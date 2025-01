سامسونگ نسخه نهایی One UI 7 را با امکانات جذاب رونمایی کرد

نسخه جدید رابط کاربری سامسونگ One UI 7، بالاخره پس از ماه‌ها انتظار به صورت نهایی همراه با گلکسی S25 به بازار آمد. این رابط کاربری جدید که به‌طور کامل بر اساس اندروید ۱۵ طراحی شده، قرار است امکانات جدیدی را برای کاربران سامسونگ به ارمغان آورد. همه می‌دانیم که هر ساله سامسونگ نسخه‌ای جدید از رابط کاربری خود را منتشر می‌کند. اما این بار ویژگی‌های نوآورانه‌ای را با نسخه ۷ رابط خود عرضه کرده که تجربه کاربری گوشی‌های سامسونگ را به شکل قابل توجهی بهبود می‌بخشند.

ویژگی‌های مهم One UI 7 در سری گلکسی S25 سامسونگ

یکی از ویژگی‌های جدید و جذاب One UI 7 سامسونگ، قابلیت «Now Bar» است که در آن کارت‌های مختلف اطلاعاتی در پایین صفحه نمایش داده می‌شود. این کارت‌ها به‌صورت لحظه‌ای و با توجه به اولویت‌های کاربران، اطلاعات مهم را به نمایش می‌گذارند. ترکیب این ویژگی با «Now Brief» که مبتنی بر داده‌های شخصی و هوش مصنوعی است، تجربه کاربری را بسیار بهتر و شخصی‌تر می‌کند. همچنین، کاربران قادر خواهند بود بدون نیاز به باز کردن قفل گوشی، اعلان‌های مهم را از طریق Look Now دریافت کنند.

Camera Ready: قابلیت جدید برای تغییر سریع بین تنظیمات مختلف دوربین و کنترلرها در صفحه پیش‌نمایش دوربین.

قابلیت جدید برای تغییر سریع بین تنظیمات مختلف دوربین و کنترلرها در صفحه پیش‌نمایش دوربین. Writing Tools: ابزارهای نوشتاری مبتنی بر هوش مصنوعی که در همه‌جا قابل دسترسی هستند و دیگر نیازی به جابجایی بین برنامه‌ها ندارید.

ابزارهای نوشتاری مبتنی بر هوش مصنوعی که در همه‌جا قابل دسترسی هستند و دیگر نیازی به جابجایی بین برنامه‌ها ندارید. امنیت و حریم خصوصی: داشبورد Knox Matrix که امکان مشاهده دستگاه‌های متصل و مدیریت اطلاعات شخصی را برای کاربران فراهم می‌آورد.

علاوه بر این، One UI 7 شامل قابلیت‌های جدید امنیتی، همگام‌سازی رمزهای عبور و بازیابی داده‌های دستگاه است. قابلیتی که امنیت دستگاه‌های این شرکت را در برابر تهدیدات مختلف تقویت می‌کند.

این تغییرات در سری گلکسی S25 این دستگاه‌ها را به یکی از پیشرفته‌ترین گوشی‌های موجود در بازار تبدیل خواهند کرد. سامسونگ اعلام کرده که پس از عرضه گلکسی S25، به‌روزرسانی‌های One UI 7 برای سایر دستگاه‌ها نیز در دسترس قرار خواهد گرفت، تا تمام کاربران از این ویژگی‌های جدید بهره‌مند شوند.

