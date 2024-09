هرآنچه درباره گوشی گلکسی S24 FE می‌دانیم

نماد گوشی‌های سامسونگ شاید پرچم‌داران سری S یا Z (تاشو) باشند. اما شرکت کره‌ای طی چند سال اخیر تلاش کرده تا با عرضه‌ی مدل‌های لایت یا فن ادیشن از این پرچم‌دارها، توجه اقشار متوسط جامعه را هم به خود جلب کند و واقعا هم در این مسیر موفق عمل کرده است. سری لایت که دیگر تولید نمی‌شوند اما جای خود را به خانواده‌ی جدیدی تحت عنوان «فن ادیشن – FE» یا همان «نسخه هواداران» داده‌اند. این گوشی‌ها معمولاً مشخصات و عملکردی مشابه با سری گلکسی S را ارائه می‌دهند، اما با قیمت‌های بسیار رقابتی‌تر، که این کاهش قیمت به خاطر یک سری کم و کاستی‌ها در قسمت‌های مختلف گوشی است.

درباره سری فن ادیشن

مورد انتظارترین گوشی سامسونگ در این روزها گلکسی S24 FE است. محصولی که می‌آید تا جانشین گلکسی S23 FE شود. گفته می‌شود بین این دو محصول تفاوت چشمگیری از لحاظ امکاناتی نظیر دوربین، نمایشگر، سرعت شارژر، طراحی و کیفیت ساخت وجود ندارد. اما یک سری تغییرات مثبت مثل ارتقای پردازنده، احتمالا ارتقای نوع حافظه داخلی و باتری باعث شده تا کاربران همچنان بی‌صبرانه منتظر ورود این گوشی به بازار باشند.

مشخصات فنی احتمالی گوشی گلکسی S24 FE

نام گوشی گلکسی S24 FE تاریخ رونمایی و عرضه نامشخص کیفیت ساخت شیشه گوریلا گلس ویکتوس پلاس و فریم آلومینیومی – استاندارد IP68 نمایشگر Dynamic AMOLED 2X با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی و اندازه ۶.۷ اینچی – وضوح ۱۰۰ × ۲۳۴۰ با محافظ گوریلا گلس ویکتوس پلاس سیستم‌عامل اندروید ۱۴ سوار بر رابط کاربری One UI 6.1.1 با احتمالا ۴ سال پشتیبانی نرم‌افزاری پردازنده اگزینوس ۲۴۰۰e با ۱۰ هسته به همراه پردازشگر گرافیکی Xclipse 940 رم و حافظه داخلی ۱۲۸/۸ و ۲۵۶/۸ گیگابایت دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال دوربین دوم فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی دوربین سوم تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری اپتیکال کیفیت فیلمبرداری ۸K@24 و ۴K@30/60 و ۱۰۸۰p@30/60/120/240 و ۷۲۰p@960 دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی با امکان فیلمبرداری ۴K@30/60 و ۱۰۸۰p@30/60 باتری ۴۷۰۰ میلی‌آمپر ساعتی شارژر ۲۵ واتی سیمی، ۱۵ واتی بی‌سیم و ۴.۵ واتی معکوس رنگ‌بندی گرافیتی، آبی، نقره‌ای، سبز و زرد

خبرهای مهم پیرامون گوشی گلکسی S24 FE

زمان دقیق عرضه گلکسی S24 FE هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما بر اساس شایعات، انتظار می‌رود این گوشی اواخر سال ۲۰۲۴ به بازار عرضه شود. البته این احتمال هم وجود دارد که طی یکی دو هفته‌ی آتی شاهد رونمایی از این گوشی باشیم.

گلکسی S24 FE به احتمال زیاد از قابلیت‌های خوب زیادی بهره خواهد برد، اما ارتقای چشمگیری نخواهد داشت. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به قابلیت‌های هوش مصنوعی جدید گلکسی، برچسب محافظ صفحه گوریلا گلس ویکتوس پلاس و پردازنده‌ای قدرتمند و ۱۰ هسته‌ای اشاره کرد.

در مورد قیمت، گلکسی S24 FE ممکن است با قیمتی معادل ۶۴۹ دلار وارد بازار شود که نسبت به قیمت پایه ۵۹۹ دلاری گلکسی S23 FE، افزایش ۵۰ دلاری را نشان می‌دهد. با توجه به مشخصات فنی احتمالی این گوشی، پیشرفت خاصی را شاهد نیستیم که این افزایش قیمت ۵۰ دلاری را توجیه کند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد سامسونگ کلا قصد افزایش قیمت را صرف نظر از میزان و کیفیت ارتقا مد نظر داشته است.

آیا گلکسی S24 FE با همین نام عرضه می‌شود؟

اگرچه سامسونگ هنوز به‌طور رسمی نام گلکسی S24 FE را تأیید نکرده است، اما به نظر می‌رسد که وجود این مدل دیگر اجتناب‌ناپذیر باشد. سری FE به‌خوبی شناخته شده و محبوب است. از طرفی سامسونگ امسال به طور عمد، فروش گلکسی A55 در بازار ایالات متحده را متوقف کرده تا از این طرف بتواند کاربران این کشور را به خرید مدل فن ادیشن جدید مجاب کند. به عبارتی دیگر، کاربران آمریکایی در بخش میان‌رده گوشی‌های سامسونگ، چاره‌ای جز خرید گوشی گلکسی S24 FE ندارند. خیلی بعید است سامسونگ گلکسی S24 FE را به طور کلی یا با همین نام عرضه نکند. چون یک بار هم تغییر نام را تجربه کرده (از لایت به فن ادیشن) و هم حذف یک مدل از سری فن ادیشن (گلکسی S22 FE هیچوقت به بازار نیامد). بنابراین امسال قطعا این دو اتفاق رخ نمی‌دهند.

در طول سال ۲۰۲۴، شایعات و اطلاعات زیادی درباره گلکسی S24 FE منتشر شده است، از جمله نام رمز (R12)، مشخصات، رنگ‌بندی، زمان عرضه و حتی یک ویدئوی جعبه‌گشایی. شماره مدل این گوشی (SM-S721U) در پایگاه‌داده یک اپراتور در بریتانیا (EE) و همچنین در وب‌سایت گواهینامه Bureau of Indian Standards (BIS) هم دیده شده است. این گوشی همچنین در وب‌سایت Bluetooth SIG و FCC در ماه آگوست با شماره مدل‌های SM-S721U و SM-S721B/DS گواهی کسب کرده؛ این دلایل آنقدر بزرگ هستند که شایعه عدم عرضه‌ی این گوشی را رد کنند.

علاوه بر این شایعات و لیست‌ها، شرکت تقریباً وجود این دستگاه را تأیید کرده است؛ چرا که صفحه پشتیبانی محصولی با شماره مدل بالا به‌طور موقت در وب‌سایت سامسونگ فرانسه ظاهر شده بود. با وجود این همه شواهد، می‌توان با اطمینان گفت که دستگاه نه‌تنها وجود دارد، بلکه احتمالاً به‌زودی و با همین نام عرضه خواهد شد.

تاریخ احتمالی رونمایی گلکسی S24 FE فاش شد

تاریخ رونمایی و عرضه

تاریخ رونمایی گلکسی S24 FE هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که این گوشی احتمالاً در اکتبر ۲۰۲۴ معرفی خواهد شد. سامسونگ در گذشته معمولاً مدل‌های FE خود را در ماه‌های پاییز عرضه کرده است. برای مثال؛

گلکسی S20 FE در ۲ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۰ مهر)

گلکسی S21 FE در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ (۱۱ دی)

گلکسی S23 FE در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳ (۴ آبان)

به بازار آمدند. بنابراین اکتبر ۲۰۲۴ می‌تواند زمان مناسب و منطقی برای رونمایی از S24 FE باشد. گزارش‌های متناقضی درباره زمان عرضه این گوشی وجود دارد؛ در ابتدا گفته می‌شد این گوشی در تابستان عرضه می‌شود، بعدها شایعه شد که اواخر ۲۰۲۴ یا حتی اوایل سال ۲۰۲۵ شاهد رونمایی از این گوشی خواهیم بود. اما با توجه به شایعات اخیر، به نظر می‌رسد که اکتبر زمان مناسبی برای معرفی این مدل باشد که با تاریخ‌های قبلی عرضه سری فن ادیشن سامسونگ همخوانی دارد.

بازار عرضه‌ی گوشی گلکسی S24 فن ادیشن قطعا گسترده خواهد بود. شماره مدل این گوشی در پایگاه‌داده‌های یک اپراتور بریتانیایی و یک نهاد نظارتی هندی دیده شده است، بنابراین مطمئن هستیم هم در بازار اروپا، هم آمریکا و هم آسیا این گوشی در دسترس قرار خواهد گرفت. به عبارتی خیلی ساده‌تر، گلکسی S24 FE در تمام بازارهایی که گلکسی S23 FE عرضه شده بود، از جمله ایالات متحده، در دسترس قرار خواهد گرفت.

طراحی و رنگ‌های مورد انتظار گلکسی S24 FE

دز ژوئن امسال بود که یک افشاگر، طراحی گلکسی S24 FE را برایمان فاش کرد. بر اساس رندرها، این دستگاه به‌طور قابل توجهی شبیه به S23 FE به نظر می‌رسید. البته این موضوع منطقی هم بود، زیرا طراحی بین سری S23 و S24 چندان تغییر نکرده است که بخواهیم انتظار تغییر بین مدل‌های فن ادیشن را داشته باشیم. بدین ترتیب،‌ همچنان کاربران باید انتظار وجود سه حلقه دوربین روی پنل پشتی را داشته باشند که به صورت مجزا و عمودی در کنار هم قرار دارند و یک فلش LED هم بین دوربین اول و دوم دیده می‌شود. علاوه بر این‌ها، ابعاد این گوشی هم احتمالا ۸ × ۷۷.۳ × ۱۶۲ میلی‌متر خواهد بود.

در همان زمان بود که شایعاتی درباره رنگ‌بندی گوشی گلکسی S24 FE هم منتشر شد. در حالی که سامسونگ معمولاً در طراحی FE‌ها چندان ریسک نمی‌کند، اما رفتارش با رنگ‌ها کاملا متفاوت است. طبق این شایعات، رنگ‌های احتمالی این دستگاه شامل زرد، سبز روشن، آبی روشن، خاکستری و مشکی خواهند بود. سامسونگ معمولاً برای رنگ‌ها نام‌های خاصی انتخاب می‌کند، اما نام‌های این رنگ‌ها هنوز مشخص نیست. مدل FE سال گذشته دو رنگ خاص داشت که فقط در فروشگاه سامسونگ عرضه شدند؛ اما مشخص نیست آیا این موضوع در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد داشت یا خیر. در رابطه با رنگ سبز هم باید بگوییم علی‌رغم اینکه خیلی‌ها انتظار دارند این سبز مثل رنگ سبز نعنایی S23 FE باشد، اما به نظر می‌رسد این بار تناژ متفاوتی را شاهد باشیم.

متأسفانه این رندرها فقط گلکسی S24 FE را در تمامی زوایا به ما نشان دادند که خبری از برآمدگی در قسمت کلیدهای سخت‌افزاری هم نبود. در خبر مربوط به رندرهای این گوشی خبری از مشخصات فنی نبود تا مهر تأییدی به شایعات موجود بخورد. اما با این حال همینکه شکل ظاهری کلی این گوشی لو رفت، اتفاق بزرگی بود.

همچنین جنس شیشه به کار رفته در ساخت پنل پشتی گلکسی S24 FE هم به احتمال زیاد در مقایسه با نسل گذشته پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت. شایعات حاکی از آن است که سامسونگ می‌خواهد در گوشی جدید، از شیشه گوریلا گلس ویکتوس پلاس در ساخت پنل پشتی و محافظ صفحه جلویی استفاده کند. این در حالی است که نسل گذشته از شیشه گوریلا گلس ۵ استفاده می‌کرد. نوع فریم، تخت بودن آن و شکل کلی، کاملا مشابه نسل گذشته خواهد بود.

گلکسی S24 FE با افزایش قیمت ۵۰ دلاری روبرو خواهد شد

صفحه‌نمایش گلکسی S24 FE

به نظر می‌رسد گلکسی S24 FE دارای صفحه‌نمایش ۶.۷ اینچی با وضوح FHD+ باشد که با حاشیه‌ای به ضخامت ۱.۹۹ میلی‌متر احاطه شده است اینطور که به نظر می‌رسد، میزان حواشی این گوشی در مقایسه با قبل نه به شکل قابل توجه اما کاهش خواهد داشت تا گوشی ظاهر مدرن‌تر و نزدیک‌تری به سری S24 به خود بگیرد. این صفحه‌نمایش قطها از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی و احتمالا بیشینه روشنایی تا ۱۹۰۰ نیت پشتیبانی خواهد کرد.

یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های سری S24 در مقایسه با مدل فن ادیشن همین نمایشگر است؛ در حالی که هر سه مدل از سری S24 پنل LTPO OLED با امکان جابجایی رفرش‌ریت بین ۱ تا ۱۲۰ هرتز و بیشینه روشنایی ۲۶۰۰ نیت دارند، S24 FE از پنل معمولی و بیشینه روشنایی کمتر بهره می‌برد. افشاگر معروف، اوان بلَس، همچنین یک ویدئوی جعبه‌گشایی از این گوشی را هم منتشر کرده که برخی از گزینه‌های رنگی و مشخصات فنی آن را تأیید می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات پیرامون مشخصات فنی و دوربین گوشی گلکسی S24 FE فراوان است. مطابق با نسل‌های گذشته، این گوشی دارای سه دوربین در پشت و یک دوربین سلفی در جلو خواهد بود. دوربین اصلی از حسگر ۵۰ مگاپیکسلی ISOCELL GN3 با اندازه ۱/۱.۵۷ اینچ و پیکسل‌های ۱.۰μm بهره می‌برد؛ حسگری که در گلکسی S24 استاندارد هم وجود دارد.

دو دوربین دیگر در پشت شامل یک دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و یک لنز تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری هستند. دوربین سلفی نیز احتمالاً ۱۰ مگاپیکسل خواهد بود. این جزئیات بارها در افشاگری‌های مختلف تأیید شده و به نظر می‌رسد قطعی باشند.

از نظر پردازنده، انتظار می‌رود که گلکسی S24 FE از چیپستی قدرتمند در حد و اندازه‌های اسنپدراگون ۸ نسل ۲ اما از سری اگزینوس به عنوان قلب تپنده بهره ببرد. با این حال، همچنان شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه این گوشی بسته به منطقه‌ای که در آن عرضه می‌شود، شاید به اسنپدراگون ۸ نسل ۳ یا اگزینوس ۲۴۰۰ مجهز شود.

اما خبری که این روزها بیشتر درباره قلب تپنده گوشی گلکسی S24 FE می‌شونیم، تجهیز آن به اسنپدراگون ۸ نسل ۳ را کلا رد می‌کند. برخی منابع ادعا کرده‌اند که این گوشی با پردازنده اگزینوس ۲۴۰۰e راهی بازار خواهد شد، که حداکثر فرکانس آن ۱۰۰ مگاهرتز کمتر از اگزینوس ۲۴۰۰ به کار رفته در سری گلکسی S24 است. علاوه بر این، احتمالاً پیکربندی اولیه شامل ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 3.1 باشد. مدل ۲۵۶ گیگابایتی شاید به فناوری UFS 4.0 مجهز شود. اما از این بابت اطمینان نداریم.

با توجه به عملکرد خوب تراشه اگزینوس ۲۴۰۰ و عملکرد فوق‌العاده‌ی اسنپدراگون ۸ نسل ۳، هر اتفاقی در رابطه با پردازنده و به طور کلی سخت‌افزار گلکسی S24 FE رخ دهد، اتفاق بدی نخواهد بود. فقط امیدواریم سامسونگ برای این گوشی از ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و حافظه داخلی UFS 4.0 در بهترین مدل استفاده کند.

قیمت گلکسی S24 FE پایین‌تر از عدد شایعه شده خواهد بود

از گلکسی S24 FE چه انتظاراتی داریم؟

باتری و شارژر

بر اساس شایعات، گلکسی S24 FE قرار است با باتری ۴,۵۶۵ میلی‌آمپر ساعتی عرضه شود که طبق یک تصویر تبلیغاتی، می‌تواند تا ۷۸ ساعت پخش موسیقی و ۲۹ ساعت پخش ویدیو گوشی را روشن نگه دارد. این باتری تنها کمی بزرگ‌تر از باتری ۴,۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی S23 FE است و انتظار می‌رود در نهایت در جدول مشخصات فنی S24 FE، عدد ۴۷۰۰ میلی‌آمپر ساعت را روبروی ظرفیت باتری شاهد باشیم. این موضوع را در یک ویدیوی رسمی فاش شده از این گوشی هم شاهد بودیم.

علاوه بر این، با توجه به حضور گوشی در FCC، چند جزئیات رسمی و تأیید شده هم داریم که اشاره به آن‌ها خالی از لطف نخواهد بود. طبق مستندات، گلکسی S24 FE از Wi-Fi 6، بلوتوث ۵.۳، NFC، شارژ بی‌سیم و ۵G و GNSS بهره خواهد برد. سرعت شارژر این گوشی هم قطعا ۲۵ وات خواهد بود تا تغییری در مقایسه با چندین نسل قبل نداشته باشد.

علاوه بر این‌ها، از سرعت شارژ بی‌سیم این گوشی هم به لطف اطلاعات منتشر شده از سوی وب‌سایت Wireless Power Consortium با خبر هستیم. البته در این بخش هیچ تغییری در مقایسه با قبل وجود ندارد و سرعت این شارژر همچنان ۱۵ وات است. پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس هم در این گوشی وجود دارد که سرعت آن مثل دو نسل قبل به ۴.۵ وات می‌رسد. به صورت کلی از این حیث، هیچ تغییری از سال ۲۰۲۰ تاکنون روی گوشی‌های فن ادیشن سامسونگ اعمال نشده است.

امکانات هوش مصنوعی و قیمت

سامسونگ به تازگی سرمایه‌گذاری جدی در زمینه هوش مصنوعی انجام داده و گلکسی AI را به عنوان ویژگی اصلی سری S24 معرفی کرده است. انتظار می‌رود گلکسی S24 FE نیز از ویژگی‌های مختلف گلکسی AI مانند استودیو پرتره، Circle to Search، ویرایش حرفه‌ای تصاویر، ترجمه لحظه‌ای و… بهره‌مند شود. در زمینه نرم‌افزار، این گوشی احتمالاً با One UI 6.1.1 مبتنی بر اندروید ۱۴ عرضه خواهد شد. اگر شایعه‌های قبلی درباره تاریخ انتشار ۲۰۲۵ درست باشد، به احتمال خیلی زیاد باید این گوشی را با اندروید ۱۵ و رابط کاربری One UI 7 در بازار ببینیم. هرچند این احتمال خیلی کمرنگ است. همچنین سامسونگ به احتمال زیاد گلکسی S24 FE را به مدت ۴ سال آپدیت خواهد کرد. چون ۷ سال مختص پرچم‌داران این شرکت است و شرکت کره‌ای باید فاصله‌ای معنادار را بین این دو سری حفظ کند.

در خصوص قیمت گوشی گلکسی S24 FE، شایعات اخیر نشان می‌دهند که احتمال افزایش قیمت وجود دارد. به گفته استیون همرستوفر، قیمت اولیه مدل ۱۲۸ گیگابایتی ممکن است ۶۴۹ دلار باشد و مدل ۲۵۶ گیگابایتی نیز با قیمت ۷۰۹ دلار عرضه شود که هر دو قیمت ۵۰ دلار بیشتر از قیمت‌های گلکسی S23 FE هستند. با توجه به اینکه تاریخ انتشار گلکسی S24 FE به زودی مشخص می‌شود، منطقی است که منتظر اعلام رسمی سامسونگ در رابطه با قیمت بمانیم.

هرآنچه درباره گوشی گلکسی S24 FE می‌دانیم؛ سخن پایانی

گلکسی S24 FE با ورودش به بازار، رقیب سرسختی ب رای گوشی‌هایی نظیر پیکسل ۸a، آنر ۲۰۰ و پوکو F6 پرو خواهد بود. باید دید آیا نماینده سامسونگ می‌تواند به لطف دوربین‌های جذاب، امکانات نرم‌افزاری حرفه‌ای، سخت‌افزاری قدرتمند و نمایشگر باکیفیت، این رقبا را از پیش رو بردارد یا خیر. تا زمان رونمایی از S24 FE، بدیهی است منتظر ماندن برای آن منطقی‌تر از خرید رقبای آن است.

ویدیوی آنباکسینگ گلکسی S24 FE فاش شد

