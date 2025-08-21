از زمانی که سامسونگ را معرفی کرد، من میخواستم گوگل یک حلقه هوشمند بسازد. در ابتدا تصور میکردم که این یک حلقه پیکسل خواهد بود - چیزی که در مجموعه پوشیدنیهای موجود که شامل ساعت پیکسل و پیکسل بادز است، جا میگیرد. اما در یک میزگرد اخیر با روسای بخشهای بهداشت، فیتبیت و پوشیدنیهای گوگل، من با یک احتمال قانعکنندهتر روبرو شدم. هنگامی که لیزا ادیسیکو از CNN سوالی را که در ذهن همه بود پرسید که آیا گوگل مجموعه محصولات پوشیدنی خود را با انواع دیگر ابزارها گسترش میدهد یا خیر، پاسخ مرا شگفتزده کرد.
ساندیپ وارایچ، مدیر ارشد مدیریت محصول برای پوشیدنیهای گوگل، پس از ارائه پاسخ مورد انتظار "هنوز چیزی برای به اشتراک گذاشتن نیست"، به خانواده فیتبیت اشاره کرد. "ما میبینیم که یک فرصت بزرگ با یک دستگاه مجزا وجود دارد که عمر طولانی دارد [و] تجربه سادهای دارد که به شدت بر سلامت و تناسب اندام متمرکز است."
وارایچ در ادامه گفت: "امروز، فیتبیت مجموعه نسبتاً قویای دارد، اما مدتی است که بهروز نشده است، بنابراین ما در آنجا فرصت را میبینیم و عمیقاً در حال فکر کردن به ارائه تجربههای مناسب بودهایم." او با فشار بیشتر، چیزهای زیادی را فاش نکرد، اما یک چیز برای من روشن شد. اگر گوگل قرار بود یک حلقه هوشمند بسازد، این بخشی از خانواده فیتبیت خواهد بود.
اگر به ردیابهای فعالیت بدنی که فیتبیت با آنها مترادف است، فکر کنید، منطقی است. آنها دستگاههای نسبتاً ابتدایی هستند که کمی بیشتر از شمارش قدمهای شما، ردیابی ضربان قلب و گهگاه لرزیدن برای اینکه به تلفن خود نگاه کنید، کاری انجام نمیدهند. میتوانید بگویید که آنها غیرپیچیده هستند، اما در عین حال ساده هستند و اهداف بسیار مشخصی را دنبال میکنند. بهعلاوه، آنها تا ابد دوام میآورند - بین روزها و هفتهها با یک بار شارژ کار میکنند.
من که از پوشیدن هر دستگاهی در رختخواب متنفرم، از کمبود گزینههای موجود برای ردیابی خواب ناامید شدهام. به نظر نمیرسد حسگرهای تخت، دادههای بسیار دقیقی را به دست آورند، در حالی که رادار کنار تخت یا آشکارسازهای حرکتی (مانند نست هاب یا هالو رایز بازنشسته آمازون) تا حد زیادی توسط سازندگانشان کنار گذاشته شدهاند. یک حلقه هوشمند، مانند حلقه گلکسی یا اورا، راه حلهای موثر و راحت هستند.
مسئله این است که بسیاری از دادههای دیجیتالی من در سرویسهای گوگل قرار دارند. من یک دختر Gmail هستم و هر ماه مبلغ زیادی را برای مقدار سخاوتمندانهای از فضای ذخیرهسازی درایو پرداخت میکنم. یک ردیاب خواب با پشتیبانی گوگل برای تمایلات احتکار داده من جذاب است.
اگر این واقعیت را اضافه کنیم که فیتبیت مدتهاست که پیشتاز ردیابی دقیق و پیچیده خواب و فعالیت بوده است، پتانسیل یک حلقه فیتبیت به طور قابل توجهی افزایش مییابد.
البته، همیشه این خطر وجود دارد که اگر گوگل یک حلقه هوشمند بسازد، ممکن است پس از چند سال از این محصول دست بکشد و دادهها یا دستگاه من را بیفایده کند. فقط به نگاه کنید. باید بگویم که به نظر میرسد وارایچ و همکارانش آیندهای را میبینند که در آن مردم چندین دستگاه دارند که اهداف مختلف و مشخصی را دنبال میکنند. یک ساعت هوشمند و یک حلقه هوشمند میتوانند هر دو به عنوان لوازم جانبی مفیدی که به دستگاه اصلی یک فرد متصل میشوند، که این روزها معمولاً یک تلفن هوشمند است، وجود داشته باشند. علاوه بر این ابزارها، مردم احتمالاً لپتاپ، تلویزیون و تبلت - صفحههایی با اندازههای مختلف - نیز دارند.
ریشی چاندرا، مدیر کل بهداشت و خانه گوگل، در پاسخ به سوالی پیگیری در مورد موضوع سبک زندگی چند دستگاهی، گفت: "بدون شک ما باید دستگاههایی را که از قبل دارید به حداکثر برسانیم." اما او افزود: "هیچ شکی در ذهن من نیست که فاکتورهای فرم جدیدی وجود خواهند داشت." او هشدار داد، اگرچه، "هنوز برای اطمینان خیلی زود است"، و اظهار داشت که در حال حاضر تیم در "مرحله آزمایش" است.
چاندرا گفت: "ما در حال آزمایش هستیم." آنچه از آن آزمایش بیرون میآید و آنچه در نهایت باقی میماند، بستگی به تحولات صنعت دارد که هیچکس نمیتواند با اطمینان پیشبینی کند. با این حال، من فکر میکنم، با توجه به تخصص این شرکت در ردیابهای فعالیت ساده و سرراست، یک حلقه فیتبیت نباید خیلی دور از ذهن باشد. به علاوه، این واقعیت که حلقه اورا اکنون در نسل چهارم خود قرار دارد و اینکه آن و حلقه گلکسی ثابت کردهاند که دستگاههای ارزشمندی هستند، نشان میدهد که بازاری برای این دسته وجود دارد.