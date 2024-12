سامسونگ برخی قابلیت‌های کلیدی One UI 7 را فاش کرد

صفحه‌ی مربوط به One UI 7 چندین ویژگی جدید را برجسته می‌کرد، از جمله Sketch to Image و Portrait Studio. هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها کاملاً جدید نیستند، اما قرار است در به‌روزرسانی بعدی سیستم‌عامل، امکانات بیشتری به آن‌ها اضافه شود. طبق اطلاعات منتشر شده در این صفحه، One UI 7 با افزودن گزینه‌های «کارتونی سه‌بعدی»، «طرح» و «آبرنگ» به قابلیت «طرح به تصویر»، آن را ارتقا خواهد داد. ویدیوی کوتاهی که ضبط شده، توانایی کاربر برای کشیدن یک تصویر ساده و تخت را قبل از ضربه زدن روی دکمه‌ی «generate» نشان می‌دهد.

در مثال ارائه‌شده، ظاهراً گزینه آبرنگ انتخاب شده است. پس از یک انتظار کوتاه، هوش مصنوعی One UI 7 نقاشی مورد نظر شما را ایجاد می‌کند. طبق گزارش‌ها، وب‌سایت اطلاعات بیشتری را نیز ارائه داده و اعلام کرده است که یک واترمارک به هر چیزی که «با هوش مصنوعی تولید شده» اضافه خواهد شد. علاوه بر این، تصاویر ویرایش‌شده به محصولی با اندازه‌ی «حداکثر ۱۲ مگاپیکسل» تغییر اندازه خواهند یافت.

به نظر می‌رسد Portrait Studio نیز قرار است گزینه‌های مشابهی با Sketch to Image را ارائه دهد. در این پست آمده است که سامسونگ گزینه‌های «کارتونی سه‌بعدی»، «کارتونی» و «طرح» را در کنار ویژگی «جلوه‌های زنده» ارائه خواهد کرد. طبق گزارش‌ها، این صفحه اعلام کرده است که «جلوه‌های زنده» عمق و پرسپکتیو را به تصاویر اضافه خواهند کرد. صفحه‌ی معرفی زودهنگام One UI 7 همچنین آیکون‌های بازطراحی‌شده‌ی نرم‌افزار، تقسیم پنل نوتیفیکیشن‌ها و تنظیمات سریع و هشدار فعالیت‌های در حال انجام را به نمایش گذاشت. بسیاری از این موارد را قبلاً بارها دیده‌ایم، با این حال هشدار فعالیت در حال انجام یک آیکون بزرگ قرصی شکل است که در پایین لاک‌اسکرین دستگاه شما قرار می‌گیرد.

ما قبلاً شاهد درز اطلاعاتی درباره‌ی ویژگی‌های اضافی (احتمالی) One‌ UI 7 مانند ویژگی‌های متمرکز بر والدین و هوش مصنوعی بوده‌ایم. با این حال، با انتشار تصادفی صفحه‌ی One UI 7 توسط سامسونگ، به نظر می‌رسد این ویژگی‌ها در راه هستند. در ماه اکتبر گزارش شد که این نرم‌افزار به والدین امکان می‌دهد کنترل بهتری بر امنیت آنلاین فرزندان خود داشته باشند. آن‌ها ابزارهایی برای مسدود کردن وب‌سایت‌ها و همچنین ابزارهایی برای قطع دسترسی به برخی برنامه‌ها خواهند داشت.

تاریخ دقیق انتشار نسخه‌ی بتا و نهایی رابط کاربری One UI 7 هنوز مشخص نیست ولی بر اساس شایعات مطرح شدهُ در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ دردسترس قرار می‌گیرند. طبیعتا گوشی‌های سری گلکسی S25 هم با این رابط کاربری به دست کاربران می‌رسند.

منبع: Android Central

نوشته سامسونگ برخی قابلیت‌های کلیدی One UI 7 را فاش کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala