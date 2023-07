آشنایی با انواع مودم

از نقطه نظر فنی، مودم دستگاهی است که سیگنال‌های ورودی و خروجی را بین ISP و کاربر تبدیل می‌کند. منظور از تبدیل این است که مودم سیگنال‌های آنالوگِ حاصل از سیم کابل یا تلفن را به داده‌های دیجیتال و قابل استفاده برای کامپیوتر به منظور اتصال به اینترنت تبدیل می‌کند. از طرفی این فرآیند به صورت معکوس هم توسط مودم، پشتیبانی می‌شود. مودم‌های امروزی دستگاه‌هایی سریع‌تر هستند که با مدل‌های کابلی (Cable modems) یا DSL هم شناخته می‌شوند. به طور کلی در دنیای خرید و فروش انواع مودم تنها چند نوعِ محدود از این دستگاه وجود دارد و اصلی‌ترین فاکتور در عملکرد دستگاه با انتخاب شرکت خدمات اینترنتی (ISP) گره خورده است.

مودم‌های دایل‌ـ‌آپِ استاندارد (Standard Dial-Up)

مودم‌های DSL

مودم‌های کابلی (Cable Modems)

مودم روتر (Modem/Router Combo)

مودم‌های دایل‌ـ‌آپ استاندارد

این نوع ارتباطات اینترنتی قدیمی‌ترین یا بهتر بگویم منسوخ‌ترین دستگاه‌ها برای دسترسی به اینترنت است. در حدود یک دهه پیش، مودم‌های دایل‌ـ‌آپ از جمله محبوب‌ترین دستگاه‌ها برای اتصال مستقیم به اینترنت از طریق خطوط تلفن بودند. درواقع افرادی که از طریق این مودم‌ها به اینترنت وصل می‌شدند در زمان کاربری قادر به استفاده از تلفن نبودند.

مودم‌های DSL

به یاد داشته باشید که نوع مودم مورد نیاز به نوع اتصال اینترنت بستگی دارد. مودم‌های DSL را می‌توان نوعی مودم‌ داخلی در نظر گرفت که می‌توانند مستقیماً با مودم‌های خارجی ارتباط برقرار کند و به اینترنت DSL متصل شود. در چنین حالتی کاربران می‌توانند حتی در زمانی که به اینترنت متصل هستند به تلفن هم دسترسی داشته باشند. به طور کلی سرعت مودم‌های DSL از مودم‌های معمولی بسیار بالاتر است (در حدود ۵.۱ مگابیت در ثانیه در مقایسه با ۵۶ کیلوبیت در ثانیه ) و نسبت به دیگر سیستم‌ها پهنای باند بالاتری را ارائه می‌کنند.

مودم‌های کابلی

مودم‌های کابلی دستگاه‌هایی ساخته شده از کابل‌های کواکسیال یا هم‌محور (Coaxial Cables) هستند که یک سر آن‌ها به مودم و سر دیگر آن به جعبه‌ی کابل ثابت می‌شود و اولین بار در مرکز فضایی جانسون و توسط ناسا مورد استفاده قرار گرفتند. در همین راستا جلب است بدانید که اگر به دنبال دسترسی به دستگاهی با سرعت بالا هستید، مودم‌ کابلی بهترین گزینه برای خرید است. چراکه این مدل‌ها با فناوری‌هایی مانند خطوط اشتراک دیجیتال نامتقارن (Asymmetrical Digital Subscriber lined) یا به اختصار ‏ADSL‏ رقابت می‌کنند.

مودم روتر

در بیشتر موارد، متخصصین استفاده از مودم‌های مستقل را برای جلوگیری از هر گونه پیچیدگی توصیه می‌کنند. با این حال، دستگاه‌های ترکیبی از مودم و روتر هم ارزش بررسی دارند. این نوع از سیستم‌های تبدیل، امروزه نسبت به گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند. بنابراین در صورتی که تمایل دارید جنبه‌های خاصی از شبکه اینترنت خانگی خود را ارتقا دهید، گزینه‌ای به‌صرفه‌ است. لازم به ذکر است که مودم‌های داخلی موبایل یا پرتابل هم از این فناوری‌ استفاده می‌کنند. همچنین ترکیب مودم و روتر به شما اجازه می‌دهند که بدون ایجاد هیچ تغییری در تنظیمات ISP موجود، به اینترنت متصل شوید.

اکنون که با تمام مدل‌های اصلی مودم آشنا شدید، بهتر است، به ۷ عامل مهم که در انتخاب و خرید بهترین مودم اهمیت دارد، نگاهی دقیق بیاندازیم.

سازگاری با ISP مدنظر سرعت مودم کانال‌های استریمینگ (Streaming Channels) پروتکل‌های DOCSIS درگاه‌های مودم طراحی دستگاه امنیت و گارانتی مودم

سازگاری با ISP مدنظر

قبل از انتخاب و خرید یک مودم، لازم است به بررسی این موضوع بپردازید که آیا مدلِ مودم مدنظر با ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی حاضر در کشور شما سازگار است یا خیر! به طور کلی موارد زیادی وجود دارد که افراد بدون تحقیق مدل خاصی از مودم را خریداری می‌کنند و سپس شاهد عدم سازگاری محصول با شرکت خدمات دهنده‌ی اینترنت (ISP) هستند. به طور کلی می‌توان مدعی شد که اکثر مودم‌ها با ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی سازگار هستند. با این حال، ارائه‌دهندگان کوچک‌تر ممکن است جنبه‌هایی را مدنظر داشته باشند که منجر به مشکلات سازگاری شود. بنابراین قبل از خرید ISP خود را انتخاب و با پشتیبانی آن صحبت کنید. کد MAC دستگاه را پیدا کنید (معمولاً در پایین دستگاه نوشته شده است) و آن را به پشتیبان ارائه دهید تا از سازگاری مودم خود با خدمات دهنده‌ی اینترنت، مطمئن شوید.

سرعت، فاکتوری مهم در انتخاب بهترین مودم

هنگام خرید مودم سرعت یک فاکتور مهم است. در همین راستا باید توجه داشته باشید که سرعت درج شده برای روی دستگاه، سرعت دانلود است و به معنی سرعت بارگذاری مودم نیست. بنابراین، اگر مودمی با سرعت ۱ گیگابایت خریداری نمودید، به این معنی است که محصول قابلیت دانلود ۱۰۰۰ مگابیت در ثانیه از ISP را دارد. همچنین شایان توجه است که در اغلب مدل‌های مودم، سرعت آپلود در مقایسه با سرعت دانلود کمتر است.

لازم به ذکر است که اگر فقط به دنبال خرید اشتراکی مقرون‌به‌صرفه برای رفع نیازهای اینترنتی معمول خود هستید، از خرید مودم پرسرعت خودداری کنید.

با این حال، باید توجه داشته باشید که اشتراک اینترنتی انتخابی توسط شما، یک عامل تعیین کننده در استفاده از پتانسیل‌های مودم خریداری شده است. به عنوان مثال، اگر مودم شما قادر به دانلود با سرعت ۱.۴ گیگابیت در ثانیه باشد و اشتراک خریداری شده از شرکت خدمات‌دهنده‌ی اینترنت ۲۵ مگابایت در ثانیه باشد، تنها به میزان خدمت ارائه شده از ISP، سرعت دانلود خواهید داشت و عملا سرعت دستگاه شما بی‌اهمیت خواهد بود.

فاکتور دیگری که باید به آن توجه کرد، تعریف دقیق Mbps است. در مودم‌ها، واژه‌ی Mbps به معنای مگابیت در ثانیه است نه مگابایت! از آنجایی که هر ۸ بیت یک بایت است، مودمی با سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه در محدوده ۶ تا ۷ مگابایت در ثانیه سرعت دانلود دارد. هنگامی در زمان خرید درک درستی از مقایسه سرعت و پارامترهای مربوط به آن داشته باشید، انجام خرید آسان‌تر و آگاهانه‌تر می‌شود.

کانال‌های استریمینگ در مودم

به طور خلاصه و کاملا سراست، هر چه تعداد کانال‌ها بیشتر باشد، توانایی مودم هم بیشتر است. هر مودم دارای توضیحاتی در خصوص کانال استریمینگ آن است، مشروط بر اینکه بدانیم کجا به دنبال این توضیحات باشیم. فاکتور کانال‌های استریمینگ بسته به نوع دستگاه با اعدادی به شکل ۸×۴ یا حتی ۳۲×۸ نوشته می‌شوند. با توجه به این مشخصه، در سمت چپ علامت ضربدر، تعداد کانال‌های «پایین دستی» (downstream) را نمایش می‌دهد. این عدد نشان‌دهنده‌ی سهم دانلودی است که ISP مربوطه در زمان معین در اختیار کاربر قرار می‌دهد. از آنجایی که اغلب کاربران در درجه اول به سرعت دانلود اهمیت می‌دهند، این عدد معمولاً در مقایسه با عدد کانال‌های بالا دستی (upstreaming) در سمت راست علامت ضرب، مقدار بیشتری دارد. اگر قصد خرید مودم دارید، همیشه به دنبال دستگاهی باشید که عدد پایین دستی آن حداقل ۱۶ کانال برای رسیدن به سرعت مناسب داشته باشد.

پروتکل‌های DOCSIS

اکنون که با مبحث کانال‌های پایین دستی و اهمیت آن در سرعت دانلود و اشتراک ISP آشنا شدید، مهم است که در مورد مفهوم استاندارد DOCSIS که مخفف «Data Over Cable Service Interface Specification» است، هم بیشتر بدانیم. درواقع این پروتکل به یک ISP اجازه می‌دهد تا خدمات اینترنتی را از طریق کابل‌های هم‌محور یا کواکسیال ارائه دهد و در کنار آن تعیین کند که آیا مودم شما می‌تواند دسترسی به اینترنتی با پهنای باند و سرعت بالا را فراهم کند یا خیر. به طور کلی اکثر سازندگان، بسته به مدل دستگاه، مدل‌های مختلف مودم را با نسخه‌های DOCSIS 3.0 یا DOCSIS 3.1 ارائه می‌کنند. در همین راستا آخرین نسخه‌ی این پروتکل DOCSIS 3.1 است که برای سرعت‌هایی در محدوده‌ی گیگابیت مناسب است.

درگاه‌های مودم

به منظور انجام فعالیت‌هایی که به اینترنت سریع‌تر از ۱ گیگابیت بر ثانیه نیاز دارد، می‌توان از مودم‌هایی با چندین پورت انترنت (Ethernet ports) استفاده کرد. اصولا اگر به دنبال سرعت و دسترسی معمول برای انجام کارهای روزانه خود در اینترنت هستید، مودم‌هایی با ۱ درگاه می‌توانند نیاز شما را برآورده نمایند. اما، اگر می‌خواهید خانه یا محل کار خود را به کانون اینترنت تبدیل کنید، لازم است از دستگاه‌هایی با چندین پورت استفاده کنید. اگر قصد خرید مودم DOCSIS 3.1 به منظور فعالیت هوشمند دارید، دستگاهی با ۲ پورت ایترانت می‌تواند گزینه‌ی خوبی باشد. این امر فضایی برای اعمال اتصال اینترنت پرسرعت وایرلس ایجاد می‌کند، البته به شرط اینکه تعدادی روتر هم به ترکیب خود اضافه کنید. لازم به ذکر است که روتری که قصد خرید آن را دارید، باید همان استانداردهای ISP که در مودم وجود دارد ( اصلی‌ترین آن ۸۰۲.۳ad است) را داشته باشد.

طراحی دستگاه

در اغلب موارد، طراحی مودم در هنگام خرید نادیده گرفته می‌شود. درست است که این مشخصه در مقایسه با ویژگی‌های فنی این دستگاه از درجه اهمیت کمتری برخوردار است، اما پس از درنظر گرفتن موارد مطرح شده، لازم است که افراد به دنبال خرید یک مودم شیک باشند که کمترین میزان فضا را اشغال می‌کند. در هنگام بررسی مشخصه‌های طراحی و فیزیکی، در ابتدا باید به LEDها دقت کنید. این مساله از این جهت مهم است که با وجود تعداد کم LED این امکان را برای شما فراهم می‌شود که در صورت ایرادات جزئی دستگاه را به صورت دستی عیب‌یابی کنید. علاوه بر این، طراحی یک ویژگی زیبایی‌شناختی است که درجه‌ی اهمیت مخصوص به خود را دارد.

امنیت مودم

امنیت مودم یکی از جنبه‌های ضروری در انتخاب و خرید است که معمولا دست کم گرفته می‌شود. به طور کلی درک این نکته با اهمیت است که شما با استفاده از مودم دستگاه خود را به دامنه‌ای آنلاین متصل می‌کنید، در چنین حالتی امکان زیر سوال رفتن امنیت شما وجود دارد. بنابراین، قبل از انتخاب مودم لازم است تا استانداردهای خاصی را در نظر داشته باشید.

به طور کلی ساختار مودم DOCSIS به طور خودکار المان‌های امنیتی خاصی را وارد ترکیب سیستم و مودم می‌کند که مستقیماً به خدمات انتقال داده مرتبط است. اما شبکه‌ی کابل اشتراکی، آسیب‌پذیری‌های خاص خود را هم دارد. به همین دلیل است که باید مودم کابلی را انتخاب کنید که از قوانین حفظ حریم خصوصی داده‌ها پیروی می‌کند. همچنین، در هنگام خرید باید جویا شوید که آیا مودم مجهز به دکمه‌ی WPS یا تنظیمات محافظت‌کننده‌ی شبکه وای فای (Wi-Fi Protected Setup) هست یا نه؛ چراکه چنین قابلیت‌هایی در راستای حفاظت از اطلاعات محرمانه و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز تعبیه شده‌اند.

در بیشتر مودم‌ها و روترها در پشت دستگاه دکمه‌ای کوچک برای WPS قرار داده‌ شده است که با یک‌ بارفشردن آن WPS فعال می‌شود.

علاوه بر این موارد، مشخصه‌های دیگری همچون رمزگذاری AES، پروتکل‌های امنیتی WPA و فاکتورهای TKIP هم از درجه‌ی اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان مودم‌های دارای Intel Puma 6 مستعد آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری هستند و ممکن است به منابع غیر مجاز اجازه‌ی هک دستگاه را بدهند. در نهایت جای تعجبی نیست اگر ادعا کنیم کنیم که در کنار این موارد، همه چیز به ISP انتخابی شما مربوط می‌شود. همچنین به‌روزرسانی سیستم عامل و استفاده از یک آنتی ویروس قوی بر روی سیستم از دیگر روش‌های موثر در حفظ امنیت اطلاعات است.

مودم‌ها چگونه کار می‌کنند؟

به عبارت ساده، یک مودم قابلیت اتصال به اینترنت را ایجاد می‌کند. درواقع در هنگام اتصال، مودم سیگنال‌های آنالوگ را از ارائه‌دهنده‌ی اینترنت شما می‌گیرد و این امواج را در قالب یک جریان دیجیتالی مدوله یا تنظیم می‌کند؛ به این ترتیب، تشخیص سیگنال‌ها برای کامپیوتر آسان‌تر می‌شود. به طور دقیق‌تر، مودم‌ها داده‌هایی که از طریق کانال‌های ارتباطی در دسترس هستند را ارسال و به‌طور متوالی دریافت می‌کند. داده‌ها ممکن است بسته به ارائه‌دهندگان خدمات (ISP)، متفاوت (سیگنال‌ها رادیویی، ماهواره‌ای و…) باشند. هنگامی که داده‌ها به صورت جریان‌های مختلفی به مودم می‌رسند، دستگاه باید این سیگنال‌ها را ترجمه و تبدیل به سیگنال‌های دیجیتال کند. بدین ترتیب سیگنال‌های ISP می‌توانند با کامپیوتر یا هر دستگاه هوشمند دیگری ارتباط برقرار کنند و به اینترنت متصل شوند.

مودم و روتر چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

در حالت کلی درک این نکته ضروری است که روترها (Routers) و مود‌م‌ها دستگاه‌هایی با ماهیت کاملا متفاوت از یکدیگر هستند. درواقع مودم بیشتر به عنوان رابطی در نظر گرفته می‌شود که شما را به اینترنت متصل می‌کند. این دستگاه برق را از منبع تغذیه دریافت می‌کند و سپس داده‌ها را ارسال می‌کند. در عین حال در طراحی آن از LED‌های خاصی استفاده شده است که برای اندازه‌گیری کیفیت اتصال و متصل بودن یا نبودن دستگاه به اینترنت، به کار می‌رود.

در عین حال روتر بیشتر شبیه به یک افزونه است که برای دسترسی و اتصال به اینترنت، به پورت انترنت مودم متصل می‌شود. این نوع دستگاه می‌تواند یک شبکه محلی برای دستگاه‌های موجود در خانه یا محل کار ایجاد کند. در چنین حالتی این امکان وجود دارد که روتر داده‌ها را به مودم و دستگاه‌های محلی ارسال کند. در صورتی که قصد دارید تنها یک دستگاه را به اینترنت وصل کنید، به روتر نیاز ندارید. اما اگر تصمیم دارید که چندین دستگاه مختلف مانند تبلت، گوشی، تلویزیون و رایانه را به اینترنت وصل کنید، به یک روتر نیاز دارید تا داده‌ها و ترافیک را بین دستگاه‌ها انتقال دهید.

پس از اینکه با تعریف روتر و مودم آشنا شدید، وقت آن است که از تفاوت آن‌ها به طور دقیق‌تر مطلع شوید. به زبان ساده، مودم شبکه خانگی شما را به اینترنت جهانی متصل می‌کند، در حالی که روتر به همه‌ی دستگاه‌های سیمی و بی‌سیم اجازه‌ی اتصال به اینترنت به‌طور هم‌زمان را می‌دهد. همچنین به کمک یک روتر می‌توانید به اشتراک داده بین دستگاه‌های محلی خود بپردازید. به این معنی که اشتراک فایل‌ها از یک رایانه به یک پرینتر یا ارسال فایل‌ها بین دو رایانه روی یک شبکه محلی از طریق روتر امکان‌پذیر است.

برای پاسخ به این دغدغه باید با ماهیت امواج وای‌فای آشنا شوید. به طور کلی امواج وای‌فای از طریق امواج الکترومغناطیسی، داده‌ای را انتقال می‌دهد، اما در عین حال باید بدانید که مودم تنها دستگاهی نیست که از امواج الکترومغناطیسی استفاده می‌کند. تقریبا همه‌ی وسایل الکترومغناطیسی اطراف ما، از جمله رادیو، تلویزیون، موبایل و همه و همه برای انتقال و دریافت اطلاعات در از امواج الکترومغناطیس یا به طور دقیق‌تر امواج رادیویی استفاده می‌کنند. با وجود این شرایط، همواره این نگرانی وجود دارد که تشعشعات وای‌فای می‌تواند باعث مشکلات سلامتی از جمله سرطان یا مشکلات خواب شود. اما جالب است بدانید که تا به امروز هیچ پاسخ قطعی برای این احتمال وجود ندارد. به این دلیل که هیچ مدرک محکم و علمی‌ای مبنی بر خطرناک بودن امواج Wi-Fi یا به طور کلی میدان‌های الکترومغناطیسی (EMF)‌ برای انسان پیدا نشده است.

در سال ۲۰۱۱، آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان در سازمان بهداشت جهانی (IARC) اعلام کرد که میدان‌های الکترومغناطیسی، احتمالاً برای انسان سرطان‌زا هستند. این موضوع توسط ۳۰ دانشمند که مطالعاتی بر روی این میدان‌ها و سرطان داشتند، بیان و ایجاد شد. اما باید بدانید که مطالعات مربوط به ارتباط بین EMF و سرطان تا به امروز تایید نشده است و با تناقض همراه است. به عنوان مثال، طبق یک بررسی تحقیقاتی در سال ۲۰۱۷، امواج الکترومغناطیسی ناشی از دستگاه‌های بی‌سیم خطر گلیوما (Glioma) که نوعی تومور مغزی است را افزایش می‌دهد. اما یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ بیان کرد که هیچ ارتباط واضحی بین EMF و تومورهای مغزی وجود ندارد. هر چند که تا به امروز هیچ تحقیقی وجود ندارد که نشان دهد این نوع امواج منجر به سرطان و سایر بیماری‌های ذکر شده در بین مردم می‌شود، اما ممکن است قرار گرفتن در معرض این امواج، آثار طولانی مدتی داشته باشد که هنوز کشف نشده‌ است. بنابراین نمی‌توان آن‌ها را با اطمینان در دسته‌‌ی بی‌خطر قرار داد. پس بنابر احتیاط واجب بهتر است که مودم را تا حد امکان در اتاق زنان باردار و کودکان قرار ندهید.

معرفی بهترین مودم مطابق با آخرین فناوری‌ها

حال با توجه به اینکه اطلاعات کافی را برای خرید انواع مودم به دست آورید، وقت آن است که انواع پرفروش این محصولات را هم با استناد به سایت دیجی‌کالا بررسی کنید. تا دانش شما برای انتخاب و خریدی آگاهانه کامل شود.

مودم روتر +ADSL2 تی پی-لینک مدل TD-W8961N_V4

مودم روتر +ADSL2 تی پی-لینک مدل TD-W8961N_V4 محصولی با دو آنتن Omni Directional ثابت است که بر روی آن دکمه‌های خاموش/روشن، ریست یا همان بازگشت به تنظیمات اولیه و WPS به منظور حفظ امنیت داده‌های کاربران تعبیه شده است.

محدوده‌ی فرکانس این کالای خوش ساخت و اقتصادی ۲.۴ تا ۲.۴۸۳۵ گیگاهرتز و دارای یک عدد پورت RJ-11 و چهار پورت RJ-45 است. این محصول دارای دو عدد آنتن از نوع Omni Directional برای ارائه‌ی خدمات بهتر است. استانداردهای بی‌سیم در این کالا شامل IEEE 802.11n ،۸۰۲.۱۱ g ،۸۰۲.۱۱ b است و از پروتکل‌های ADSL 2 و +ADSL 2 هم پیروی می‌کند. در حالت کلی این نوع مودم محصولی کاملا به صرفه است که ارزش خرید بالایی با توجه به خدمات آن دارد.

مشاهده محصول در دیجی‌کالا

مودم روتر بی سیم ADSL2 Plus و VDSL2 دی لینک مدل DSL-224 NEW

مودم روتر بی سیم ADSL2 Plus و VDSL2 دی لینک مدل DSL-224 NEW محصولی با طراحی مناسب، کم جا و با قیمت مقرون‌به‌صرفه است که همراه با دو عدد آنتن، سرعت مناسبی را برای کاربران ایجاد می‌کند. وزن این کالا حدودا ۲۱۵ گرم، یک پورت RJ-11، چهار عدد پورت اترنت RJ-45 و یک پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN است.

فرکانس قابل پشتیبانی برای این مدل در حدود ۲.۴ گیگاهرتز و قدرت انتقال آن در حالت ۱۷a برابر با ۱۰۰/ ۵۰ Mbps و در حالت ۳۰a برابر با ۱۰۰/۱۰۰ Mbps است. جالب است بدانید که این مودم با سیستم‌عامل‌های Windows 10/8/7/Xp SP3, Mac OS X 10.4 سازگار و درگاه‌های ارتباطی آن RJ45 Ethernet ،RJ-45 WAN/LAN و RJ11 است.

لازم به ذکر است که نشانگرهای LED این مودم شامل Power، نشانگر DSL، نشانگر Internet، نشانگر WLAN، نشانگرهای LAN و WPS است. علاوه بر این و در کنار این امکانات کامل، این مدل دارای دکمه‌های خاموش/روشن، ریست و WPS به منظور حفظ امنیت داده‌های کاربران است.

مشاهده محصول در دیجی‌کالا

مودم ۴G قابل حمل نزتک مدل NZT-77

اگر به دنبال دستگاهی قابل حمل، سبک و کاملا کاربردی هستید، مودم ۴G قابل حمل نزتک مدل NZT-77 می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای شما باشد. این مودم در ابعاد جمع‌وجور طراحی و تولید شده است و از یک نمایشگر برای مشخص کردن وضعیت شبکه، میزان باتری و دیگر تنظیمات دستگاه استفاده می‌کند. در قسمت پایین دستگاه یک درگاه micro USB قرار گرفته است و در قسمت زیر آن یک باتری با ظرفیت ۲۰۰۰ میلی‌آمپر بر ساعت جا گرفته است.

لازم به ذکر است که به‌منظور ایجاد بالاترین سرعت و راحتی در استفاده از باتری لیتیوم یونی در آن استفاده شده است و می‌تواند تا ۴ ساعت اتصال ۴G کاربر را همراهی کند. در همین راستا جالب است بدانید که با جدا کردن این باتری از مودم، دسترسی به دو درگاه برای قرار دادن سیم‌کارت‌هایی با سایز اصلی و سایز میکرو امکان‌پذیر می‌شود.

NZT-77C با استفاده از یک سیم‌کارت و پشتیبانی از استاندارد cat4 شبکه ۴G می‌تواند اینترنت با سرعت بالا را در اختیار شما قرار دهد. حداکثر سرعت دریافت و ارسال داده در آن به ترتیب برابر با ۱۵۰ و ۵۰ مگابیت بر ثانیه است. همچنین جالب است بدانید که این مودم می‌تواند از اتصال ۱۰ کاربر به‌طور هم‌زمان پشتیبانی کند. این موضوع باعث می‌شود که نه‌تنها شما بلکه دوستان یا خانواده‌تان هم بتوانند به آن متصل شوند.

مودم نزتک مدل NZT-77C یک انتخاب خوب (سرعت دانلود تا ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه و سرعت آپلود تا ۵۰ مگابایت بر ثانیه) برای افرادی است که بیشتر زمان خود را بیرون از منزل سپری می‌کنند. هم‌چنین در محل کار خود به‌راحتی می‌توانید اینترنت را بین ۱۰ نفر از دوستانتان به اشتراک بگذارید و تا ۴ ساعت از سرعت بالای شبکه ۴G لذت ببرید. ابعاد کوچک و وزن کم این محصول این امکان را به شما می‌دهد تا به‌راحتی روی میزتان بدون اشغال کردن فضای خاصی قرار داده شود.

مشاهده محصول در دیجی‌کالا

مودم ۴G/TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 H1 همراه با سیم کارت دو قلو ایرانسل TD-LTE 4G

مودم ۴G/TD-LTE مدل TF-i60 H1 محصولی از ایرانسل (Irancell) است که به نمایندگی از برند «هوآوی» (Huawei) این مودم را در ایران عرضه کرده‌ است. مودم TF-i60 H1 می‌تواند از شبکه‌های نسل ۴ و ۴.۵ تلفن همراه پشتیبانی کند و در کنار آن از سیم‌کارت‌های معمولی (FD) و TD-LTE هم استفاده می‌کند. یک پورت WAN در این مودم وجود دارد که امکان دریافت اینترنت از دستگاه‌های دیگر و به اشتراک‌گذاری آن از طریق شبکه‌ی بی‌سیم TF-i60 H1 را امکان‌پذیر می‌کند.

به طور کلی پشتیبانی هم‌زمان از ۴ عدد SSID از قابلیت‌های بسیار خوب این دستگاه است. کاربر مودم TF-i60 H1 می‌تواند بنا‌بر نیاز خود تا ۴ شبکه‌ی بی‌سیم مستقل را ایجاد کند و هر شبکه‌ را در اختیار گروه خاصی از کاربران قرار دهد. تا ۳۲ کاربر می‌توانند به صورت هم‌زمان به وای‌فای ایجادشده توسط مودم TF-i60 H1 وصل شوند؛ به این معنی که می‌توان برای مصارف اداری و تجاری در شرکت‌های کوچک تا متوسط هم از TF-i60 H1 استفاده کرد. سرعن دانلود داده‌ها در این محصول ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه و نوع آنتن آن MIMO 4×4 است. همراه با مودم، یک پکیج سیم‌کارت دوقلو ارائه می‌شود. البته در هنگام خرید لطفاً به این نکته توجه کنید که مبلغ پرداختی در خرید فقط هزینه مودم و سیم‌کارت است و برای فعال‌سازی و ثبت‌نام مودم باید هزینه‌ای جداگانه پرداخت شود. این محصول در فهرست مربوط به بهترین مودم td lte جایگاه ویژه‌ای دارد.

مشاهده محصول در دیجی‌کالا

مودم روتر ADSL2 Plus بی‌ سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2740U

مودم روتر ADSL2 Plus بی‌ سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2740U یک مودم روتر بی‌سیم است که با به‌کارگیری درگاه یکپارچه‌ی پرسرعت +ADSL2 به اینترنت متصل می‌شود و سرعت دانلود ۲۴ مگابیت در ثانیه و آپلود ۱ مگابیت در ثانیه را برای شما فراهم می‌کند و شما می‌توانید اینترنت خود را با کامپیوترها و دیگر دستگاه‌های درون شبکه به اشتراک بگذارید. دی‌لینک ۲۷۴۰u یک محصول قابل اطمینان و مقرون‌به‌صرفه است که عملکرد بسیار خوبی دارد و برای استفاده در منزل یا در دفاتر کوچک و معمولی ایدئال است؛ این مدل که از نظر برخی بهترین مودم بی سیم به حساب می‌آید همچنین قادر است بستری امن و مطمئن را با به‌کارگیری فایروال و کیفیت سرویس (QoS) که شامل حفاظت فایروال، کنترل دسترسی کاربر، استاندارد امنیت بی‌سیم WPA/WPA2 و سیستم الویت‌بندی انتقال‌داده‌هاست، برای ارتباطات صوتی، دانلود فایل و انجام بازی‌های رایانه‌ای روی اینترنت برای شما فراهم سازد.

مشاهده محصول در دیجی‌کالا

مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 دی-لینک مدل DSL-124 New

مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 دی-لینک مدل DSL-124 New یک دستگاه خانگی با قیمتی کاملا اقتصادی است که می‌تواند نیازهای شما را به بهترین شکل برطرف کند. این محصول که با نام تجاری D-LINK DSL-124 New ADSL2+ Wireless N300 Modem Router و توسط شرکت D-LINK به بازار عرضه شده است، دستگاهی است که علاپه بر خدمات اتصال، داده‌های اینترنتی را در شبکه مسیریابی می‌کند. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های مودم قابل حمل دی لینک DSL-124 می‌توان به وزن ۱۴۵ گرمی، قدرت انتقال داده‌ی ۱۷.۶ dBm، فرکانس قابل پشتیبانی ۲.۴ گیگاهرتز، یک عدد پورت RJ-11 و ۴ عدد اترنت RJ-45 اشاره کرد. لازم به ذکر است که این نوع مودم روتر قابلیت انتباق با همه‌ی سیستم‌عامل‌ها را دارد و می‌تواند محصولی اقتصادی و کارا برای شما باشد.

مشاهده محصول در دیجی‌کالا

مودم روتر VDSL/ADSL تی پی-لینک مدل TD-960-v1.20

شرکت نام آشنای «تی‌پی-لینک» (TP-Link)، با ساخت و ارائه‌ی مودم روتر VDSL/ADSL مدل TD-960-v1.20 محصولی با طراحی خاص (۵۶۲ گرم) را به بازار عرضه کرده است که علاوه بر قیمت کاملا معقول به زیبایی آن نیز توجه شده است. این دستگاه اینترنت VDSL/ADSL را به‌صورت بی‌سیم به اشتراک می‌گذارد و با بهره‌وری بیشتر، قدرت و امنیت بالاتری را ارائه می‌کند. مودم روتر تی پی لینک، دارای ۲ عدد آنتن خارجی قوی است که عملکرد بی‌سیم عالی با سیگنال پایدار در تمامی جهات و سرعت بالا در فواصل بیشتر را به ارمغان می‌آورد.

فناوری VDSL2 در این دستگاه سرعت حداکثر ۱۰۰ مگابیت در ثانیه‌ای را به طور همزمان برای دانلود ارائه می‌دهد. پورت DSL تعبیه شده در دستگاه از تمام اتصالات استاندارد DSL پشتیبانی می‌کند و با اغلب ISP ها سازگاری دارد. لازم به ذکر است که این مدل با VDSL2, ADSL2+, ADSL2 و ADSL هم سازگاری دارد همچنین سرعت وایرلس آن در حدود ۳۰۰ مگابیت در ثانیه، فرکانس باند آن ۲.۴ گیگاهرتز و پورت‌های LAN آن چهار مگابیتی است. از طرفی لازم به ذکر است که این دستگاه دارای یک عدد پورت اترنت RJ-45 WAN، یک پورت RJ-11 و یک پورت RJ-45 است.

جالب است بدانید که اینترفیس وب بیس و اپلیکیشن موبایلی پرقدرت Tether قابلیت تنظیم سریع و راحت این نوع مودم روتر را امکان‌پذیر می‌کند. همچنین با نصب اپلیکیشن Tether روی دیوایس‌های iOS و اندرویدی می‌توان به تنظیماتی مانند میزان دسترسی و کنترل والدین دسترسی پیدا کرد. مودم روتر TD-W9960 V1 تی‌پی‌-لینک نگرانی شما را از بابت مشکلاتی که شاید از اتصال چند دستگاه به طور هم‌زمان در یک شبکه چندرسانه‌ای خانگی به وجود آید، از بین می‌برد و به‌راحتی در هر نقطه از خانه یا دفترکار قابل استفاده است.

مشاهده محصول در دیجی‌کالا

مودم LTE USB زد تی ای مدل MF79U

مودم LTE USB زد تی ای مدل MF79U محصولی با بدنه‌ی پلاستیکی است که علاوه بر سبکی (۳۵ گرم) از اندازه‌ی کوچکی (طول این محصول ۱۰ سانتی‌متر است) برخوردار است. جالب است بدانید که به دلیل استفاده از پلاستیک مات در تولید این نوع کالا اثر انگشت روی مودم جذب نخواهد شد. با برداشتن درب موجود در قسمت پشت این مودم می توان به شیار سیم کارت و شیار کارت حافظه MicroSD دسترسی پیدا کرد. این محصول جایگاه ویژه‌ای در فهرست بهترین مودم جیبی را به خود اختصاص داده است.

این مودم از تکنولوژی اینترنت نسل چهارم بهره می‌برد که استفاده از اینترنت GPRS را بر روی لپ‌تاپ و کامپیوترهای خانگی میسر می‌سازد. به وسیله این محصول شما می‌توانید تنها با یک سیم کارت که سرویس GPRS بر روی آن فعال است، به اینترنت متصل شوید. بر روی این مودم دو نشانگر LED قرار گرفته است که اتصال وای‌فای و GPRS دستگاه را نشان می‌دهد. همچنین این محصول با داشتن ورودی کارت حافظه microSD می‌تواند در جابجایی اطلاعات به شما کمک زیادی کند و در عین حال از تمامی اپراتور‌های سیمکارت LTE پشتیبانی کند. در کل این مودم محصولی است که می‌تواند تا حد زیادی درگیری‌های شما در زمینه‌ی استفاده از هات اسپات و عدم آنتن‌دهی خطوط را بر طرف کند و خدمات اینترنتی خوبی را به شما ارائه دهد.

مشاهده محصول در دیجی‌کالا

مودم ۳G/4G دی-لینک مدل M920

مودم ۳G/4G دی-لینک مدل M920 محصولی با قابلیت پشتیبانی از حالت‌های بی‌سیم و باسیم و رابط‌های RJ-45 WAN/LAN است که می‌تواند تجربه‌ی کاربری مناسبی را به شما ارائه دهد. این کالا دارای یک درگاه برای نصب سیم‎کارت است که می‌تواند از سیم‌کارت تمام اپراتورها استفاده کند. در کنار شیار سیم‌کارت، چهار درگاه LAN وجود دارد که می‌توان از آن برای اتصال باسیم ابزارها به شبکه بی‌سیم استفاده کرد. همچنین برای این دستگاه چهار عدد آنتن در نظر گرفته شده است که دوتای آن‌ها برای اتصال آنتن‌های ۳G/4G است و دو تای دیگر برای آنتن‌های شبکه‌ی وای‌فای هستند.

از طرفی در قسمت پشت روتر DWR-M920 کلیدهای WPS و Reset و کلید روشن و خاموش قرار گرفته است که کار با این مودم را پیچیدگی به دور می‌کند. سرعت انتقال داده در این مدل تا ۱۵۰ مگابایت است و با برق شهری کار می‌کند. لازم به ذکر است که این مودم برای اغلب کارهای روزمره محصولی مناسب و خوش‌قیمت به حساب می‌آید.

مشاهده محصول در دیجی‌کالا

مودم روتر ۴G LTE بی سیم N300 تی پی-لینک مدل TL-MR6400

مودم روتر ۴G LTE بی سیم N300 مدل TL-MR6400 یک محصول با عملکرد عالی از شرکت تیپی لینک است که تنها با قرار دادن یک سیم کارت نسل چهارم (۴G) در آن می‌توانید از اینترنت پرسرعت آن استفاده کنید. این مودم روتر از دو آنتن ۲.۴ گیگاهرتزی داخلی برای ایجاد شبکه Wi-Fi و دو عدد آنتن بیرونی برای اتصال به آنتن‌های BTS اپراتور استفاده کرده است که با این ترکیب، می‌تواند اینترنت سیم‌کارت شما را به صورت بی‌سیم در محیط اطراف‌تان به بهترین شکل پشتیبانی کند. این مدل از نظر برخی کاربران بهترین مودم سیم کارت خور هم شناخته می‌شود.

در پنل پشتی مودم روتر، چهار عدد پورت LAN از نوع ۱۰/۱۰۰ مگابیتی وجود دارد که یکی از آن‌ها پورت LAN/WAN است. این پورت به شما کمک می‌کند دستگاه‌هایی از قبیل مودم کابلی (فاقد قابلیت وایرلس‌) را به این دستگاه جدید وصل کنید. سرعت انتقال داده‌ها در این مودم تا ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه در حالت ۲.۴ گیگاهرتز است که میزان بالایی از انتقال داده به حساب می‌آید. همچنین این کالا از تمامی سیستم‌عامل‌ها در کنار قابلیت QoS و انواع قابلیت‌های مدیریتی، پشتیبانی می‌کند.

در پایان باید تاکید کرد که بدون شک مودم ۴G تیپی-لینک مدل MR6400 یک محصول نیمه حرفه‌ای است که درواقع نسخه‌ی ساده شده‌ی Archer MR200 از همین برند است. تفاوت اصلی این دو مدل، پشتیبانی از شبکه بی‌سیم ۵ گیگاهرتز و استاندارد IEEE 802.11ac در مدل Archer MR200 است که در مدل MR6400 به شبکه ۲.۴ گیگاهرتز و استاندارد IEEE 802.11n تقلیل پیدا کرده‌ است.

مشاهده محصول در دیجی‌کالا

سخن آخر درباره انتخاب بهترین مودم

همانطور که در طول این راهنما هم به آن اشاره شد، انتخاب مودم باید بر اساس مجموعه‌ای از فاکتورهای اساسی باشد. زیرا هنگامی که همه‌ی این فاکتورها مشخص و با نیازهای فردی مقایسه شوند، دستیابی به بهترین و به‌صرفه‌ترین دستگاه ممکن در بازار آسان‌تر خواهد شد. لازم به ذکر است که بسته به سرعت مورد انتظار شما از اینترنت، کانال‌های استریمینگ، پروتکل‌های DOCSIS، امنیت شبکه و موارد دیگر، گزینه‌های مختلفی برای خرید مودم برای شما وجود خواهد داشت که می‌تواند نیازهای شما را به بهترین شکل و با توجه به بودجه‌ی شما به خوبی رفع کند.

منابع: healthline, APPROVED MODEMS

