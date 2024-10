پوشه امن شیائومی؛ هر آنچه باید بدانید

ممکن است نام پوشه امن گوشی شیائومی به گوشتان خورده باشد که در این بخش به معرفی این قابلیت بسیار کاربردی گوشی می‌پردازیم. پوشه امن یا Second space قابلیتی بسیار مفید در گوشی‌های شیائومی است که به شما امکان می‌دهد فضایی جداگانه و رمزگذاری شده در گوشی خود ایجاد کنید. این فضا مانند یک گوشی مستقل عمل می‌کند و می‌توانید برنامه‌ها، فایل‌ها، تصاویر و سایر داده‌های خود را به صورت کاملا خصوصی در آن نگهداری کنید.

آموزش ریست فکتوری شیائومی؛ راهنمای گام به گام بازگشت به تنظیمات کارخانه

پوشه امن گوشی شیائومی چیست؟

به بیانی دیگر تصور کنید گوشی شما مثل یک خانه دو طبقه باشد؛ طبقه اول برای مهمانی‌ها و رفت و آمدهای روزانه است، اما طبقه دوم، پناهگاه امن و خصوصی شماست. پوشه امن در گوشی‌های شیائومی دقیقا همین کار را می‌کند؛ فضایی مخفی و رمزگذاری شده برای گنجینه‌های دیجیتال شما، از عکس‌های خاطره‌انگیز و اطلاعات بانکی گرفته تا برنامه‌هایی که نمی‌خواهید کسی از وجودشان باخبر شود.

با پوشه امن، انگار دو گوشی در یک دستگاه دارید! می‌توانید در فضای اصلی گوشی آزادانه به گشت و گذار بپردازید و همزمان در فضای امن، اطلاعات حساس خود را از دسترس دیگران دور نگه دارید. به عنوان مثال اگر فرزندانتان از گوشی شما استفاده می‌کنند، می‌توانید با خیال راحت برنامه‌ها و محتوای نامناسب را به پوشه امن منتقل کرده و دسترسی آن‌ها را نیز محدود نمایید.

پوشه امن گوشی شیائومی در واقع مانند یک صندوقچه اسرارآمیز است که با رمز عبور یا اثر انگشت شما باز می‌شود. در این صندوقچه می‌توانید چندین حساب کاربری برای برنامه‌های مختلف ایجاد کنید، فایل‌ها و برنامه‌های خود را به طور دلخواه سازماندهی کرده و از حریم خصوصی خود به طور کامل محافظت کنید.

استفاده از قابلیت پوشه امن شیائومی چه لزومی دارد؟

در جهان پیچیده و دیجیتالی امروز که اطلاعات شخصی ما گنجینه‌ای با ارزش محسوب می‌شود، گوشی‌های شیائومی با قابلیت پوشه امن به محافظان این گنجینه تبدیل شده‌اند. این قابلیت مانند قلعه‌ای مستحکم، فضایی جداگانه و رمزگذاری شده در گوشی شما ایجاد می‌کند که تنها با کلید رمز عبور یا اثر انگشت شما گشوده می‌شود. با استفاده از پوشه امن در گوشی‌های شیائومی، می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی خود را از چشمان کنجکاو دور نگه دارید، اطلاعات بانکی و کارت‌های اعتباری خود را ایمن ذخیره کنید و حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی خود را از دسترس دیگران محافظت نمایید.

حتی می‌توانید برنامه‌هایی که نمی‌خواهید دیگران از وجودشان باخبر شوند را در این قلعه مخفی کنید و دسترسی فرزندانتان به برنامه‌ها و محتوای نامناسب را محدود کنید. با پوشه امن، گم شدن یا سرقت گوشی دیگر یک کابوس نخواهد بود، چرا که دیتاهای مد نظر شما در قلعه امن خود باقی خواهند ماند. بنابراین اگر از کاربران گوشی‌های شیائومی هستید، از این قابلیت قدرتمند استفاده کنید و با خیالی آسوده از دنیای دیجیتال لذت ببرید، زیرا گنجینه اطلاعات شما تحت محافظت خواهد بود.

با این ترفندهای ساده و کاربردی عمر باتری گوشی شیائومی خود را افزایش دهید

قابلیت پوشه امن شیائومی کجاست؟

اگر برای شما هم سوال پیش آمده که قابلیت پوشه امن شیائومی کجاست در این بخش به طور کامل به آن می‌پردازیم. برای یافتن قابلیت پوشه امن در گوشی شیائومی خود، مراحل زیر را دنبال کنید:

گام اول: ورود به تنظیمات

ابتدا وارد منوی تنظیمات یا Setting گوشی شیائومی خود شوید. می‌توانید این کار را با لمس آیکون چرخ دنده در صفحه اصلی یا کشوی برنامه‌ها انجام دهید.

گام دوم: یافتن گزینه Special features

در منوی تنظیمات، به دنبال گزینه ویژگی‌های خاص یا Special features بگردید. این گزینه معمولا در بخش سیستم یا حساب‌ها قرار دارد.

گام سوم: یافتن گزینه Second space

بعد از پیدا کردن گزینه‌ی Special features وارد قابلیت پوشه امن شیائومی یعنی همان Second space خواهید شد.

چگونه قابلیت پوشه امن شیائومی را فعال کنیم؟

اکنون که فهمیدیم پوشه امن شیائومی کجاست، احتمالاً این سوال برای شما پیش می‌آید که چگونه قابلیت پوشه امن شیائومی را فعال کنیم. در ادامه، به صورت گام به گام نحوه فعال‌سازی و استفاده از این قابلیت را توضیح می‌دهیم.

گام اول: ورود به تنظیمات گوشی

برای شروع، به تنظیمات (Settings) گوشی شیائومی خود بروید. این کار را می‌توانید با لمس آیکون تنظیمات که به شکل یک چرخ‌دنده است، انجام دهید. پس از ورود به تنظیمات در بخش Special Features، به دنبال گزینه Second space یا فضای دوم بگردید. در برخی گوشی‌های شیائومی این گزینه معمولاً در بخش Privacy یا حریم خصوصی قرار دارد.

گام دوم: ایجاد فضای دوم

با انتخاب گزینه Second space، به صفحه‌ای هدایت می‌شوید که توضیحاتی درباره این قابلیت به شما ارائه می‌دهد. در این مرحله، کافی است روی دکمه «Create Second space» یا ایجاد فضای دوم کلیک کنید. سپس، از شما خواسته می‌شود که یک رمز عبور برای فضای دوم انتخاب کنید. این رمز عبور می‌تواند شامل پین کد، الگو، یا اثر انگشت باشد. پس از انتخاب و تایید رمز عبور، فضای دوم روی گوشی شما ساخته می‌شود.

گام سوم: دسترسی و جابجایی بین فضاها

برای دسترسی و جابجایی بین فضای اصلی (First space) و فضای دوم (Second space)، می‌توانید از آیکون «Switch» موجود در منوی گوشی استفاده کنید. همچنین، هنگام روشن کردن گوشی، با وارد کردن پسورد فضای دوم، مستقیماً به آن وارد می‌شوید. برای ورود به فضای اصلی گوشی نیز می‌توانید از رمز یا الگوی قبلی خود استفاده کنید. علاوه بر این، امکان تعیین دو اثر انگشت جداگانه برای ورود به هر یک از این دو فضا وجود دارد، که این کار امنیت و راحتی بیشتری را فراهم می‌کند.

چگونه سلامت باتری شیائومی را بفهمیم؟ چند روش کارآمد که باید بدانید

گام چهارم: تنظیمات امنیتی و مدیریت نوتیفیکیشن‌ها

برای افزایش امنیت فضای دوم، به تنظیمات گوشی بروید و گزینه Second space را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، سه گزینه بالایی مربوط به تغییرات رمز عبور است که می‌توانید تغییرات مورد نیاز، مانند تغییر رمز عبور، را از اینجا انجام دهید. بقیه قسمت‌های تنظیمات به دو بخش First space و Second space تقسیم می‌شود که برخی از گزینه‌های آن‌ها مشابه است. به عنوان مثال، با خاموش کردن تیک گزینه «Home screen shortcut»، می‌توانید آیکون فضای دوم را از منوی فضای اول یا دوم حذف کنید.

گام پنجم: مدیریت داده‌ها و نوتیفیکیشن‌ها

در همین قسمت تنظیمات، امکان تنظیم نوتیفیکیشن‌ها نیز وجود دارد. می‌توانید تعیین کنید که وقتی در محیط اصلی هستید، نوتیفیکیشنی از فضای دوم نمایش داده شود یا نه (و برعکس). همچنین، با استفاده از گزینه «Move data»، می‌توانید انواع اطلاعات مانند عکس، فایل و مخاطبین را از فضای اصلی به فضای دوم منتقل کنید یا بالعکس.

سخن آخر

در دنیایی که گوشی‌های هوشمند به قلب تپنده زندگی ما تبدیل شده‌اند، محافظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی نیز دغدغه‌ی اصلی بسیاری از کاربران است. خوشبختانه، گوشی‌های شیائومی با قابلیت‌های مخفی خود مانند پوشه امن، به ما این امکان را می‌دهند تا گنجینه اطلاعاتمان را در قلعه‌ای دیجیتالی و نفوذناپذیر نگهداری کنیم. توجه داشته باشید که قابلیت پوشه امن شیائومی با قابلیت پوشه امن گوشی سامسونگ بسیار متفاوت است و در گوشی سامسونگ دیگر خبری از محیط دوم نیست.

قابلیت پوشه امن شیائومی نشان از توجه این کمپانی به نیازهای کاربران و اهمیت حریم خصوصی در دنیای دیجیتال دارد. با فعال کردن پوشه امن، می‌توانید با خیالی آسوده از گوشی خود استفاده کنید، چرا که کلیه اطلاعات مد نظر شما در جای امنی به صورت محافظت شده قرار دارد. همچنین اگر از علاقه مندان به برند شیائومی هستید، مطالعه مطالبی نظیر بهترین گوشی‌ های شیائومی و قیمت روز گوشی های شیائومی برای شما خالی از لطف نخواهد بود.

چگونه زبان گوشی شیائومی را فارسی کنیم؟ آموزش قدم به قدم

آیا تا به حال از قابلیت پوشه امن شیائومی استفاده کرده‌اید؟ نظرات و تجربیات خود را در این زمینه از طریق کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: دیجی‌کالا مگ

نوشته پوشه امن شیائومی؛ هر آنچه باید بدانید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala