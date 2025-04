سامسونگ دوباره انتشار آپدیت One UI 7 را آغاز کرد

یک فرم‌ور جدید با نام BYD9 برای Galaxy S24 در کره‌ی جنوبی در حال انتشار است که حجمی حدود 292 MB دارد. این نسخه فقط برای دستگاه‌های S24 است که فرم‌ور پایدار قبلی One UI 7 را نصب کرده بودند. توضیحات سامسونگ درباره‌ی تغییرات فقط به بهبود پایداری و رفع باگ اشاره دارد و مستقیماً به مشکلی که باعث شد شرکت نسخه‌ی اولیه‌ی One UI 7 را متوقف کند، نمی‌پردازد. می‌توانید نسخه‌ی جدید را به صورت دستی از مسیر Settings > Software update > Download and install روی گوشی خود دریافت کنید. انتظار می‌رود سامسونگ در هفته‌های آینده عرضه‌ی گسترده‌تر نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی One UI 7 را در کشورهای بیشتری شروع کند.

پس از این اشتباه در عرضه‌ی اول، ممکن است شرکت این بار رویکردی محتاطانه در پیش بگیرد. اگر Galaxy S24 شما همچنان از اندروید 14 استفاده می‌کند، باید در چند روز آینده به‌روزرسانی بزرگ‌تری از اندروید 15 را به صورت OTA دریافت کند. با توجه به اینکه سامسونگ ماه‌ها One UI 7 را آزمایش بتا کرده بود، باگ مربوط به قفل صفحه نباید از مراحل آزمایش آن‌ها عبور می‌کرد، خصوصاً اینکه باعث قفل شدن گوشی کاربران شده بود.

سامسونگ علاوه بر S24، به‌روزرسانی پایدار One UI 7 را برای Z Fold 6 و Flip 6 نیز در کره منتشر کرده بود. بنابراین، انتظار می‌رود نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ای برای این دستگاه‌ها نیز امروز یا فردا منتشر شود. بر اساس جدول زمانی اولیه‌ی سامسونگ، Galaxy S23، Z Fold 5 و Flip 5 نیز باید اواخر این ماه به‌روزرسانی پایدار One UI 7 را دریافت کنند. اما با توجه به اشتباهات در عرضه‌ی اول، ممکن است سامسونگ انتشار نسخه‌ی پایدار آن‌ها را چند روز یا هفته به تاخیر بیندازد. گوشی‌های قدیمی‌تر Galaxy از سری‌های پرچم‌دار و میان‌رده ماه آینده نسخه پایدار اندروید 15 را دریافت خواهند کرد.

