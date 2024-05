۵ دلیل برای خریدن گوگل پیکسل ۸a (و ۳ دلیل برای نخریدن)

اما آیا این گوشی نسبت به نسل قبلی با تغییرات جذابی روبرو شده و واقعا ارزش خرید بالایی دارد؟ در این مطلب به ۵ دلیل برای خریدن این گوشی و ۳ دلیل برای نخریدن آن می‌پردازیم.

دلایل برای خریدن

گوگل پیکسل ۸a؛ تغییر نکردن قیمت دلاری

پیش از عرضه پیکسل ۸a، شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت گوشی میان‌رده گوگل به گوش می‌رسید. این موضوع در برخی نقاط جهان به حقیقت پیوست، برای مثال خریداران در انگلستان برای پیکسل ۸a نسبت به پیکسل ۷a باید ۵۰ پوند بیشتر هزینه کنند. اما در آمریکا، قیمت پیکسل همچنان بدون تغییر باقی‌مانده و برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی ۴۹۹ دلار است. ولی در بیشتر بازارها هم قیمت این گوشی با تغییری روبرو نشده.

ماندن زیر مرز ۵۰۰ دلاری از نظر روانی اهمیت دارد و ارزش بالایی که گوگل با مدل‌های میان‌رده خود ارائه می‌دهد را برجسته می‌کند. همچنین این قیمت، پیکسل ۸a را با گوشی‌هایی مانند وان‌پلاس ۱۲R با قیمت مشابه و گلکسی A35 که ۱۰۰ دلار ارزان‌تر از محصول گوگل است، رقابتی نگه می‌دارد.

ارائه با حافظه بیشتر

برخلاف پیکسل ۷a و ۶a، امسال فقط یک مدل مبتنی بر حافظه داخلی مشخص راهی بازار نشده و در کنار مدل ۱۲۸ گیگابایتی، می‌توانید مدل ۲۵۶ گیگابایتی هم خریداری کنید. مدل ۲۵۶ گیگابایتی این گوشی ۵۵۹ دلار قیمت دارد و به نظر می‌رسد فعلا فقط در رنگ مشکی راهی بازار خواهد شد. با توجه به اینکه پیکسل ۸a برخلاف بسیاری از گوشی‌های اندرویدی، درگاه کارت حافظه‌ی microSD برای افزایش ظرفیت ندارد، حداقل گوگل یک ظرفیت ذخیره‌سازی دیگر را ارائه می‌دهد، حتی اگر این گزینه ۶۰ دلار گران‌تر از مدل اصلی باشد.

گوگل پیکسل ۸a؛ بهره‌گیری از چیپست تنسور G3

از آنجایی که پیکسل ۸a از همان تراشه قدرتمند Tensor G3 پیکسل ۸ و پیکسل ۸ پرو بهره می‌برد، از همان قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز پشتیبانی می‌کند. بنابراین با وجود داشتن قیمت پایین‌تر نسبت به مدل‌های پرچم‌دار، می‌توانید از قابلیت‌های هوش مصنوعی جذاب و متنوعی بهره ببرید.

در کنار قابلیت Circle to Search که حتی به پیکسل ۷ هم راه پیدا کرده، قابلیت‌هایی مانند Magic Editor می‌توانند ادیت عکس را به لطف هوش مصنوعی ساده‌تر و جذاب‌تر کنند. یکی دیگر از قابلیت‌هایی که با استقبال کاربران روبرو شده، Best Take است که می‌تواند برای عکس‌های گروهی معجزه کند. شبیه به ابزارهای هوش مصنوعی گلکسی که در اوایل امسال برای گلکسی اس ۲۴ معرفی شدند، ویژگی‌های هوش مصنوعی گوگل هم کاربردی و هم آسان برای استفاده هستند و بدون نیاز به یادگیری پیچیده، قدرت گوشی پیکسل شما را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهند.

نمایشگر بهتر

اگر از نمایشگر پیکسل ۷a تحت تاثیر قرار گرفته بودید (که برای یک گوشی میان‌رده بسیار روشن بود)، پیکسل ۸a باید حتی تحسین بیشتری ایجاد کند. گوگل اساساً نمایشگر پیکسل ۸ را در پیکسل ۸a قرار داده است، به این معنی که پیکسل ۸a حداکثر روشنایی مشابه ۲۰۰۰ نیت را ارائه می‌دهد. البته این ادعا باید مورد بررسی قرار بگیرد ولی در هر صورت بدون شک نسبت به نسل قبلی از نمایشگر روشن‌تری بهره می‌برد.

در ضمن حالا نمایشگر ۶.۱ اینچی این گوشی رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز ارائه می‌دهد و این در حالی است که نسل قبلی دارای نمایشگر ۹۰ هرتز بود. طبیعتا هرچقدر رفرش‌ریت نمایشگر بالاتر باشد، اسکرول کردن و گشت‌و‌گذار در منو‌ها و اپ‌های مختلف روان‌تر صورت می‌گیرد.

آپدیت ۷ ساله

پیکسل ۸a یکی دیگر از ویژگی های ارزشمند پیکسل ۸ را به ارث برده است. همانند گوشی‌های پرچمدار گوگل، حالا می‌توانید روی دریافت به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری اندروید به همراه پشتیبانی امنیتی تا هفت سال آینده حساب کنید. این یعنی که به صورت تئوری، تا سال ۲۰۳۱ نیازی به تعویض گوشی خود نخواهید داشت.

همانطور که قبلا اشاره کرده‌ام، قیمت پایین گوشی‌ها قطعا خوشایند است، اما اگر پشتیبانی نرم‌افزاری محدود باشد، این صرفه‌جویی با اجبار به خرید زودهنگام گوشی جدید از بین می‌رود. گوگل این موضوع را درک کرده است، بنابراین با پیکسل ۸a نه تنها صاحب دستگاهی با قیمت پایین‌تر می‌شوید، بلکه گوشی‌ای را در اختیار دارید که برای استفاده‌ی طولانی‌مدت ساخته شده است.

دلایل برای نخریدن

گوگل پیکسل ۸a؛ عدم بهبود مهم برای دوربین

بدون شک مهم‌ترین ویژگی گوشی‌های گوگل پیکسل، دوربین فوق‌العاده‌ی آن‌ها است. بنابراین اگر برای استفاده از چنین دوربینی سراغ پیکسل ۷a رفته‌اید، عملا دلیلی برای خریدن پیکسل ۸a ندارید. گوگل از نظر سخت‌افزاری تقریباً همان دوربین‌هایی را که در پیکسل ۸ش وجود دارد، در پیکسل ۸ش هم به کار برده است. دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی در گوشی جدید کمی میدان دید عریض‌تری دارد، اما دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی نسبت به سال گذشته هیچ بهبودی نداشته‌اند.

این موضوع لزوماً چیز بدی نیست، چون پیکسل ۷a از زمان عرضه، در لیست بهترین گوشی‌ها از نظر دوربین قرار گرفته است. همچنین تا زمانی که دوربین‌های پیکسل ۸a را تست نکنیم، متوجه تغییرات احتمالی که گوگل در الگوریتم‌های پردازش عکس اعمال کرده است، نخواهیم شد. اما اگر گوشی فعلی شما نسبتاً جدید است، تغییرات دوربین در مشخصات فنی، انگیزه زیادی برای امتحان کردن پیکسل ۸a ایجاد نمی‌کند.

نگرانی بابت عمر باتری

با توجه به اینکه گوشی‌های اخیر گوگل از نظر عمر باتری عملکرد درخشانی نداشته‌اند، همین موضوع نگرانی‌هایی را در مورد عمر باتری این گوشی جدید ایجاد کرده است. طبق تست‌های اولیه، عمر باتری پیکسل ۸a به حدود ۱۰ ساعت می‌رسد که این یعنی در حد میانگین گوشی‌های هوشمند است. از سوی دیگر باید خاطرنشان کنیم پیکسل ۷a نسبت به باتری ۶a حدود ۳.۵ ساعت دوام بیشتری داشت.

اما در هر صورت برای اطمینان بیشتر، باید تست‌های متعددی صورت بگیرد. گفتنی است باتری این گوشی فقط اندکی بزرگ‌تر از نسل قبلی محسوب می‌شود ولی چیپست تنسور G3 انرژی کمتری مصرف می‌کند. بنابراین حداقل بر روی کاغذ اوضاع چندان بد نیست ولی با توجه به سابقه گوگل نمی‌توانیم هنوز با قاطعیت صحبت کنیم.

چیپست تنسور در حد رقبا مشابه نیست

در این زمینه لازم نیست تست خاصی انجام دهیم زیرا تنسور G3 موجود در سری پیکسل ۸ به طور مفصل مورد تست و بررسی قرار گرفته است. بر اساس بنچمارک‌های و تست‌های صورت گرفته، این تراشه اصلا در حد اسنپدراگون ۸ نسل ۳ نیست و فاصله زیادی با آن دارد.

پیکسل ۸ در تست‌های Geekbench 6 به ترتیب امتیازهای ۱,۵۶۹ و ۳,۷۴۴ را برای عملکرد تک-هسته‌ای و چند-هسته‌ای کسب کرد. این در حالی است که گلکسی اس ۲۴ مجهز به اسنپدراگون ۸ نسل ۳ امتیازهای ۲,۲۳۵ و ۶,۹۲۲ را به دست آورد. این اختلاف در تست‌های گرافیکی حتی چشمگیرتر است – امتیاز گلکسی اس ۲۴ در تست Wild Life Unlimited نرم‌افزار ۳DMark برابر با ۱۲۰.۴ فریم بر ثانیه و برای پیکسل ۸ تنها ۱۴.۶ فریم بر ثانیه بود.

البته یک خبر خوب هم وجود دارد. پردازنده‌ی Tensor G3 عملکرد بهتری نسبت به اگزینوس ۱۳۳۰ دارد که در گوشی گلکسی A35، رقیب احتمالی پیکسل ۸a از نظر قیمتی، مورد استفاده قرار گرفته است. در هر صورت طبیعتا قرار نیست در یک گوشی میان‌رده چیپستی در حد اسنپدراگون ۸ نسل ۳ قرار بگیرد ولی اگر قدرت پردازشی برای شما اهمیت زیادی دارد، در همین محدوده‌ی قیمتی می‌توانید سراغ گزینه‌های بهتری بروید.

ٰگوگل پیکسل ۸a؛ سخن پایانی

در کل پیکسل ۸a به نظر می‌رسد پتانسیل زیادی برای موفقیت دارد. از آپدیت ۷ ساله و قابلیت‌های هوش مصنوعی گرفته تا استفاده از نمایشگر جذاب‌تر و ارائه با قیمت مشابه نسل قبلی. با در نظر گرفتن این نکات، احتمالا این گوشی هم مورد توجه طرفداران گوشی‌های گوگل پیکسل قرار می‌گیرد. برای خرید گوشی‌های گوگل پیکسل موجود در بازار ایران، می‌توانید به فروشگاه دیجی‌کالا سر بزنید.

منبع: Tom’s Guide

