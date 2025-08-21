بازی صعودی Cairn حالت "تک نفره آزاد" بدون طناب خواهد داشت

اگر دموی بازی صعودی آینده Cairn را امتحان کرده‌اید و به نحوی آن را خیلی آسان یافته‌اید، پس برای یک سورپرایز آماده باشید. استودیوی بازی‌سازی The Game Bakers در آخرین نمایشگاه Future Games Show اعلام کرد که Cairn شامل حالت "تک نفره آزاد" خواهد بود که به شما اجازه می‌دهد تا صعودهای از قبل دشوار بازی را بدون میخ یا طناب انجام دهید.

یک صعود معمولی در Cairn — و اکثر بازی‌های صخره‌نوردی دیگر هم — شما را ملزم به مدیریت طناب و میخ‌هایی می‌کند که برای محکم کردن آن به صخره استفاده می‌کنید. شما در حین صعود میخ اضافه می‌کنید تا در صورت لغزش، فقط تا آخرین میخ سقوط کنید و نه تا زمین. در حالت تک نفره آزاد، شما آن تور ایمنی را ندارید و هر صعود را بیشتر شبیه به یک ران روگ‌لایک می‌کند.

در دنیای واقعی صخره‌نوردی، صعود "تک نفره آزاد" زمانی است که بدون شریک یا تجهیزات سنتی صعود می‌کنید. این اصطلاح پس از انتشار مستند تک نفره آزاد که الکس هونولد، صخره‌نورد را در حین تمرین و در نهایت صعود به ال کاپیتان در پارک ملی یوسمیتی دنبال می‌کرد، به شهرت رسید.

اضافه کردن یک سبک خطرناک صعود به چیزی که از قبل یک بازی دشوار است، در این مورد مناسب به نظر می‌رسد. علاوه بر مکانیک صعودی که شما را وادار می‌کند هر اندام را به طور جداگانه حرکت دهید، Cairn همچنین از شما می‌خواهد که گرسنگی، تشنگی و موجودی لوازم خود را مدیریت کنید. حداقل بر اساس دموی آن، این بازی بسیار سخت‌تر از چیزی مانند Jusant است که بیشتر نگران این بود که پیمایش آن سرگرم‌کننده و رسا باشد تا اینکه به طور واقع‌گرایانه دشوار باشد.

اگر مشتاق مجازات هستید، دموی Cairn اکنون برای دانلود در PS5 و PC در دسترس است. این بازی در 5 نوامبر 2025 بر روی هر دو پلتفرم منتشر خواهد شد.