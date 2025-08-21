همه ویژگی های جدید هوش مصنوعی که به گوشی های Pixel 10 می آیند

نرم‌افزار همواره بخش جدایی‌ناپذیری از تجربه Pixel بوده است و این موضوع با خانواده جدید Pixel 10 تغییر نمی‌کند. گوگل در رویداد Made by Google امروز در نیویورک، مجموعه‌ای از ویژگی‌های جدید یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی را که با سری Pixel 10 عرضه می‌شوند، قبل از اینکه به مدل‌های قدیمی‌تر برسند، شرح داد.

اولین ابزار جدیدی که اکثر مردم احتمالاً با آن مواجه می شوند Magic Cue است. هنگام ارسال پیام به دوستان خود، Gemini Nano، مدل خصوصی روی دستگاه گوگل، مکالمه را با پیشنهادات متنی پر می کند. برای مثال، اگر دوستی در مورد رزرو شام که هفته گذشته انجام داده اید، سؤال کند، Pixel 10 میانبری را نمایش می دهد که می توانید برای ارسال لیست Google Maps به او ضربه بزنید. Magic Cue به وجود یک ردیف دیجیتالی برای کار کردن بستگی دارد. می توانید میانبرهای ایجاد شده را طولانی فشار دهید تا ببینید Gemini اطلاعاتی را که به شما منتقل می کند از کجا تهیه کرده است. در مورد مثال بالا، ممکن است از Gmail شخصی شما آمده باشد.

Sam Rutherford for Engadget

این ویژگی در سراسر اندروید دارای توسعه هایی است. برای مثال، اگر یکی از اعضای خانواده در مورد پروازی که شما دو نفر قصد دارید با آن پرواز کنید، برای شما پیامک ارسال کند، Magic Cue نه تنها شماره خطوط هوایی را ارائه می‌کند، بلکه اطلاعاتی درباره پرواز شما را نیز برای مراجعه آسان روی صفحه نمایش می‌دهد.

در صفحه Discover، که تقریباً در هر دستگاه Android با کشیدن انگشت به چپ ترین صفحه نمایش اصلی گوشی خود می توانید به آن دسترسی داشته باشید، میانبری جدید به نام Daily Hub وجود دارد. مانند Now Brief سامسونگ، این صفحه دارای خلاصه ای تولید شده توسط هوش مصنوعی از روز آینده است. در بالا، تبریک، با پیش بینی آب و هوا و هر رویداد آینده در تقویم خود را مشاهده خواهید کرد. در زیر آن، لیستی از یادآوری های گرفته شده از Gmail، Keep و سایر برنامه های Google وجود خواهد داشت. اگر به پیمایش ادامه دهید، مقالات و ویدیوهای توصیه شده از YouTube را نیز خواهید یافت.

Sam Rutherford for Engadget

برای کسانی که می خواهند در پایان روز نیز تأمل کنند، یک برنامه جدید Journal نیز وجود دارد. این برنامه دارای ویژگی های هوش مصنوعی در سراسر خود است. برای مثال، هنگام نوشتن یک ورودی، به طور خودکار تصاویری را برای گنجاندن از کتابخانه عکس شما پیشنهاد می کند. علاوه بر این، این برنامه سعی می کند به طور خودکار ورودی های شما را بر اساس موضوعاتی که تعیین کرده اید دسته بندی کند. Google از ایموجی ها برای این قسمت از رابط کاربری استفاده کرده است، که دیدن اینکه در نمای ماهانه برنامه در مورد چه چیزی نوشته اید را در یک نگاه آسان می کند.

در Photos، گوگل ویژگی‌ای به نام Conversational Editing را معرفی کرده است. این به شما امکان می دهد با توصیف نحوه اصلاح آن، تصویری را ویرایش کنید. برای مثال، فرض کنید از خود در یک مکان توریستی شلوغ سلفی گرفته اید. می توانید با استفاده از صدا، صفحه کلید روی صفحه گوشی یا یک اعلان پیشنهادی به Photos بگویید که همه غریبه ها را از صحنه ویرایش کند. پس از چند لحظه، مدل روی دستگاه تصویر جدیدی تولید می کند و تصویر اصلی در کنار آن نمایش داده می شود تا بتوانید این دو را با هم مقایسه کنید. می توان چندین ویرایش را روی یکدیگر ایجاد کرد و اگر آخرین ویرایش را دوست ندارید، می توانید به عقب برگردید.

Sam Rutherford for Engadget

در برنامه دوربین، تعدادی ویژگی جدید هوش مصنوعی وجود دارد. اول، Camera Coach وجود دارد که عکسی را که می خواهید بگیرید بررسی می کند. صحنه را می خواند و پیشنهاداتی را در مورد زاویه و نور مورد استفاده ارائه می دهد، همچنین اینکه کدام حالت ضبط برای موقعیت مناسب تر است. یکی دیگر از ویژگی های جدید هوش مصنوعی، به نام Auto Best Take، عکس های مشابه را پیدا می کند و ترکیب می کند تا همه افراد در یک عکس گروهی بهترین ظاهر خود را داشته باشند. در نهایت، Google ویژگی Add Me سال گذشته را به روز کرد تا گنجاندن عکاس در گروه های بزرگتر را آسان تر کند.

در جاهای دیگر، Google در حال معرفی چند ارتقاء برای دستیار بصری Gemini Live است که بر پایه ای که این شرکت سال گذشته معرفی کرد، ساخته شده است. برای شروع، نشانگرهای بصری جدیدی وجود دارند که بخشی از صفحه نمایش تلفن شما را می پوشانند تا دیدن آنچه Gemini هنگام پاسخ دادن به یک سوال به آن اشاره می کند، آسان تر شود. این ویژگی ابتدا در دستگاه‌های Pixel 10 در دسترس خواهد بود و بعداً به سایر تلفن‌های Android و دستگاه‌های iOS ارائه می‌شود. به طور جداگانه، Google می‌گوید به زودی مدل جدیدی را عرضه می‌کند که نحوه استفاده Gemini از عناصر کلیدی گفتار انسان را "به طرز چشمگیری" بهبود می‌بخشد. برای مثال، می‌توانید به دستیار بگویید اگر در حال یادداشت برداری هستید، آهسته صحبت کند و لحن خود را بسته به ماهیت احساسی موضوعی که در مورد آن بحث می‌کنید، تغییر می‌دهد.

خانواده Pixel 10 برای پیش‌سفارش امروز در دسترس است، با در دسترس بودن عمومی Pixel 10، Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL که در 28 آگوست عرضه می‌شوند. Pixel 10 Pro Fold، Pixel Watch 4 و Pixel Buds 2a تا 9 اکتبر به خرده فروشی ها نخواهند رسید.