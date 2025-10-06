هرچه باید درباره‌ی فیلم «ترون: اریس» بدانید؛ از حضور جرد لتو تا موسیقی متن NIN

مهم‌ترین مانع ساخت فیلم «ترون ۳»، فیلمنامه‌ی آن بود که چندین بار تغییرش دادند و جرد لتو را، که از سال ۲۰۱۴ نامش با پروژه گره خورده بود، در این نسخه‌ی پایانی به‌عنوان نقش اصلی انتخاب کردند. آیا بالاخره دیزنی می‌تواند فرنچایز را با «ترون ۳» به رستگاری برساند، یا این فیلم هم به یک دنباله‌ی شکست‌خورده‌ی هالیوودی و به سرنوشت فیلم قبلی دچار خواهد شد؟ به زودی پاسخ این پرسش‌ها را خواهیم فهمید. پیش از آن بیایید برویم سراغ بازیگران، عوامل، داستان و خلاصه هرچه باید درباره‌ی فیلم «ترون: اریس» بدانید.

داستان فیلم «ترون: اریس» چیست؟

با اینکه «ترون: اریس» یکی از موردانتظارترین فیلم‌های علمی-تخیلی ۲۰۲۵ است، اما هنوز چیز زیادی از داستان فیلم نمی‌دانیم. به نظر می‌رسد تیم مارکتینگ دیزنی تلاش کرده‌اند تا جای ممکن داستان فیلم را برایمان مبهم نگه دارند. خلاصه داستان رسمی «ترون ۳» از یک هوش مصنوعی پیشرفته و فرستاده شدنش به مأموریتی خطرناک می‌گوید:

«ترون: اریس» داستان یک برنامه‌ی بسیار پیچیده به نام اریس را دنبال می‌کند که برای یک مأموریت خطرناک از دنیای دیجیتالی به دنیای واقعی فرستاده می‌شود و این اولین برخورد بشر با هوش مصنوعی‌ها خواهد بود.

داستان هردو فیلم‌های قبلی «ترون» هم مسیری مشابه را طی کرده‌اند. در «ترون» ۱۹۸۲ داستان کوین فلین را می‌بینیم که برنامه‌نویس کامپیوتر و بازی‌ساز است و وسط دنیای نرم‌افزاری کامپیوتری بزرگ می‌افتد که خودش خلق کرده. برای فرار از این دنیا، او باید با برنامه‌های مختلف همکاری می‌کرد و البته لایت‌سایکل‌های نمادین (Light Cycle) را هم اینجا می‌بینیم.

دنباله‌ی این فیلم حدود ۲۰ سال بعد و در ۲۰۱۰ میلادی منتشر شد: «ترون: میراث» که داستان سم (پسر فلین) را روایت می‌کند که به پیامی از پدر گمشده‌اش پاسخ می‌دهد. داخل این دنیای دیجیتالی، به نام گرید (Grid)، او مجبور می‌شود با الگوریتم کورا (Quorra) و شخصیت‌های دیگر همکاری کند تا جلوی برنامه‌ی شیطانی، کلو (Clu) را، که به دنیای واقعی حمله کرده، بگیرد. خلاف این دو فیلم، به نظر می‌رسد داستان «ترون: اریس» بین دنیای واقعی و دیجیتالی (گرید) تقسیم شده که تفاوت تازه‌ای برای فرنچایز خواهد بود؛ چون اگر فیلم‌های سابق را دیده باشید، می‌دانید که همیشه داستان تمرکزش بر دنیای دیجیتالی بوده است.

بازیگران و عوامل فیلم چه کسانی هستند؟

جرد لتو بزرگترین چهره‌ای است که در فیلم حضور دارد؛ هرچند این روزها چندین بار کنسل‌اش کرده‌اند. او نقش اریس را بازی می‌کند؛ همان برنامه‌ی پیشرفته که برای مأموریت به دنیای واقعی فرستاده می‌شود. جف بریجز هم در نقش سابق خود، کوین فلین، به «ترون» بازگشته؛ البته نمی‌دانیم حضورش در این فیلم تا چه اندازه تأثیرگذار خواهد بود. [شروع اسپویلر] تا جایی که در فیلم قبلی دیدیم می‌دانیم که کاراکتر او در «ترون: میراث» می‌میرد. خود بریجز در مصاحبه با وبسایت «امپایر» (Empire) اعتراف کرد که وقتی به او گفتند می‌خواهند او را به «ترون ۳» بیاورند، به‌شدت تعجب کرده؛ مشخصا چون کاراکترش در فیلم قبلی مرده. او بیشتر از این‌ها درباره‌ی نقش کوین فلین در داستان فیلم تازه توضیح نداده است. [پایان اسپویلر]

علاوه بر جرد لتو و جف بریجز، از سایر بازیگران فیلم «ترون: اریس» می‌توان به نام‌های زیر اشاره کرد:

بازیگر شخصیت در فیلم «ترون: اریس» فیلم‌ها/سریال‌های معروف جرد لتو اریس دالاس بایرز کلاب، جوخه انتقام جف بریجز کوین فلین لبوفسکی بزرگی، شجاعت واقعی ایوان پیترز جولین دیلینجر، نوه‌ی ادوارد دیلینجر سریال داستان ترسناک امریکایی، سریال هیولاها گرتا لی ایو کیم سریال عروسک روسی، فیلم زندگی‌های گذشته جیلین اندرسن الیزابت دیلینجر، مادر جولین سریال پرونده‌های ایکس، هانیبال کمرون موناهان ؟ سریال گاتهام جودی ترنر اسمیت ؟ سریال جنگ ستارگان: اکلایت حسن منهاج ؟ با ما تمام می‌شود

یواخیم رانینگ کارگردانی فیلم را عهده‌دار است؛ کارگردان فیلم‌های چون «مالفیسنت: سردسته‌ی اهریمنان» (Maleficent: Mistress of Evil)، «زن جوان و دریا» (Young Woman and the Sea) و «دزدان دریایی کارائیب: مردگان حکایت نمی‌کنند» (Dead Men Tell No Tales) که آن را در کنار اسپن سندبرگ کارگردانی کرده است. پیش از او قرار بود گارث دیویس کارگردان فیلم باشد که اوایل سال ۲۰۲۳ از پروژه کنار کشید.

فیلمنامه‌ی نهایی را جک ثورن، نویسنده‌ی «انولا هلمز» (Enola Holmes) و سریال «نیروی اهریمنی‌اش» (His Dark Materials)، نوشته. پیش از او هم کسانی بودند که دست به نوشتن فیلمنامه‌ی «ترون ۳» زدند؛ از جمله نویسنده‌ی سریال «دردویل: تولد دوباره» (Daredevil: Born Again) که کنار کارگردان «ترون: میراث»، یعنی جوزف کوشینسکی، فیلمنامه‌ای برای «ترون: اریس» نوشتند. فیلمبرداری توسط جف کروننوث انجام شده که پیش‌تر روی فیلم‌هایی چون «شبکه اجتماعی» (The Social Network) و «دختر گمشده» (Gone Girl) کار کرده. تایلر نلسون، تدوینگر «کرید ۳» (Creed III) و «بتمن» (۲۰۲۲) مت ریوز هم روی پروژه حضور داشته است.

موسیقی متن فیلم «ترون: اریس» را ناین اینچ نیلز ساخته است

اما مهم‌ترین چیزی که باید درباره‌ی «ترون: اریس» بدانید، موسیقی متن آن است که نام ناین اینچ نینلز (Nine Inch Nails) پای آن خورده. واقعا کدام فرنچایز دیگری جز «ترون» می‌تواند بگوید سه‌تا از بهترین هنرمندان تاریخ موسیقی الکترونیک روی فیلم‌هایش کار کرده‌اند؟ پس از وندی کارلوس، که آهنگساز فیلم‌های «پرتقال کوکی» (A Clockwork Orange) و «درخشش» (The Shining) کوبریک بود و او را آوردند تا موسیقی متن «ترون» ۱۹۸۲ را بسازد، و سپس موسیقی دفت پانک (Daft Punk) در ۲۰۱۰ برای «ترون: میراث»، حالا ناین اینچ نیلز آمده و موسیقی «ترون: اریس» را ساخته است. البته ذکر نام NIИ بیشتر به‌خاطر استراتژی‌های مارکتینگ دیزنی بوده؛ وگرنه مثل همیشه ترنت رزنر و آتیکوس راس با هم موسیقی متن این فیلم را هم ساخته‌اند.

البته این سوال که چه چیزی باعث می‌شود «ترون: اریس» یک اثر ناین اینچ نیلز باشد، نه یک اثر ترنت رزنر و آتیکوس راس، چیزی است که طرفداران دهه‌هاست بر سر آن بحث می‌کنند و اهمیت آن را بیش از حد بزرگ جلوه می‌دهند. آلبوم موسیقی متن «ترون: اریس» همین حالا و پیش از اکران فیلم منتشر شده و شامل ۲۴ قطعه است که خود ترنت رزنر روی آن‌ها خوانندگی هم کرده. سینگل اصلی آلبوم، As Alive as You Need Me to Be، در اکثر تریلرها و تیزرهای فیلم «ترون: اریس» به کار رفته که NIИ برایش موزیک‌ویدیو هم داده‌اند.

در این آلبوم، رزنر با همکاری راس – تنها عضو دائمیِ دیگر گروهِ ناین اینچ نیلز – و خواننده اوپنر تور اخیرشان، بویز نویز (Boys Noize)، و همچنین هادسون موهاک، از زیبایی‌شناسی سایبرپانک و بروتالیستی خود فیلم «ترون: اریس» الهام می‌گیرد. در حالی که دفت پانک و تا حد کمتری وندی کارلوس، موسیقی سینث خود را به صدای کوبنده‌ی ارکسترال پیوند می‌دادند، «ترون: اریس» ساده و بی‌تکلف، پرجزئیات و به‌شدت NIИ است.

فیلم «ترون ۳» چه زمانی منتشر می‌شود؟

فیلم «ترون: اریس» اکتبر امسال به سینماها می‌آید؛ دقیقا ۱۰ اکتبر یا همان ۱۸ مهر. «ترون ۳» در کنار «زوتوپیا ۲» (Zootopia 2) و «آواتار: آتش و خاکستر» (Avatar: Fire and Ash) یکی از سه فیلم بزرگی است که دیزنی برای آخر امسال در نظر گرفته. مطمئن نیستیم «ترون: اریس» چه زمانی به پلتفرم‌های استریمینگ می‌آید؛ اما اگر روند همیشگی فیلم‌های دیزنی طی شود، احتمالا اوایل ۲۰۲۶ میلادی باید منتظر نسخه‌ی دیجیتالی فیلم باشیم.

منبع: Digital Trends

