مهمترین تفاوت بین ضد آفتاب SPF30 و SPF50 در چیست؟

راهنمای کامل استفاده‌ی بی‌خطر از کرم‌های ضد آفتاب در دوران بارداری

تفاوت بین ضد آفتاب SPF30 و SPF50

عددی که در کنار SPF (فاکتور محافظت در برابر آفتاب – Sun Protection Factor) روی کرم‌های ضد آفتاب نوشته می‌شود معیاری برای محافظت از پوست در برابر آفتاب سوختگی است. بر همین اساس میزان محافظت SPF50 در برابر آفتاب بیشتر از SPF30 است و از رسیدن ۹۸% اشعه‌ی UV خورشید به پوست شما جلوگیری می‌کند.

میزازن حفاظت کنندگی SPF30 از پوست شما به میزان ۹۶.۷% می‌رسد.البته هیچ کرم ضد آفتابی به صورت ۱۰۰% از پوست شما در برابر آفتاب را ندارد و باید به آن نگاهی شبیه به لباس داشته باشید نه یک زره جنگی مقاوم و بدون نفوذ. متخصصین توصیه می‌کنند از کرم‌ ضد آفتاب با حداقل SPF30 استفاده کنید.

بهترین روش استفاده از کرم ضد آفتاب در قدم اول استفاده از کرم‌های با SPF30 تا SPF50 است و در قدم دوم تمدید استفاده از آن هر ۲ ساعت یک بار است. وقتی شنا می‌کنید، در حال پیاده‌روی هستید یا به فعالیت‌های روزانه بیرون از محیط سرپوشیده می‌پردازید باید هر ۲ ساعت یک بار دیگر یک لایه از کرم ضد آفتاب روی پوست خود بزنید.

کرم ضد آفتاب فیزیکی و شیمیایی چه تفاوتی دارند و کدام برای شما مناسب‌تر است؟

معنی اصطلاحات روی کرم‌های ضد آفتاب

عبارت SPF: معیار محافظت‌کنندگی کرم از پوست شما در برابر اشعه‌ی UV است. رتبه‌بندی SPF به شما می‌گوید که چقدر طول می‌کشد تا اشعه‌ی ماروا بنفش خورشید نسبت به وقتی که از ضد آفتاب استفاده نکرده‌اید، پوست شما را می‌سوزاند.

مقاوم در برابر آب (Water resistant): ضد آفتاب‌هایی که این برچسب را دارند به شما می‌گویند که برای شنا کردن مناسب هستند. این کرم‌ها تا ۴۰ دقیقه در زمان شنا کردن در فضای باز از پوست شما محافظت می‌کنند.

طیف وسیع (Broad-spectrum): کرم‌های ضد آفتاب با این علامت از دسته کرم‌هایی هستند که هر دو پرتوهای UVA و UVB را فیلتر می‌کند. UVB عامل اصلی آفتاب سوختگی و UVA عامل اصلی بروز چین و چروک، خشک شدن و لکه دار شدن پوست است. هر دو اشعه در افزایش خطر بروز سرطان پوست نقش دارند.

روش نگهداری و تاریخ انقضا (Use by and storage): ضد آفتاب تاریخ مصرف گذشته تاثیر محافظت کنندگی خود را از دست داده و حتی می‌تواند به پوست شما آسیب برساند. همچنین ضد آفتابی که در شرایط مناسب نگهداری نشود می‌تواند فاسد شود و پوست شما را درگیر مشکلات جدی کند. پس کرم ضد آفتاب را در دمای کمتر از ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید. همچنین حتما تاریخ انقضای آن را بررسی کنید تا مطمئن باشید نگذشته باشد.

علامت +: وقتی این علامت در کنار عبارت SPF قرار می‌گیرد یعنی اثرات ضد آفتابی آن در شرایط آزمایشگاهی بیشتر است.

چگونه بهترین ضد آفتاب برای پوست جوش‌دار را انتخاب کنیم؟

بهترین روش استفاده از کرم ضد آفتاب

حالا که با تفاوت بین ضد آفتاب SPF30 و SPF50 آشنا شدید نوبت آن رسیده که بهترین روش استفاده از ضد آفتاب را هم یاد بگیرید تا از این به بعد بتوانید به بهترین شکل از پوست خود در برابر آفتاب محافظت کنید. به صورت کلی باید ۲۰ دقیقه قبل از بیرون رفتن از خانه ضد آفتاب بزنید و بعد از آن هر ۲ ساعت یک بار ضد آفتاب را تجدید کنید.

افراد بزرگسال باید هر بار به میزان یک قاشق چایخوری کرم به پوست هر ناحیه بزنند. یعنی برای صورت و گردن، دست‌ها و پاها هر کدام یک قاشق چای‌خوری کافی است و در کل برای محافظت از پوست کل بدن هر بار باید ۳۵ میلی‌گرم ضد آفتاب بزنید. برای استفاده هم نباید به دمای هوا توجه کنید.

اشعه‌ی UV حتی در هوای سرد زمستانی هم به پوست شما می‌رسد پس همیشه از ضد آفتاب استفاده کنید. این اشعه قابل مشاهده و احساس کردن نیست و بدون اینکه متوجه شوید به پوست شما آسیب می‌رساند.

آیا استفاده از ضد آفتاب مردانه برای آقایان امری ضروری است؟

مرور کلی

استفاده از کرم ضد آفتاب نباید محدود به روزهای گرم شود. شما باید در روزهای خنک و حتی ابری هم با ضد آفتاب از پوست خود در برابر اشعه‌ی UV آفتاب محافظت کنید تا ریسک ابتلا به سرطان پوست را تا حد زیادی کاهش دهید.

این مطلب صرفا جنبه‌ی آموزش و اطلاع‌رسانی دارد. پیش از استفاده از توصیه‌های این مطلب حتما با پزشک متخصص مشورت کنید. برای اطلاعات بیشتر بیانیه‌ی رفع مسؤولیت دیجی‌کالا مگ را بخوانید.

منبع: cancerwa

نوشته مهمترین تفاوت بین ضد آفتاب SPF30 و SPF50 در چیست؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala