتی» و «دراگون بال سوپر» به زور پیدایش میشود و اصلا در «دراگون بال دایما» حضور ندارد.
۳. گوکو (Goku)
- اولین حضور در انیمه: دراگون بال
- حضور در سریهای دیگر: دراگون بال زد، دراگون بال دایما، دراگون بال سوپر، دراگون بال جیتی، سوپر دراگون بال هیروز
- نژاد: سایان
گوکو خودِ «دراگون بال» است. به عنوان شخصیت اصلی، گوکو در هر مجموعه، اسپینآف، دنباله و خلاصه هر آرک داستانی که بگویید حضور دارد. بالاخره، «دراگون بال» داستان گوکو است از بدو تولد تا دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی او. ما همزمان که بزرگ شدن گوکو را میبینیم، خودمان هم با او بزرگ میشویم. گوکو را میبینیم که برای پدربزرگش سوگواری میکند، دوست پیدا کردنش، ازدواجش، شکستهای نابودکننده، تبدیل شدنهایش، مرگهای چندباره، حتی وقتی به اندازهی یک ملت کامل غذا میخورد… همه را میبینیم و اصلا با گوکو زندگی میکنیم.
گوکو یکی از قویترین شخصیتها در دنیای انیمه است، اما طوری طراحی شده که یک شخصیت نسبتاً بیحاشیه باشد؛ شخصیتی عالی برای یک مجموعهی شونن که بتوانیم بهعنوان مخاطب با او همذاتپنداری کنیم. برای همین، گوکو گاهی به عنوان جایگزینی برای خود مخاطب عمل میکند. با این حال، او ویژگیهای شخصیتی بارزی هم دارد که بتوان او را بهعنوان قهرمان اصلی یک حماسهی احساسی مثل «دراگون بال» پذیرفت؛ حتی اگر شخصیتپردازی او در طول «دراگون بال زد» و بهخصوص «دراگون بال سوپر» چندان پیشرفت نمیکند.
۲. پیکولو (Piccolo)
- اولین حضور در انیمه: دراگون بال
- حضور در سریهای دیگر: دراگون بال زد، دراگون بال دایما، دراگون بال سوپر، دراگون بال جیتی، سوپر دراگون بال هیروز
- نژاد: نامکیان
پیکولو، که به عنوان فرزند شاه پیکولو و آخرین شخصیت شرور در انیمه اصلی «دراگون بال» معرفی شد، به راحتی میتوانست به یک آنتاگونیست تکراری و بیاهمیت تبدیل شود که تنها راه پدرش را دنبال میکند. با این حال، پیکولو آنقدر در داستان باقی میماند تا بالاخره امروز همه از او به عنوان یکی از بهترین شخصیتهای انیمه «دراگون بال» یاد میکنند. پیکولو در آغاز از روی ناچاری دست به همکاری با مبارزان زد میزند؛ اما به تدریج به متحد و دوست نزدیک گوکو تبدیل میشود. رابطهی او با گوهان هم مثل رابطهی استاد-شاگردی است. به طور ویژه رابطهی پیکولو با گوهان بین بینندگان محبوبیت پیدا کرده؛ رابطهای که به رشد شخصیتی هردو گوهان و پیکولو میانجامد. تااینجای کار میتوان گفت گوهان با پیکولو رابطهی قویتری دارد تا با پدرش.
پیکولو با اینکه همیشه به خودش وفادار میماند، اما در طول داستان – آرامآرام اما به طور قابل توجهی – دچار تغییر و تحولات میشود. او به تدریج رفتاری مهربانتر، صمیمیتر و فداکارتر از خودش نشان میدهد و اینها تمام ویژگیهایی هستند که از افرادی مانند گوهان و البته گوکو به ارث برده است. او از کسی که فقط آرزوی سلطه بر جهان را دارد، به قهرمانی تبدیل میشود که حاضر است خود را فدای بشریت کند.
۱. وجیتا (Vegeta)
- اولین حضور در انیمه: دراگون بال زد
- حضور در سریهای دیگر: دراگون بال دایما، دراگون بال سوپر، دراگون بال جیتی، سوپر دراگون بال هیروز
- نژاد: سایان
در انیمه «دراگون بال» اولین کاری که این شاهزاده سایان میکند، نابودی یک سیاره است! سپس سروکلهاش پیدا میشود، با غرور کامل یکی از متحدین خود را میکشد، در نبردی نزدیک از گوکو شکست میخورد، به میمونی غولپیکر (اوزارو) تبدیل میشود و نزدیک است که گوهان او را به قتل برساند. وجیتا بهترین بخش حماسه سایان (Saiyan Saga) است، اما اولین بارهایی که او را میبینیم، از این شرور یک شخصیت خودخواه با عقدهی حقارت برایمان میسازد. با اینکه اینها تماماً سرگرمکنندهاند، اما هنوز نشانههایی از آن وجیتایی وجود ندارد که قرار است روزی به یکی از بهترین شخصیتهای نه فقط «دراگون بال»، که کل تاریخ انیمه تبدیل شود.
وجیتا هیچوقت جزء کاراکترهای خوشقلب «دراگون بال زد» نبوده، اما به مرور به فرد بهتری تبدیل میشود؛ به ویژه بعد از رابطهاش با بولما و عشق ناخواستهاش به فرزندانش. رقابت او با گوکو هم او را به سمت اوجهایی چشمگیر و شکستهایی مفتضحانه سوق میدهد. مهمتر از اینها، رشد شخصیتی وجیتا است که در دنبالههای «دراگون بال زد» به ویژه «دراگون بال سوپر» و «دراگون بال دایما» ادامه پیدا میکند. در پایان «دراگون بال سوپر» شاهزادهی تمام سایانها دیگر دنبال قویترین بودن نیست، بلکه کاملا به خانوادهاش وفادار است و آنها را دلیل زندگی خود میداند.
منبع: Game Rant
نوشته بهترین شخصیتهای انیمه «دراگون بال»؛ از گوهان تا وجیتا اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala