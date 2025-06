هرآنچه باید درباره گوشی گلکسی A07 سامسونگ بدانیم

نکته: به دلیل عدم انتشار تصاویر رسمی یا غیر رسمی از گلکسی A07، تصاویر درون متن مربوط به گوشی گلکسی A06 است که انتظار می‌رود شباهت زیادی به گلکسی A07 داشته باشد.

گلکسی A07 کی میاد؟

با توجه به زمان معرفی و عرضه‌ی دو نسل قبلی یعنی گلکسی A05 و A06، می‌توان پیش‌بینی کرد که گلکسی A07 نیز در بازه‌ای مشابه معرفی شود. گلکسی A05 در تاریخ 25 سپتامبر 2023 (3 مهر 1402) معرفی و در تاریخ 15 اکتبر 2023 (23 مهر 1402) روانه بازار شد. نسل بعدی یعنی گلکسی A06 هم کمی زودتر و در تاریخ 16 آگوست 2024 (26 مرداد 1403) معرفی و در تاریخ 22 آگوست 2024 (1 شهریور 1403) عرضه شد. با این روند، به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد عرضه‌ی این سری اقتصادی را زودتر از فصل پاییز انجام دهد.

بر این اساس، احتمال بسیار زیاد دارد که گلکسی A07 در بازه‌ی زمانی اواخر مرداد تا اوایل شهریور 1404 (یعنی حوالی اواسط تا اواخر آگوست 2025) معرفی و تقریباً یک هفته بعد هم وارد بازار جهانی شود. این زمان‌بندی به سامسونگ اجازه می‌دهد تا قبل از فصل بازگشایی مدارس و شروع پاییز، گوشی اقتصادی جدید خود را در اختیار کاربران قرار دهد؛ چرا که این بازه زمانی برای فروش گوشی‌های پایین‌رده در بازارهای نوظهور بسیار کلیدی و استراتژیک محسوب می‌شود.

محتویات درون بسته‌بندی گلکسی A07

سامسونگ از چندین نسل قبل تصمیم گرفت لوازمی مثل شارژر، قاب و هندزفری را از جعبه گوشی‌هایش حذف کند. این سیاست ابتدا با گوشی‌های پرچم‌دار آغاز شد، اما خیلی زود به مدل‌های اقتصادی هم رسید. حالا تمام گوشی‌های سامسونگ، از پایین‌رده تا بالارده، فقط با یک کابل شارژ USB-C درون جعبه عرضه می‌شوند.

گوشی‌های اقتصادی جدید مثل گلکسی A06 و A07 هم دقیقاً همین وضعیت را دارند. این مدل‌ها بدون شارژر، قاب محافظ یا هر لوازم جانبی دیگری وارد بازار می‌شوند و درون جعبه آن‌ها فقط کابل شارژ دیده می‌شود.

قیمت گوشی A07

در حال حاضر اطلاعات رسمی درباره قیمت A07 سامسونگ منتشر نشده، اما با توجه به سیاست قیمت‌گذاری سامسونگ در نسل قبل، می‌توان پیش‌بینی‌هایی واقع‌بینانه داشت. گوشی گلکسی A06 در بازار جهانی با قیمت حدود 130 دلار برای نسخه 64/4 گیگابایت و حدود 150 دلار برای مدل 128/6 گیگابایت عرضه شد. بنابراین انتظار می‌رود قیمت گلکسی A07 در نسخه پایه از 150 دلار فراتر نرود. حتی در نسخه‌های قدرتمندتر نیز احتمالا عبور قیمت A07 از مرز 180 دلار پایین است.

از آنجا که گلکسی A07 قیمت پایینی خواهد داشت، همچنان یک گوشی اقتصادی محسوب می‌شود و نه میان‌رده یا بالارده. بنابراین نباید انتظار مشخصات فنی بسیار پیشرفته یا هزینه‌های بالای سخت‌افزاری را داشت. به همین دلیل، افزایش جهانی قیمت قطعات تأثیر قابل توجهی بر قیمت نهایی این گوشی نخواهد داشت. اگر شرایط مشابه نسل قبل باقی بماند، حتی ممکن است نسخه پایه این گوشی با قیمت تقریبی 130 تا 150 دلار هم وارد بازار شود. البته این تخمین به شرطی معتبر خواهد بود که سامسونگ تغییر چشمگیری در سیاست‌های تجاری‌اش ندهد.

با این حال، قیمت‌گذاری در بازار ایران تابع شرایط متفاوت‌تری است. در حال حاضر گلکسی A06 در نسخه‌های مختلف بین حدود 6 تا 9 میلیون تومان به فروش می‌رسد و طبیعی است که مدل جدیدتر یعنی A07 با قیمت بالاتری وارد بازار شود. در سناریوی بدبینانه، ممکن است قیمت اولیه این گوشی حتی به حدود 10 یا 11 میلیون تومان هم برسد، به‌ویژه اگر عرضه محدود یا نوسانات ارزی رخ دهد.

با در نظر گرفتن تجربه نسل‌های قبلی و نوسانات معمول بازار، انتظار می‌رود سامسونگ A07 قیمت نزدیک به A06 داشته باشد. در واقع یعنی پس از تثبیت عرضه، در بازه 8 تا 10 میلیون تومان قرار گیرد. البته این پیش‌بینی وابسته به ثبات وضعیت اقتصادی و ارزی کشور است. اگر شرایط بازار تغییر نکند، می‌توان با اطمینان گفت که قیمت این گوشی در ایران با نوساناتی جزئی، بین 7 تا 10 میلیون تومان متغیر خواهد بود.

مشخصات نمایشگر گوشی A07

با توجه به روند سامسونگ در دو نسل قبلی یعنی گلکسی A05 و A06، می‌توان انتظار داشت که نمایشگر گلکسی A07 نیز تفاوت چشمگیری نداشته باشد. هر دو مدل قبلی از پنل PLS LCD با اندازه 6.7 اینچ و وضوح +HD یا همان 720×1600 پیکسل بهره می‌برند و تراکم پیکسلی آن‌ها نیز حدود 262 پیکسل بر اینچ است. نسبت صفحه‌نمایش به بدنه نیز تفاوت جزئی داشته و در حد 82 تا 83 درصد بوده است. با این اوصاف، احتمال حفظ همین ترکیب در A07 بسیار بالاست.

از سوی دیگر، به‌روزرسانی نمایشگر به وضوح +FHD یا 1080p در این نسل چندان محتمل نیست؛ چرا که سامسونگ معمولاً برای ایجاد تفاوت بین سری‌های اقتصادی و میان‌رده، این ارتقا را به مدل‌های بالاتر مثل گلکسی A17 اختصاص می‌دهد. اگر A07 به رزولوشن 1080p ارتقا یابد، فاصله‌اش با A17 از بین می‌رود و استراتژی قیمت‌گذاری و دسته‌بندی محصولات سامسونگ دچار مشکل می‌شود. بنابراین می‌توان با اطمینان نسبی گفت که نمایشگر A07 همچنان +HD باقی خواهد ماند و تمرکز سامسونگ بیشتر روی بهینه‌سازی روشنایی، رنگ یا حاشیه‌ها خواهد بود، نه وضوح تصویر.

گلکسی A07 سامسونگ با چه دوربینی وارد بازار می‌شود؟

با توجه به مشخصات دوربین دو نسل قبلی یعنی گلکسی A05 و A06، می‌توان پیش‌بینی کرد که گلکسی A07 نیز تغییر چشمگیری در این بخش نخواهد داشت. هر دو نسل قبلی به دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 مجهز هستند که از فوکوس خودکار پشتیبانی می‌کنند. همچنین یک سنسور دوم 2 مگاپیکسلی برای تشخیص عمق میدان هم در کنار دوربین اصلی قرار دارد که کاربرد آن بیشتر به ثبت پرتره‌ها محدود می‌شود. بنابراین احتمال اینکه همین ترکیب در A07 هم حفظ شود، بسیار زیاد است.

در بخش فیلم‌برداری هم این گوشی‌ها قابلیت ثبت ویدیو با وضوح 1080p و نرخ 30 یا 60 فریم بر ثانیه را دارند که برای یک گوشی اقتصادی کاملاً قابل قبول است. دوربین سلفی نیز در هر دو نسل قبلی 8 مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 است و توانایی فیلم‌برداری با کیفیت پایه، یعنی FHD را دارد. با توجه به قیمت گوشی A07 و جایگاه آن در سری اقتصادی، بعید است سامسونگ به سراغ سنسورهای جدید یا ارتقای چشمگیر در این بخش برود. بنابراین انتظار می‌رود گلکسی A07 نیز به همان دوربین 50+2 مگاپیکسلی در پشت و 8 مگاپیکسلی در جلو مجهز باشد. احتمالا تمرکز سامسونگ بیشتر روی بهبود نرم‌افزاری پردازش تصویر یا افزایش ثبات عملکرد باشد.

اگر هم قرار به ارتقا باشد، باید انتظار داشته باشیم یک سنسور فوق عریض به این مجموعه اضافه شود. یا مثلا سنسور سلفی به 13 مگاپیکسل ارتقا پیدا کند. اما اینکه وضوح فیلمبرداری تغییر کند کاملا بعید است چون این مسأله به قدرت پردازشی ارتباط پیدا می‌کند. A07 گوشی اقتصادی است و بعید است آنقدر پردازنده خوبی داشته باشد که در چنین وضوحی قادر به فیلمبرداری باشد.

عکس گوشی A07

متأسفانه تا این لحظه هیچ تصویری رسمی یا غیررسمی از گلکسی A07 منتشر نشده تا بتوانیم طراحی نهایی این گوشی را به‌طور دقیق تحلیل کنیم. با این حال، بر اساس الگوی طراحی نسل‌های قبلی و سیاست‌های اخیر سامسونگ، می‌توان برخی ویژگی‌های ظاهری این گوشی را تا حد زیادی پیش‌بینی کرد. یکی از نکات تقریباً قطعی، استفاده کامل از بدنه پلاستیکی در پنل پشتی و فریم دستگاه است؛ مسئله‌ای که در گوشی‌های اقتصادی سامسونگ تقریباً به یک سنت تبدیل شده است. همچنین احتمال برخورداری A07 از استاندارد ضدآب رسمی بسیار پایین است؛ اما اگر هم وجود داشته باشد، احتمالاً از نوع IP53، IP54 یا نهایتاً IP64 خواهد بود، یعنی در حد مقاومت پایه در برابر پاشش آب و گردوغبار.

با توجه به روند سامسونگ، ابعاد نمایشگر گلکسی A07 به احتمال بسیار زیاد برابر با 6.7 اینچ خواهد بود؛ همان چیزی که در گلکسی A05 و A06 شاهد بودیم. این نمایشگر نیز به احتمال قوی دارای حاشیه‌های نسبتاً ضخیم خواهد بود و نسبت نمایشگر به بدنه کمتر از 85 درصد باقی می‌ماند. طراحی دوربین سلفی هم مثل نسل قبلی از نوع U-شکل یا قطره‌ای خواهد بود که در مرکز بالای نمایشگر قرار می‌گیرد. در بخش پشتی نیز احتمالاً همان طراحی ساده و مینیمالیستی با دو دوربین عمودی و یک فلش LED در کنار آن‌ها تکرار خواهد شد؛ مگر آنکه سامسونگ بخواهد با اضافه کردن یک سنسور سوم ظاهری متفاوت‌تری به این گوشی ببخشد.

در خصوص ابعاد و وزن نیز می‌توان گفت که A07 احتمالاً در محدوده 167 تا 169 میلی‌متر طول، حدود 78 میلی‌متر عرض و نزدیک به 8.5 میلی‌متر ضخامت خواهد داشت. همچنین با توجه به استفاده از نمایشگر بزرگ اما بدنه پلاستیکی، وزن این گوشی بعید است از 200 گرم فراتر برود و احتمالاً چیزی بین 190 تا 195 گرم خواهد بود. از نظر درگاه‌ها و اجزای جانبی نیز همان ترکیب همیشگی سامسونگ را شاهد خواهیم بود؛ دکمه پاور و کنترل صدا روی لبه سمت راست، جک 3.5 میلی‌متری هدفون، پورت USB-C و اسپیکر در لبه پایینی و احتمالاً خشاب سیم‌کارت در لبه چپ.

انتظار می‌رود گلکسی A07 هم از همان زبان طراحی جدید سامسونگ پیروی کند؛ فریم و بدنه‌ای تخت با لبه‌های نسبتاً صاف و ماژول دوربین‌هایی که بدون بیرون‌زدگی چشمگیر روی بدنه نشسته‌اند. این طراحی در کنار رنگ‌بندی متنوع و ساختار ساده، باعث می‌شود A07 ظاهری شبیه به گوشی‌های میان‌رده داشته باشد؛ هرچند در عمل همچنان یک مدل اقتصادی باقی خواهد ماند.

مشخصات A07 سامسونگ

با توجه به مشخصات سخت‌افزاری دو نسل قبلی یعنی گلکسی A05 و A06، می‌توان انتظار داشت که گلکسی A07 نیز با بهبودهای محدود اما هدفمند در همین مسیر حرکت کند. در هر دو نسل قبل از چیپست مدیاتک هلیو G85 بهره می‌برند که با لیتوگرافی 12 نانومتری تولید شده و از یک پردازنده هشت‌هسته‌ای شامل دو هسته Cortex-A75 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز و شش هسته Cortex-A55 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز بهره می‌برد. از آن‌جایی که سامسونگ در گوشی‌های اقتصادی معمولاً سیاست ثبات و حفظ تعادل هزینه را در پیش می‌گیرد، به‌کارگیری همین چیپست یا یک نسخه بسیار نزدیک مثل Helio G88 یا G91 در A07 دور از انتظار نخواهد بود.

در بخش پردازش گرافیکی نیز همچنان می‌توان انتظار حضور GPU Mali-G52 MC2 را داشت که قدرت پردازش گرافیکی مناسبی برای اجرای بازی‌های سبک و رابط کاربری روان دارد. از نظر حافظه داخلی، انتظار می‌رود A07 در سه نسخه عرضه شود؛ 64/4، 128/4 و 128/6 گیگابایت که حافظه‌ها از نوع eMMC 5.1 خواهند بود. همچنین وجود درگاه اختصاصی کارت microSD برای ارتقای حافظه داخلی همچنان به‌عنوان یک ویژگی ثابت در سری A0X باقی خواهد ماند. البته اگر سامسونگ بخواهد کمی تنوع ایجاد کند، احتمال ارائه نسخه 128/8 نیز بعید نیست، مخصوصاً برای بازارهای رقابتی‌تر.

در بخش نرم‌افزار، گلکسی A06 با اندروید 14 عرضه شد و وعده دریافت دو به‌روزرسانی اصلی اندروید را دریافت کرده است؛ موضوعی که نسبت به A05 با اندروید 13 و همان تعداد به‌روزرسانی، تغییری نداشته. بنابراین پیش‌بینی می‌شود گلکسی A07 نیز با اندروید 15 به بازار بیاید و نهایتاً تا اندروید 17 یا 18 به‌روزرسانی شود. البته سامسونگ در نسل جدید گوشی‌های میان‌رده و بالا‌رده، سیاست به‌روزرسانی6 تا 7 ساله را در پیش گرفته، اما این روند از سری A16 به بالا آغاز شده و شامل مدل‌های پایین‌رده A0X نمی‌شود. در نتیجه A07 در بهترین حالت، 4 سال پشتیبانی نرم‌افزاری شامل 4 نسخه اندروید و وصله امنیتی خواهد داشت.

از نظر تجربه کاربری، One UI Core احتمالاً همچنان رابط کاربری پیش‌فرض این گوشی خواهد بود که نسخه سبک‌تری از One UI اصلی است و برای سخت‌افزارهای محدودتر طراحی شده است. این نسخه از One UI امکانات کمتری دارد اما همچنان روان است و دسترسی به امکانات پایه مثل پنل تنظیمات سریع، حالت تاریک، کنترل مصرف باتری و ژست‌های حرکتی را فراهم می‌کند. با توجه به این موضوع، گوشی گلکسی A07 همچنان در انجام کارهای سبک و روزمره عملکرد خوبی خواهد داشت.

در مجموع، گلکسی A07 از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روی ثبات تمرکز خواهد داشت تا تغییرات انقلابی. نه خبری از پردازنده‌ جدید است، نه نمایشگر AMOLED یا مشخصات هیجان‌انگیز، اما در عوض می‌توان روی عملکرد پایدار، رابط کاربری قابل اتکا و پشتیبانی نرم‌افزاری متعادل حساب کرد؛ چیزی که همچنان این گوشی را برای کاربرانی با بودجه محدود به گزینه‌ای منطقی تبدیل می‌کند.

باتری و شارژر گلکسی A07 سامسونگ

با توجه به مشخصات دو نسل قبلی یعنی گلکسی A05 و A06 که هر دو به یک باتری لیتیوم-پلیمر 5000 میلی‌آمپرساعتی مجهز بودند، انتظار می‌رود گلکسی A07 نیز به همین ظرفیت مجهز باشد. این مقدار ظرفیت، در بین گوشی‌های اقتصادی سامسونگ به یک استاندارد تبدیل شده و عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان داده است؛ به‌طوری که با استفاده‌ی معمول، شارژدهی تا یک روز و نیم یا حتی دو روز نیز قابل دستیابی خواهد بود. همچنین نبود نمایشگر پرمصرف یا پردازنده‌های بسیار قوی، باعث می‌شود مصرف انرژی گوشی نیز در سطح بهینه باقی بماند و باتری 5000 میلی‌آمپرساعتی بتواند پاسخگوی نیازهای روزمره کاربران باشد.

از نظر سرعت شارژ نیز، همان‌طور که در گلکسی A06 شاهد بودیم، این گوشی از شارژ سریع 25 واتی از طریق درگاه USB-C پشتیبانی می‌کند. بنابراین می‌توان با اطمینان زیادی پیش‌بینی کرد که گلکسی A07 نیز از همین سرعت شارژ بهره‌مند باشد. این سرعت، اگرچه در مقایسه با گوشی‌های میان‌رده یا پرچم‌دار بالا نیست، اما برای یک گوشی اقتصادی با این بازه‌ی قیمتی قابل قبول و استاندارد محسوب می‌شود. نکته قابل توجه اینکه درون جعبه خبری از آداپتور شارژ نخواهد بود و کاربران باید آن را به‌صورت جداگانه تهیه کنند.

گلکسی A07؛ سخن پایانی

گلکسی A07 یکی از اقتصادی‌های مورد انتظار سامسونگ است که باید در سال 2025 راهی بازار شود. این گوشی احتمالا پاییز امسال از راه می‌رود و ظاهرا نباید تفاوت چندانی با گوشی‌های نسل گذشته یعنی گلکسی A05 و گلکسی A06 داشته باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید طی روزها و هفته‌های آتی چه خبرهای بیشتری پیرامون این گوشی منتشر می‌شود.

