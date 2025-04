معرفی ایردراپ موناد (Monad)؛ پروژه‌ی کمتر شناخته شده‌ی ۲۰۲۵

موناد یک بلاکچین لایه ۱ پیشرفته است که دارای اجرای موازی بوده و برای غلبه بر محدودیت‌های اتریوم و سولانا طراحی شده است. ایردراپ موناد با افزایش سرعت تراکنش‌ها و کاهش هزینه‌ها نسبت به اتریوم و حل مشکلات تراکم شبکه‌ای که سولانا با آن روبه‌روست تلاش کرده مخاطبین زیادی را جذب کند. این پروژه در مجموع ۲۴۴ میلیون دلار از صندوق‌های سرمایه‌گذاری برتر مانند پارادایم و دراگون‌فلای کپیتال جمع‌آوری کرده، که دور تامین مالی ۲۲۵ میلیون دلاری آن بزرگترین در سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود.

ایردراپ موناد چیست؟

هشدار: این محتوا اطلاعاتی است و نباید به ‌عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. نظرات بیان‌شده در این مقاله ممکن است شامل نظرات شخصی نویسنده باشد و منعکس‌کننده نظر دیجی‌کالا مگ نیست. از خوانندگان خواسته می‌شود قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، تحقیقات دقیقی را انجام دهند. دیجی‌کالا مگ مسئول هیچ ‌گونه ضرر مالی نیست!

نحوه شرکت در تست‌نت ایردراپ موناد

برای این که وارد ماجرای پروژه موناد شوید باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱. وارد وب‌سایت تست‌نت موناد شوید.

۲. ولت دیجیتال خود را باز کنید.

۳. در بخش Account به سمت پایین اسکرول کرده و سپس Add Chain را ضربه بزنید.

۴. شبکه تست‌نت موناد را اضافه کنید (اگر این اتفاق به طور خودکار نیفتاد باید طبق مشخصات زیر این کار را به صورت دستی انجام دهید):

نام شبکه ( Network Name ): Monad Testnet

Monad Testnet آیدی زنجیره: 10143

10143 آدرس RPC : این آدرس را وارد کنید (https://testnet-rpc.monad.xyz)

این آدرس را وارد کنید (https://testnet-rpc.monad.xyz) بخش Block Explorer : این آدرس را وارد کنید (https://testnet.monadexplorer.com)

این آدرس را وارد کنید (https://testnet.monadexplorer.com) نماد (Currency Symbol): MON

۵. حالا شبکه تست‌نت را اضافه کنید.

ساخت یک حساب کاربری روی شبکه تست‌نت موناد

برای ساخت حساب کاربری می‌توانید به دو طریق اقدام کنید.

اگر می‌خواهید از آدرس EVM موجود استفاده کنید:

۱. روی هر نوع آدرس EVM که مد نظرتان است ضربه بزنید.

۲. حالا گزینه Use this address on other chain را انتخاب کنید.

۳. گزینه Monad testnet را انتخاب کرده و یک حساب کاربری بسازید.

اگر می‌خواهید یک حساب کاربری جدید بسازید:

۱. به سمت پایین صفحه‌ی بخش Account اسکرول کنید.

۲. گزینه Add account را انتخاب کنید.

۳. گزینه Monad Testnet را انتخاب کرده و سپس حساب کاربری جدید را بسازید.

شیوه دریافت توکن تست‌نت موناد (MON)

شما می‌توانید هر ۱۲ ساعت توکن‌های تستی موناد را دریافت کنید. شرایط دریافت در حال حاضر به شرح زیر است:

۵ موناد: اگر شما دسترسی کامل به دیسکورد بدهید.

اگر شما دسترسی کامل به دیسکورد بدهید. ۲ موناد: اگر شما روی شبکه‌ی اصلی یا مین‌نت اتریوم حداقل ۰.۰۱ اتریوم در اختیار دارید.

اگر شما روی شبکه‌ی اصلی یا مین‌نت اتریوم حداقل ۰.۰۱ اتریوم در اختیار دارید. ۰.۰۵ موناد: موجود برای تمام کاربران

برای دریافت توکن‌های تستی باید ابتدا وارد وب‌سایت تست‌نت موناد شده و سپس آدرس ولت EVM خود را در فاست پیست کنید. پس از انجام این کار، توکن‌های تست‌نت رایگان MON$ را دریافت خواهید کرد.

در حال حاضر، تعداد حساب‌هایی که واجد شرایط دریافت توکن‌های آزمایشی $MON هستند به چند میلیون محدود می‌شود؛ به این معنا که برخی از شرکت‌کنندگان ممکن است توکن‌هایی را از فاست دریافت نکنند. با این حال، می‌توانید بدون آنها، به گشت و گذار در برخی از dAppهای آزمایشی بپردازید.

به دلیل تقاضای بالای مشارکت در بخش آزمایشی، این احتمال وجود دارد که پس از تثبیت سیستم، حساب‌های بیشتری مجاز به دریافت توکن‌های آزمایشی شوند.

با توکن‌های تست‌نت موناد چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

وقتی شما توکن‌های تستی MON را دریافت کردید می‌توانید سه فعالیت ساده را انجام دهید:

ترید روی صرافی یونی سواپ

زنجیره موناد در محیط تست‌نت از یونی‌سواپ پشتیبانی می‌کند. از همین رو به یونی‌سواپ رجوع کرده و Testnet mode را فعال کرده و سپس شروع به ترید توکن‌ها کنید.

گشت و گذار در فروشگاه اپلیکیشن موناد

شما می‌توانید dAppsهای ساخته شده روی تست‌نت موناد را بررسی کنید. وب‌سایت معمولا به صورت روتین با پروژه‌های جدید به‌روز رسانی می‌شود.

امتحان کردن dAppsهای جدید در اکوسیستم موناد

شما می‌توانیدبرنامه‌های ساخته شده روی محیط تست‌نت را امتحان کنید. با این اوصاف، پیشنهاد می‌شود برای کاهش ریسک و خطرات احتمالی، از یک ولت جدید روی یک مرورگر امن استفاده کنید. هرگز کلیدهای خصوصی ولت خود را با فرد دیگر به اشتراک نگذارید. قبل از کلیک روی هر نوع لینک، حتما چند مرتبه آن را از جنبه‌ی امنیتی بررسی کنید. در نهایت، تا حد امکان از اتصال ولت‌ها با دارایی‌های زیاد به محیط تست‌نت خودداری کنید.

خرید میم کوین روی تست‌نت ایردراپ موناد

توکن‌های تست‌نت در موناد در حال حاضر زیاد نیستند، اما هنوز می‌توانید در dAppهای توصیه‌شده به‌ طور رسمی شرکت کنید. در ادامه، یک آموزش ساده‌ی گام به گام ارائه می‌دهیم که برای فارم توکن‌های تست‌نت و افزایش شانس خود برای دریافت ایردراپ مناسب است.

۱. وارد وب‌سایت تست‌نت موناد شوید.

۲. به سمت پایین اسکرول کرده و میم‌کوین‌هایی مثل DAK، YAKI و CHOG را خریداری کنید.

۳. حالا وارد یونی‌سواپ شده و به حالت تست‌نت جابه‌جا شوید.

۴. توکن MON را به این میم‌کوین‌ها سواپ کنید.

ترید و ساخت میم‌کوین روی بستر NAD Fun

شما می‌توانید به راحتی یک میم کوین بسازید! برای این کار صرفا باید وارد NAD Fun شوید. البته در این بخش می‌توانید میم کوین‌ها را نیز ترید کنید.

تجربه‌ی بازی Pump4Gains روی Curvance موناد

شما می‌توانید یک بازی ساده را نیز تجربه کنید. کافی است وارد Curvance شده و سپس روی آیکون زنگوله کلیک کنید تا ماموریت‌ها را انجام دهید. در حال حاضر واریز توکن موناد به این بخش امکان‌پذیر نبوده و احتمالا باید منتظر فعال شدن این قابلیت باشید.

ایردراپ موناد؛ یک فرصت طلایی برای کسب درآمد دلاری

ایردراپ موناد بدون شک یکی از جذاب‌ترین فرصت‌هایی محسوب می‌شود که علاقه‌مندان به دنیای کریپتو در سال ۲۰۲۵ با آن مواجه شده‌اند. پروژه‌ای که با حمایت سرمایه‌گذاران بزرگ، معماری نوآورانه و عملکرد فنی تحسین‌برانگیز، خود را به‌ عنوان یکی از جدی‌ترین رقبا در میان بلاکچین‌های لایه اول معرفی کرده است.

شرکت در تست‌نت موناد نه تنها فرصتی برای دریافت ایردراپ‌های آینده تلقی می‌شود، بلکه تجربه‌ای عملی برای آشنایی با dAppهای نسل بعدی، معماری موازی‌سازی تراکنش‌ها و تعامل با یک اکوسیستم مدرن بلاکچینی محسوب می‌شود.

اگر تا امروز به دنبال راهی هوشمندانه برای ورود به پروژه‌های آینده‌دار و دریافت توکن‌های ارزشمند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بوده‌اید، ایردراپ موناد می‌تواند نقطه شروعی فوق‌العاده برای شما باشد. حالا وقت آن است که با ولت جدید و امن وارد این مسیر شوید؛ چرا که آینده‌، به کسانی تعلق دارد که امروز را جدی می‌گیرند.

