گوگل به تازگی ساعت Pixel Watch 4 را در رویداد ساخت گوگل اعلام کرد. این ساعت هوشمند آینده دارای صفحه نمایش گنبدی شکل جدیدی است که ده درصد بزرگتر از صفحه نمایش Pixel Watch 3 است. همچنین میتواند به روشنایی 3000 نیت برسد.
عمر باتری در اینجا چشمگیر است، به طوری که شرکت میگوید باید تا 40 ساعت با هر بار شارژ دوام بیاورد. این زمان کافی است تا در تمام طول روز و شب از ساعت استفاده کنید، برای کسانی که میخواهند هر از گاهی خواب خود را ردیابی کنند. همچنین در مقایسه با مدل قبلی 25 درصد شارژ سریعتری ارائه میدهد.
ساعت Pixel Watch 4 به مشتریان امکان دسترسی به ارتباطات ماهوارهای SOS را میدهد که به کاربران امکان میدهد از طریق دستگاه به خدمات اورژانس متصل شوند. این حتی زمانی که پوشش تلفن همراه و Wi-Fi در دسترس نیست نیز کار میکند. این ویژگی برای اولین بار با سری گوشیهای هوشمند Pixel 9 راهاندازی شد.
این اولین ساعت هوشمند گوگل است که "با در نظر گرفتن قابلیت سرویس دهی" طراحی شده است. این بدان معنی است که تعویض باتری و صفحه نمایش آسان تر است. Pixel Watch 4 بیش از 40 تمرین ورزشی از جمله یوگا و کیک بوکسینگ را ردیابی میکند. یک مربی تناسب اندام شخصی مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد که پس از عرضه ساعت ابتدا برای کاربران Fitbit Premium در دسترس قرار میگیرد.
در مورد معیارهای سلامتی، ساعت هوشمند دارای یک برنامه ECG است و اعلانهای ریتم نامنظم قلب را ارائه میدهد. همچنین یک ویژگی کاملاً جدید وجود دارد که تشخیص میدهد چه زمانی قلب از تپش باز میایستد، که به طور خودکار کاربران را به خدمات اضطراری متصل میکند. تمام معیارهای سلامتی را میتوان از طریق یک داشبورد یکپارچه ردیابی کرد.
البته این ساعت با در نظر گرفتن Google Gemini طراحی شده است. یک بلندگوی جدید برای ارتباطات و عملکرد "بالا بیاورید تا صحبت کنید" وجود دارد. این شرکت میگوید که Gemini از دادههای "برنامهها در سراسر دستگاه شما" برای پاسخ دادن به سوالات استفاده میکند.
ساعت Pixel Watch 4 در دو اندازه (41 میلی متر و 45 میلی متر) عرضه میشود و با طیف کاملی از لوازم جانبی، از جمله بندهای مختلف، یکپارچه میشود. این شرکت صفحه ساعت های جدیدی را معرفی میکند و طراحی برخی از صفحه ساعت های از قبل موجود را تغییر داده است. از 9 اکتبر برای خرید در دسترس خواهد بود و قیمت آن از 349 دلار شروع میشود.