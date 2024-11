بتای One UI 7 سامسونگ هفته‌ی آینده منتشر می‌شود

این افشاگر در پستی در X (توییتر سابق) اشاره کرده که One‌ UI 7 بالاخره هفته‌ی آینده از راه می‌رسد. او همچنین می‌گوید کره جنوبی و ایالات متحده اولین کشورهایی خواهند بود که این نسخه بتا را دریافت می‌کنند که با روال معمول انتشار نسخه‌های نرم‌افزاری جدید سامسونگ مطابقت دارد.

پس اگر بی‌صبرانه منتظر اندروید ۱۵ بودید، آرزوی شما به زودی محقق می‌شود. البته این نسخه، نسخه‌ی نهایی و پایدار One‌ UI 7 نخواهد بود. سامسونگ قبلا اعلام کرده بود که نسخه‌ی پایدار این نرم‌افزار سال آینده میلادی همراه با سری گلکسی S25 عرضه خواهد شد. موضوع نامشخص دیگر درباره‌ی انتشار بتای One‌ UI 7، میزان دسترسی به آن است. احتمال این که این نسخه بتا در ابتدا فقط برای توسعه‌دهندگان منتشر شود، زیاد است. هنوز مشخص نیست که آیا امسال شاهد انتشار نسخه‌ی بتای عمومی خواهیم بود یا خیر.

انتظار می‌رود سامسونگ بتای One UI 7 را برای جدیدترین دستگاه‌های خود، از جمله سری گلکسی S24، گلکسی Z Fold 6 و گلکسی Z Flip 6، ارائه دهد. بر اساس شایعات اخیر، سامسونگ پس از افشای برخی از قابلیت‌ها و ویژگی‌های One UI 7، تغییرات زیادی در رابط کاربری آن اعمال کرده است. با توجه به زمان زیادی که صرف توسعه‌ی این نسخه شده، امیدواریم One UI 7 انتظارات را برآورده کند و فاصله‌ی زمانی بین انتشار نسخه‌ی بتا و نسخه‌ی نهایی کوتاه باشد.

رندرهای جدید گلکسی S25 اولترا جزئیات طراحی را بهتر نشان می‌دهند

منبع: Android Authority

نوشته بتای One UI 7 سامسونگ هفته‌ی آینده منتشر می‌شود اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala