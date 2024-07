۱۰ مورد از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای (و برترین محصولات آن‌ها)

از آنجایی که این روزها تاکید بر سلامت پوست و پیشگیری از بیماری‌های مربوط به آن بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، افراد زیادی هستند که می‌خواهند با تهیه‌ی بهترین محصولات بازار پوستی ایدئال و بی‌نقص را برای خودشان بسازند. اگر شما هم جزو این گروه هستید و هنوز نمی‌دانید که به سراغ کدام یک از برندهای مراقبت از پوست کره‌ای بروید تا آخر این مطلب از دیجی‌کالا مگ با ما همراه باشید.

برند ایلیون از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای

برند ایلیون (ILLIYOON) یکی از زیرمجموعه‌های بزر‌گ‌ترین کمپانی تولیدکننده‌ی محصولات آرایشی و مراقبت از پوستی کره یعنی Amore Pacific است که بر تولید محصولات مخصوص آبرسانی و رطوبت‌رسانی پوست تمرکز دارد. کسانیکه پوست خشک، حساس یا آسیب‌دیده‌ای دارند به خوبی می‌دانند که گاهی اوقات حتی استفاده از بهترین آبرسان‌ها و مرطوب‌کننده‌ها هم نمی‌تواند مشکل آن‌ها را رفع کند. محصولات برند ایلیون که با استفاده از ترکیبات سنتی کره‌ای و فناوری‌های پیشرفته به طور تخصصی برای رفع مشکلات مربوط به بی‌آبی پوست تولید می‌شوند، می‌توانند برای این دسته از افراد مفید باشند.

راز پوست صاف و زیبای کره‌ای‌ها چیست؟

کرم مرطوب‌کننده‌ی مدل هیالورونیک ایلیون

همانطور که فهمیدید محصولات برند ایلیون به طور تخصصی بر آبرسانی و مرطوب کردن پوست تمرکز دارند و به همین دلیل همواره انتخاب اول افراد دارای پوست خشک و حساس هستند. کرم مرطوب‌کننده‌ی مدل هیالورونیک اسید ایلیون با داشتن ترکیبات مهمی چون ویتامین E، روغن دانه‌ی چای سبز، هیالورونات سدیم، روغن سویا و اولئیک اسید یکی از بهترین و قدرتمند‌ترین مرطوب‌کننده‌های جهان به شمار می‌آید. این محصول علاوه بر آبرسانی پوست به روشن شدن، تسکین پیدا کردن، افزایش قابلیت ارتجاعی و کاهش علائم پیری زودرس آن کمک می‌کند. کرم مرطوب‌کننده‌ی ایلیون فاقد هر گونه مواد اولیه‌ی حیوانی و شیمیایی مانند روغن‌های حیوانی، سیلیکون، پارابن، عطر و الکل است؛ بنابراین همه‌ی افراد دارای پوست دهیدراته و خشک می‌توانند از این محصول استفاده کنند.

بهترین محصولات و روتین پوستی برای مراقبت از پوست خشک

برند کوزارکس از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای

برند کوزارکس (COSRX) یکی از پرفروش‌ترین و بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای است که محصولات آن به طور اختصاصی برای رفع و درمان مشکلات پوستی طراحی و تولید می‌شوند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید حتی نام این برند ترکیبی از اختصار دو کلمه‌ی انگلیسی «Cosmetics» به معنای لوازم آرایش و «RX» به معنای نسخه‌ی درمانی پزشک است. محصولات برند کوزارکس بر بازسازی پوست، جلوگیری از ایجاد لک و جای جوش، تنظیم چربی پوست و بهبود آکنه‌ تاثیر بسزایی دارد و دقیقا همین ویژگی‌ها آن را تا این اندازه بین مصرف‌کنندگان محبوب کرده است.

۱۰ مرحله‌ی ساده برای داشتن پوستی درخشان به سبک کره‌ای‌ها

ژل شست‌وشوی صورت کوزارکس مدل گود مورنینگ

همانطور که می‌دانید تنظیم و مدیریت pH پوست به طور مستقیم با کاهش احتمال بروز مشکلاتی چون خشکی، حساسیت، آکنه و درماتیت آتوپیک ارتباط دارد و به همین دلیل باید همواره مراقب آن باشیم. ژل شست‌وشوی گود مورنینگ برند کوزارکس با داشتن ترکیباتی چون روغن درخت چای و انواع بتاهیدروکسی اسیدها pH پوست شما را روی عدد ۵ نگه می‌دارد و سلامت سد دفاعی آن را تضمین می‌کند. این شوینده برای لایه‌برداری ملایم پوست، از بین بردن جای لک، تنظیم چربی و رطوبت و همینطور کوچک‌تر کردن منافذ پوستی مناسب است. ژل شست‌وشوی گود مورنینگ کوزارکس هیچ گونه ماده‌ی شیمیایی مانند الکل، سیلیکون و پارابن ندارد و به شما کمک می‌کند تا با استفاده از یک محصول ملایم پوستتان را شفاف و بی‌نقص کنید.

پی اچ پوست چیست و چطور باید آن را تنظیم کرد؟

کرم آبرسان و ترمیم‌کننده‌ی کوزارکس مدل حلزون

کرم آبرسان و ترمیم‌کننده‌ی حلزون برند کوزارکس یکی از بهترین محصولات این برند است که به ترمیم سد دفاعی پوست و بازگرداندن رطوبت آن کمک می‌کند. این کرم حاوی ۹۲ درصد موسین حلزون است و برای پیشگیری از پیری زودرس، کاهش التهاب و همینطور تسکین پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، اگر پوستتان دارای جوش، لکه‌ یا مشکلاتی چون روزاسه باشد می‌توانید با مصرف این کرم آبرسان و ترمیم‌کننده‌ی کوزارکس به درمان آن‌ها کمک کنید. این محصول بافت ژلی و سبکی دارد و بدون ایجاد احساس سنگینی و چسبندگی خیلی سریع جذب پوست می‌شود.

علائم پیری زودرس پوست چیست؟

برند سام بای می از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای

یکی دیگر از محبوب‌ترین و باتجربه‌ترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای برند سام بای می (Some By Mi) است که برای نام‌گذاری آن از ترکیب شعار «Something By A Miracle» به معنای چیزی با معجزه و کلمه‌ی کره‌ای «미» به معنای زیبایی استفاده کرده‌اند. فلسفه‌ی پشت برند سام بای می این است که با تولید محصولات مراقبت از پوستی حاوی مواد طبیعی، ملایم و ارگانیک برای کسانیکه دائما با مشکلات پوستی مختلف مواجهه هستند معجزه را به ارمغان بیاورد.

۵ پیشنهاد از محصولات پرفروش برند سام بای می، برند کره‌ای محبوب

سرم پوست سام بای می مدل یوجا نیاسین

اگر جزو آن دسته از افراد هستید که توانسته‌اند به روش‌های مختلف جوش‌های خود را از بین ببرند اما با این وجود همچنان با مشکل تیرگی و لک پوستی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سرم پوست یوجا نیاسین سام بای می مخصوص شما است. این محصول حاوی ۸۳ درصد عصاره‌ی میوه‌ی یوجا است که ۳ برابر مرکباتی چون لیمو ویتامین C دارد؛ در نتیجه با تحریک کلاژن‌سازی پوست از پیری زودرس آن جلوگیری می‌کند و باعث روشن شدن و از بین رفتن لکه‌های پوستی می‌شود. سرم یوجا نیاسین دارای ۱۲ نوع ویتامین و همینطور نیاسینامید است که در کنار هم به رطوبت‌رسانی، بهبود پوست و جلوگیری از بروز آکنه و جوش کمک می‌کنند.

چگونه از ویتامین C برای از بین بردن لکه‌های تیره پوست استفاده کنیم؟

تونر میراکل سام بای می

تونر میراکل یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین محصولات برند سام بای می است که می‌تواند تنها در طول ۳۰ روز به رفع بسیاری از مشکلات پوستی کمک کند. این محصول شامل ترکیباتی چون انواع پلی‌هیدروکسی اسیدها (PHA)، آلفاهیدروکسی اسیدها (AHA)، بتاهیدروکسی اسیدها (BHA)، نیاسینامید اسید، عصاره‌ی درخت چای، گیاه پاپایا و فندق افسونگر است؛ این یعنی می‌تواند پوست را به خوبی لایه‌برداری کند و میزان جوش‌ها، لکه‌ها، تیرگی، منافذ باز و حتی سبوم پوست را کاهش دهد. در فرمولاسیون این تونر هیچ گونه مواد مضری مانند پارابن،‌ سولفات و الکل وجود ندارد و افراد دارای پوست‌های چرب و مستعد آکنه‌ی حساس می‌توانند از آن استفاده کنند.

AHA و ‌BHA چیست و چه شباهت و تفاوت‌هایی دارند؟

برند اکسیس وای از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای

برند کره‌ای اکسیس وای (AXIS-Y) یکی از محبوب‌ترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای که محصولاتی کاملا گیاهی، بدون تست حیوانی و حلال تولید می‌کند. این برند از مصرف هر گونه ترکیبات مضر و شیمیایی مانند عطرهای مصنوعی، پارابن، سیلیکون و اتانول در محصولاتش خودداری کرده است. اکسیس وای یکی از اولین برندهای صنعت زیبایی به شمار می‌آید که توانسته فرمولاسیونی را برای کاهش تاثیرات آب‌وهوا و عوامل استرس‌زای محیطی بر پوست طراحی کند. اگر با مشکلات پوستی سختی چون هایپرپیگمنتاسیون و آکنه روبرو هستید یا پوستتان به شدت حساس است پیشنهاد می‌کنیم به سراغ محصولات برند اکسیس وای بروید.

چطور برندهای بدون تست حیوانی در لوازم آرایشی و مراقبتی را بشناسیم؟

کرم روشن‌کننده‌ی اکسیس وای مدل ۶+۱+۱

کرم روشن‌کننده‌ی اکسیس وای از لاین ۱+۱+۶ این برند در حال حاضر به عنوان یکی از بهترین ضدلک‌های دنیا شناخته می‌شود. این محصول در کنار نیاسینامید اسید حاوی ۶ ماده‌ی مغذی مهم یعنی اسکوالن، عصاره‌ی پاپایا، خولان دریا، سبوس برنج، آلانتوئین و کالاندولا است؛ این یعنی می‌تواند به ترمیم و بازسازی پوست، تسریع روند بهبود جوش‌ها و جای لک آن‌ها، روشن‌کنندگی و درخشندگی پوست و همینطور کاهش التهابات و قرمزی‌ها کمک کند. اگر به دنبال یک ضدلک وگان با قدرت اثرگذاری بالا می‌گردید که خیلی سریع به شما نتیجه بدهد، پیشنهاد می‌کنیم به سراغ این کرم روشن‌کننده‌ی برند اکسیس وای بروید.

پاپایا چیست و چه خواصی دارد؟

تونر ضدجوش اکسیس وای مدل سنتلا

کسانیکه پوست چرب و مستعد آکنه‌ای دارند باید محصولاتی چند کاره و در عین حال اثرگذار را در روتین پوستی خود جای دهند تا کمترین آسیب را به سد دفاعی پوست خود وارد کنند. تونر ضدجوش برند اکسیس وای دارای انواع بتاهیدروکسی اسیدها، عصاره‌ی سنتلا آسیاتیکا، روغن درخت چای، عصاره‌ی نیشکر، نیلوفر آبی، علف شاهین و عصاره‌ی گیاه برگ قلبی است. این ترکیبات می‌توانند به تسکین التهابات پوست، از بین بردن آلودگی‌ها و چربی‌ اضافی روی پوست، تسریع روند بهبود آکنه، آبرسانی، تغذیه و جوانسازی پوست کمک کنند. تونر ضدجوش سنتلای برند اکسیس وای کاملا وگان است و استفاده‌ی مرتب از آن می‌تواند پوستی درخشان و بی‌نقص را برای شما به ارمغان بیاورد.

خواص تعجب‌برانگیز روغن درخت چای و کاربرد آن

برند آنوا از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای

برند آنوا (ANUA) از معروف‌ترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای است که این روزها محبوبیت بسیار زیادی را از آن خود کرده است. این برند بر استفاده از ترکیبات طبیعی مفیدی که سالیان سال است توسط نسل‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به نوعی امتحان خود را پس داده‌اند، مانند گیاه برگ قلبی، تاکید دارد. محصولات برند آنوا دارای فرمولاسیونی بسیار ملایم، غیرحساسیت‌زا و تسکین‌دهنده هستند و بدون تست حیوانی و به شیوه‌ای اخلاقی تهیه می‌شوند.

حساسیت به محصولات پوستی؛ نکات ضروری درباره‌ی علائم، درمان و پیشگیری

روغن پاک‌کننده و کنترل‌کننده‌ی منافذ برند آنوا

روغن پاک‌کننده و کنترل‌کننده‌ی منافذ برند آنوا محصولی است که به تازگی نقدهای خوبی را از طرف منتقدان حوزه‌ی مراقبت از پوست دریافت کرده است. این پاک‌کننده با داشتن عصاره‌ی دانه‌ی جوجوبا، روغن زیتون، روغن آفتابگردان، روغن دانه‌ی ماکادمیا،‌ روغن هسته‌ی انگور و عصاره‌ی گیاه هوتونیا کوردتا به تسکین، تغذیه و التیام پوست کمک می‌کند. اما اصلی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی روغن پا‌ک‌کننده‌ی آنوا توانایی آن در از بین بردن جوش‌های سرسیاه و فلامنت‌های چربی است که به عنوان یکی از سخت‌ترین و چالش‌برانگیزترین مشکلات پوستی شناخته می‌شوند. این محصول فاقد هر گونه ترکیبات شیمیایی و تست حیوانی است و شما می‌توانید از آن به عنوان میسلار واتر هم استفاده کنید.

فلامنت چربی چیست و چه تفاوتی با جوش‌ سرسیاه دارد؟

برند اسکین ۱۰۰۴ از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای

برند اسکین ۱۰۰۴ (SKIN1004) یکی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای است که بر تولید محصولات طبیعی و ضدحساسیت پوستی تمرکز دارد. این برند برای تولید محصولات خود از عصاره‌ی گیاه سنتلا آسیاتیکا استفاده می‌کند که در طبیعت دست نخورده‌ی ماداگاسکار کشت می‌شود. اگر به دنبال برندی می‌گردید که به صورت تخصصی به تولید محصولات پوستی ملایم و کاملا گیاهی بپردازد و دارای تست‌های حیوانی نباشد، پیشنهاد ما به شما تهیه‌ی محصولات اسکین ۱۰۰۴ است.

۷ قدم برای آرایش به سبک کره‌ای مخصوص خانم‌های جوان

سرم آمپول اسکین ۱۰۰۴ مدل سنتلا

سرم آمپول سنتلا که یکی از برترین محصولات برند اسکین ۱۰۰۴ به شمار می‌آید به طور تخصصی برای تسکین و ترمیم سد دفاعی پوست طراحی و تولید شده است. این آمپول حاوی ۱۰۰ درصد عصاره‌ی سنتلا آسیاتیکا، گلیسیرین و هیالورونیک اسید است و به همین دلیل به بازگرداندن رطوبت پوست، تسریع ترمیم زخم‌ها و جوش‌ها، کاهش التهابات و جلوگیری از بروز حساسیت کمک می‌کند. اگر با مشکلات پوستی شدیدی چون خشکی، قرمزی، التهاب، اگزما و روزاسه مواجهه هستید پیشنهاد می‌کنیم با استفاده از آمپول سنتلا pH پوست خود را تنظیم کنید و لطافت، نرمی و شادابی آن را بازگردانید.

هیالورونیک اسید برای پوست چه فوایدی دارد و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

کرم ضد آفتاب بدون رنگ اسکین ۱۰۰۴ مدل سنتلا SPF50

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که بسیاری از افراد به استفاده از ضد آفتاب علاقه‌ای ندارند و همواره از آن فرار می‌کنند، احساس چسبندگی و سنگینی زیادی است که این محصول به فرد می‌دهد. کرم ضد آفتاب سنتلای برند اسکین ۱۰۰۴ با داشتن بافتی سبک و سرعت جذب بالا این مشکل را به طور کامل حل کرده است. این محصول همچنین با داشتن عصاره‌ی سنتلا آسیاتیکا و هیالورونیک اسید به آبرسانی، روشن شدن و تسکین‌ پیدا کردن پوست کمک می‌کند. از آنجایی که ضد آفتاب اسکین ۱۰۰۴ کاملا ضدحساسیت و فاقد مواد کومدون‌زا است همه‌ی افراد با هر نوع پوستی می‌توانند از آن استفاده کنند.

ترکیبات کومدون‌زا در محصولات پوستی به چه معنا هستند؟

برند لانیژ از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای

لانیژ (LANEIGE) یکی از معروف‌ترین و بهترین برندهای تولیدکننده‌ی محصولات مراقبت از پوست و آرایشی کره است که از زیرمجموعه‌های کمپانی بزرگ Amore Pacific به شمار می‌آید. برند لانیژ با بیش از ۲۵ سال فعالیت در این حوزه سعی دارد تا با طراحی و تولید محصولات پوستی چند کاره مراقبت از پوست را برای افراد آسان‌تر کند. محصولات این برند با استفاده از جدیدترین فناوری‌های و بهترین ترکیبات به طور تخصصی بر آبرسانی و مرطوب‌سازی پوست صورت و لب‌ها تمرکز دارند؛ در نتیجه کسانیکه می‌خواهند به مشکل خشکی پوست صورت و لب‌های خود پایان بدهند باید پیش از هر چیزی به سراغ برند لانیژ بروند.

۱۸ اسکراب لب خانگی برای داشتن لب‌های نرم و بدون خشکی

ماسک لب مدل توت فرنگی لانیژ

ماسک لب توت فرنگی لانیژ یکی از پرفروش‌ترین و بهترین محصولات این برند است که حتی افراد معروفی مانند بلا حدید و سیدینی سوئینی در روتین پوستی خود از آن استفاده می‌کنند. این ماسک لب حاوی ویتامین سی، روغن نارگیل، شی باتر، هیالورونیک اسید، کره‌ی دانه مورومورو و عصاره‌ی توت‌ها مانند توت فرنگی، زغال اخته، بلوبری و تمشک است. با وجود این ترکیبات در ماسک لب برند لانیژ پوست لب‌هایتان تغذیه، آبرسانی، ترمیم و تقویت می‌شود. این محصول برای مصرف قبل از خواب مناسب است و باید با استفاده از اپلیکاتور مخصوص درون بسته‌بندی آن استفاده شود.

۲۷ خاصیت عجیب شی‌باتر که کمتر کسی می‌داند

ماسک صورت قبل از خواب لانیژ

اگر پوستتان به شدت خشک و حساس است یا به دلیل استفاده از محصولات نامناسب ملتهب و آسیب دیده به نظر می‌رسد، پیشنهاد می‌کنیم به سراغ ماسک صورت قبل از خواب برند لانیژ بروید. این محصول با داشتن ترکیباتی چون عصاره‌ی زردآلو، عصاره‌ی گل مغربی،‌ ویتامین C، هیالورونیک اسید و اسکوالن پوست را بدون ایجاد چسبندگی به خوبی آبرسانی می‌کند. اگر به دنبال بازگرداندن رطوبت پوست خود هستید و به طور همزمان می‌خواهید آن را نرم و درخشان کنید خرید ماسک صورت قبل از خواب برند لانیژ را در اولویت‌های خود بگذارید.

۱۱ دلیل قانع‌کننده برای افزودن سرم ویتامین C به روتین مراقبت از پوست

برند اینیسفری از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای

برند اینیسفری (Innisfree) اولین برند ارگانیک مراقبت از پوست کره‌ای است که برای تولید محصولات خود از ترکیبات کاملا طبیعی استفاده می‌کند و در واقع یکی از زیرمجموعه‌های کمپانی Amore Pacific به شمار می‌آید. همه‌ی مواد اولیه‌ی این برند، مانند چای سبز و گیاه ماگورت، از جزیره‌ی بسیار زیبا و پاک ججو در کره‌ی جنوبی به دست می‌آیند. اگر به دنبال یک برند سازگار با طبیعت می‌گردید که برای انواع پوست‌ها خط تولیدهای متفاوتی داشته باشد و بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاثیر قابل مشاهده‌ی را روی پوستتان بگذارد پیشنهاد می‌کنیم به سراغ برند اینیسفری بروید.

فواید ماسک چای سبز چیست و چطور می‌توان از آن استفاده کرد؟

فوم شست‌وشوی صورت اینیسفری مدل گدازه‌ی آتشفشان فوم پاک‌کننده‌ی صورت اینیسفری مدل گدازه‌ی آتشفشان یک محصول بسیار عالی برای افراد دارای پوست چرب و مستعد آکنه است. اگر جزو این دسته از افراد باشید به خوبی می‌دانید که کنترل میزان تولید سبوم پوست، جلوگیری از بروز جوش‌های سرسیاه و از بین بردن فلامنت‌های چربی تا چه اندازه می‌تواند سخت و دشوار باشد. این محصول با داشتن خاکستر گدازه‌های آتشفشانی و همینطور آلفاهیدروکسی اسیدها و بتاهیدروکسی‌هایی چون گلیکولیک اسید، سالیسیلیک اسید و لاکتیک اسید می‌تواند برای پاکسازی عمیق منافذ، لایه‌برداری ملایم پوست و کاهش جذب روغن‌های اضافی کمک کند. فوم شست‌وشوی گدازه‌ی آتشفشان بدون تست حیوانی و کاملا وگان است و می‌تواند برای استفاه‌ی روزمره مناسب باشد. گلیکولیک اسید چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ماسک صورت اینیسفری مدل خاک

ماسک خاک رس اینیسفری برای کسانیکه پوست چرب و در عین حال حساسی دارند یک محصول بسیار مناسب به شمار می‌آید. این ماسک با داشتن ترکیباتی چون خاک رس، لاکتیک اسید و خاکستر گدازه‌های آتشفشانی جزیره‌ی ججو به لایه‌برداری، پاکسازی و رفع التهاب پوست کمک می‌کند. ماسک خاک رس اینیسفری بر پایه‌ی آب و وگان است و همه‌ی کسانیکه ترشح بسیار زیاد سبوم پوستشان آن‌ها را آزاز می‌دهد می‌توانند از این محصول استفاده کنند.

۵ مورد از مهمترین فواید خاک رس برای صورت

برند دکتر جارت از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای

برند دکتر جارت (Dr.Jart) یکی از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای به شمار می‌آید که در سال ۲۰۰۵ توسط یک متخصص پوست به نام لی جین ووک تاسیس شده است. این برند خود را تلفیقی از هنر و علم پزشکی می‌داند و به همین دلیل همواره از بهترین ترکیبات و جدیدترین فناوری‌ها برای تولید محصولات پوستی استفاده می‌کند. محصولات برند دکتر جارت در دو گروه درمانی و زیبایی تولید می‌شوند و برای کسانیکه به دنبال داشتن یک روتین پوستی ملایم، آبرسان و غیرحساسیت‌زا نیاز دارند مناسب هستند.

چرا مرطوب‌کننده‌ها در رفع خشکی پوست بی‌تأثیرند؟!

ماسک شب آبرسان و تسکین‌دهنده‌ی سیکاپیر دکتر جارت

ماسک شب آبرسان و تسکین‌دهنده‌ی سیکایپر برند دکتر جارت برای کسانیکه سد دفاعی پوستشان ضعیف شده است و دائما ملتهب و قرمز می‌شود مناسب خواهد بود. این محصول بر پایه‌ی آب ساخته شده است و با داشتن گلیسیرین، موم عسل،‌ عصاره‌ی سنتلا آسیاتیکا و عصاره‌ی برگ توت فرنگی علاوه بر رفع التهاب به ترمیم،‌ تسکین و یکدست شدن پوست صورت کمک می‌کند. ماسک شب آبرسان دکتر جارت فاقد تست حیوانی و ترکیبات شیمیایی است و همه‌ی افرد با هر نوع پوستی می‌توانند به سراغ استفاده از آن بروند.

راهنمای خرید بهترین ضد لک برای پوست خشک و حساس

برند بیوتی آف جوسون از بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای

برند بیوتی آف جوسئون (Beauty of Joseon) که با الهام از تلاش زنان سلسله‌ی جوسون کره‌ی جنوبی برای رسیدگی به پوست و ارزشمند طلقی کردن آن نام‌گذاری شده است یکی از بهترین و معروف‌ترین برندهای مراقبت از پوست سراسر جهان به شمار می‌آید. محصولات این برند با استفاده از یک ترکیب گیاهی سنتی که حاوی موادی چون عصاره‌ی جینسینگ، آلوی سبز و آب برنج است تولید می‌شوند و در عین سادگی و ملایمت پوستی شفاف، سالم و درخشان را به شما هدیه می‌دهند.

همه چیز درباره خواص جینسینگ | نحوه مصرف + عوارض

کرم ضد آفتاب بدون رنگ بیوتی آف جوسون مدل Relief با SPF50

کرم ضد آفتاب شیمیایی برند بیوتی آف جوسون در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین و بهترین ضد آفتاب‌های سراسر جهان به شمار می‌آید. این محصول با داشتن عصاره‌ی جینسینگ، نیاسینامید اسید، پروبیوتیک و عصاره‌ی آب برنج علاوه بر محافظت از پوست در برابر آفتاب آن را به خوبی آبرسانی، تغذیه و همینطور روشن می‌کند. یکی از بهترین ویژگی‌های ضد آفتاب بیوتی آف جوسون این است که هیچ رد سفیدی را روی پوست بر جای نمی‌گذارد و پس از استفاده پوست را بدون ایجاد حس چربی یا سنگینی، درخشان و شفاف نشان می‌دهد. این محصول فرمولاسیون ملایم و غیر حساسیت‌زایی دارد به همین دلیل همه‌ی افراد با هر نوع پوستی می‌توانند از آن استفاده کنند.

خواص آب برنج برای پوست؛ ترند جدید برای داشتن پوست درخشان

سرم پوست بیوتی آف جوسون مدل موسین حلزون و جنسینگ

سرم پوست بیوتی آف جوسون مدل موسین حلزون و جینسینگ یک محصول بسیار عالی برای پیشگیری از ایجاد چین‌وچروک‌، از بین بردن لک‌های پوستی و صاف و یکدست‌تر کردن آن است. این سرم حاوی ۶۳ درصد آب ریشه‌ی جینسینگ، ۳ درصد موسین حلزون، سنتلا آسیاتیکا، نیاسینامید اسید، قارچ گانودرما، هیالورونیک اسید و عصاره‌ی شیرین بیان است؛ به همین دلیل می‌تواند بدون ایجاد هر گونه التهاب و حساسیتی پوست را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم کند و علائم پیری زودرس آن را به شدت کاهش دهد.

نیاسین‌آمید چیست و چه تأثیری در سلامت پوست دارد؟

سخن پایانی

روتین پوستی کره‌ای که این روزها محبوبیت بسیار زیادی را به دست آورده است در واقع هرگز موضوع تازه و جدیدی به شما نمی‌آید و از گذشته تا به حال بارها و بارها میزان تاثیرگذاری خود را ثابت کرده است. در این مطلب سعی کردیم با معرفی بهترین برندهای مراقبت از پوست کره‌ای به شما در خرید محصولات مناسب پوست خود کمک کنیم تا بتوانید نحوه‌ی رسیدگی به پوستتان را به بهترین شیوه‌ی ممکن تغییر دهید.

