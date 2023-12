با ۷ اپ جایگزین کاربردی برای ChatGPT آشنا شوید

قبل از معرفی این گزینه‌ها باید بگوییم که اگر به دنبال بهره‌گیری از زبان فارسی هستید، به غیر از ChatGPT، بینگ هم گزینه‌ی مناسبی محسوب می‌شود که آن هم مبتنی بر ChatGPT است. اما سایر اپ‌های معرفی شده در این لیست، یا از زبان فارسی پشتیبانی نمی‌کنند یا در این زمینه حرف زیادی برای گفتن ندارند. همچنین باید خاطرنشان کنیم به غیر از بینگ، سایر گزینه‌ها برای نسخه رایگان محدودیت‌های زیادی دارند و برای بهره‌گیری از تمام امکانات آن‌ها، باید از اشتراک پولی استفاده کنید.

Bing

بینگ سال‌ها فقط موتور جستجوی مایکروسافت بود ولی این شرکت تصمیم گرفت با بهره‌گیری از GPT4، امکانات هوش مصنوعی را به طور رایگان برای کاربران ارائه کند. اپ بینگ امکانات بسیار جذابی در اختیار شما قرار می‌دهد. به عنوان مثال برای دریافت پاسخ‌ها، می‌توانید بین سه حالت More Creative، More Balanced و More Precise دست به انتخاب بزنید. زمانی که می‌خواهید پاسخ‌های مختصر و مفیدی دریافت کنید، باید More Precise را انتخاب کنید. اگر هم می‌خواهید پاسخ‌های طولانی‌تری بگیرید، گزینه اول بهتر است. گزینه دوم هم بین این دو حالت تعادل ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، می‌توانید از گوشی خود عکس آپلود کنید تا بر اساس عکس آپلود شده، سوالاتی را بپرسید. در ضمن نباید امکان ایجاد تصاویر را از قلم بیندازیم که این کار با مدل هوش مصنوعی DALL-E 3 انجام می‌شود. یکی دیگر از امکانات مفید بینگ این است که بعد از ارائه هر پاسخ، سوالات احتمالی که برای شما ایجاد می‌شود را مطرح می‌کند. روی هم رفته بهترین جایگزین برای ChatGPT، اپ بینگ است که برخلاف سایر گزینه‌های این لیست، برای استفاده از امکانات مختلف آن لازم نیست هیچ مبلغی بپردازید.

Nova

یکی دیگر از اپ‌های جایگزین مناسب برای ChatGPT، اپ Nova است که می‌تواند مکالمات شخصی‌سازی شده‌ی خوبی را ارائه دهد. این اپ از مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته استفاده می‌کند و می‌تواند با ۱۴۰ زبان مختلف استفاده شود.

برای شروع استفاده از این اپ، راهی تب Suggestions شوید. در این قسمت می‌توانید قابلیت‌های مختلف این اپ را مشاهده کنید و از دسته‌بندی‌هایی مانند Entertainment و Homework دست به انتخاب بزنید که هرکدام از آن‌ها موضوع‌های جذابی پیش روی شما قرار می‌دهند. همچنین در تب Store، قادر به انتخاب از بین پرسوناهای مختلفی هستید تا اگر مثلا در مورد ورزش سوالات تخصصی دارید، یک پرسونای مربی ورزشی را انتخاب کنید. این اپ هر روز تعدادی اعتبار رایگان به کاربران می‌دهد ولی برای استفاده نامحدود باید اشتراک پولی آن را خریداری کنید.

Chat & Ask AI

این یکی دیگر از اپ‌های هوش مصنوعی کاربردی برای گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود که راهکارهای هوشمندانه‌ای را برای افزایش بهره‌وری ارائه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های کاربردی این اپ، Summarize Web است که می‌تواند خلاصه‌ای از صفحه‌ی وب ارائه شده را در اختیار شما قرار دهد. همچنین قابلیت YouTube Summary این کار را برای ویدیوهای یوتیوب انجام می‌دهد.

اگر هم می‌خواهید سوالهای مختلفی در مورد محتوای یک ویدیوی مشخص در یوتیوب بپرسید، می‌توانید از قابلیت Ask YouTube بهره ببرید. طبیعتا مانند دیگر اپ‌های هوش مصنوعی، برای استفاده از بسیاری از قابلیت‌های این اپ، باید اشتراک پولی آن را خریداری کنید.

ChatSonic

ChatSonic یکی دیگر از اپ‌های جایگزین ChatGPT محسوب می‌شود که موفق شده طرفداران زیادی به دست آورد. یکی از مشکلات اصلی بسیاری از مدل‌های هوش مصنوعی این است که نمی‌توانند به‌خوبی سابقه‌ی مکالمات انجام شده را به خاطر آورند. در این میان، این اپ از گزینه‌ای به نام Memory بهره می‌برد که می‌توانید آن را فعال یا غیرفعال کنید. با فعال کردن این گزینه، اپ می‌تواند پیام‌های قبلی شما را به خاطر بسپارد.

از دیگر قابلیت‌های جذاب این اپ، باید به گزینه‌ی مربوط به فعال‌سازی جستجوی گوگل اشاره کنیم که اگر این گزینه را فعال کنید، می‌توانید در مورد خبرهای روز از هوش مصنوعی سوال بپرسید. همچنین اگر نیازهای مشخصی دارید، می‌توانید از مدل‌های شخصی‌سازی شده بهره ببرید تا فقط در حوزه‌ی موردنظر خود جواب دریافت کنید.

ChatOn

اگر نمی‌توانید راهکاری برای چیزی که روی کاغذ نوشته پیدا کنید، دوربین هوشمند ChatOn می‌تواند هر سوالی را اسکن کند و خیلی سریع به آن پاسخ دهد. در کل این اپ یک دستیار هوشمند همه‌فن‌حریف است که برای کارهای مختلفی از نوشتن شعر گرفته تا نوشتن ایمیل می‌تواند بسیار کاربردی باشد. البته مانند بسیاری از اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی، نباید انتظار بهره‌گیری از قابلیت‌های مختلف با زبان فارسی را داشته باشید.

یکی دیگر از امکانات مفید این اپ، امکان مشخص کردن لحن پاسخ‌های دریافتی است. همچنین می‌توانید مشخص کنید که پاسخ‌های دریافتی هوش مصنوعی کوتاه، متوسط یا بلند باشند. این اپلیکیشن در کنار پاسخ‌های متنی، می‌تواند بر اساس متن‌های نوشته شده عکس هم تحویل دهد.

Poe

کاربرانی که به استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی مختلف علاقه دارند، معمولا سرویس Poe را می‌شناسند. طبیعتا بسیاری از قابلیت‌های مهم این سرویس پولی هستند و برای بهره‌گیری از آن‌ها باید اشتراک پولی Poe را بپردازید که ماهانه ۲۰ دلار است. البته برخی از امکانات آن رایگان محسوب می‌شوند که چندان بااهمیت نیستند. با استفاده از این سرویس نه‌تنها می‌توانید از مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌ی GPT-4 و Claude استفاده کنید، بلکه به مدل‌های اوپن سورس مختلفی هم دسترسی پیدا می‌کنید.

همچنین در این سرویس، بات‌های تخصصی زیادی ارائه شده تا دقیقا نیازهای شما را جوابگو باشد. به عنوان مثال می‌توانیم به بات‌های مربوط به برنامه‌نویسی، شعر و داستان اشاره کنیم. برای هرکدام از این بات‌ها توضیحاتی قرار گرفته تا قبل از استفاده از آن‌ها، از نقاط قوت و ضعف بات‌های موردنظر به‌خوبی خبردار شوید.

Genie

در نهایت باید اپ Genie را به عنوان یکی از جایگزین‌های ChatGPT معرفی کنیم. اگر دنبال استفاده از یک اپ کاربردی برای کارهایی مانند نوشتن کپشن‌های اینستاگرام، پاسخ دادن به ایمیل‌ها و دیگر موارد این‌چنینی هستید، می‌توانید از این اپ بهره ببرید. استفاده از این اپ بسیار ساده است. برای کارهای عمومی، کافی است درخواست خود را بنویسید. همچنین می‌توانید عکس‌ها و اسناد موردنظر خود را آپلود کنید تا بر این اساس سوالات موردنظر خود را مطرح کنید. در ضمن نباید امکان بررسی سایت‌ها را از قلم بیندازیم.

این اپ از دو مدل GPT 3.5 و GPT-4 استفاده می‌کند که مدل اول به طور رایگان قابل استفاده است ولی برای مدل دوم باید ماهانه حق اشتراک بپردازید.

