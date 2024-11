طراحی آیکون‌های رابط کاربری One UI 7 مشخص شد

پس از نصب One UI Book 6.1، کاربران گلکسی‌بوک می‌توانند آیکون‌های جدید اپلیکیشن‌هایی مانند تماس، سامسونگ نوت، SmartThings و Tips را مشاهده کنند. تصاویر منتشرشده، نمایی کلی از این آیکون‌ها را به نمایش می‌گذارند. در حالی که اکثر آیکون‌ها طراحی جذابی دارند، آیکون سامسونگ نوت کمی نامتعارف به نظر می‌رسد و امیدواریم در نسخه نهایی One UI 7 اصلاح شود. همچنین، آیکون اپلیکیشن Tips نیز با تغییراتی همراه بوده است؛ از جمله استفاده از سایه روشن‌تر رنگ زرد و ساده‌سازی گرافیک.

هدف سامسونگ، یکپارچه‌سازی تجربه کاربری در تمامی دستگاه‌های خود است. این شرکت قصد دارد One UI را به تلویزیون‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها، رایانه‌های شخصی، ساعت‌های هوشمند و حتی لوازم خانگی هوشمند مجهز به نمایشگر بیاورد. One UI هم‌اکنون در تلویزیون‌های هوشمند تایزن سامسونگ موجود است و احتمالا به زودی به لوازم خانگی هوشمند این شرکت نیز راه خواهد یافت. گفتنی است نسخه بتای One UI 7 هفته آینده و نسخه نهایی آن اوایل سال آینده میلادی منتشر خواهد شد.

منبع: SamMobile

منبع متن: digikala