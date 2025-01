۲ تصویر تبلیغاتی جدید از سری گلکسی S25 لو رفت

اخیراً، ایوان بلس، فردی شناخته‌شده در زمینه‌ی انتشار اخبار موثق، در خبرنامه‌ی اختصاصی خود تصاویری با کیفیت از گوشی‌های گلکسی S25، S25 پلاس و S25 اولترا منتشر کرده است. این تصاویر، نمای نزدیکی از این سه تلفن هوشمند را در اختیارمان می‌گذارند. در این تصاویر، گوشی‌های سامسونگ با رنگ آبی تیره‌ای به نمایش درآمده‌اند و نکته‌ی جالب توجه، امتداد این رنگ به حلقه‌های دوربینی است که پیش از این در هیچ‌یک از تصاویر غیررسمی دیده نشده بود.

در تصویری که به گلکسی S25 اولترا اختصاص دارد، می‌توان گوشه‌های گردتر بدنه، حلقه‌های دوربین همرنگ با قاب پشتی و قلم S Pen را مشاهده کرد. به‌علاوه، به نظر می‌رسد حاشیه‌های نمایشگر باریک‌تر شده‌اند که احتمالاً تلاشی است برای رقابت با جدیدترین مدل‌های آیفون.

اگرچه محوریت این تصاویر بیشتر بر جنبه‌های سخت‌افزاری گلکسی S25 است، اما اشاره‌ای نیز به یکی از ویژگی‌های رابط کاربری One UI 7 دارند. یکی از قابلیت‌هایی که انتظار می‌رود در این به‌روزرسانی ارائه شود، ویژگی‌ای با عنوان Now Bar است که پیش از این در تصاویر تبلیغاتی سامسونگ رویت شده بود.

اما در تصاویر جدید، نام متفاوتی به چشم می‌خورد: Now Brief. به نظر می‌رسد سامسونگ اخیراً این نام را برای قابلیت خلاصه‌سازی مبتنی بر هوش مصنوعی برگزیده است. Now Brief وظیفه‌ی خلاصه‌سازی اعلان‌ها و هشدارهای مهم دستگاه را بر عهده خواهد داشت. با این حال، هنوز باید منتظر ماند و دید که این قابلیت در عمل و بر روی گوشی‌های پرچمدار آتی سامسونگ چگونه عمل خواهد کرد. با وجود فاصله‌ی اندک باقی‌مانده تا معرفی رسمی سری گلکسی اس ۲۵، احتمال انتشار گزارش‌ها و تصاویر بیشتری از این خانواده در روزهای آتی وجود دارد. سامسونگ در تاریخ ۳ بهمن از پرچمداران جدید خود پرده برخواهد داشت.

