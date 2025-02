رندرهای جدید گلکسی A36 فاش شد

بر اساس این تصاویر، گلکسی A36 در چهار رنگ متنوع شامل مشکی، زیتونی، بنفش و سفید به بازار خواهد آمد. هنوز نام‌های دقیق و بازاریابی این رنگ‌ها مشخص نیست، اما این‌ها گزینه‌های اصلی رنگی هستند. طراحی این گوشی بسیار به گلکسی A56 شبیه است: فریم تخت، دکمه‌های فیزیکی یکپارچه در «Key Island» (طراحی معرفی شده با A35) در لبه راست، و نمایشگر تخت با دوربین سلفی حفره‌ای در مرکز. متاسفانه، حاشیه‌های اطراف نمایشگر یکسان نیستند و حاشیهٔ پایین از سایر حاشیه‌ها پهن‌تر است.

در پشت گوشی، سه دوربین به صورت عمودی در گوشهٔ بالا سمت چپ قرار دارند که همگی در یک مجموعه دوربین واحد جای گرفته‌اند، مطابق با تصاویری که اکتبر گذشته فاش شده بود. گلکسی A36 همچنین در ماه گذشته در Geekbench دیده شد که عرضه آن در ایالات متحده را با مشخصاتی چون پردازنده اسنپدراگون 6 نسل 3، 6 گیگابایت رم و اندروید 15 با رابط کاربری One UI 7 سامسونگ تایید کرد.

پیش‌بینی می‌شود زمان عرضهٔ گلکسی A36 در ماه مارس باشد، مشابه زمان عرضهٔ گلکسی A35 در سال قبل. به این ترتیب، حدود یک ماه تا رونمایی سامسونگ از گوشی میان‌رده جدیدش برای بازار آمریکا فاصله داریم. گلکسی A36 با رقابت جدی مواجه است. انتظار می‌رود اپل از آیفون SE 4 جدید در هفته آینده رونمایی کند و با قیمت احتمالی 500 دلار، فقط حدود 100 دلار گران‌تر از A36 خواهد بود. البته این در صورتی است که سامسونگ قیمت A36 را نسبت به قیمت 400 دلاری A35 افزایش ندهد.

همچنین، شرکت Nothing احتمالا گوشی Nothing Phone (3a) را در اوایل ماه مارس معرفی می‌کند که رقیب مستقیم A36 خواهد بود و قیمتی در محدوده 350 تا 400 دلار خواهد داشت. برتری گلکسی A36 نسبت به آیفون SE 4 و Nothing Phone (3a) (که احتمالا هردو دوربین تکی خواهند داشت) در داشتن دوربین‌های چندگانه است.

منبع: PhoneArena

نوشته رندرهای جدید گلکسی A36 فاش شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala