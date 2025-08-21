پس از ماهها شایعه و انتظار معمول، گوگل رسماً Pixel 10 Pro و 10 Pro XL جدید را در رویداد Made by Google خود عرضه کرد. دستگاههای پرچمدار نسل جدید، برگههای مشخصات بستهبندی شده با ارتقاءهای چشمگیر از Pixel 9 Pro را حمل میکنند. شاید هیجانانگیزترین آنها، افزودن Pixelsnap باشد، که از اکوسیستم جدید شارژرهای سازگار با Qi2 گوگل پشتیبانی میکند که به صورت مغناطیسی در پشت تلفن تراز میشوند. فراتر از صرفاً راحتی، سازگاری Qi2 باید سرعت شارژ بیسیم سریعتری را نیز ارائه دهد. این قابلیت تا کنون به طرز محسوسی از دستگاههای پرچمدار اندرویدی گم شده بود و دنیای کاملاً جدیدی از لوازم جانبی را ایجاد میکند که میتوانند به پشت Pixel متصل شوند.
تلفنهای پرچمدار گوگل مدتهاست که به دلیل ارائه عکسهای عالی شناخته شدهاند و این Pixelهای جدید نیز این سنت را ادامه میدهند. هر دو مدل دارای یک سیستم دوربین سه گانه پشتی با یک لنز واید 50 مگاپیکسلی، یک لنز فوق عریض 48 مگاپیکسلی با ماکرو و یک لنز تله فوتو "ارتقا یافته" 48 مگاپیکسلی 5x هستند. هنوز مشخص نیست که چه چیز جدیدی در مورد آن دوربین تله فوتو وجود دارد، زیرا دارای همان دیافراگم f/2.8 و میدان دید 22 درجه ای مانند دوربین های سری Pixel 9 Pro است. پشتیبانی از ProRes برای ویرایشگرهای عکس جدی تر استاندارد است.
Pixel 10 Pro 6.3 اینچی و Pixel 10 Pro XL 6.8 اینچی هر دو دارای صفحه نمایش Super Actua با نرخ نوسازی متغیر تا 120 هرتز خواهند بود. این نمایشگرها تا 3300 نیت روشنایی اوج یا 2200 نیت پیک در HDR ارائه می دهند که حدود ده درصد روشن تر از سری Pixel 9 Pro است.
هر دو مدل دارای بزرگترین باتری های خود با بیش از 30 ساعت عمر باتری هستند که نشان دهنده افزایش تقریبی 25 درصدی نسبت به نسل قبلی است. Pixel 10 Pro از شارژ سریع 30 واتی پشتیبانی می کند در حالی که Pro XL از 45 وات پشتیبانی می کند. در حالی که هر دو تلفن از استاندارد Qi2 پشتیبانی می کنند، 10 Pro XL اولین تلفنی است که از Qi2.2 با شارژ بی سیم 25 واتی پشتیبانی می کند. 10 Pro استاندارد به شارژ بی سیم 15 واتی محدود شده است. هر دو اندازه با 16 گیگابایت رم به فروش می رسند.
Pro و Pro XL هر دو از تراشه Google Tensor G5 استفاده خواهند کرد که ویژگی های جدید هوش مصنوعی داخلی را که به کل خط تولید Pixel 10 می آیند، نیرو می بخشد. نکته کلیدی در میان آنها Magic Cue است که می تواند با درک زمان مورد نیاز، اطلاعات مرتبط را در اختیار کاربر قرار دهد، مانند نمایش اطلاعات پرواز شما هنگام تماس با شرکت هواپیمایی. Camera Coach یکی دیگر از ویژگیهای مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کاربران کمک میکند با یافتن بهترین زاویه یا نور، عکسهای بهتری بگیرند.
هر دو اندازه در چهار رنگ Moonstone، Jade، Porcelain و Obsidian در دسترس خواهند بود. Pixel 10 Pro با قیمت 999 دلار برای مدل 128 گیگابایتی عرضه می شود و Pixel 10 Pro XL با قیمت 1199 دلار با 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی (دو برابر آنچه Pixel 9 Pro XL شامل می شد) عرضه می شود. خط تولید جدید Pixel Pro از امروز برای پیشسفارش در دسترس است و در 28 آگوست به قفسهها میرسد.