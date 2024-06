ایکس باکس یا پلی استیشن؛ کدام را بخریم؟

نسل نهم در شرایطی برای ایکس باکس شروع شد که ردموندی‌ها در شرایط خوبی به سر نمی‌بردند و لانچ فاجعه‌بار ایکس‌باکس وان و فقدان بازی‌های انحصاری باکیفیت طرفداران این برند را عصبانی و البته ناامیدتر از همیشه کرده بود. هرچند که ایکس باکس در اواسط نسل گذشته و با معرفی سرویس ایکس‌باکس گیم‌پس توانست تا حد زیادی نظر گیمرهای دنیا رو به خود جلب و تعداد زیادی از آن‌ها را نیز به خرید کنسول‌هایش سوق دهد، اما با این وجود نیز فاصله آن‌ها با پلی‌استیشن ۴ به حدی زیاد شده بود که هیچ استراتژی و اتفاقی نمی‌توانست نتیجه این رقابت را تغییر دهد و درنتیجه سوال «ایکس باکس بهتر است یا پلی استیشن ۴» یک جواب ساده و بدیهی داشت. مجموع این موارد باعث شد که ایکس باکس و مدیران ارشد آن به این نتیجه برسند که جای کوچک‌ترین خطایی وجود ندارد و حتی یک اشتباه کوچک می‌تواند به معنای از دست رفتن یک نسل دیگر باشد. بنابراین ایکس‌باکس با تقویت نقاط قوت سابق خود و همچنین تمرکز بر ساخت بازی‌های انحصاری، آماده‌تر از همیشه به نبرد سونی آمده است. هرچند که این‌ها به معنی برطرف شدن برخی نقاط ضعف همیشگی ایکس باکس نیز نبوده است. در ادامه به تفصیل به معایب و مزایای کنسول‌های نسل نهمی مایکروسافت یعنی ایکس‌ باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس می‌پردازیم و نتیجه می‌گیریم که ایکس باکس بهتر است یا پلی استیشن ۵.

مقایسه پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس

معایب و مزایای ایکس باکس

چرا باید ایکس‌باکس بخریم؟

مزایای ایکس باکس

ایکس باکس نسل نهم را با معرفی دو کنسول آغاز کرد؛ یک کنسول قدرتمند که نماینده به رخ کشیدن توان ردموندی‌ها بود و یک کنسول اقتصادی که با تمرکز بر روی بازی‌های دیجیتالی و سرویس گیم‌پس ساخته شده بود. هرچند که در کنفرانس آخر ایکس باکس متوجه شدیم که این دو تنها کنسول‌های ایکس باکس در این نسل نیستند و مدل‌های دیگری نیز به زودی روانه بازار خواهند شد. همین مورد به شکل یک شمشیر دولبه عمل کرده است و از طرفی این طیف و تنوع زیاد کنسول‌های ایکس باکس دست خریدار را برای انتخاب باز گذاشته است و از طرف دیگر مخاطب نه‌چندان حرفه‌ای را به شدت گیج می‌کند. دو کنسول ایکس باکس در نسل نهم ایکس باکس سری اس و سری ایکس هستند که کنسول اولی نه‌تنها از دیسک پشتیبانی نمی‌کند، بلکه قدرتی در اندازه یک سوم دیگر کنسول ایکس‌باکس سری ایکس دارد. برای ایکس باکس سری اس یک مدل یک ترابایتی نیز روانه بازار شده و نسخه بدون دیسک کنسول قوی‌تر ایکس باکس، یعنی ایکس باکس سری ایکس سفید نیز معرفی شده است.

کنسول ایکس باکس سری اس اگرچه از رزولوشن ۴K پشتیبانی نمی‌کند و توانایی‌های محدودتری نسبت به برادر بزرگ‌تر خود دارد، اما ارزان‌ترین راه برای ورود به نسل نهم بازی‌های ویدیویی است و بازی‌های بزرگی همچون GTA VI نیز برای آن منتشر می‌شوند. این مورد اهمیت دوچندانی برای ما ایرانی‌هایی که با توجه به نوسانات قیمت ارز تهیه کنسول‌ها برایمان از همیشه گران‌تر و سخت‌تر شده است دارد.

اما بدون کوچک‌ترین تردیدی بزرگ‌ترین نقطه قوت ایکس‌باکس و دلیلی که شما را به خرید آن مجاب می‌کند، سرویس ایکس باکس گیم پس است. این سرویس به شما اجازه می‌دهد با پرداخت حق اشتراکی ماهیانه، به آرشیو بزرگی از بازی‌های مختلف ایکس‌باکس دسترسی داشته باشید که سبک‌ها و ژانرهای مختلفی را دربرمی‌گیرد و برای هر سلیقه‌ای در مجموعه آن عنوانی درخور پیدا می‌شود. اهمیت سرویس گیم‌پس وقتی بیشتر می‌شود که متوجه شوید تمام بازی‌های انحصاری و فرست پارتی ایکس باکس در همان روز عرضه روانه این سرویس می‌شوند و این شامل بازی‌های محبوبی همچون کالاف دیوتی و نسخه‌های جدید آن نیز می‌شود. درنتیجه با خرید ایکس باکس دیگر نگرانی بابت خرید بازی‌های این کنسول و پرداخت مبالغ هنگفت برای هر ایک از آن‌ها ندارید.

یکی دیگر از بهترین قابلیت‌های کنسول‌های ایکس باکس ویژگی Backward Compatibility است که به لطف آن می‌توانید بازی‌های قدیمی و عناوین ارزشمند گذشته را با کیفیت و نرخ فریم بهتر تجربه کنید. از طرف دیگر کنسول ایکس باکس سری ایکس تا اینجا، با توان ۱۲ ترافلاپسی خود قدرتمندترین کنسول بازی تمام ادوار محسوب می‌شود و به‌راحتی می‌تواند تجربه‌ای ۴K با فریم ۶۰ یا حتی ۱۲۰ را در اختیار شما بگذارد. این موارد مهم‌ترین دلایلی هستند که خرید ایکس باکس را مخصوصاً در بازار ایران، منطقی و برای گیمرها ضروری می‌کنند.

معایب ایکس باکس

کنسول‌های ایکس باکس همیشه سخت‌افزارهای آنلاین محوری بوده‌اند و مایکروسافت نیز همواره تمرکز زیادی بر روی این موضوع داشته است. درنتیجه و مخصوصاً از آنجایی که ایکس باکس سری اس از دیسک پشتیبانی نمی‌کند، اگر به اینترنت مناسب و پایداری دسترسی ندارید خرید ایکس باکس به شما توصیه نمی‌شود. از طرف دیگر و حتی اگر نسخه دیسک‌دار ایکس باکس یعنی ایکس باکس سری ایکس را نیز تهیه کنید، بازم دیسک‌های بازی ایکس باکس در بازار ایران (برعکس پلی استیشن) بسیار سخت‌تر پیدا می‌شوند و خرید و فروش آن‌ها بسیار دشوارتر است. از طرفی اگر علاقه‌ی چندانی به بازی‌های شوتر و ریسینگ ندارید و به دنبال تجربه‌های داستان‌محور عمیق هستید، بهتر است به سراغ پلی استیشن و بازی‌های انحصاری این شرکت بروید.

معایب و مزایای PS5

سونی نسل نهم کنسول‌های بازی را در بهترین شرایط ممکن آغاز کرد و بدون هیچ تردیدی پادشاه بلامنازع این بازار بود. تمرکز پلی استیشن همچنان بر روی ساخت و ارائه بازی‌های تک نفره و داستان محور بوده و است اما این مورد شاید دیگر به قوت گذشته صادق نباشد؛ چراکه سونی در این نسل توجه ویژه‌ای بر روی ساخت بازی‌های سرویس محور و آنلاین گذاشته است و غیر از موارد خاصی همچون عنوان Helldivers 2، همه آن‌ها یا به شکست متنهی یا کنسل شده‌اند. همین مورد و هزینه‌های گزاف تحقق آن، موجب جلوگیری و متوقف شدن ساخت بازی‌های تک‌نفره بسیاری شده است و استودیوهای مهمی نیز همچون ژاپن و لندن استودیو برای همیشه تعطیل شدند. اما این موارد به معنای کمبود بازی‌های انحصاری باکیفیت نیست و همچنان عناوینی نظیر Spider-Man 2 وجود دارند که خرید پلی استیشن ۵ تنها راه تجربه آن‌ها است. در ادامه به مزایا و معایب پلی استیشن ۵ می‌پردازیم و از دلایلی که چرا باید (و چرا نباید) PS5 بخرید پرده برمی‌داریم.

چرا باید پلی‌استیشن ۵ بخریم؟

مزایای پلی استیشن ۵

اگر از طرفداران همیشگی برند پلی استیشن بوده‌اید و خاطرات و تجربه‌های خوبی نیز با آن داشته‌اید، دلیلی برای عدم تهیه PS5 وجود ندارد. اما اگر به دنبال دلایل بیشتر و منطقی‌تری هستید ادامه این مطلب را نیز مطالعه کنید. پلی استیشن همچنان رویکرد سابق و برگ برنده خود در ساخت و عرضه بازی‌های انحصاری داستان‌محور تک نفره را حفظ کرده است و علاوه‌بر دنباله‌‌های فرنچایزهای محبوب سونی همچون God of War، The Last of Us و Horizon، PS5 میزبان بازی‌های انحصاری کاملاً جدیدی نیز هست که تجربه‌ای تازه و کاملاً متفاوتی را ارائه خواهند کرد.

از طرف دیگر اگر به هر دلیلی موفق به تجربه آثار انحصاری و درجه یک پلی استیشن ۴ نشدید، می‌توانید آن‌ها را بر روی کنسول جدید سونی با کیفیت بهتر تجربه کنید؛ چراکه تمامی دیسک‌های PS4 بر روی PS5 نیز اجرا می‌شوند. صحبت از دیسک بازی شد و باید گفت که برخلاف ایکس باکس، دیسک بازی‌های پلی استیشن به وفور در بازار ایران پیدا می‌شوند و خرید و فروش آن‌ها کار بسیار راحت‌تری است. درکنار دیسک‌های بازی، اکانت‌های ظرفیتی نیز همانند نسل قبل در PS5 نیز وجود دارند و شما می‌توانید نسخه دیجیتالی بازی موردعلاقه خود را به صورت قانونی و با قیمت بسیار کمتر تهیه کنید.

کنسول PS5 میزبان سرویسی به نام پلی استیشن پلاس نیز می‌باشد که همان نقشی را برای سونی دارد که گیم‌پس برای ایکس باکس ایفا می‌کند. درنتیجه می‌توانید با پرداخت حق اشتراکی به آرشیو بازی‌های مختلف پلی استیشن دسترسی داشته باشید. نکته مثبت این سرویس آن است که شامل بازی‌های مهم و باکیفیت PS1 و PS2 نیز می‌شود و امکان تجربه شاهکارهایی همچون سه‌گانه God of War و عناوین مشابه دیگر فراهم شده است. همچنین کنسول PS5 آنچنان وابستگی خاصی به اینترنت ندارد و امکان استفاده تماماً آفلاین نیز از آن وجود دارد. اما یکی از مهم‌ترین قابلیت‌هایی PS5 که ممکن است شما را به خرید آن سوق دهد، کنترلر فوق‌العاده آن یا همان دوال سنس است. این کنترلر به لطف ویژگی‌های خاص خود همچون Adaptive Triggers و Haptic Feedback تجربه شما از بازی‌ها را به مرحله والاتری ارتقا می‌دهد و بازی کردن را بسیار واقعی‌تر و البته جذاب‌تر کرده است.

معایب پلی استیشن ۵

اولین و بزرگ‌ترین نقاطه ضعف پلی استیشن ۵ (که البته این نکته منفی تنها در بازار ایران صادق است) قیمت بالای آن و تجهیزات جانبیش است. بازی‌ها و دیسک‌های PS5 نیز اگرچه به راحتی پیدا می‌شوند اما قیمتی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان دارند که این هزینه برای خرید تنها یک بازی به هیچ عنوان منطقی نیست. همچنین اگرچه پلی استیشن نیز از سرویسی همانند گیم پس بهره می‌برد، اما برخلاف آن سرویس ایکس باکس نه‌تنها قیمت بالاتری دارد، بلکه آرشیو بازی‌های آن نیز به قدرت گیم‌پس نیست و مهم‌تر از همه بازی‌های انحصاری و روز سونی بعد از مدت یک یا حتی دو ساله وارد این سرویس می‌شوند. از طرف دیگر اگر لپ‌تاپ یا پی‌سی گیمینگ دارید خرید PS5 شاید چندان توجیه‌پذیر نباشد. چراکه تقریباً اکثر بازی‌های انحصاری و باکیفیت این شرکت روانه PC شده‌اند و این سیاست نیز ادامه خواهد داشت.

مقایسه ایکس باکس و پلی استیشن

حال که بیان مزایا و معایب هر دو ایکس باکس و پلی استیشن پرداختیم و از دلایل خرید یا عدم خرید هریک در ایران حرف زدیم، بهتر است مقایسه‌ای دقیق‌تر و جزئی‌تری از هر کدام کنسول‌های ایکس باکس سری اس/ایکس و PS5 داشته باشیم. هر دو کنسول از پردازنده‌های ساخت AMD بهره می‌برند. ایکس‌باکس سری X با پردازنده ۸ هسته‌ای Zen 2 با سرعت ۳.۸ گیگاهرتز و پلی‌استیشن ۵ با پردازنده مشابه با سرعت ۳.۵ گیگاهرتز عرضه شده‌اند. از نظر پردازنده گرافیکی نیز، سری X دارای ۵۲ واحد پردازشی با توان ۱۲ ترافلاپس و پلی‌استیشن ۵ دارای ۳۶ واحد پردازشی با توان ۱۰.۲۸ ترافلاپس است. بنابراین، از نظر قدرت پردازش خام، ایکس‌باکس سری X قدرتمندتر از پلی‌استیشن ۵ به نظر می‌رسد.

هر دو کنسول دارای ۱۶ گیگابایت حافظه GDDR6 هستند، اما در زمینه فضای ذخیره‌سازی تفاوت‌هایی وجود دارد. ایکس‌باکس سری X دارای حافظه SSD با ظرفیت ۱ ترابایت است، در حالی که پلی‌استیشن ۵ با حافظه SSD با ظرفیت ۸۲۵ گیگابایت عرضه می‌شود. ایکس‌باکس سری S نیز دارای حافظه SSD با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت است که این کنسول بیشتر به عنوان گزینه اقتصادی معرفی شده است. کنترلر ایکس‌باکس سری X و سری S به نام «Xbox Wireless Controller» شناخته می‌شود و طراحی مشابهی با کنترلر ایکس‌باکس وان دارد، اما با بهبودهایی در بخش دکمه‌ها و دقت حرکتی. کنترلر پلی‌استیشن با نام «DualSense» معرفی شده است که دارای ویژگی‌های جدیدی همچون بازخورد لمسی (haptic feedback) و تریگرهای تطبیقی (adaptive triggers) است که تجربه بازی را بیشتر درگیر کننده می‌کند.

هر دو کنسول در زمینه سازگاری با بازی‌های نسل قبلی عملکرد خوبی دارند. ایکس‌باکس سری X و سری S به طور کامل از بازی‌های ایکس‌باکس وان و برخی از بازی‌های ایکس‌باکس ۳۶۰ و ایکس‌باکس اصلی پشتیبانی می‌کنند. پلی‌استیشن ۵ نیز از اکثر بازی‌های پلی‌استیشن ۴ پشتیبانی می‌کند و برخی بازی‌ها با بهبود عملکرد همراه هستند. مایکروسافت با سرویس Xbox Game Pass که به کاربران اجازه می‌دهد با پرداخت اشتراک ماهیانه به مجموعه بزرگی از بازی‌ها دسترسی داشته باشند، توجه بسیاری را جلب کرده است. این سرویس همچنین شامل Xbox Game Pass Ultimate است که اشتراک Xbox Live Gold را نیز شامل می‌شود. سونی نیز سرویس PlayStation Plus را دارد که به کاربران اجازه می‌دهد بازی‌های رایگان ماهانه و تخفیف‌های ویژه را دریافت کنند. برخلاف ایکس باکس اما امکان دانلود بازی‌های نسل هفتم سونی یعنی PS3 وجود ندارد و شما تنها می‌توانید آن‌ها را استریم کنید که آن نیز نیازمند اینترنتی پرسرعت و پایدار است. همین مورد و معماری عجیب و پیچیده پردازنده سل باعث شد که در نسل هفتم بسیاری در پاسخ سوال ایکس باکس بهتر است یا پلی استیشن ۳ به گزینه اول رای بدهند.

بدیهی است که یکی از مهم‌ترین فاکتورها در انتخاب بین این دو کنسول، بازی‌های انحصاری است. سونی با بازی‌های انحصاری مانند “Spider-Man: Miles Demon’s Souls” و “Ratchet & Clank: Rift Apart” توجه بسیاری از بازیکنان را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر، مایکروسافت نیز با خرید استودیوهای معروفی مانند Bethesda و عرضه بازی‌هایی چون “Starfield” و “Hellblade 2” در تلاش است تا لاین‌آپ بازی‌های انحصاری خود را گسترش دهد. در نهایت، انتخاب بین ایکس‌باکس سری X و سری S و پلی‌استیشن ۵ به ترجیحات شخصی و نیازهای شما بستگی دارد. اگر به دنبال کنسولی با قدرت پردازشی بیشتر و سرویس اشتراکی گسترده‌تر هستید، ایکس‌باکس سری X گزینه مناسبی است. اگر به بازی‌های انحصاری و تجربه کاربری جدیدتری علاقه‌مندید، پلی‌استیشن ۵ انتخاب بهتری خواهد بود. ایکس‌باکس سری S نیز به عنوان گزینه‌ای اقتصادی و مناسب برای کسانی که به دنبال تجربه نسل نهم با هزینه کمتر هستند، می‌تواند جذاب باشد.

سخن آخر

ما در این مقاله سعی کردیم کنسول‌های نسل نهم و جدید ایکس باکس و پلی استیشن را از جنبه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه کنیم و راهنمای خرید جامعی را نیز برای آن‌ها فراهم کنیم. شما می‌توانید از طریق لینک تعبیه شده در زیر توضیحات هر کنسول وارد صفحه اختصاصی آن‌ها در سایت دیجی‌کالا شوید و نقد و بررسی تخصصی، ویدیوهای مرتبط و نظرات دیگر کاربران را نیز مطالعه کرده و درنهایت اقدام به خرید هر یک از این کنسول‌ها بکنید.

