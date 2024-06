راهنمای خرید شارژر گوشی؛ کدام شارژر برای گوشی شما مناسب است؟

شارژر اوریجینال به شارژری اطلاق می‌شود که توسط خود شرکت سازنده دستگاه الکترونیکی مانند گوشی هوشمند و تبلت تولید و عرضه می‌شود. این شارژرها به طور خاص برای دستگاه‌های خاصی طراحی شده‌اند و از نظر کیفیت، ایمنی، و کارایی با دستگاه‌های مورد نظر سازگاری کامل دارند. استفاده از شارژر اوریجینال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا تضمین می‌کند که دستگاه شما به بهترین شکل ممکن شارژ می‌شود و از مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کند. یکی از مزایای اصلی استفاده از شارژر اوریجینال، تضمین کیفیت و ایمنی است. شارژرهای اوریجینال تحت استانداردهای دقیق تولید و تست می‌شوند تا مطمئن شوند که ایمن و کارآمد هستند. این شارژرها معمولاً دارای مدارهای حفاظتی هستند که از دستگاه در برابر مشکلاتی مانند ولتاژ بیش از حد، جریان بیش از حد، و دمای بالا محافظت می‌کنند.

راهنمای خرید شارژر فست شارژ

انواع شارژرهای موجود در بازار

شارژر اوریجینال

این ویژگی‌ها باعث می‌شود که دستگاه شما در هنگام شارژ شدن دچار آسیب نشود و عمر باتری آن نیز طولانی‌تر شود. علاوه بر این، شارژرهای اوریجینال به طور خاص برای دستگاه‌های خاصی طراحی شده‌اند و به همین دلیل عملکرد بهتری دارند. این شارژرها معمولاً دارای توان و ولتاژ مناسبی هستند که با نیازهای دستگاه شما مطابقت دارد. استفاده از شارژرهای غیر اوریجینال ممکن است باعث شود که دستگاه شما به درستی شارژ نشود یا حتی دچار آسیب شود. به عنوان مثال، شارژرهای غیر اوریجینال ممکن است جریان یا ولتاژ مناسبی نداشته باشند و باعث افزایش دمای باتری یا کاهش عمر آن شوند.

اگرچه این روزها بسیاری از شرکت‌های تولید کننده گوشی‌های هوشمند، این دستگاه‌ها را بدون شارژر درون جعبه به کاربران تقدیم می‌کنند، اما همواره توصیه می‌کنیم که برای خرید یک شارژر مناسب، در وهله‌ی اول به سراغ شارژرهای اوریجینال برند گوشی هوشمند خود بروید تا دستگاه شما به بهترین شکل ممکن شارژ شود و از مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.

شارژر شرکتی

در این بخش از راهنمای خرید شارژر گوشی به معرفی شارژر شرکتی می‌پردازیم. شارژرهای شرکتی به آن دسته از شارژرهایی گفته می‌شود که توسط برندی غیر از برند سازنده گوشی هوشمند مد نظر شما تولید شده‌اند و در بازار لوازم جانبی به فروش می‌رسند. علاوه بر آداپتورهای اوریجینال، برندهای معتبری مانند انکر، بیسوس و … نیز وجود دارند که به تولید آداپتورهای با کیفیت و استاندارد معروف هستند. این برندها به دلیل کیفیت ساخت بالا و رعایت استانداردهای مختلف، شناخته شده‌اند. البته برندهای کمتر شناخته‌ شده نیز در بازار موجودند که قیمت مناسب‌تری دارند اما کیفیت ساخت پایین‌تری ارائه می‌دهند. اگر به هر دلیلی قصد خرید آداپتور اوریجینال از همان برند گوشی خود را ندارید، توصیه می‌شود از برندهای معتبری که به کیفیت بالا معروف هستند و استانداردهای لازم را رعایت کرده‌اند، خرید کنید.

هنگام انتخاب آداپتور، باید توجه داشته باشید که مشخصات آن با گوشی شما سازگار باشد. به عنوان مثال، اگر گوشی شما از شارژ ۶۷ وات پشتیبانی می‌کند، خرید آداپتور با خروجی ۵۰ وات باعث می‌شود گوشی شما دیرتر از حالت معمول شارژ شود. بهتر است آداپتوری با توان خروجی معادل یا بالاتر از آداپتور اوریجینال گوشی خود تهیه کنید. اگر توان خروجی آداپتور کمی بالاتر باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا گوشی به طور خودکار توان مورد نیاز خود را از آداپتور می‌گیرد. اما اگر توان خروجی آداپتور کمتر باشد، زمان شارژ طولانی‌تر شده و باتری داغ می‌کند که در بلندمدت می‌تواند به سلامت باتری آسیب برساند.

شارژر گمنام یا No Name

شارژرهای با برند گمنام یا No Name به شارژرهایی اطلاق می‌شود که توسط تولیدکنندگان ناشناخته یا کمتر شناخته‌ شده تولید می‌شوند و اغلب نام تجاری مشخص و معتبری ندارند. این نوع شارژرها معمولاً با قیمت‌های پایین‌تری عرضه می‌شوند و به همین دلیل ممکن است برای برخی افراد جذاب به نظر برسند. شارژرهای No Name معمولاً از مواد ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر ساخته می‌شوند که می‌تواند منجر به خرابی زودهنگام یا عملکرد نامناسب آن‌ها شود. بسیاری از این شارژرها استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند و ممکن است خطرات ایمنی مانند گرم شدن بیش از حد، اتصال کوتاه، یا حتی آتش‌سوزی را به همراه داشته باشند. همچنین این دسته از شارژرها ممکن است نتوانند دستگاه‌های شما را به شکل صحیح و ایمن شارژ کنند.

همچنین این شارژرها معمولاً فاقد خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر هستند، بنابراین در صورت بروز مشکل نمی‌توانید از پشتیبانی تولیدکننده بهره‌مند شوید. استفاده از شارژرهای نامعتبر می‌تواند به باتری و مدارهای داخلی دستگاه شما آسیب برساند و در بلندمدت به کاهش عمر مفید دستگاه منجر شود. با این تفاسیر به طور کلی توصیه می‌کنیم که هیچ‌وقت کیفیت را فدای قیمت‌ ارزان یک شارژر نکنید و دور این دسته از شارژرهای موجود در بازار را یک خط قرمز بکشید.

راهنمای خرید شارژر گوشی؛ هنگام خرید شارژر اوریجینال باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

خرید شارژر گوشی اوریجینال یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توانید برای حفظ سلامت و عملکرد بهینه دستگاه خود انجام دهید. در این بخش از راهنمای خرید شارژر گوشی، نکات کلیدی و حرفه‌ای که باید در نظر بگیرید را به تفصیل بیان خواهیم کرد:

۱. تطابق با برند و مدل دستگاه

برند و مدل : اطمینان حاصل کنید که شارژر مورد نظر شما توسط همان برند تولیدکننده گوشی شما ساخته شده باشد. شارژرهای اوریجینال معمولاً با برند و مدل دستگاه شما تطابق کامل دارند و بهترین عملکرد را ارائه می‌دهند.

: اطمینان حاصل کنید که شارژر مورد نظر شما توسط همان برند تولیدکننده گوشی شما ساخته شده باشد. شارژرهای اوریجینال معمولاً با برند و مدل دستگاه شما تطابق کامل دارند و بهترین عملکرد را ارائه می‌دهند. شماره مدل: بررسی کنید که شماره مدل شارژر با شماره مدل دستگاه شما سازگار باشد. این اطلاعات معمولاً در دفترچه راهنمای دستگاه یا روی خود شارژر ذکر شده است.

۲. بررسی بسته‌بندی و برچسب‌ها

بسته‌بندی اصلی : شارژرهای اوریجینال معمولاً در بسته‌بندی‌های با کیفیت و با لوگوی برند تولیدکننده عرضه می‌شوند. به هرگونه علائم غیرعادی در بسته‌بندی توجه کنید.

: شارژرهای اوریجینال معمولاً در بسته‌بندی‌های با کیفیت و با لوگوی برند تولیدکننده عرضه می‌شوند. به هرگونه علائم غیرعادی در بسته‌بندی توجه کنید. برچسب‌ها و هولوگرام‌ها: بسیاری از تولیدکنندگان معتبر از برچسب‌ها و هولوگرام‌های امنیتی برای تأیید اصالت محصولات خود استفاده می‌کنند. این برچسب‌ها باید بدون تغییر و به وضوح قابل مشاهده باشند.

۳. مشخصات فنی

ولتاژ و آمپر : مشخصات فنی شارژر را بررسی کنید تا مطمئن شوید با نیازهای دستگاه شما تطابق دارد. این اطلاعات معمولاً روی بدنه شارژر نوشته شده است.

: مشخصات فنی شارژر را بررسی کنید تا مطمئن شوید با نیازهای دستگاه شما تطابق دارد. این اطلاعات معمولاً روی بدنه شارژر نوشته شده است. پشتیبانی از شارژ سریع: اگر دستگاه شما از فناوری شارژ سریع پشتیبانی می‌کند، اطمینان حاصل کنید که شارژر نیز این قابلیت را دارد.

۴. کیفیت ساخت و مواد استفاده شده

مواد با کیفیت : شارژرهای اوریجینال از مواد با کیفیت و مقاوم ساخته می‌شوند که در برابر حرارت و فشار مقاوم هستند. به کیفیت پلاستیک و اتصالات دقت کنید.

: شارژرهای اوریجینال از مواد با کیفیت و مقاوم ساخته می‌شوند که در برابر حرارت و فشار مقاوم هستند. به کیفیت پلاستیک و اتصالات دقت کنید. کابل شارژ: کابل شارژ باید محکم و مقاوم باشد و اتصالات آن به خوبی ساخته شده باشند. کابل‌های اوریجینال معمولاً دارای طول مشخص و استانداردی هستند.

۵. منابع معتبر خرید

فروشگاه‌های معتبر : شارژرهای اوریجینال را از فروشگاه‌های معتبر و نمایندگی‌های رسمی برند خریداری کنید. از خرید از فروشگاه‌های ناشناخته و آنلاین بدون اعتبار خودداری کنید.

: شارژرهای اوریجینال را از فروشگاه‌های معتبر و نمایندگی‌های رسمی برند خریداری کنید. از خرید از فروشگاه‌های ناشناخته و آنلاین بدون اعتبار خودداری کنید. نظرات و بازخوردها: قبل از خرید، نظرات و بازخوردهای کاربران دیگر را بررسی کنید. این نظرات می‌توانند به شما در ارزیابی اصالت و کیفیت محصول کمک کنند.

۶. گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی : اطمینان حاصل کنید که شارژر خریداری شده دارای گارانتی معتبر باشد. این گارانتی می‌تواند تضمینی بر اصالت و کیفیت محصول باشد.

: اطمینان حاصل کنید که شارژر خریداری شده دارای گارانتی معتبر باشد. این گارانتی می‌تواند تضمینی بر اصالت و کیفیت محصول باشد. خدمات پس از فروش: از وجود و کیفیت خدمات پس از فروش اطمینان حاصل کنید. در صورت بروز مشکل، باید بتوانید به راحتی از خدمات پشتیبانی بهره‌مند شوید.

۷. قیمت

قیمت منطقی: قیمت شارژرهای اوریجینال معمولاً بالاتر از نمونه‌های تقلبی است. اگر قیمت شارژر بسیار پایین‌تر از معمول است، احتمال تقلبی بودن آن وجود دارد. به قیمت‌های غیرعادی پایین اعتماد نکنید.

راهنمای خرید شارژر اصل سامسونگ

شارژر دیواری ۶۵ وات سامسونگ مدل EP-T6530

اگر به دنبال خرید بهترین شارژر فست شارژ اوریجینال سامسونگ در دیجی کالا می‌گردید، شارژر دیواری ۶۵ وات سامسونگ مدل EP-T6530 یک گزینه قدرتمند و کارآمد برای شارژ سریع دستگاه‌های مختلف است. این شارژر با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PPS و USB Power Delivery 3.0، امکان شارژ همزمان سه دستگاه را از طریق درگاه‌های USB-C و USB-A فراهم می‌کند. طراحی جمع‌وجور و سبک آن، همراه با قابلیت‌های ایمنی پیشرفته، این شارژر را به انتخابی ایده‌آل برای کاربران حرفه‌ای و مسافران تبدیل کرده است. با توان خروجی ۶۵ وات، این شارژر می‌تواند به سرعت گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌های سازگار را به صورت Super Fast Charge شارژ کند. وزن این محصول نیز ۱۵۵ گرم است و برای حمل و نقل آن مشکلی نخواهید داشت.

شارژر دیواری ۴۵ وات سامسونگ مدل EP-T4510 به همراه کابل تبدیل USB-C

اگر از کاربران گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ هستید، دنیای دیجیتال شما را با شارژر دیواری ۴۵ وات سامسونگ مدل EP-T4510 به سطح بعدی از شارژ سریع می‌برد. این شارژر قدرتمند، با فناوری شارژ سریع Super Fast Charging 2.0، قادر است دستگاه‌های سازگار را در مدت زمان بسیار کوتاهی به طور کامل شارژ کند. طراحی کوچک و سبک آن امکان حمل آسان را فراهم می‌آورد، و کابل USB-C همراه آن نیز اطمینان می‌دهد که شما می‌توانید به راحتی انواع دستگاه‌های مدرن خود را متصل و شارژ نمایید. این شارژر دیواری اوریجینال سامسونگ دارای فناوری PD 3.0 است و از چیپ هوشمندی نیز بهره می‌برد تا با اتصال دستگاه به صورت خودکار جریان مناسب را برای دستگاه تامین کند. شدت جریان خروجی این شارژر برابر با ۵ آمپر است که می‌توان از آن برای شارژ کردن تبلت هم بهره ببرید.

شارژر دیواری ۲۵ وات سامسونگ مدل EP-T2510BEGWW

شارژر دیواری ۲۵ وات سامسونگ مدل EP-T2510BEGWW یک انتخاب ایده‌آل برای شارژ سریع و مطمئن دستگاه‌های شما است. این شارژر اوریجینال سامسونگ با پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery 3.0، امکان شارژ سریع گوشی‌های هوشمند و تبلت‌های سازگار را فراهم می‌کند. طراحی جمع‌وجور و سبک آن، حمل و نقل آسان را تضمین می‌کند، در حالی که قابلیت‌های ایمنی پیشرفته از دستگاه‌های شما در برابر جریان بیش‌ازحد، گرمای بیش‌ازحد و اتصال کوتاه محافظت می‌کند. با توان خروجی ۲۵ وات، این شارژر به‌طور مؤثر دستگاه‌های شما را در کمترین زمان ممکن شارژ می‌کند.

شارژر بی سیم سامسونگ مدل Trio EP-P6300

اگر قصد خرید بهترین شارژر بی‌سیم گوشی سامسونگ در جهان هستید، شارژر بی‌سیم سامسونگ مدل Trio EP-P6300 یک راهکار پیشرفته و کارآمد برای شارژ همزمان سه دستگاه مختلف است. این شارژر با پشتیبانی از فناوری Qi، امکان شارژ بی‌سیم گوشی‌های هوشمند، ساعت‌های هوشمند و هدفون‌های بی‌سیم را فراهم می‌کند. طراحی باریک و شیک آن، همراه با نشانگرهای LED برای هر دستگاه، استفاده آسان و کاربرپسند را تضمین می‌کند. قابلیت‌های ایمنی پیشرفته این شارژر، از دستگاه‌های شما در برابر گرمای بیش‌ازحد، جریان بیش‌ازحد و اتصال کوتاه محافظت می‌کند. این محصول از دستگاه‌های سازگار با Qi با قابلیت شارژ حداقل ۵ وات و همچنین محصولات اپل با شارژ ۷.۵ وات پشتیبانی می‌کند و دارای شش سیم‌پیچ با قابلیت شارژ سریع ۹ وات است.

راهنمای خرید شارژر اصل آیفون

شارژر دیواری ۳۵ وات اپل مدل Dual USB-C Port

شارژر دیواری ۳۵ وات اپل مدل Dual USB-C Port یک گزینه ایده‌آل برای کاربران اپل است که به دنبال شارژ سریع و همزمان دو دستگاه هستند. این محصول که در راهنمای خرید شارژر گوشی اپل دیجی کالا مگ قرار گرفته با دو پورت USB-C، امکان شارژ همزمان آیفون، آیپد، مک‌بوک ایر و سایر دستگاه‌های سازگار را فراهم می‌کند. طراحی جمع‌وجور و سبک آن، حمل و نقل آسان را تضمین می‌کند و برای استفاده در خانه، دفتر کار یا در سفر مناسب است. با توان خروجی ۳۵ وات و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع، این شارژر به‌طور مؤثر و ایمن دستگاه‌های شما را در کمترین زمان ممکن شارژ می‌کند. قابلیت‌های ایمنی پیشرفته از دستگاه‌های شما در برابر جریان بیش‌ازحد، گرمای بیش‌ از حد و اتصال کوتاه محافظت می‌کند. برای استفاده از این شارژر نیاز به خرید یک مبدل تبدیل برق خواهید داشت.

شارژر دیواری ۲۰ وات اپل مدل B/A

شارژر دیواری ۲۰ وات اپل مدل B/A یک انتخاب عالی برای کاربران آیفون و آیپد است که به دنبال شارژ سریع و مؤثر هستند. با حداکثر توان خروجی ۲۰ وات و فناوری شارژ سریع، این شارژر اوریجینال اپل می‌تواند دستگاه‌های شما را در کمترین زمان ممکن شارژ کند. طراحی کوچک و سبک آن، حمل و نقل را آسان کرده و برای استفاده در خانه، دفتر یا در سفر مناسب است. این شارژر با کابل USB-C به لایتنینگ سازگار است و از کیفیت و ایمنی بالایی برخوردار است. با قابلیت‌های ایمنی پیشرفته، از دستگاه‌های شما در برابر جریان بیش از حد، گرمای زیاد و اتصال کوتاه محافظت می‌کند، و شارژی ایمن و پایدار را تضمین می‌کند. برای استفاده از این محصول نیاز به تبدیل برق خواهید داشت.

شارژر بی سیم اپل مدل MagSafe

اگر در این راهنمای خرید شارژر موبایل به دنبال بهترین شارژر بی‌سیم اوریجینال اپل هستید، با شارژر بی‌سیم اپل MagSafe تجربه شارژ دستگاه‌های آیفون خود را به سطحی نوین ارتقا بدهید. این شارژر با استفاده از آهنرباهای دقیق و قدرتمند، به بهترین نحو به پشت آیفون می‌چسبد و شارژی سریع و کارآمد را ارائه می‌دهد. طراحی ظریف و مینیمالیستی MagSafe همخوانی زیبایی با محصولات اپل دارد و به راحتی با آیفون‌های دارای قابلیت شارژ بی‌سیم سازگار است. این شارژر نه تنها کارایی بالایی دارد، بلکه به عنوان یک اکسسوری ظریف و مدرن، جلوه‌ای خاص به میز کار شما می‌بخشد. این شارژر بی‌سیم به آداپتورهایی با حداکثر توان ۲۰ وات وصل می‌شود و با آیفون‌های سری ۸ به بعد سازگاری دارد.

راهنمای خرید شارژر اصل شیائومی

شارژر دیواری ۱۲۰ وات شیائومی مدل MDY-13-EF به همراه کابل تبدیل USB-C

می‌رسیم به راهنمای خرید شارژر گوشی شیائومی. اگر گوشی هوشمند شیائومی شما از حداکثر توان خروجی ۱۲۰ واتی پشتیبانی می‌کند، شارژر دیواری ۱۲۰ وات شیائومی مدل MDY-13-EF یک گزینه‌ی قدرتمند و کارآمد برای شارژ سریع دستگاه‌های شماست. طراحی جمع‌وجور و مقاوم آن، حمل و استفاده در هر مکانی را آسان می‌سازد. با پشتیبانی از پروتکل‌های شارژ ایمن، از دستگاه‌های شما در برابر جریان بیش‌ازحد، گرمای زیاد و اتصال کوتاه محافظت می‌کند. به همراه این محصول یک کابل USB-C باکیفیت نیز به شما تقدیم می‌شود. برای استفاده از این محصول نیز نیاز به مبدل برق خواهید داشت.

شارژر دیواری ۶۷ وات شیائومی مدل MDY-12-EG به همراه کابل USB-C

شارژر دیواری ۶۷ وات شیائومی مدل MDY-12-EG که در راهنمای خرید شارژر گوشی شیائومی قرار گرفته مجهز به فناوری شارژ سریع است که می‌تواند تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و حتی لپ‌تاپ‌های سازگار با USB-C را در مدت زمان کوتاهی شارژ کند. کابل USB-C همراه آن، شارژ ایمن و مطمئنی را تضمین می‌کند و طراحی کوچک و سبک آن امکان حمل آسان را فراهم می‌آورد.

شارژر شیائومی مدل MDY-11-EY ۳۳w fast 3pin original به همراه کابل تبدیل USB-C

در نهایت باید شارژر ۳۳ واتی اوریجینال شیائومی را به شما معرفی کنیم. ولتاژ ورودی به این شارژر شیائومی برابر با ۱۰۰-۲۴۰V است و نکته جالب شارژر این است که به صورت خودکار ولتاژ گوشی شما را اندازه می گیرد و بر اساس آن گوشی شما را با نهایت سرعت شارژ می کند. وزن این محصول در حدی است که شما بتوانید به راحتی آن را حمل و نقل کنید. برای استفاده از این محصول نیاز به خرید مبدل برق نیز خواهید داشت.

معرفی بهترین شارژر های فندکی بازار با قیمت‌های متنوع

