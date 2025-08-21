هر آنچه در رویداد Made by Google Pixel اعلام شد، از جمله خط تولید Pixel 10

گوگل فصل رویدادهای فناوری پاییز را (اگرچه در اواخر تابستان) با نمایشگاه Made by Google آغاز می کند. جاذبه اصلی این رویداد، خط تولید Pixel 10 است، اما چیزهای جالب دیگری نیز برای ارائه وجود دارد، مانند Pixel Watch 4، Pixel Buds 2a و - البته - دسته ای از اعلامیه های مربوط به هوش مصنوعی.

گوگل همچنین چیزی را تأیید کرده است که بسیاری از مردم منتظر آن بودند: نسخه خود از MagSafe. این شرکت نسخه خود را Pixelsnap می نامد.

در اینجا نگاهی به همه چیزهایی که در رویداد Made by Google اعلام شد، به همراه پیوندهایی به پوشش عمیق تر ما از هر محصول و برداشت های عملی ما وجود دارد:

Pixel 10

دهمین سالگرد تولد معمولاً دلیلی برای یک جشن ویژه است. برند Pixel هنوز به آن سن نرسیده است (اولین Google Pixel در سال 2016 وارد بازار شد)، اما ممکن است هنوز هم به اندازه کافی در Pixel 10 اصلی وجود داشته باشد تا طرفداران کلاه مخروطی بر سر بگذارند و در شیپور مهمانی بدمند.

برای مثال، این اولین تلفن Pixel غیر Pro است که دارای لنز تله فوتو است. این یک لنز زوم اپتیکال 5x است، اما از کیفیت تصویر اپتیکال 10x با کمک برش و عکاسی محاسباتی پشتیبانی می کند. استفاده از ویژگی Super Res Zoom می تواند معادل زوم 20x را به شما بدهد. Pixel 10 علاوه بر لنز تله فوتو، دارای سنسورهای عریض 48 مگاپیکسلی و فوق عریض 13 مگاپیکسلی در پشت و همچنین یک لنز سلفی 10.5 مگاپیکسلی است.

همانند سایر تلفن های موجود در خط تولید امسال، Pixel 10 روی تراشه Google Tensor G5 اجرا می شود. گفته می شود 34 درصد سریعتر از چیپست Tensor G4 است و اولین چیپست است که مدل Gemini Nano را اجرا می کند. به گفته گوگل، این مدل از بیش از 20 تجربه هوش مصنوعی مولد که به صورت محلی اجرا می شوند، پشتیبانی می کند.

رابط کاربری نیز در معرض برخی تغییرات قرار دارد. این شرکت می گوید Material 3 از تصاویر پس زمینه عکس رسا، تنظیمات سریع قابل تنظیم و بهبود تایپوگرافی پشتیبانی می کند. همه اینها باید در صفحه نمایش Actua بسیار خوب به نظر برسند، که تا 3000 نیت روشنایی ارائه می دهد.

گوگل همچنین ادعا می کند که باتری Pixel 10 می تواند دستگاه را برای بیش از 30 ساعت روشن نگه دارد، در حالی که برای خط تولید Pixel 9 بیش از 24 ساعت رتبه بندی شده بود. هنگامی که از آداپتور 30 واتی استفاده می کنید، می توانید Pixel 10 را در 30 دقیقه به 55 درصد ظرفیت خود (یعنی بیش از 16 ساعت استفاده) شارژ کنید. علاوه بر این، این گوشی دارای روکش فلزی ساتن، Gorilla Glass Victus 2 و رتبه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب است.

Pixel 10 در 28 آگوست به فروش می رسد. قیمت آن از 799 دلار شروع می شود و در رنگ های Obsidian، Frost، Lemongrass و Indigo در دسترس خواهد بود.

Pixel 10 Pro / Pro 10 XL

Sam Rutherford for Engadget

دوست دارید آن چیزی که به تازگی به شما گفتیم را با مشخصات بالاتر و شاید یک صفحه نمایش بزرگتر داشته باشید؟ Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL هر کدام دارای یک لنز عریض 50 مگاپیکسلی، یک لنز فوق عریض 48 مگاپیکسلی و یک لنز تله فوتو 5x 48 مگاپیکسلی هستند. گوگل ادعا می کند که این بهترین سیستم دوربین آن در یک تلفن هوشمند تا به امروز است. حافظه بیشتری نیز در این مدل ها وجود دارد، با 16 گیگابایت رم در مقابل 12 گیگابایت در Pixel 10 اصلی. (Pixel 10 Pro Fold نیز دارای 16 گیگابایت رم است.)

صفحه نمایش های Super Actua حدود 10 درصد روشن تر از سری Pixel 9 Pro هستند، با 2200 نیت روشنایی تمام صفحه یا 3300 نیت اوج هنگام مشاهده محتوای HDR، و این در حالی است که انرژی کمتری نسبت به مدل های قبلی مصرف می کنند. Pixel 10 Pro دارای یک صفحه نمایش 6.3 اینچی است در حالی که Pixel 10 Pro XL دارای یک صفحه نمایش 6.8 اینچی است، و هر کدام دارای نرخ تازه سازی متغیر تا 120 هرتز هستند.

همانند Pixel 10 اصلی، مدل های Pro قرار است بیش از 30 ساعت عمر باتری با یک بار شارژ داشته باشند. Pixel 10 Pro از شارژ سریع 30 واتی پشتیبانی می کند، در حالی که می توانید یک Pixel 10 Pro XL را با 45 وات شارژ سریع شارژ کنید. هر دو از Qi2 پشتیبانی می کنند، اما در چیزی که گفته می شود برای اولین بار در یک تلفن است، 10 Pro XL شارژ بی سیم 25 واتی را از طریق سازگاری Qi2.2 ارائه می دهد. Pixel 10 Pro XL نیز دارای بلندگوهای ارتقا یافته است، با آنچه گوگل ادعا می کند صدای باس بلند و قدرتمند، همراه با صدای استریو کامل و متعادل است.

Pixel 10 Pro و 10 Pro XL در رنگ های Moonstone، Jade، Porcelain و Obsidian در 28 آگوست در دسترس خواهند بود و پیش‌سفارش‌ها از امروز باز می‌شوند. قیمت Pixel 10 Pro از 999 دلار برای 128 گیگابایت فضای ذخیره سازی شروع می شود و Pixel 10 Pro XL برای 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی 1199 دلار برای شما هزینه خواهد داشت.

Pixel 10 Pro Fold

Sam Rutherford for Engadget

البته، یک تلفن چهارم در خط تولید Pixel 10 در پاییز امسال وجود دارد. گوگل دوام را در Pixel 10 Pro Fold در اولویت قرار داده است، که دارای رتبه IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب است (برای اولین بار برای یک گوشی تاشو، این شرکت می گوید). یک لولای جدید بدون چرخ دنده به این امر کمک خواهد کرد - گوگل می گوید دو برابر بادوام تر از لولای Pixel 9 Pro Fold است. در واقع، این شرکت ادعا می کند که Pixel 10 Pro Fold به گونه ای طراحی شده است که بیش از 10 سال تاشدن را تحمل کند.

صفحه نمایش داخلی 8 اینچی Super Actua Reflex (گفته می شود بزرگترین صفحه نمایش در هر تلفنی است) و صفحه نمایش Actua بیرونی 6.4 اینچی هر دو تا 3000 نیت روشنایی ارائه می دهند. گوگل می گوید که فضای داخلی را با شیشه فوق العاده نازک و مقاوم، همراه با لایه های دوگانه ضد ضربه برای کمک به محافظت از آن در برابر سقوط، طراحی کرده است.

گفته می شود Pixel 10 Pro Fold دارای بزرگترین باتری در یک گوشی تاشو است، با ظرفیت 5015 میلی آمپر ساعت. همانند بقیه خط تولید Pixel 10، از شارژ بی سیم Qi2 پشتیبانی می کند - یک ظاهر اولین بار برای یک گوشی تاشو. از طرف دیگر، به گفته گوگل، می توانید باتری را با یک آداپتور 30 واتی در 30 دقیقه به نصف ظرفیت خود شارژ کنید.

آرایه دوربین سه گانه شامل یک سنسور اصلی جدید 48 مگاپیکسلی، همراه با یک لنز فوق عریض 10.5 مگاپیکسلی با فوکوس ماکرو و یک لنز تله فوتو 10.8 مگاپیکسلی است. ویژگی به نام Instant View تصاویر اخیراً گرفته شده را در کنار منظره یاب نشان می دهد. گوگل می گوید که عملکرد چندوظیفگی را نیز بهبود بخشیده است، با عملکرد صفحه نمایش تقسیم شده که از تغییر اندازه برنامه و گزینه کشیدن و رها کردن فایل ها پشتیبانی می کند.

Pixel 10 Pro Fold در رنگ های Moonstone و Jade عرضه می شود، اما دیرتر از بقیه خانواده Pixel 10 از راه می رسد - قرار است در 9 اکتبر عرضه شود. قیمت آن از 1799 دلار برای 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی شروع می شود. اگر مایلید پول بیشتری خرج کنید، می توانید تا 1 ترابایت حافظه داخلی داشته باشید، که برای اولین بار است که این گزینه در Pixel Pro Fold وجود دارد.

Pixelsnap

Sam Rutherford for Engadget

همانطور که در بالا ذکر شد، همه دستگاه های Pixel 10 دارای قابلیت شارژ بی سیم Qi2 داخلی هستند، اما گوگل با چرخش طولانی مدت خود در MagSafe، این قابلیت را گسترش می دهد. نسخه گوگل Pixelsnap نام دارد. این شرکت مجموعه ای از لوازم جانبی مغناطیسی را برای دستگاه های Pixel 10 ارائه می دهد، از جمله قاب، یک صفحه شارژ، پایه شارژ و پایه حلقه ای غیر شارژ.

Sam Rutherford for Engadget

با توجه به اینکه گوگل در سال میلادی 2025 قرار دارد، البته دسته ای از ویژگی های هوش مصنوعی به خط تولید Pixel 10 می آیند (برخی از آنها باید بعداً به مدل های قدیمی تر نیز راه پیدا کنند). Magic Cue ممکن است مفیدترین ابزارها باشد. گفته می شود که این ابزار پیشنهادات فعالانه ای را بر اساس فعالیت شما با کشیدن داده ها از مواردی مانند Gmail و Google Calendar ارائه می دهد.

به عنوان مثال، اگر با خط هوایی خود تماس می گیرید، Magic Cue ممکن است جزئیات پرواز شما را نشان دهد. اگر دوستی آدرس اجاره تعطیلات Airbnb شما را می پرسد، Magic Cue می تواند آن را بالا بیاورد تا در وقت شما صرفه جویی شود.

ابزارهای هوش مصنوعی زیادی در راه دستگاه های Pixel 10 هستند. من یک عکاس افتضاح هستم، بنابراین به نظر می رسد Camera Coach می تواند یک ویژگی واقعا مفید برای افرادی مانند من باشد. هنگامی که دوربین ها را به سمت یک سوژه یا صحنه ای که می خواهید ثبت کنید، نشانه می روید، Gemini به کار می افتد تا آنچه را که لنزها می گیرند تجزیه و تحلیل کند. این ویژگی پیشنهادات ترکیب بندی و قاب بندی را ارائه می دهد و حالت های دوربینی را که باید به کار گرفته شوند، پیشنهاد می کند. Gemini Live می تواند راهنمایی بصری را با روکش های روی صفحه ارائه دهد.

در همین حال، ویژگی Guided Frame آنچه را که دوربین می بیند، توصیف می کند، در درجه اول برای کمک به کاربران نابینا و کم بینا. گفته می شود که این ویژگی بر روی هر صحنه ای کار می کند و (حداقل در ظاهر) شبیه به خدماتی مانند Be My Eyes است.

Sam Rutherford for Engadget

سایر ابزارهای دوربین هوش مصنوعی Pixel 10 شامل Auto Best Take است که ظاهراً می تواند بهترین عکس گروهی را از بین گزینه های متعدد انتخاب کند. در مورد تنظیم تصاویر، ویژگی ویرایش مکالمه از Gemini برای کمک به شما در تنظیم موارد با استفاده از اعلان های صوتی زبان طبیعی استفاده می کند. ممکن است از آن بخواهید که نورپردازی را تنظیم کند، قاب بندی یک عکس را تغییر دهد یا اشیاء را حذف کند، و امیدوارم Gemini بتواند بدون هیچ مشکلی از پس آنها برآید.

علاوه بر این، دستگاه‌های Pixel 10 اولین گوشی‌هایی هستند که اعتبارهای محتوای C2PA (ائتلاف برای منشأ و اصالت محتوا) را مستقیماً در برنامه دوربین پیاده‌سازی می‌کنند. این یک سیستم برچسب‌گذاری استاندارد صنعتی برای محتوایی است که با استفاده از هوش مصنوعی مولد ایجاد یا اصلاح شده است.

در جای دیگر، ابزارهای ترجمه پیکسلی می توانند با Voice Translate در معرض ارتقاء جدی قرار گیرند. گوگل می گوید که این ویژگی می تواند تماس ها را در زمان واقعی با صدای خودتان ترجمه کند.

گوگل یک مدل صوتی بومی جدید را در Gemini Live ادغام کرده است که گفته می شود لحن احساسی را کنترل می کند و قادر به تشخیص احساسات کاربر است. هوش مصنوعی می تواند به شما کمک کند تماس های خود را نیز بهتر مدیریت کنید. عملکرد Call Message تماس های از دست رفته و رد شده را از هرزنامه جدا می کند و رونویسی های بلادرنگ و همچنین پیشنهادات برای مراحل بعدی را ارائه می دهد. ابزارهای نوشتن Gboard، Pixel Studio و ادغام NotebookLM در معرض به روز رسانی نیز قرار دارند.

Sam Rutherford for Engadget

آخرین اما نه کم اهمیت ترین، دستگاه های Pixel 10 دارای یک برنامه Pixel Journal هستند که خصوصی باقی خواهد ماند (تا حدودی با پیروی از اپل). این برنامه از هوش مصنوعی برای ارائه پیام هایی استفاده می کند که ممکن است به شما در پیگیری پیشرفت و ثبت افکار خود کمک کند.

بیشتر در مورد ویژگی های هوش مصنوعی Pixel 10 بخوانید.

Pixel Watch 4

Sam Rutherford for Engadget

بیایید از تلفن ها دور شویم و نگاهی به جدیدترین ساعت هوشمند گوگل بیندازیم. Pixel Watch 4 دارای یک صفحه نمایش جدید به سبک گنبدی است که 10 درصد بزرگتر از صفحه نمایش Pixel Watch 3 است. می تواند تا 3000 نیت روشنایی برسد. گفته می شود که عمر باتری نیز بهبود یافته است، به طوری که گوگل ادعا می کند که می تواند با یک بار شارژ تا 40 ساعت پوشیدنی را روشن کند. گوگل همچنین این بار تعویض صفحه نمایش و باتری را آسان تر کرده است، اگرچه باید آن را از نزدیک ببینیم تا بتوانیم قضاوت کنیم که انجام آن در واقع چقدر آسان است.

سایر ویژگی ها عبارتند از اتصال ماهواره ای برای مواقع اضطراری (هنگامی که از Wi-Fi و برج های تلفن همراه خارج هستید)، یک برنامه الکتروکاردیوگرام و اعلان های ریتم نامنظم قلب. گوگل می گوید Pixel Watch 4 می تواند تشخیص دهد که چه زمانی قلب کاربر از تپش باز می ایستد و با خدمات اضطراری تماس می گیرد. همچنین یک مربی تناسب اندام شخصی مبتنی بر هوش مصنوعی نیز وجود خواهد داشت. مشترکین Fitbit Premium اولین کسانی خواهند بود که به آن دسترسی پیدا می کنند.

Pixel Watch 4 در دو اندازه 41 میلی متری و 45 میلی متری در دسترس خواهد بود. قیمت آن از 349 دلار شروع می شود و در 9 اکتبر به فروش می رسد.

Sam Rutherford for Engadget

گوگل در اینجا هدفون های خود را نیز فراموش نکرده است. این شرکت در حال عرضه Pixel Buds 2a با حذف نویز فعال (ANC) است که توسط یک تراشه Tensor A1 تغذیه می شود. حتی با این ارتقاء، اینها سبک ترین و کوچکترین هدفون های سری A گوگل تا به امروز هستند.

آنها دارای رتبه IP54 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب هستند، در حالی که کیس شارژ دارای رتبه IPX4 است. گفته می شود که تراشه Tensor A1 کیفیت بهبود یافته ای را برای تماس ها و سایر صداها ارائه می دهد، در حالی که از Gemini و سایر ویژگی های هوش مصنوعی در Pixel Buds 2a پشتیبانی می کند. گفته می شود که این هدفون ها دو برابر عمر باتری نسبت به مدل های قبلی خود دارند، با 10 ساعت با یک بار شارژ، و کیس 17 ساعت زمان گوش دادن را اضافه می کند (به ترتیب هفت و 13 ساعت، زمانی که ANC فعال باشد).

Pixel Buds 2a در 9 اکتبر در رنگ های Hazel و Iris در دسترس خواهد بود. با این حال، به دلیل این ارتقاءها، قیمت Pixel Buds 2a 130 دلار خواهد بود که 31 دلار بیشتر از نسل قبلی است.

در همین حال، گوگل Pixel Buds Pro 2 را در رنگ جدید Moonstone، برای مطابقت با برخی از دستگاه های Pixel 10 ارائه می دهد. یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری در ماه سپتامبر ویژگی‌های بیشتری را برای Pixel Buds Pro 2 معرفی می‌کند، از جمله محافظت در برابر برخی صداهای بلند ناگهانی، امکان تنظیم صدا بر اساس حجم صدای محیط اطرافتان، راهی برای پاسخ دادن یا رد تماس‌ها با حرکات سر و پردازش صوتی پیشرفته برای Gemini Live.

