گوشی تاشو موتورولا ریزر اولترا با قیمت ۱۳۰۰ دلار معرفی شد

در بخش پردازشی، ریزر اولترا 2025 به تراشه‌ی قدرتمند Snapdragon 8 Elite مجهز شده است. این پردازنده در کنار حداکثر 16 گیگابایت رم و 512 گیگابایت حافظه‌ی ذخیره‌سازی، تجربه‌ی کاربری سریع و روانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. این ترکیب سخت‌افزاری به خوبی از پس اجرای وظایف سنگین و چندوظیفگی برمی‌آید. یکی از جذابیت‌های اصلی گوشی‌های تاشو، نمایشگرهای آن‌هاست. موتورولا برای ریزر اولترا 2025 دو صفحه نمایش در نظر گرفته: یک نمایشگر 7 اینچی داخلی و یک نمایشگر 4 اینچی خارجی. هر دوی این نمایشگرها قادرند به حداکثر روشنایی 4000 نیت دست یابند که خوانایی عالی را حتی در محیط‌های بسیار روشن تضمین می‌کند.

برای تامین انرژی این دستگاه، یک باتری با ظرفیت 4700 میلی‌آمپر ساعت تعبیه شده است. این باتری از شارژ سریع سیمی با توان 68 وات و شارژ بی‌سیم با توان 30 وات پشتیبانی می‌کند، که به کاربران اجازه می‌دهد در مدت زمان کوتاهی گوشی خود را شارژ کنند. ویژگی جالب دیگر، اضافه شدن یک دکمه‌ی فیزیکی اختصاصی برای فعال‌سازی قابلیت‌های هوش مصنوعی است.

موتورولا توجه ویژه‌ای به سیستم دوربین ریزر اولترا 2025 داشته است. هر سه دوربین، شامل دوربین اصلی، دوربین فوق عریض و دوربین سلفی، از سنسورهای 50 مگاپیکسلی بهره می‌برند. این شرکت تاکید کرده که اندازه‌ی این سنسورها نسبت به مدل‌های پیشین بزرگ‌تر شده است که انتظار می‌رود منجر به بهبود کیفیت عکاسی، به خصوص در نور کم شود. علاوه بر مدل با پنل پشتی چوبی که ظاهر بسیار زیبایی دارد، دو نسخه‌ی دیگر با رنگ‌های سبز و قرمز و بافت پارچه‌ای نیز در دسترس خریداران قرار خواهد گرفت.

تغییر مهم دیگر در بخش ساختاری دستگاه، استفاده از تیتانیوم به جای استیل ضد زنگ در ساخت لولای گوشی است. این ماده نه تنها مقاومت لولا را تا چهار برابر افزایش می‌دهد، بلکه به طور قابل توجهی باعث کاهش چین‌خوردگی در قسمت تای نمایشگر داخلی شده است، تا حدی که به سختی می‌توان آن را مشاهده کرد. ریزر اولترا 2025 همچنین دارای گواهی IP48 است. این استاندارد به معنای مقاومت کامل دستگاه در برابر نفوذ آب برای یک دوره‌ی زمانی معین است. اما در مورد گرد و غبار، مقاومت آن محدود به ذراتی با اندازه‌ی 1 میلی‌متر یا بزرگ‌تر می‌شود.

دکمه‌ی هوش مصنوعی جدید، دسترسی به مجموعه‌ای از قابلیت‌های هوشمند با نام Moto AI را فراهم می‌کند. یکی از این ویژگی‌ها Remember this نام دارد که فضایی اختصاصی برای ذخیره‌سازی و سازماندهی اسکرین‌شات‌ها و یادداشت‌ها ایجاد می‌کند، شبیه به عملکردهای مشابه در گوشی‌های پیکسل و Nothing. قابلیت دیگر، Catch me up، به کاربر اجازه می‌دهد با یک دستور صوتی، خلاصه‌ای هوشمند از نوتیفیکیشن‌های خوانده‌نشده‌ی خود دریافت کند. موتورولا اعلام کرده که برای توسعه‌ی این امکانات هوش مصنوعی با شرکت Perplexity همکاری کرده است.

این گوشی تاشوی جدید با قیمت پایه 1300 دلار به بازار عرضه می‌شود. فروش ریزر اولترا 2025 از تاریخ 15 می (برابر با 25 اردیبهشت) در کشور آمریکا آغاز خواهد شد. در ضمن در کنار این گوشی، موتورولا از دو گوشی تاشو ریزر و ریزر پلاس 2025 هم رونمایی کرده است.

