ایو سن لوران (Yves Saint Laurent) یکی از اولین برندهایی بود که از این رایحه در ادکلن زنانه استفاده کرد. تا پیش از ادوپرفیوم بلک اوپیوم (Black Opium)، هرگز در یک عطر زنانه چنین غلظتی از نت قهوه مورد استفاده قرار نگرفته بود. این عطر آنقدر محبوب شدن که روایح آن در دئودورانت‌ها هم مورد استفاده قرار گرفت و خرید اسپری بدن با رایحه‌ی بلک اوپیوم در میان مردم محبوبیت پیدا کرد. بیایید بیشتر با ویژگی‌های نت قهوه آشنا شویم و پس از آن ۷ عطر زنانه با رایحه‌ی قهوه را بررسی کنیم.

ویژگی‌های نت بویایی قهوه

قهوه اغلب در روایح شرقی، چوبی و گورماند یا همان روایح لذیذ و خوراکی به کار می‌رود. زیرا به خوبی با عناصری مثل وانیل، تنباکو، کاکائو، کارامل، مشک، مرکبات و نت‌های گلی ترکیب می‌شود. نت قهوه تیرگی (دارک بودن) و شدت و عمق روایح را تقویت می‌کند و آکوردهایی جسورانه، بسیار حسی، پیچیده و اغواکننده ایجاد می‌کند. قهوه در یک عطر می‌تواند به عنوان نت غالب یا یک رایحه‌ی حمایتی (نت تکمیل کننده‌ی رایحه‌ی غالب) استفاده شود.

نت قهوه یک تجربه‌ی بویایی چند وجهی ایجاد می‌کند که می‌تواند همزمان آرامش، احساس راحتی و جسارت و جذابیت را همزمان برانگیزد. به همین دلیل یکی از بهترین نت‌های بویایی برای بیان پیچیدگی و انرژی زنانه است.

قهوه یک نت همه کاره و جذاب در صنعت عطرسازی است. در حالی که بهترین عطرهای زنانه با رایحه‌ی قهوه اغلب گرم و برای استفاده از زمستان ایدئال هستند، گزینه‌هایی هم برای استفاده در روزهای گرم سال وجود دارد. عطرهایی که در آن رایحه‌ی قهوه، همراه با نت‌های مرکباتی یا گلی به کار رفته باشد، معمولا برای بهار و تابستان عالی هستند. در حالی که نت قهوه در کنار آکورد‌های روایح شرقی عطری گرم و حسی ایجاد می‌کند که برای استفاده در فصول سردتر سال مناسب است.

بهترین عطرهای زنانه با رایحه‌ی قهوه

در این جا ۷ عطر زنانه‌ی جذاب آمده است که از جمله معروف‌ترین و بهترین عطرهای زنانه با رایحه‌ی قهوه در دنیا به شمار می‌روند.

شناخت هرم بویایی عطر‌ها به زبان ساده

۱. سولیل _ لالیک

(Soleil de Lalique) یک ترکیب شاداب، تر و تازه و شیرین مناسب روزهای گرم سال است. نت‌های ابتدایی این عطر درخشان را پرتقال ماندارین، بادام تلخ و هل تشکیل می‌دهند. قهوه، در قلب این ادوپرفیوم گلی_میوه‌ای_ گورماند جذاب قرار دارد. جایی که روایح خوشمزه‌ی کارامل، شیر، یاس، گلابی و بادام شیرین هم‌ حضور دارند. این هارمونی لذیذ با آکوردهای پرالین، مشک سفید و چوب صندل پایان می‌باید. بطری عطر با الهام از پرتوهای درخشان خورشید طراحی شده و همراه با بازتاب نور جلوه‌ی زیبایی ایجاد می‌کند.

۲. بیداری _ آکرو

تا به حال با بوی خوش قهوه از خواب بیدار شده‌اید؟ اگر نه، حتما بارها یکدفعه به خود آمدن را تجربه کرده‌اید. وقتی برای دقایقی غرق در افکار خود هستید و ناخودآگاه در یک لحظه، به حال بازمی‌گردید چرا که چیزی توجه ذهن شما را جلب کرده است. Awake از برند آکرو (Akro) چنین حسی برای شما ایجاد می‌کند. روایح سرزنده‌ی قهوه در این عطر گویی شما را فرا می‌خواند و تمام حواس شما را به یک‌باره هشیار می‌کند. ادکلن بیداری، تعامل حیرت‌انگیزی بین روایح ادویه‌ای،چوبی و نت حسی قهوه است. هل، وتیور و لیموی ایتالیایی به همراه دانه‌های بی‌نظیر قهوه، این ادوپرفیوم گورماند_مرکباتی را به بهترین عطری روزهای سرد برای استفاه‌ی مشترک خانم‌ها و آقایان دوست‌دار قهوه تبدیل می‌کند.

بررسی ادوپرفیوم زنانه نایس پاپت Baccarat Rouge؛ پخش بوی مناسب و ماندگاری بالا

۳. د اونلی وان _ دولچه اند گابانا

د اونلی وان دولچه اند گابانا (The Only One Dolce&Gabbana) یک شرقی وانیلی است که زنی با اعتماد به نفس، جذاب و کاریزماتیک را به تصویر می‌کشد. در مواجهه‌ی اولیه، با وجود روایح گلی و مرکباتی تشکیل شده از برگاموت، پرتقال و بنفشه، به نظر می‌سد با زنی شاد و پرانرژی روبرو هستید. اما در ثانیه‌ای می‌توان درک کرد که دست‌یابی و نزدیک شدن به این زن شاد، کار ساده‌ای نیست. این را می‌توان از روایح قدرتمند قلب عطر، جایی که شخصیت یک رایحه خود را بیان می‌کند به راحتی فهمید. در هارمونی میانی، تلفیق روایح سبک و زنانه‌ی رز، شکوفه‌ی پرتقال و گلابی همچون حریری لطیف دور ترکیب قدرتمند زنبق و قهوه‌ پیچیده‌ می‌شود. پس از آن، د اونلی وان با نت‌های وانیل، کارامل و نعناع هندی، پایانی فراموش نشدنی و تاثیرگذار برجای می‌گذارد تا یکی از بهترین عطر زنانه با رایحه‌ی اعتیاد آور قهوه، برای فصول سرد باشد.

۴. سرمستی با کیلیان

ادکلن مشترک مست شدگی یا همان (Intoxicated) از برند (by By Kilian) به طرز غیرقابل توضیحی اعتیادآور است. سرمست‌کننده همانند یک فنجان قهوه‌ی غنی ترک، آغشته به هل سبز. گرما و جذابیت این عطر شرقی ادویه‌ای از همان ابتدا با نت هل آغاز می‌شود. این احساس گرماه مچون لمسی عاشقانه با روی کارآمدن جوزهندی ترکیب شده با دارچین، بالاتر می‌رود تا در نهایت به سرمستی رایحه‌ی قهوه پیچیده شده در شیرینی کارامل وانیلی برسد و هوس اعتیادآور این ماده‌ی محرک را دو چندان کند. این ادکلن لوکس با طراحی بطری شیک به رنگ طلایی و مشکی برای تمام فصول به جز تابستان مناسب است.

۵. دختر خوب _ کارولینا هررا

بله، گودگرل کارولینا هررا عطر زمستانی جدیدی نیست اما قدیمی نمی‌شود. چه کسی مخالف آن است که دختر قدرتمند و جسور هرگز از جذابیت نمی‌افتد؟ این ادوپرفیوم با همکاری دو عطار خبره در عطرهای سداکتیو یعنی کوئنتین بیش و لوییس ترنر ساخته شده است. گودگرل قدرت و جسارت موجود در روایحش را از هم‌نشینی و ترکیب‌ حساب‌شده و بی‌نظیر روایح گلی و نت‌های شرقی دارد. این ادکلن زنانه با بوی خوش قهوه، مرکبات و بادام آغاز می‌شود، با انفجاری از گل‌های سفید ادامه پیدا می‌کند و در لوکس‌ترین و سداکتیوترین هارمونی روایح یعنی دانه‌ی تونکا ترکیب شده با کهربا، وانیل، کاکائو، مشک وسایر نت‌های چوبی و ادویه‌ای پایان می‌یابد.

۶. کافه بریک _ رپلیکا

یک روز سرد پاییزی یا مستانی با یک استایل بافت گرم و آرامش‌بخش در یک کافه‌ی دنج با صدای دستگاه قهوه ساز در پس زمینه، در حال لذت بردن از فنجان قهوه‌‌ی خود هستید. این همان تصویری است که روایح ادکلن مشترک کافه بریک رپلیکا (Coffee Break byMaison Martin Margiela replica) برای شما تداعی می‌کنند. کافه بریک یک فنجان خوش طعم و لذت‌بخش از دانه‌های برشته شده‌ی عربیکا با تزئینی از اسطوخودوس و شکوفه‌های سفید روی کف شیر فرم گرفته است. رایحه‌ی اعتیادی وصف‌ناپذیری که با ترکیب دانه‌ی لوکس تونکا وتیور و وانیل همراه است.

۴ خانواده بویایی که برای انتخاب عطر باید بشناسید؛ آشنایی با چرخ عطر

۷. کافه رز _ تام فورد

کافه رز (Café Rose Tom Ford) عطری مجلل و پیچیده است که رایحه‌ی حسی گل رز را با نت غنی و معطر قهوه ترکیب می‌کند. نسخه‌ی ۲۰۱۲ این ادکلن با بطری مشکلی رنگ برای استفاده‌ی مشترک اقایان و خانم‌ها تولید شده بود. اما در نسخه‌ی ۲۰۲۳، روایح کاملا زنانه فرموله شدند و طرح بطری عطر با شیارهای برجسته جذاب‌تر به نظر می‌رسد. رز ترکی و قهوه در ابتدای هارمونی قرار دارد. در حالی که برای قلب عطر، برای افزایش لطافت ترکیب هل، نعناع هندی، تخم گشنیز و یلانگ لانگ، از رز بلغاری استفاده شده است. نسخه‌ی ۲۰۲۳ کافه رز با رایحه‌ی بالغ کندر و چوب صندل پایان می‌یابد و روایح پایه‌ای گرم برای روزهای سرد سال ایجاد می‌کند. روایح پایه در نسخه‌ی ۲۰۱۲ این ادکلن هم از چوب صندل، بخور و نعناع هندی تشکیل شده است که نشان می‌دهد هردو نسخه پتانسیل خوبی برای افزایش جذابیت یک زن دارند.

کلام پایانی

عطرهای دارای رایحه‌ی قهوه طیف وسیعی از سلیقه‌ها را در برمی‌گیرند. چه به دنبال عطری برای جشن‌های شبانه باشید که به خوبی با لباس مجلسی‌تا ست شود، چه تمایل به استفاده از رایحه‌ای برای عصرهای معمولی پائیزی دارید، عطری با نت قهوه وجود دارد که با استایل و موقعیت شما هماهنگ شود. فراموش نگنید که بهتر است عطرهایی که در آن نت قهوه با روایح لطیف گل‌هایی مانند یاس، رز و زنبق ترکیب شده‌اند را برای روزهای گرم و ترکیب نت قهوه با سایر روایح ادویه‌ای و شرقی را برای روزهای سرد سال انتخاب کنید.

منابع: bonparfumeur, tuoksu, fragrantica

