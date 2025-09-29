اگر «آلیس در سرزمین مرزی» را دوست دارید، این ۱۰ سریال را ببینید

۱۰ سریال برتر شبیه «آلیس در سرزمین مرزی»؛ از بدترین تا بهترین
۱۰. ۱۰۰ (The 100)
- سال پخش: ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰
- سازندهی سریال: جیسون روتنبرگ
- بازیگران: الایزا تیلور، پیج تورکو، الی گوری، توماس مکدانل
- امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۵ از ۱۰
در «آلیس در سرزمین مرزی» با گروهی از شخصیتها، هرکدام با ویژگیهای خاص خودشان سروکار داریم که مجبور میشوند برای بقا در دنیایی کابوسوار آستین بالا زده و بجنگند؛ سریالهای زیادی نیستند که شبیه «۱۰۰» بتوانند این ویژگیِ «آلیس در سرزمین مرزی» را تکرار کنند. داستان «۱۰۰» یک قرن پس از ویرانی زمین بهخاطر انفجار هستهای اتفاق میافتد. در این سریال ما ماجرای صد نوجوان بازداشتشده را در یک ایستگاه فضایی دنبال میکنیم که به زمین فرستاده میشوند تا دربارهی شرایط زمین تحقیق کنند؛ تحقیق دربارهی اینکه آیا بازگشت به زمین جان انسان را تهدید خواهد کرد یا خیر.
«۱۰۰»، که به طرز جالبی صد اپیزود دارد، در هفت فصل داستانی جذاب از یک دیستوپیای دلهرهآور روایت میکند که در آن بقا، به اولویت افراد تبدیل میشود. شبیه «آلیس در سرزمین مرزی»، سریال «۱۰۰» هم بر روابط بین شخصیتها و همکاری و خیانتهای آنان در مواجهه با چالشهای مختلف تمرکز میکند. «۱۰۰» از مجموعه رمانهای کاس مورگان اقتباس شده و با توجه محبوبیت داستانهای ژانر نوجوان از اواسط دهه ۲۰۱۰ حسابی هم طرفدار دارد. این سریال از پادآرمانشهر مورگان به عنوان بستری برای به تصویر کشیدن درامی کاراکترمحور استفاده میکند که با شخصیتهای خاکستری آن، جذابتر هم شده است.
۹. نمایش ۸ (The 8 Show)
- سال پخش: ۲۰۲۴
- سازندهی سریال: هان جه ریم
- بازیگران: ریو جون یول، چون وو هی، پارک جونگ مین، پارک هه جون
- امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۲ از ۱۰
موفقیت سریالهایی شبیه «آلیس در سرزمین مرزی» و «بازی مرکب» (Squid Game) در سالهای اخیر، به ساخت چندین سریال دیگر انجامیده که فرمول این سریالهای آسیایی را دنبال میکنند. یکی از بهترین نمونههای آن، سریال کرهای «نمایش ۸» است که سال ۲۰۲۴ از نفتلیکس پخش شد. این مجموعهی هشت قسمتی داستان هشت مسابقهدهنده را دنبال میکند که وارد یک بازی خطرناک میشوند؛ هر مرحله که در بازی باقی بمانند، پول میگیرند، اما باید این پول را برای تهیهی تجهیزات موردنیازشان خرج کنند. با اینکه بازیکنان در آغاز با هم همکاری میکنند، اما به مرور متوجه میشوند که در پرداختیِ هرکدام تفاوتهایی هست. این موضوع، نهتنها بازیکنان را به جان هم میاندازد، که پرسشهایی دربارهی ماهیت خود بازی برمیانگیزاند.
با اینکه نمیتوانید کیفیت سریالی شبیه «بازیهای مرکب» را از «نمایش ۸» داشته باشید، اما این مجموعه موفق شده نقدی استعاری از طبیعت و ذات بشری ارائه دهد و آن را بر بستر بازیهایی هم قرار داده که تماشایشان بهشدت هیجانانگیز است. سریال «نمایش ۸» با تمرکز بر موضوعاتی چون حرص، طمع و خودخواهی که کاپیتالیسم به آن دامن میزند، میتواند یک مجموعهی عالی برای طرفداران «آلیس در سرزمین مرزی» باشد.
۸. از سوی (From)
- سال پخش: ۲۰۲۲ تاکنون
- سازندهی سریال: جان گریفین
- بازیگران: هارولد پرینو، کاتالینا ساندینو مورنو، ایان بیلی، دیوید آلپی
- امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۸ از ۱۰
خلاف روزگاری که تصور میشد ژانر ترسناک در فرمت سریالهای تلویزیونی نمیتواند مخاطب عام را جذب کند، این روزها میبینیم که برخی از سریالهای ترسناک به پربینندهترین برنامههای پلفرمهای استریمینگ تبدیل میشوند. «از سوی»، یا همان «منشأ»، یکی از عجیبترین نمونههایی است که نهتنها سه فصل موفقیتآمیز داشته، که برای فصل بعدی هم تمدید شده است. ایدهی اصلی سریال «از سوی» شبیه همانی است که در «آلیس در سرزمین مرزی» میبینید: گروهی از افراد در جایی گیر میافتند و باید هرطور شده خودشان را از این واقعیتِ کابوسوار نجات دهند. در «از سوی» این مکان، یک شهر حاشیهای امریکایی است که هر شب هیولاهایی عجیب به آن حمله میکنند.
سریال «از سوی» ژانر وحشت را با ژانر جنایی و تریلر ترکیب میکند و کلی شخصیت جالب و بهیادماندنی دارد که برای عاشقان سریالهای ترسناک گزینهای عالی است. هر سه فصل «از سوی» تاکنون توانسته تحسین منتقدان را به دست آورند؛ پس اگر از ژانر دلهرهآور و بقا خوشتان میآید، ارزش دارد حداقل یکبار تماشایش کنید.
۷. ما همه مردهایم (All of Us Are Dead)
- سال پخش: ۲۰۲۲ تاکنون
- سازندهی سریال: چون سونگ ایل، لی جه کیو، کیم نام سو
- بازیگران: پارک جی هو، یون چان یونگ، چو یی هیون، لومون
- امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۶ از ۱۰
یکی دیگر از سریالهای کرهای جذاب این فهرست، سریال «ما همه مردهایم» است که داستان زامبیمحور آن براساس یک وبتون به همین نام ساخته شده. در «ما همه مردهایم» در دنیایی خیالی قرار میگیریم که بهخاطر نتیجهی آزمایش ناموفق یک معلم علوم دبیرستان، یک ویروس کشنده در کل شهر منتشر میشود. همزمان با شیوع این ویروس در سراسر شهر هیوسان، گروه کوچکی از دانشآموزان باید برای زنده ماندن از این کابوس وحشتناک به هوش، شجاعت و رفاقت خود تکیه کنند.
«همه ما مردهایم» با ۱۲ قسمت یک ساعته در فصل اول خود، چیزهای زیادی برای ارائه دارد و صحنههای هیجانانگیز و پرانرژی را با شخصیتپردازی عمیق عجین کرده است. با اینکه سه سال از پخش فصل اول آن در نتفلیکس میگذرد، اما میدانیم که فیلمبرداری فصل دوم در ژوئیهی امسال آغاز شده و این بار، قرار است وحشت زامبیها خونینتر و خطرناکتر و التبه این بار از یک دانشگاه سر در بیاورد.
۶. ویوارد پاینز (Wayward Pines)
- سال پخش: ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶
- سازندهی سریال: چاد هاج
- بازیگران: مت دیلن، کارلا گوجینو، توبی جونز، تیم گریفین
- امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۳ از ۱۰
با اینکه «ویوارد پاینز» در زمان انتشارش آنقدر مورد استقبال واقع نشد و فصل دوم آن هم بهخاطر کلیشهای بودنش نقدهای مثبتی نگرفت، اما از آن زمان تاکنون این سریال به یک اثر کالت کلاسیک تبدیل شده است. «ویوارد پاینز» براساس مجموعه رمانی به همین نام نوشتهی بلیک کراوچ ساخته شده که المانهای ترسناک و رمزآلود را با هم ترکیب میکند. داستان با ایتن برک (مت دیلن) آغاز میشود، یک مأمور سرویس مخفی ایالات متحده که تحقیقاتش در مورد ناپدید شدن دو مأمور دیگر، او را به شهر عجیب و غریب و البته رویایی ویوارد پاینز میرساند. شبیه آریسو در سریال «آلیس در سرزمین مرزی»، برک هم خود را در شهر گرفتار میبیند و مجبور میشود برای کشف حقیقت پشت ماهیت سورئال و مرگبار ویوارد پاینز و البته نجات خود، آستین بالا بزند.
اگر داستانهای وهمآلود و پررمز و راز دوست دارید، کمتر سریال پرپیچ و خمی مثل «ویوارد پاینز» پیدا خواهید کرد که اتفاقا استاد رمز و راز، ام. نایت. شالامان روی فصل اول آن کار کرده است. با وجود ایدهی آشنای سریال، اما چاد هاج، سازندهی «ویوارد پاینز» توانسته به خوبی رمان کراوچ را برای فرمت تلویزیون اقتباس و حس تعلیق کتاب را بازسازی کند. حتی اگر قسمت اول به نظرتان تکراری و کلیشهای رسید، به آن فرصت دهید که «ویوارد پاینز» با غافلگیریهای خود، تا اپیزود دوم و سوم حسابی بالا میگیرد.
۵. عازم جهنم (Hellbound)
- سال پخش: ۲۰۲۱ تاکنون
- سازندهی سریال: یون سانگ-هو
- بازیگران: یو آه-این، کیم هیون جو، پارک جونگ-مین، وون جین آه
- امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۶.۶ از ۱۰
تماشای آدمهایی که با اتفاقات غیرمنطقی دست و پنجه نرم میکنند همیشه سنگبنای محکمی برای یک سریال تلویزیونی خوب است؛ چه این ناپدیدشدن ناگهانی مردم باشد، چه مبارزه با شیوع بیماریهای عجیب و غریب و چه ظاهر شدن هیولاهای پیامآور مرگ! سریال «عازم جهنم» یکی از بهترین سریالهای کرهای است که وحشت فراطبیعی را با ژانر فانتزی تاریک و موضوعات مذهبی ترکیب میکند. بینندگان هم ما با موافقند و با استقبالشان از این سریال، فصل اول «عازم جهنم» را به صدر پربینندهترین سریالهای نتفلیکس در ۲۰۲۱ میلادی رساندند.
داستان در آیندهای بسیار نزدیک و در سئول اتفاق میافتد. روزی موجودات عجیب و غریبی جلوی مردم ظاهر شده و آنها را از مرگ قریبالوقوعاشان مطلع میکنند. با توجه به تاریخ و زمان دقیق مرگشان، این گناهکاران باید منتظر روز داوری باشند. سریال «عازم جهنم» شبیه «آلیس در سرزمین مرزی» ماجرای چندین شخصیت را پس از این واقعهی وحشتناک دنبال میکند که میخواهند از ماهیت این واقعیت تازه سردربیاورند. «عازم جهنم» با تمام مرگهای خشن و جزئیات بیرحمانهای که در داستان کاشته شده، به فیلم خود یوون سانگ-هو، «قطار بوسان» (Train to Busan) شباهت پیدا میکند. با تمرکز بر عاقبت بازماندگان، پدیدار شدن سازوکار و سازمانهای تازه در جامعه در سوءاستفاده از گرایشات مذهبی، «عازم جهنم» یک سریال جنجالی است که گاه با خشونت بیامانش، و گاه با مفاهیم فلسفی شما را به سمت ایدههای جسورانهاش جذب میکند.
۴. پریفرال (The Peripheral)
- سال پخش: ۲۰۲۲
- سازندهی سریال: اسکات اسمیت
- بازیگران: کلویی گریس مورتس، گری کار، جک رینور، جیجی فیلد
- امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۵ از ۱۰
«پریفرال» یک سریال علمی-تخیلی دربارهی تکنولوژی، فلسفه، شرایط انسانی و البته رباتهاست که اگر با سبک منحصربهفرد داستانسرایی غیرخطی تهیهکنندگان آن، لیزا جوی و جاناتان نولان (از سریال «وستورلد»)، آشنا باشید میدانید از چه صحبت میکنیم. این سریال از رمان تحسینشدهی ویلیام گیبسون اقتباس شده که سفری شبیه به ماجرای غیرقابل پیشبینی «آلیس در سرزمین مرزی» را دنبال میکند. در «پریفرال» یک زن جوان با استفاده از یک ربات همزاد، به دنیایی ناشناخته در آینده پا میگذارد.
داستان این سریالِ پلتفرم پرایم ویدیو در دو خط زمانی متفاوت روایت میشود: یکی در منطقهی روستایی کلیتون، کارولینای جنوبی، در سال ۲۰۳۲ که پیشرفت تکنولوژی به جایی رسیده که میتوانید سریعتر از آنکه چیزی را سفارش دهید، آن را با پرینتر سهبعدی چاپ کنید. خط زمانی دیگر، در سال ۲۱۰۰ اتفاق میافتد، جایی که در آن مردم میتواند ربات انساننمای خودشان را داشته باشند که هوش مصنوعیاش میتواند در نقش همراه یا کارگر عمل کند. این دو خط زمانی با شخصیت فلین فیشر (کلویی گریس مورتس) به هم متصل میشود؛ گیمری که دست به سفر در زمان میزند و خود را در مجموعهای از توطئههای پشتپرده گرفتار مییابد.
۳. ٪۳
- سال پخش: ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰
- سازندهی سریال: پدرو آگیلرا
- بازیگران: ژوائو میگل، بیانکا کمپاراتو، میشل گومز، رودولفو والنته
- امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۷.۲ از ۱۰
این سریال شبیه «آلیس در سرزمین مرزی» در ژانر بتلرویال میگنجد؛ سریال برزیلی «۳ درصد» که بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ چهار فصل آن از نتفلیکس پخش شد، دنیایی دیستوپیایی را به تصویر میکشد که در آن ۳ درصد از یک جامعهی فقیر فرصت دستیابی به زندگی بهتر را دارند؛ البته اگر بتوانند از فرایند انتخاب جان سالم به در ببرند. قانون مثل «بازیهای گرسنگی» «بکش یا کشته شو» نیست؛ ولی شباهتهای زیادی به شخصیتهای جذاب این مجموعه و چیزی مثل «بازیهای گرسنگی» یا «آلیس در سرزمین مرزی» پیدا میکنید.
داستان از همان آغاز با فرایند انتخاب شروع میشود؛ جایی که جوانان ۲۰ ساله میخواهند به سرزمین موعود برسند، جایی که آفشور (Offshore) خوانده میشود. مجموعهای از چالشهای دشوار جسمی، روانی و اجتماعی در انتظار آنهاست که میخواهد تعدادشان را کاهش دهد. البته معلوم است که رقابت سالمی در کار نیست؛ مخصوصا که برخی از شخصیتها با انگیزههای پنهانی وارد فرایند میشوند و میخواهند تیشه به ریشهی کل سیستم بزنند.
۲. بازماندگان (The Leftovers)
- سال پخش: ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷
- سازندهی سریال: دیمون لیندلوف، تام پروتا
- بازیگران: جاستین ثرو، ایمی برنمن، کریستوفر اکلستون، لیو تایلر
- امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸.۳ از ۱۰
داستان «بازماندگان» ماجرای سه سال پس از اتفاقی غیرقابل توضیح را نشان میدهد؛ اتفاقی که طی آن ۲ درصد جمعیت جهان ناگهان غیبشان میزند. سریال، اعضای بازماندهی شهر میپلتون در حومهی نیویورک را دنبال میکند که برای ادامهی زندگی خود با مشکلات تازه دست به گریباناند. به نظر میرسد افراد به طور تصادفی ناپدید شدهاند؛ چرا که در میانشان نوزادان، جانیها و خلاصه همهجور آدمی وجود دارد. برخی با غم فقدان عزیزانشان کنار میآیند و برخی دیگر، برای درک این واقعهی عجیب دست به دامن ایدئولوژیهای جدید شدهاند. یک رهبر دینی مرموز (پترسون جوزف) فرقهای برای خودش راه میاندازد تا در این زمان که کتاب مقدس نمیتواند پاسخهای تسلیبخشی فراهم کند، مردم را به ایمانی تازه بکشاند. اعضای این فرقه تماما لباس سفید میپوشند، پشت سرهم سیگار میکشند و صحبت نمیکنند.
سریال «بازماندگان» یک شاهکار اغلب نادیدهگرفتهشده بین سریالهای دهه ۲۰۱۰ میلادی است که شبیه «آلیس در سرزمین مرزی»، شما را مجبور میکند از زاویهای دیگر به جامعه و روابط انسانی بنگرید. این مجموعه، که براساس رمان ۲۰۱۱ تام پروتا ساخته شده، در هر سه فصل خود با تحسینهای بسیار از سمت منتقدین و بینندگان همراه بود و باری دیگر نام دیمون لیندلف را به عنوان یکی از بهترین فیلمنامهنویسان و تهیهکنندگان تلویزیون امریکا تثبیت کرد.
۱. بازی مرکب (Squid Game)
- سال پخش: ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵
- سازندهی سریال: هوانگ دونگ هیوک
- بازیگران: لی جونگ جه، جونگ هو یون، لی یو می، لی بیونگ هون
- امتیاز کاربران IMDb به سریال: ۸ از ۱۰
سریالهای زیادی نیستند که به اندازهی «بازی مرکب» جهانی شده باشند. این پدیدهی کرهی جنوبی به محض انتشار روی نتفلیکس در ۲۰۲۱ کل اینترنت را درنوردید و حالا چنان در فرهنگ عامهی ما و مردم جهان، جا خوش کرده که کمتر کسی است با آن آشنا نباشد. داستان «بازی مرکب»، که در سئول امروزی اتفاق میافتد، سونگ گیهون (لی جونگ جه) را دنبال میکند؛ آدمی بدبخت و مقروض که خودخواسته پا در مسابقهای میگذارد که به بدترین کابوس عمرش تبدیل خواهد شد. گیهون هم شبیه آریسوی سریال «آلیس در سرزمین مرزی»، باید در کنار شرکتکنندههای دیگر از یکسری بازی/مسابقه زنده بیرون بیاید؛ با این تفاوت که مسابقات «بازی مرکب» همه بازیهای کودکانهای است که بچهها در کرهی جنوبی بازی میکنند. چالشهای بیرحمانهای در انتظار تمام شرکتکنندگان است که شکست در آنها، نتیجهای جز مرگ در پی نخواهد داشت. در سایهی جایزهی نقدی هنگفتی که در انتظار برنده است، دوستیها و دشمنیهایی شکل می گیرد که انسانیت شرکتکنندگان را زیر سوال میبرد.
سریال «بازی مرکب» با نقد تند از خود کاپیتالیسم و نابرابریهای اجتماعی شروع شد و در فصلهای آتی دز خشونت را بهشدت بالا برد. در این سریال هم شبیه «آلیس در سرزمین مرزی»، بازیها به بستری برای سنجیدن اخلاقیات انسانی تبدیل میشوند و هربار قهرمانان داستان را به مرز ناکامی و نومیدی میکشانند تا جایی که خلاف ضربالمثلها، پایان شب سیه هیچوقت از راه نمیرسد.
منبع: Collider
نوشته اگر «آلیس در سرزمین مرزی» را دوست دارید، این ۱۰ سریال را ببینید اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala