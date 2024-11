هوآوی از سال آینده رسما اندروید را کنار می‌گذارد

در حالی که Harmony OS اولیه، که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد، بر پایه‌ی چارچوب اندروید بنا شده بود، این پلتفرم نسل جدید، اندروید را به‌طور کامل پشت سر می‌گذارد. کنار گذاشتن اندروید به این معنا است که Harmony OS Next از اپلیکیشن‌های اندروید پشتیبانی نخواهد کرد، که این موضوع می‌تواند یک مانع بزرگ برای پذیرش آن توسط کاربران باشد. هوآوی با جدیت با توسعه‌دهندگان همکاری کرده است و گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۰۰۰۰ اپلیکیشن در حال حاضر با Harmony OS Next سازگار هستند و هدف این شرکت، رسیدن به ۱۰۰۰۰۰ اپلیکیشن در عرض چند ماه است.

سری Mate 70 نخستین گوشی‌های پرچمداری خواهند بود که با Harmony OS Next عرضه می‌شوند. با این حال، این گذار یک نکته‌ی قابل توجه دارد: نه Mate 70 و نه Mate X6 با سیستم‌عامل Harmony OS Next از پیش نصب‌شده عرضه نخواهند شد. در عوض، این گوشی‌ها با Harmony OS 4.3 که هنوز برخی از عناصر اندروید را در خود حفظ کرده است، روانه بازار می‌شوند. به‌روزرسانی‌ها به Harmony OS Next در آینده ارائه خواهند شد و به کاربران این امکان را می‌دهند تا پس از در دسترس قرار گرفتن سیستم‌عامل جدید، به آن کوچ کنند. هوآوی قصد دارد تا سال ۲۰۲۵، تمام دستگاه‌های جدید خود را به‌طور پیش‌فرض با Harmony OS Next عرضه کند.

این گذار به یک تجربه‌ی بدون اندروید، یک پیشرفت چشمگیر نه تنها برای هوآوی، بلکه برای کل صنعت فناوری محسوب می‌شود. باید منتظر ماند و دید که کاربران اندروید در چین چگونه به این تغییر واکنش نشان خواهند داد، اما هوآوی اطمینان دارد که سیستم‌عامل جدیدش، یک تجربه‌ی کاربری قانع‌کننده‌ای را ارائه خواهد داد. این که آیا این قمار به نتیجه خواهد رسید یا خیر، به توانایی شرکت در متقاعد کردن کاربران و توسعه‌دهندگان برای سرمایه‌گذاری در اکوسیستم جدیدش بستگی دارد. در واقع هوآوی با این حرکت نشان داده است که قصد دارد به یک بازیگر مستقل و قدرتمند در عرصه‌ی فناوری جهانی تبدیل شود و وابستگی خود به شرکت‌های امریکایی را به حداقل برساند.

