سامسونگ با قابلیت محبوب DeX در ویندوز خداحافظی می‌کند

اگر با قابلیت DeX سامسونگ آشنایی ندارید، باید بگوییم که این اپلیکیشن به کاربران گوشی‌های گلکسی این امکان را می‌دهد تا پنجره‌ای جداگانه را روی کامپیوتر شخصی خود باز کنند و به صفحه‌ی نمایش گوشی‌شان دسترسی داشته باشند. با استفاده از این قابلیت، کاربران می‌توانند به‌راحتی فایل‌ها را بین دو دستگاه جابه‌جا کنند. نام DeX برگرفته از عبارت «تجربه‌ی دسکتاپ» (Desktop eXperience) است.

سامسونگ به‌تازگی صفحه‌ی DeX را در وب‌سایت بریتانیایی خود به‌روزرسانی کرده است. شاید در نگاه اول متوجه نشوید، اما اگر به پایین صفحه بروید، متنی را با فونت کوچک خواهید دید که به One UI 7 و تأثیر آن بر اپلیکیشن DeX اشاره می‌کند. به‌نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد پشتیبانی از اپلیکیشن ویندوزی DeX را متوقف کند. این شرکت در این‌باره می‌گوید: «پشتیبانی از DeX برای رایانه‌های شخصی با سیستم‌عامل ویندوز از نسخه‌ی One UI 7 به بعد متوقف خواهد شد. ما به مشتریان توصیه می‌کنیم که از طریق قابلیت «Link to Windows» گوشی موبایل و رایانه‌ی شخصی خود را به یکدیگر متصل کنند.»

قابلیت «Link to Windows» امکانات مشابهی را ارائه می‌دهد، بنابراین منطقی است که سامسونگ پشتیبانی از اپلیکیشن ویندوزی DeX را متوقف کند. لازم به ذکر است که تنها اپلیکیشن ویندوزی متوقف می‌شود و خود قابلیت DeX همچنان پابرجا خواهد بود. شما همچنان می‌توانید با اتصال یک صفحه‌کلید، ماوس و مانیتور، صفحه‌ی گوشی خود را روی کامپیوتر شخصی‌تان گسترش دهید. با این حال، از آن‌جایی که این اپلیکیشن یکی از محبوب‌ترین‌ها در بین کاربران بوده، انتشار این خبر کمی ناخوشایند است.

اپلیکیشن ویندوزی DeX تنها قابلیتی نخواهد بود که با آغاز عرضه‌ی One UI 7، پشتیبانی از آن متوقف می‌شود. پشتیبانی از دانلود پنل‌های جانبی (edge panels) شخص ثالث نیز به‌زودی به تاریخ خواهد پیوست.

منبع: Android Authority

