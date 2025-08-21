نحوه پیش خرید تلفن های جدید Pixel 10 گوگل، Pixel Watch 4 و Pixel Buds 2a

گوگل دسته ای از تلفن های دستگاه های جدید پیکسل را روز چهارشنبه رونمایی کرد، از جمله چهار تلفن پیکسل 10، پیکسل واچ 4 و مجموعه ای از هدفون های بی سیم به نام پیکسل بادز 2a. ما عملاً با برخی از سخت افزارها کار کرده ایم و در روزهای آینده بررسی های کاملی خواهیم داشت، بنابراین اکثر مردم باید قبل از انجام هر گونه خرید دست نگه دارند. اگر تاریخچه نشان دهنده چیزی باشد، نباید خیلی طول بکشد تا تخفیف هایی را برای گوشی های جدید نیز مشاهده کنیم. اما اگر علاقه مند به شیرجه زدن زودهنگام هستید، به سرعت آنچه را که جدید است و از کجا می توانید هر دستگاه را پیش خرید کنید، در زیر آورده ایم.