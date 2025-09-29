تحلیلگران نسبت به فروش فیلم واکنشهای متفاوتی داشتهاند. یک افتتاحیه پایین ۲۰ میلیون دلاری برای فیلمی که بیش از ۱۳۰ میلیون دلار هزینه تولید و ۷۰ میلیون دلار دیگر هزینه بازاریابی داشته، ناامیدکننده است. و «یک نبرد پس از دیگری» باید حداقل ۳۰۰ میلیون دلار در بفروشد تا در اکران سینمایی بودجهاش را جبران کند. یادآوری میکنیم که 50 درصد درآمد فیلمها برای سینمادارها است.
از طرف دیگر، این فیلم با درجهبندی بزرگسالان (R) کاملا اورجینال است و مثل فرنچایزهایی مانند «سوپرمن» یا «دنیای ژوراسیک» نیست که از قبل طرفدار داشته باشد. ایجاد هیجان و ترغیب مردم به خرید بلیت برای یک فیلم کاملا جدید میتواند زمانبر باشد. علاوه بر این، برادران وارنر در چند ماه اخیر، با تولید فیلمهای موفقی در اشکال و اندازههای مختلف مانند «ماینکرفت»، «سوپرمن»، «گناهکاران»، «سلاحها» و «احضار: آخرین مراسم»، عملکرد حیرتانگیزی داشته و کاملا محتمل است که «یک نبرد پس از دیگری» مسیر مشابهی را طی کند.
دیوید اِی. گراس (تحلیلگر) در این باره گفته است: «اگر این فیلم به اندازه کافی در سینماها دوام بیاورد یا در خارج از کشور بیش از حد انتظار عمل کند، شانس رسیدن به سودآوری را دارد. این فیلم نامزدیهای زیادی در فصل جوایز به دست خواهد آورد، اما این اتفاق دو تا سه ماه دیگر است و بعید است که به اکران آن [در حال حاضر] کمک کند.»
واکنشهای مثبت تماشاگران و تبلیغات دهان به دهان برای موفقیت چنین فیلمی حیاتی است. در این زمینه، «یک نبرد پس از دیگری» با استقبال پرشور مخاطبان (کسب نمره A در نظرسنجیهای سینماسکور) و منتقدان (میانگین ۹۶٪ در راتن تومیتوز) مواجه شده است، که باید نشانه خوبی برای اکران سینمایی آن باشد. فرمتهای پریمیوم مانند آیمکس، دالبی و ویستاویژن، که بلیتشان گرانتر است، نیز به تقویت درآمدهای آن کمک خواهند کرد. بر اساس گزارش برادران وارنر، این سینماهای پیشرفتهتر، سهم عظیمی معادل ۵۱٪ از مجموع فروش فیلم در آمریکای شمالی را به خود اختصاص دادند.
علاوه بر این، «یک نبرد پس از دیگری» اعتبار لئوناردو دیکاپریو در گیشه را محک خواهد زد. پل توماس اندرسون، کارگردان فیلمهایی چون «بوگی نایتس»، «مگنولیا» و «استاد»، یکی از برترین فیلمسازان نسل خود شناخته میشود، اما فیلمهای او معمولا از نظر تجاری موفق نیستند. برای نمونه، پرفروشترین فیلم اندرسون، «خون به پا خواهد شد» (2007) است که ۷۶.۴ میلیون دلار در سطح جهانی فروش داشت. در مقابل، دیکاپریو، یک بازیگر طراز اول است که تواناییهای سینمایی خود را با «تایتانیک»، «تلقین» و «از گور برخاسته» ثابت کرده. فیلم قبلی او، «قاتلان ماه گل» ساختهی مارتین اسکورسیزی بود که با ۲۳ میلیون دلار افتتاح شد و اکران خود را با ۶۸ میلیون دلار داخلی و ۱۵۸ میلیون دلار جهانی به پایان رساند.
آیا «یک نبرد پس از دیگری» که افتتاحیهی ضعیفتری نسبت به «قاتلان ماه گل» داشته، در نهایت به فروش بالاتری خواهد رسید؟ دیکاپریو در این فیلم که به طور آزادانه از رمان «واینلند» (1990) نوشته توماس پینچن اقتباس شده، پ نقش باب فرگوسن، یک انقلابی شکستخورده را برعهده دارد که با دخترش، ویلا، به طور مخفیانه زندگی میکند تا اینکه یکی از دشمن قدیمیاش (شان پن) دوباره ظاهر میشود و خانواده آنها را تهدید میکند.
«یک نبرد پس از دیگری» تنها فیلم جدید این هفته نبود و انیمیشن خانوادگی «خانه عروسکی گبی» از یونیورسال و فیلم اسلشر «غریبهها: فصل ۲» از لاینزگیت هم روی پرده رفتند. «خانه عروسکی گبی» با ۱۳.۵ میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفت تا دقیقا مطابق پیشبینیها عمل کند. این فیلم که بر اساس سریال محبوب نتفلیکس و با هدف جذب کودکان پیشدبستانی ساخته شده است، نمره ارزشمند +A را در نظرسنجیهای سینماسکور کسب کرد که میتواند عمر سینمایی آن را طولانی کند. یونیورسال ۳۲ میلیون دلار برای برای ساخت آن هزینه کرده است.
«غریبهها: فصل ۲» در اولین هفته اکران خود، با فروش ۵.۹ میلیون دلار از ۲۶۵۰ سینما، در رتبه پنجم قرار گرفت. این میزان فروش بسیار کمتر از قسمت قبلی این مجموعه، «غریبهها: فصل ۱»، است که سال ۲۰۲۴ با ۱۲ میلیون دلار اکران شد و در نهایت ۴۸ میلیون دلار در سطح جهانی به دست آورد. بعید است که این دنباله بتواند به فروش مشابهی برسد اما هزینه تولید آن تنها تنها ۸.۵ میلیون بوده است.
استودیوی لاینزگیت باید از همین میزان فروش هم راضی باشد چون نقدها و واکنشهای طرفداران به این فیلم کاملا منفی بوده است. مخاطبان به «غریبهها: فصل ۲» نمره C منفی را در سینماسکور دادهاند و نمره منتقدان آن در راتنتومیتوز هم 18% است. کارگردانی فیلم را رنی هارلین برعهده داشته و قصه دربارهی بازگشت آدمکشهای قسمت اول است که متوجه میشوند یکی از قربانیانشان (مادلین پچ) هنوز زنده است، بنابراین برمیگردند تا کار را تمام کنند.
انیمه پرفروش سونی، «شیطانکش: کیمتسو نو یایبا، قلعه بیپایان» و فیلم «احضار: آخرین مراسم»، جایگاههای بعدی جدول پنج فیلم برتر را تکمیل کردند. «شیطان کش»، که یک موفقیت غیرمنتظره بزرگ است، پس از سه آخر هفته ۱۱۸.۱ میلیون دلار در آمریکا فروش داشته و همانطور که هفتهی قبل هم گفتیم، حالا پرفروشترین انیمه سینمایی تاریخ آمریکای شمالی است. فروش این فیلم در کشورهای دیگر حتی بیشتر بوده و با ۴۸۷.۳ میلیون دلار، مجموع فروش آن به ۶۰۵.۴ میلیون دلار رسیده است.
«احضار» با ۶.۹ میلیون دلار در جایگاه چهارم قرار گرفت. این دنباله نیز در حال شکستن رکوردها است و با ۱۶۱.۵ میلیون دلار در آمریکا و ۴۳۵ میلیون دلار در کشورهای دیگر، بزرگترین قسمت در این فرنچایز دیرپا تاکنون محسوب میشود.
در همین حال، فیلمهای جدید هفته گذشته، «او» (Him) از یونیورسال و «یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا» از سونی، در دومین هفته اکران خود سقوط کردند. تریلر ورزشی «او» به تهیهکنندگی جوردن پیل، ۳.۸ میلیون دلار فروش داشت، که یک افت دردناک ۷۱٪ نسبت به افتتاحیه آن است. فروش کلی آن تا این لحظه ۲۰.۹ میلیون دلار است و به نظر نمیرسد که بتواند بودجهاش را جبران کند. «یک ماجراجویی بزرگ جسورانه زیبا» با بازی مارگو رابی و کالین فارل، با ۱.۲ میلیون دلار به جایگاه دوازدهم سقوط کرد، که ۶۳٪ کاهش نسبت به آخر هفته گذشته را نشان میدهد. این فیلم که بودجه 45 میلیون دلاری ساخته شده، یک شکست تمامعیار برای سونی است.
|نام فیلم
|هفته اکران
|فروش آخر هفته
|فروش کلی
|یک نبرد پس از دیگری
One Battle After Another
|1
|22,400,000
|22,400,000
|خانه عروسکی گبی
Gabby’s Dollhouse: The Movie
|1
|13,700,000
|13,700,000
|احضار 4: آخرین مراسم
The Conjuring: Last Rites
|4
|6,860,000
|161,454,110
|غریبهها: فصل ۲
The Strangers: Chapter 2
|1
|5,900,000
|5,900,000
|شیطانکش: قلعه بیپایان
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle
|3
|4,865,000
|115,940,847
|او
Him
|2
|3,650,000
|20,793,925
|پیادهروی طولانی
The Long Walk
|3
|3,400,000
|2,628,666
|دانتون ابی: پایان باشکوه
Downton Abbey: The Grand Finale
|3
|3,300,000
|28,814,237
|مرد عنکبوتی 1، 2 و 3
Spider-Man/Spider-Man 2/Spider-Man 3
|1
|2,250,977
|2,250,977
|زمستان مرگبار
Dead of Winter
|1
|1,054,000
|1,054,000
* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلمها در آمریکای شمالی را شامل میشود.
منبع: variety
