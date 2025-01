سرعت حسگر اثر انگشت سری گلکسی S24 بیشتر می‌شود

در همین رابطه، امروز یک پست جدید در شبکه‌ی اجتماعی X توسط افشاگر شناخته‌شده‌ی چینی، Ice Universe، خبرهای خوبی را درباره‌ی سرعت بازگشایی قفل حسگر اثر انگشت در مدل‌های گلکسی S24 به ما می‌دهد. طبق این اطلاعات، سرعت این فرآیند افزایش یافته و صدای آن نیز ظاهراً واضح‌تر شده است.

لازم به ذکر است که گوشی‌های سری S24 به دلیل بهره‌مندی از حسگرهای فراصوت، از لحاظ سخت‌افزاری در زمینه‌ی سرعت باز کردن قفل اثر انگشت پیشرو هستند. این حسگرها عملکردی سریع‌تر از حسگرهای اپتیکال دارند و حتی در شرایطی که دست کاربر مرطوب است نیز به‌خوبی کار می‌کنند. این ویژگی برای مدت زمان طولانی، یکی از نقاط قوت اصلی گوشی‌های پرچمدار «سامسونگ» به شمار می‌رفت (هرچند که امروزه سایر شرکت‌ها نیز در حال دستیابی به این فناوری هستند). با این وجود، گاهی اوقات مشکلات نرم‌افزاری در رابط کاربری One UI باعث ایجاد حس کندی غیرضروری در فرآیند باز کردن قفل می‌شد.

به نظر می‌رسد که با ارائه‌ی One UI 7 این مسئله برطرف خواهد شد. گفته می‌شود که انیمیشن‌های مربوط به این بخش بهینه‌سازی شده و سرعت اجرای آن‌ها افزایش یافته است (پیش از این، برای تجربه کردن سرعت مطلوب، کاربران مجبور به غیرفعال کردن انیمیشن‌های باز کردن قفل بودند). با این حال، به عقیده‌ی برخی کارشناسان، هنوز جای کار برای بهبود بیشتر در این زمینه وجود دارد. به هر صورت، Ice Universe تاکید دارد که سرعت تجربه کاربری در One UI 7 نسبت به One UI 6 بیشتر خواهد بود و این نکته‌ای مثبت تلقی می‌شود.

بر اساس گزارش‌های موجود، این بهبودها در نسخه‌ی بتای بعدی One UI 7 ارائه خواهد شد که احتمالاً در روزهای آتی منتشر خواهد شد. به محض انتشار، شما را مطلع خواهیم کرد.

