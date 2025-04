گوشی‌های تاشو موتورولا ریزر و ریزر پلاس ۲۰۲۵ رونمایی شدند

هر دو گوشی ریزر و ریزر پلاس 2025 از یک لولای بازطراحی‌شده بهره می‌برند که هدف اصلی آن افزایش استحکام و کاهش محسوس چین‌خوردگی روی صفحه‌نمایش تاشو است. این بهبود در کنار کسب استاندارد IP48 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب، نشان‌دهنده‌ی تعهد موتورولا به افزایش دوام و کاربردی‌تر کردن این دستگاه‌ها در استفاده‌ی روزمره است. علاوه بر این، موتورولا با ارائه‌ی سه ماه اشتراک رایگان سرویس هوش مصنوعی Perplexity Pro به خریداران، بر اهمیت روزافزون هوش مصنوعی در محصولات خود تاکید می‌کند.

وقتی به مشخصات فنی نگاه می‌کنیم، تفاوت‌های بین دو مدل آشکارتر می‌شود. ریزر پلاس 2025 به عنوان مدل پیشرفته‌تر، به تراشه‌ی قدرتمند اسنپدراگون 8s نسل 3 مجهز شده است. این انتخاب، عملکردی سطح بالا را تضمین می‌کند، به خصوص که 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی آن را همراهی می‌کنند. باتری 4000 میلی‌آمپرساعتی دستگاه نیز با پشتیبانی از شارژ سریع سیمی 45 وات و بی‌سیم 15 وات، به سرعت انرژی مورد نیاز خود را بازیابی می‌کند.

نمایشگرهای ریزر پلاس 2025 بسیار چشمگیر هستند. هم نمایشگر داخلی 6.9 اینچی و هم نمایشگر خارجی بزرگ 4 اینچی، از نرخ نوسازی فوق‌العاده‌ی 165 هرتز و روشنایی بالای 2400 نیت پشتیبانی می‌کنند. این مشخصات، تجربه‌ی بصری کم‌نظیری را، چه هنگام کار با نمایشگر اصلی و چه هنگام استفاده از نمایشگر خارجی، فراهم می‌آورد. در بخش دوربین، این مدل دارای دو سنسور 50 مگاپیکسلی در پشت است که یکی به عنوان دوربین اصلی و دیگری به عنوان دوربین تله‌فوتو با زوم اپتیکال 2 برابری عمل می‌کند. دوربین سلفی نیز 32 مگاپیکسلی است.

از سوی دیگر، موتورولا ریزر 2025 با پردازنده‌ی کارآمد دیمنسیتی 7400X عرضه می‌شود. این مدل با 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی، گزینه‌ای متعادل‌تر را ارائه می‌دهد. نمایشگر داخلی 6.9 اینچی و نمایشگر خارجی 3.6 اینچی آن از نوع اولد با نرخ نوسازی 120 هرتز هستند که همچنان تجربه‌ی روانی را ارائه می‌دهند. این مدل باتری بزرگ‌تری با ظرفیت 4500 میلی‌آمپرساعت دارد، اما سرعت شارژ سیمی آن به 30 وات محدود شده، در حالی که شارژ بی‌سیم همچنان 15 وات است. ترکیب دوربین آن شامل سنسور اصلی 50 مگاپیکسلی، سنسور 13 مگاپیکسلی فوق عریض با قابلیت ماکرو و دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی است.

یکی از نقاط مشترک و برجسته‌ی هر دو مدل، مجموعه‌ی قابلیت‌های هوش مصنوعی Moto AI است. موتورولا امکانات متنوعی را در این بخش گنجانده، از جمله قابلیت تولید تصویر بر اساس دستورات متنی، ویژگی Catch Me Up برای خلاصه‌سازی سریع اعلان‌ها، Remember This برای ذخیره و یادآوری اطلاعات مهم، و Next Move برای پیشنهاد اقدامات هوشمندانه. این قابلیت‌ها که یادآور امکانات مشابه در گوشی‌های گوگل و ناتینگ هستند، به ساده‌سازی تعاملات روزمره کاربر کمک می‌کنند. علاوه بر این، دو ویژگی هوش مصنوعی اختصاصی برای دوربین‌ها وجود دارد: Group Photo برای ثبت بهترین عکس‌های گروهی با انتخاب هوشمندانه‌ی بهترین چهره‌ها از فریم‌های مختلف، و Signature Style که با تحلیل ترجیحات کاربر در ویرایش عکس، به طور خودکار سبک مورد نظر او را روی تصاویر اعمال می‌کند.

موتورولا قیمت‌های جذابی را برای این گوشی‌های جدید در نظر گرفته است. مدل استاندارد ریزر 2025 با قیمت 699 دلار و مدل پیشرفته‌تر ریزر پلاس 2025 با قیمت 999 دلار به بازار عرضه می‌شوند. فروش این محصولات از 15 می (25 اردیبهشت) آغاز خواهد شد. با توجه به بهبودهای صورت گرفته و قیمت‌گذاری رقابتی، انتظار می‌رود نسل جدید ریزر بتواند جایگاه موتورولا را در بازار پررونق گوشی‌های تاشدنی بیش از پیش مستحکم کند.

