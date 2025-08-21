گوشی‌های گوگل پیکسل 10 تصاویر ویرایش شده با هوش مصنوعی را گزارش می‌کنند

گوگل امروز از خط تولید پیکسل 10 خود رونمایی کرد و جدیدترین تلفن‌های این شرکت اولین دستگاه‌هایی خواهند بود که C2PA با استاندارد صنعتی اعتبارسنجی محتوا را در برنامه دوربین اصلی پیاده‌سازی می‌کنند. این امر به افراد امکان می‌دهد تا تشخیص دهند که آیا یک تصویر با استفاده از هوش مصنوعی ویرایش شده است یا خیر، و اصالت (یا فقدان آن) را برای هر کسی که به آن نگاه می‌کند، تأیید می‌کند.

ائتلاف اصالت و منشأ محتوا، یا C2PA ، یک استاندارد فنی باز طراحی کرده است که اساساً شفافیت را در یک قطعه رسانه‌ای اعمال می‌کند و اطلاعاتی را در مورد نحوه ایجاد آن و اینکه چه تغییراتی در آن ایجاد شده است، ارائه می‌دهد. اعتبارنامه‌های محتوا که به صورت یک واترمارک دیجیتال ظاهر می‌شوند (C2PA آن را به یک برچسب تغذیه تشبیه می‌کند)، در تمام عکس‌های گرفته شده توسط دوربین پیکسل 10 وجود خواهد داشت و این اثر نیز توسط هر کسی که از Google Photos استفاده می‌کند قابل مشاهده خواهد بود.

ویژگی‌های دوربین در جدیدترین گوشی‌های پیکسل بیش از هر زمان دیگری با هوش مصنوعی تقویت شده‌اند و امکان اعمال ویرایش‌ها در Google Photos با استفاده از متن یا دستورات صوتی زبان طبیعی را که آنچه را که می‌خواهید توصیف می‌کنند، فراهم می‌کنند. از نظر تئوری، این به هر کسی که فاقد مهارت‌های ویرایش عکس است، اجازه می‌دهد تا کل فرآیند دستی را دور بزند، و با ضربه زدن روی قسمت‌های مختلف عکس، می‌توانید پیشنهادات مبتنی بر Gemini را در مورد اینکه چه ویرایش‌هایی انجام دهید، دریافت کنید.